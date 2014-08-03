Личные монстры

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 13:44

Причина: Стилистика автора сохранена

Аделаида Агурина Просмотров: 188 Комментарии: 4 +9 Сегодня, 13:43 by

Я не знаю, зачем я все это пишу. Не знаю, прочтет ли кто это. Скорее всего, то, что идет за мной, те, что идут за мной, уничтожат эти листки. Если найдут, конечно. Я попытаюсь спрятать свой текст, но ведь… они, оно... он тоже знает, где я могу прятать… Но все же... я должен написать. Может, как-нибудь.***День с самого утра не заладился. Проспал так, что даже на кофе времени не осталось. А сегодня опаздывать нельзя – шеф на работе с утра. Не то чтобы я так сильно ценил свою работу, или горел желанием трудиться, но искать сейчас новое место явно не улыбается. Так что хочешь не хочешь, а на работу нужно вовремя попасть.Невыспавшийся по причине ранней побудки и отсутствия кофе, я стоял подъезде за дверью родной квартиры и пытался ее закрыть. Дурацкий замок стал заедать все больше и больше еще месяца два назад. Не всегда, но уже практически через раз требовались недюжинные усилия и время, чтобы открыть или закрыть дверь. Конечно, я подумывал о смене замка, но все руки не доходили. Сам замок менять не хотел –дверь будет выглядеть ужасно, а менять дверь то не было времени, то оказывались срочно нужны деньги на более серьезные нужды.Промаявшись минут двадцать с замком, я все же дал себе клятву в ближайшие выходные заняться новой дверью. А после, продолжая чертыхаться, все же вышел на улицу, надеясь, что автобус не придется ждать очень долго, и я все же успею вовремя на работу. Подошедший автобус был явно не из новинок автопарка, скорее, ему уже давно было пора на заслуженный отдых. Это выглядело странно, потому что у нас на линии все автобусы новые, покрытые свежей краской бодрячки. С другой стороны, мало ли? Маршрут мой, а что еще надо?Загрузившись в автобус, я плюхнулся на незанятое сидение и снова удивился. На сей раз тому, что людей так мало, слишком мало для утра. Но я быстро объяснил себе это тем, что большинство нормальных людей, вовремя вылезших из постели, не стали садиться в это раздолбанное и дребезжащее чудо автопрома, которое того и гляди развалится. А решили подождать следующего автобуса, благо ходят они на нашем маршруте с небольшом перерывом и четко. Вот так повезло. Но мне ждать было некогда, поэтому пришлось ехать, прислушиваясь к дребезжанию и вою. Я закрыл глаза, но тут же открыл их, так как почувствовал, что иначе вновь упаду в сон. Оглядевшись, я увидел, что рядом со мной... Нет, я не могу объяснить, что странного было в этих людях. Люди как люди: две бабки, мать с девочкой, мужик в мятом костюме, пара подростков с наушниками в ушах и серьгами во всех местах. То, что они молчали – так с утра никому говорить особо не хочется, но все же… что-то было не то. Не так.Я помотал головой, но так и не смог ничего понять поначалу. А потом один из подростков поднял голову и уставился прямо на меня. Я сначала не поверил, что это реальность, а потом ужаснулся. Неужели я и вправду уснул? Ведь не может быть у людей таких глаз, черных и с белыми точками в центре. Я перевел взгляд в на двух старушек. Лучше бы я этого не делал, у них были такие же черные с белыми точками глаза. Мало того, они улыбнулись мне хищно, плотоядно. Улыбнулись, словно по команде облизнув губы с вмиг ставшими черными, длинными, неестественно длинными языками. Я не сразу разглядел острые звериные зубы. Вжавшись в сидение, я на секунд десять закрыл глаза. Это, наверное, покажется смешным, хотя мне тогда было не смешно, я начал отчаянно щипать себя. Это было больно, а когда я открыл глаза, то увидел, что все в автобусе смотрят на меня. Они ничего не делали, ничего ровным счетом. Просто смотрели на меня своими неестественными, нереальными глазами. Правда, хоть не улыбался никто, кроме тех бабок и то хлеб.Тут мне пришла мысль, почему я все еще сижу?! Надо… Что надо, я не мог понять. Бежать? Спрыгивать с автобуса? Подбежать к кабинке водителя и орать ему, чтобы немедленно остановился?!Я не побежал. Можно было сказать, что я просто боялся. Что сделай я движение, и эти твари могут отреагировать, а я не хотел бы видеть их реакцию. Можно было сказать и то, что я боялся, постучав в кабинку водителя, увидеть ту же самую жуткую рожу. Это все, возможно, было бы правдой. Если бы я тогда мог соображать. А так… я просто оцепенел от страха.Я не знаю, сколько это продолжалось, но скоро автобус остановился, и дверь открылась. Краем глаза я посмотрел в окно, потому что боялся упускать из виду пассажиров. Я увидел, что это была моя остановка, но никто не собирался выходить. Я тоже сидел, боясь пошевелиться. Автобус стоял. Сколько так длилось? Минуту, две, пять, десять? Я не знал. Как и не знал того, как мне удалось все же оторвать себя от сидения и выйти. Выходя из автобуса, я задел ногой одного подростка, если, конечно, допустимо называть эту тварь подростком. Мне показалось, что нога впечаталась во что-то мягкое и рыхлое. Понадобилось усилие, чтобы не поморщиться, и я как можно быстрее слетел со ступенек автобуса.Не оборачиваясь назад, я направился к двери офисного здания, где работаю, а позади слышался смех. Дружный и заливистый, в котором не было той теплоты, что присуща нормальному смеху. Этот смех нагонял холод, но я не обращал внимания. Двери автобуса закрылись, и он тронулся. Только тогда я смог заставить себя обернуться и увидел, что мой кошмар на колесах уезжает, а из окон на меня смотрят лыбящиеся в острозубых улыбках рожи. Кажется, кто-то указывал на меня пальцем. Я вздохнул, когда автобус растворился вдали. Рубашка пропиталась потом, хотя было не так жарко. Понадобилось некоторое время, чтобы прийти в себя и найти силы продолжить свой путь в офис. Теперь мне было плевать даже на опоздание и выговор. Я не знал, что это было, что преследовало меня в автобусе, с чем я столкнулся. Но и не хотел знать.На работу, кстати, я не опоздал. И на самой работе все было как обычно, что меня немного успокоило. Ко второй половине рабочего дня я был готов признать, что мне все почудилось, что я просто все же уснул в автобусе. Эта была совершенно нелогичная мысль, учитывая, что я точно знал, что не спал, но зато такая успокаивающая. Впрочем, скоро мне стало не до той мысли, слишком уж много работы и, наверное, впервые в жизни я этому обрадовался.Всё шло своим обычным чередом. Всё шло своим обычным путем, пока я не подошел к Нине - секретарше начальника. Миловидной и работоспособной, но чуть туповатой девушке, которой все досконально нужно объяснять. В смысле, что делать по пунктам. Вот и сейчас мне нужно было передать ей кое-какие документы и точно объяснить, что с ними дальше делать. С этими мыслями я и подошел к Ниночке нашей и начал уже говорить заготовленную речь, как тут же замолчал. Ибо Нина отвлеклась от компьютера и подняла на меня глаза. Я опешил, просто столбом остановился на месте, потому что на меня смотрели те же черные глаза… с белыми точками. Нина, конечно, заметила мое состояние и улыбнулась… острозубой улыбкой, проведя языком по губам, а потом она рассмеялась. Она смеялась некоторое время, буквально захлебываясь в странном металлическом смехе, который не был похож на смех тех существ из автобуса. Но и на человеческий смех тоже не был… похож. И даже непонятно, был ли страшнее этот смех, или то, что после минуты она закинула голову. Нет, не как обычно закидывает человек, ее голова полностью, похоже, легла на спину. Я даже, кажется, слышал, как хрустнули кости шеи. И она продолжала смеяться! Я отошел, не смея поворачиваться к ней спиной. Так я и пятился по направлению к двери, пока не уперся во что-то теплое. Тут же руки обвили меня, и я услышал шепот над ухом.- Ты забыл?Этого я уже не мог выдержать. Я резко повернулся и оттолкнул кого-то, а потом помчался к выходу из офиса на лестницу и на первый этаж. Можно было спуститься на лифте, но я еще не совсем, видать, потерял рассудок и сообразил, что если лифт застрянет со мной и одной... Одним… из этих существ…Никто не гнался за мной, я просто выбежал, а мне в спину несся хохот.Я выбежал на улицу. Был уже конец дня, сумерки. Самое нелюбимое мной время.Людей было немного, но все же были. Мне хотелось заглянуть в лица, проверить, но я боялся этого. Также боялся я и садиться в общественный транспорт. Да, я пошел домой пешком. Побежал. С чего я взял, что я буду в безопасности в квартире? Я не знаю. Да и эти твари… они ведь лишь смеялись надо мной, но не проявляли никакой агрессии. По крайней мере, пока. Никто меня не преследовал. С чего я взял, что они хотят мне зла? Я пытался так успокоить себя, пока бежал домой, пытался понять, что случилось. Что это? Новый вирус? Тогда почему он не подействовал на меня, или уже подействовал? Что вообще происходит? Это сон, кома, смерть? Но ведь вчера все было нормально.Измученный этими вопросами, я не замечал ничего вокруг. И только тогда, когда до дома оставалось совсем немного, я вдруг обратил внимание на то, что вокруг странно тихо. Я остановился и обернулся. Лучше бы я этого не делал. Все… все они смотрели на меня! Молча, страшно… Я побежал вновь, и тут… за мной началась погоня. Теперь у меня уже не было сомнений. Я не знал, чего они хотят. Убить, загрызть, или превратить меня в такого же, как они сами, но я знал, что ничего хорошего они точно не хотят. И ничего хорошего со мной не произойдет, если они меня поймают.Преследователи не увеличивали скорость, скорее, они бежали даже как-то вальяжно. Но при этом они все равно догоняли меня, хотя я бежал изо всех сил, даже до боли в боку. Но вот уже и мой дом, мой подъезд, мой этаж. Я вставляю ключ в замок, а сзади меня топот ног. Они уже в подъезде, точно в подъезде. Я проворачиваю ключ, но он никак не хочет проворачиваться. Черт, я же забыл, забыл, что замок заедает. Черт, черт черт. Они уже на этаже. На каком, я не знаю, не посчитал, не заметил. Даже сейчас, когда пишу это, то испытываю ужас. Тот самый ужас, когда я не мог открыть эту бл*****ю дверь! Но вот, мне это удалось.Не поворачиваясь, я влетел в коридор квартиры и только здесь, резко обернувшись, закрыл дверь прямо перед носом почти одной твари. Как я вообще успел замкнуться, даже не знаю. Дверь начала тут же содрогаться от мощных ударов. Я отполз в конец коридора. У меня не было сил больше ползти, у меня не было сил оторвать взгляд от двери. Дверь продолжала сотрясаться от ударов, а я сидел около стены, обхватив голову руками, сжавшись в позе эмбриона и плакал. Наверное, впервые в жизни. Около меня на тумбочке лежал блокнот и ручка. Именно в блокноте, именно этой ручкой я сейчас пишу. Как мне удается не дрожать и выводить буквы? Как удается за слезами видеть то, что пишу? Я не знаю. Но… если это вирус, если это эпидемия, то ведь должны прийти спасатели. Должны же прийти? Спасти меня и Лену, и Володю? Хотя... о чем это я? Ведь их нет. Лены и Володи больше нет. Нет с того момента, как…Я застонал, усиленно пытаясь вспомнить. Эти воспоминания причиняли немыслимую боль, но я должен был вспомнить. Я вспомнил, как позвонили мне из больницы, как сказали, что мою жену и сына сбил водитель, не справившийся с управлением на скользкой дороге. Как я не успел в последний раз увидеть Лену живой. Как сидел у постели умирающего сына. Он был такой забавный… Боже! Он просил вертолет на радиоуправлении. Я сидел, держал его за руку, зная, что он умирает, а он бредил вертолетом и рассказами о том, как будет с ним играть, когда поправится!А потом я надел петлю на шею. Я не помню, где это было. В кухне, в зале? В спальне? Нет, в спальне нет того, откуда можно прыгать, значит, в кухне, скорее всего.Мысли путаются. Я уже отложил ручку и блокнот. Какая разница, это никто не прочитает. Все это в моей голове? Но у меня и головы, наверное, уже нет? Я призрак?Я вспомнил то немногое, что знаю из христианства. Самоубийство... грех. Да, теперь я никогда не встречусь с моими близкими. Что это? Моё чистилище, да? Но почему? Как? Что...***Дверь рухнула под напором, но я даже не пошевелился. Страха не было, но вошедшие этому и не удивлялись. На их лицах были просто улыбки. Весьма зловеще это выглядело, надо сказать, но мне было все равно.- Ты вспомнил? – голос, кажется, звучал в моей голове, потому что никто не открыл рот, или я просто не заметил.- И что теперь? – спросил я, тоже непонятно, мысленно или вслух.Впрочем, я и так знал. Я вспомнил. Убить меня они не могут, боли я не заслужил. Лишь страх и память. Хуже всего, когда к этому прибавляется еще надежда. Ведь эти твари изобретательны и каждый раз придумывают что-то новое. Я уже прошел через столько разных сценариев: апокалипсис, эпидемия, война, попытки выжить среди людоедов.Часто я ухожу на работу с утра вовсе не из пустой квартиры, а после завтрака с любимой женой. Каждый такой раз я хочу разбудить сына, но потом решаю, что пусть поспит – у парня каникулы. И все равно я его увижу вечером. Увижу... вечером…Иногда я вижу его вечером, когда он вновь и вновь умирает у меня на руках от ран, боли. Радиации. Никому неизвестной вирусной хрени!Твари перестали улыбаться и, повернувшись, как по команде, все вышли из квартиры, оставив меня на полу. Я застонал, схватившись за голову. И тут же почувствовал дикую усталость и желание спать.Мне нельзя спать! Иначе все начнется по новой с завтрашнего утра. Хотя… ведь, может, завтра я увижу ее. Пусть это будет не Лена. Пусть только морок, созданный этими тварями. Но ведь целое утро и часть дня я буду счастлив. И, возможно, даже разбужу сына, чтобы хоть посмотреть на него. Веселого, здорового и счастливого. У меня больше ничего нет...Глаза закрываются. У меня уже нет сил противостоять сну. Всё... Я не могу больше…Спать…

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