Книга проклятых. Часть 4

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 20:39

Причина: Стилистика автора сохранена

Марк Крам Просмотров: 65 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 20:39 by

Дорога расплывалась перед глазами и казалось, что стошнит прямо у порога. На автомате взял куртку, уронив при этом вешалку.Выскочив на улицу, я принялся жадно вдыхать свежий воздух, пропуская его через легкие.Не знаю, сколько времени я провел в полусогнутом состоянии, пытаясь избавиться от противного запаха дурман-травы, которой провонял весь дом безумного старика. Голова раскалывалась на части. Я не сразу сообразил, что стою в центре улицы, крепко держась руками за голову.— Молодой человек, с вами все хорошо? — эхом донесся до неокрепшего разума чей-то взволнованный голос. Я резко повернулся на звук.— Денис? — удивлено воскликнула девушка, в которой я с трудом сумел узнать свою одногруппницу Таню.Очаровательная брюнетка, невысокого роста, с розовыми щечками и молочно-белой бархатистой кожей. Ее черные волнистые волосы спадали ей на плечи, на белую блузку, а большие зеленые глаза сверкали любопытством. Когда-то я был по уши в нее влюблен, пока не нашел замену. И пьедестал моего внимания занял поиски и изучение всего, что было связано с миром мистики и оккультизма. Возможно, моя болезненная влюблённость и послужила тому причиной для выбора такого совершенно странного предмета увлечений. Я пытался заполнить невидимую пустоту, но не понимал, чего именно мне не хватает, взбираясь выше и выше на пути к недосягаемым знаниям, стремясь поглотить этот безграничный мир, в конечном итоге, он поглотил меня.— Тебя не было сегодня на парах. Что произошло и почему ты здесь?Впервые за столько лет она обратила на меня внимание, но мне было все равно, словно так и должно быть.— Я… кажется, я где-то обронил часы, — произнес я рассеяно. — Сколько сейчас времени?— Уже половина четвертого. С тобой точно все в порядке? — спросила она, пристально вглядываясь мне в глаза.— Не может быть. Я не мог пробыть там целую ночь. Твою мать, вот же с**** сын! Извини, мне надо идти. А, кстати, где я? — нахмурив брови, я осмотрелся по сторонам.Дома с жуткими вывесками, стоявшие здесь прежде, испарились, да и старинный домик тоже исчез. Зато появилась оживленная масса людей, с приходом которых город закипел в своем привычном торопливом темпе.— Ты определено пьян или прикидываешься. Мы на улице Апрельская, ты здесь живешь…— Да, точно. Извини, просто у меня была очень тяжелая ночь. Мне пора.Я собирался вернуться домой и как следует обдумать, что делать дальше, но дорогу мне перекрыла Таня.— С тобой явно что-то не так, и я не отпущу тебя, пока ты не объяснишь мне, что происходит. Ты постоянно пропускаешь занятия, пропадаешь неделями неизвестно где, а сейчас и вовсе ведешь себя, как полный псих.— А ты что, староста класса? — съязвил я, но она приняла вопрос всерьез.— Нет, но я беспокоюсь за тебя… и потом, сегодня ночью произошла ужасная трагедия. Я до сих пор не могу в это поверить, — Таня опустила голову вниз, видно, не хотела, чтобы я видел слезы, которые непроизвольно текли по ее розовым щекам.— Что произошло? — хладнокровно произнес я, изображая вид, что мне интересно узнать, однако сейчас меня заботили более насущные проблемы.Она пыталась сдержать новую волну слез и довести предложение до конца:— Андрей, он… он умер… сегодня утром в его квартире обнаружили тело… Кто-то разорвал его на части… соседка, обнаружившая этот кошмар, сказала, что вся комната была сплошь залита кровью…, — на последнем слове Таня окончательно замолкла.Внутри у меня что-то сжалось, и сердце забилось быстрее. Я вновь вспомнил трагедию сегодняшней ночи, ворвавшуюся в память новой болью. Я хотел забыть обо всем, но, видимо, это невозможно — впечатанное в самую душу и запертое там, ключи, увы, не у меня.Я закрыл глаза, ощущая ледяной порыв ветра, скользящий по коже.— Я знаю, вы дружили вместе, — продолжила она. — Полиция сейчас там, осматривает место преступления. Есть шанс, что это не он, а кто-то другой, но, Господи, кто мог это сделать? Кто способен на такое?Она не знает, что это Дима, но, рано или поздно, по данным экспертизы установят, кто же стал несчастной жертвой. Полиция решит, что в городе завелся маньяк, и в розыск объявят Андрея, в доме которого и было совершено это преступление. Но они не знают правды. Они ее просто не поймут, так же, как и она. Нужно действовать самому.Я решил наведаться в лавку поставщика, отвалившему нам проклятую книгу, можно сказать, за даром. Нужно было выяснить все, что он знает об этом фолианте и, возможно, найти способ обуздать зло, вырвавшееся на свободу, что многие века покоилось на листах древней истершейся книги.— Мне нужно идти, — сказал я девушке, доставая из кармана куртки мобильник.Андрей жив, и я хотел сообщить ему адрес магазинчика, чтобы мы могли там встретиться.— Я пойду с тобой, — быстро отозвалась она.— Зачем тебе это надо?— Вы трое были очень тесно связаны, общались вместе, занимались общим делом, но после сегодняшней трагедии я просто уверена, что это как-то связано с вами троими. Не знаю, во что вы впутались, но в таком состоянии я тебя точно не отпущу.— Кто-нибудь еще об этом знает?— Весь университет гудит новостями о произошедшем несчастье. Я и сама узнала от своей подруги.Я посмотрел на небо, окутанное кроваво-красными, густеющими облаками, словно несущие весть об угрозе всему городу. Прогремел оглушительный раскат грома. Кто-то испугано вскрикнул. У одной машины, припаркованной рядом с домом, сработала сигнализация. Люди глядели на это зрелище с восхищением. Некоторые доставали мобильники и снимали на камеру. Дети, крепко держа за руки своих родителей, плакали и просились домой, а другие, вроде подростков, смеялись, указывая пальцами на побагровевшие небеса, внутри которых происходило невообразимое нечто. Клубившиеся облака стремительно несло на север, словно подгоняемые неизвестными созданиями. Это только предзнаменование. Только начало конца. Я освободил его — абсолютное зло вырвалось из заточения, и теперь, когда оно свободно, этот город отмечен им — жутким клеймом. Его клеймом. Народ, словно пребывал в ступоре, загипнотизированный чудовищной красотой.— Что это происходит, Ден? — испугано произнесла Таня, завороженная ярко-мрачным представлением.— Твою-то мать! Нам нужно торопиться, живо!***Наверное, у каждого в детстве были такие места, где он любил проводить большую часть свободного времени. Сидеть на берегу с друзьями и кидать камешки, лазить по руинам заброшенного здания, притворяясь археологом, откопавшим мертвый город давно утерянной цивилизации, или просто гулять в парке.Я вырос в этом городе и никогда бы не поверил, что все, что казалось мне когда-то родным, может вдруг исчезнуть и стать лишь отголоском счастливого прошлого. Все ужасные события, происходящие в данный отрезок времени — автокатастрофы, гибель людей — все это я возлагал на свои руки, считая, что происходит это исключительно по моей вине. Когда я был совсем маленьким, мама говорила, что после смерти мы уходим в светлый мир, где нет боли и страха, где есть лишь покой и те, кого мы так сильно любим, где нет расставаний. Я искренне радовался, когда кто-то умирал, провожая его в последний путь теплой улыбкой полной веры, что там ему будет лучше. Но с возрастом мне все чаще стала открываться другая правда, более ужасающая, чем та, что мне довелось услышать от мамы. В конце концов, после стольких изученных мною книг и документов, я, наконец, прозрел — никакого светлого мира по ту сторону нет, учитывая, с чем нам приходиться здесь сталкиваться, — мы совсем одни. И каждая смерть, услышанная мной в новостях или по радио, будет еще долго звучать в голове томительными размышлениями о том, от чего же все-таки погиб этот человек: была ли в этом моя вина, или так было предопределено судьбой? Я никогда не узнаю ответа, и это меня действительно сводит с ума… ведь это я выпустил зло и теперь весь город в опасности.Я хотел все рассказать Тане. Мне нужно было с кем-то поделиться, пускай и не уверен, что она поймет. Чувства разрывали меня изнутри, и я больше не мог сдерживать их в себе. Несколько раз я пытался дозвониться до Андрея, но он не брал трубку. Появилось дурное предчувствие, что с ним что-то случилось. Учитывая, в каком состоянии он пребывал после смерти Димы, не думаю, что он еще способен мыслить здраво.Лавка поставщика располагалась в пару кварталах от моего дома, из-за чего я очень часто любил туда заходить после учебы, проверяя, не появилось ли на старых полках что-нибудь новое. Обычно товары завозили раз в месяц, а иногда приходилось ждать и по полгода. Посетители практически отсутствовали, скорее всего, я один такой безумец, порой засиживался в магазинчике допоздна, словно в библиотеке.Миновав городской сквер и пройдя пару улиц в неловком молчании, мы достигли обветшалого здания, обложенного фасадным кирпичом.— Пришли, — тихо произнес я, вспоминая, как впервые посетил это место еще совсем юным сопляком.Не спеша, я спускался по узким крутым ступеням, некоторые из которых оказались прогнившими. Кое-где их прогрызли термиты. Таня последовала за мной, осторожно проверяя каждую доску, которая при надавливании на нее ногой издавала противный писклявый звук подобно мышиному.— Что это за место? — спросила она, придерживаясь рукой за мое плечо, чтобы не упасть.— Сюда я хожу на курсы анонимных алкоголиков.— Не смешно, Ден. Серьезно, мне и так страшно.— Ладно, это своего рода книжный магазин одного моего старого знакомого.Лестница под нами могла обрушиться в любой момент, но именно в тесном подвальчике находился склад, куда поставлялись товары со всего мира. С виду, конечно, покажется, что кроме крыс и пыли больше здесь найти нечего, однако любой ценитель подобного искусства, коим увлекаюсь я, способен был бы оценить по достоинству шедевры, когда-то покоившиеся на здешних полках и шкафах. Само собрание заклинаний Эймбаура посетило это скромное, убогое местечко. К сожалению, до меня оно так и не дошло. Его купил какой-то библиофил, скупающий редкие экземпляры, не скупясь своим богатством. Как же я хотел приобрести этот сборник заклятий, но, думаю, мое финансовое состояние не потянуло бы столь древний фолиант, даже если бы я заложил собственную квартиру.Пересекая последнюю ступеньку, в нос тут же ударил запах краски и плесени. Помещение плохо освещала единственная лампочка, тихо покачивающаяся на потолке, на оголенном проводе.— Только не говори мне, что мы пришли сюда, чтобы выбрать тебе книгу, — Таня обхватила себя руками, пытаясь согреться.Из ее рта вырывался морозный пар.— Нет, но здесь есть человек, который, я очень надеюсь, поможет мне кое в чем разобраться. Так или иначе, это связано с одной книгой.— И что это за книга?— Да так, просто, одна книга, — уклончиво ответил я, делая вид, что осматриваю помещение.— Ден, что ты от меня скрываешь? Я же вижу, как ты напряжен. Это из-за убийства? С самой нашей встречи ты, словно не в своей тарелке, я тебя таким впервые вижу. Скажи мне, что произошло? Ты ведь знаешь, кто его убил, ведь так? — она повернула меня к себе лицом, заставляя смотреть прямо в ее бездонные зеленые глаза, которые, казалось, вытягивали из тебя правду насильно.— Я… я…, — замялся, не зная даже, что сказать, или как начать историю, в которую и сам не верю, что попал.Тяжело вздохнув и смирившись, что теперь бежать некуда и мне придется вываливать всю подноготную, как есть, иначе будем стоять в этом насквозь провонявшем краской подвале, пока кто-нибудь из нас не упадет в обморок. Такой вариант меня точно не устраивал.— Я… ладно… все начиналось с безобидной игры, мы не думали, что все так обернется и…Со стороны лестницы послышался шум, отчего я сразу замолк, прислушиваясь к звукам. Грузные шаги. Кто-то медленно спускался по лестнице в подвал. На лице Тани отобразился страх. Мы оба уставились на нижнюю часть деревянной лестницы в ожидании появления незнакомца.— Это твой знакомый? — спросила она шепотом, слегка прижимаясь ко мне.— Сомневаюсь, — также ответил я, чувствуя дрожь в спине и покалывание на кончиках пальцев.Неужели оно нашло меня? Похоже, это конец.Продолжение следует...

Ключевые слова: Студенты оккультизм зло смерть друга авторская история

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