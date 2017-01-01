Окр

folko92 Просмотров: 202 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 07:30 by

В мегаполисе жил страшный демон Окр. Он проникал в мозг людей и порабощал их, питаясь их негативными эмоциями, заражая фобиями и страхами.Психологи ставили своим пациентам различные диагнозы: обсессивно-компульсивное расстройство, депрессия, фобия, невроз и так далее. Но Окр лишь злорадно смеялся над ними. Да, Окр был очень коварен и жесток, издеваясь над людьми, не лишая их полностью разума, но изменяя поведение.У него было много помощников - различных фобий. Самой зловредной из них была Мизофобия. Она постоянно мучила свои жертвы, превращая обычный быт в ад.Все эти демоны, возможно, были проклятием самой природы, расплатой для людей за то, что они создали свой искусственный мир из пластика и железобетона.Мизофобия была любимицей Окра за свою изощренность. Она постоянно пугала свои жертвы общественными местами, напоминая, что там грязно и все надо мыть.Но однажды жертвы решили дать ей бой. Они собрались вместе и стали говорить об этом, полностью понимая друг друга, стараясь смеяться над играми своего мозга, ритуалами. И хоть окончательного чуда исцеления не произошло, но людям стало легче. А вот Фобии было очень плохо в тот день. При каждой улыбке этих людей, ее ломало и корежило не по-детски.

Ключевые слова: Фобии страх демоны существа авторская история

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