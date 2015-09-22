Гадкая книга

Katrast Просмотров: 199 Комментарии: 1 +4 Сегодня, 08:02 by

Некоторые книги запоминаются на всю жизнь. Сборник сказок «Как мужик ведьму подкараулил» я не забуду никогда. Чего стоили безумные рассказы о змее, которая пила молоко из женской груди, а потом спала с женщиной, чтобы та родила ребенка и вновь кормила змею молоком. Или про зловещую Середу, которая приходит к тем, кто делает пряжу в ночь со среды на четверг. После такого визита рукодельниц находили повешенными на прядильном станке. Но самый ужасающий рассказ - о неизвестном существе, которое каждую ночь вылезало из воды с криками: «Был человек - нет человека! Был человек - нет человека!». И однажды человека не стало...Я был счастливым владельцем этого сборника. Но при переезде он потерялся. Или его унесли хорошие знакомые, любящие воровать книги. Так или иначе, но сборник не обнаружился. Сказать, что я расстроился - ничего не сказать. Тогда я решил найти книгу в интернете, но ничего не вышло. Она не имела цифровой копии. Ссылки на издательство и год выпуска - вот и вся информация, что я получил.Так как «Как мужик ведьму подкараулил» была для меня не просто книгой, а живым воспоминанием о детстве, я решил непременно ее найти. Издательство - последняя зацепка, через которую можно попытаться найти если не электронную, то бумажную версию этих сказок. «Русский купец», - гласил мелкий шрифт на титульном листе. И я стал искать любую информацию об этой организации.Как и большинство «шарашкиных контор» из ранних девяностых, она закрылась, оставив своих акционеров без прибыли. Что же, ищем дальше. Фамилия и инициалы директора известна. Социальные сети, они знают все. К моему удивлению, ВКонтакте и Одноклассники не знали о таком человеке! Будто его и вовсе не было.Следующим в списке был выпускающий редактор. Тоже промах. Иллюстратор? Да, ее мне удалось найти. Грустная женщина с голубыми бездонными глазами. Я написал ей, что интересуюсь книгой с детскими страшилками, которую она оформляла, и желаю приобрести экземпляр. Дальнейший ход диалога был внезапен. Чтобы не соврать, я приведу его полностью:- Никогда не напоминайте мне об этой гадости. Эта книга никому не принесет счастья. Хорошо, что у вас она куда-то исчезла.- Но что в ней такого? Довольно забавное чтиво. Вызывает легкую ностальгию.- Вы знаете, сколько жизней она разрушила? Наш редактор. Ему пришлось уйти в монастырь. Он все твердил о бесах. Каждую среду ходил в церковь и молился там ночи напролет. Еще бы, бедняга помнил, что стряслось с автором большинства рассказов - Ивановым. Его нашли висящим на прядильном станке! Как вы понимаете, он никогда не занимался рукоделием. Да и я кое-что видела после выпуска этой мерзкой книжонки. Я вам не помощник. Нужны приключения на свою голову - продолжайте искать ее копию (вы добавлены в черный список).Честно, я не поверил ее словам. Всякое ведь с людьми бывает. Ей уже под 60, может, с головой нелады. Но она была единственным человеком из издательства, которого я нашел в сети. Остальные, вероятно, были технофобами. Или умерли? Не своей смертью. Я отогнал эту мысль от себя и с головой погрузился в литературные форумы.Пять дней поисков после работы, и вот на сайте нижегородских толкиенистов я нашел то, что искал - плохо отсканированную копию этих сказок. Но мне нужна была любая. Для полного погружения в волшебный мир детства не хватало только старенькой керосиновой лампы и галдежа «Радио России», которое часто играло в доме моей бабушки. Нет ничего лучше возвращения туда, где было хорошо, не так ли?Да, это были те самые истории. Про овинников, банников и полевых. Про живых мертвецов и хитрых леших. Бескрайнее удовольствие, знаете ли. А вот и самый страшный рассказ про Середу. «Середа, Середа, приходи холсты белить». Эта фраза отчего-то зацепилась в мозгу. Неожиданно я повторил ее еще раз. Еще. И еще.Лампочка моргнула. Такое часто случается - перепады напряжения и криворукие электрики в лице целого меня. Звонок в дверь. А вот это мне не нравилось. Но надо идти к входу. В мутном глазке я увидел бледную женщину с серебряными волосами. Она приветливо улыбнулась и достала из кармана пряжу...Труп молодого мужчины выносили из подъезда. Весьма странный способ суицида выбрал он - невесть откуда раздобыл прядильный станок и повесился прямо на нем. Бывает же такое.Я посмотрел на свою слушательницу: «Страшно?». Она хихикнула: «Просто ни капельки. Ох, и балабол же ты. У тебя же эта книжка на полке лежит, что ж Середа к тебе не приходила?». Я пожал плечами: «Не нравлюсь я ей, похоже». Девушка загадочно улыбнулась: «А может, нравишься?» и достала из джинсов моток пряжи.Автор: Rosalind.

Ключевые слова: Книга сказки убийство смерть авторская история

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