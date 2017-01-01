Хроники странника. Часть 3

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 23:52

Причина: Стилистика автора сохранена

Sorto Просмотров: 46 Комментарии: 0 +1 Вчера, 23:51 by

Наконец-то солнце! Как давно я не видел такого чистого и ярко-голубого неба…Сидя на набережной очередного небольшого городка, я, подняв глаза к небу и щурясь от солнечного света, наслаждался теплом. Такой замечательный день грех было бы не объявить выходным.Мне, как всегда, некуда было спешить - до вечера было достаточно времени. К тому же сейчас не так опасно было оставаться одному после захода солнца. После недавних событий риск ночного одиночества был не столь велик, так как мне вполне хватило бы сил самостоятельно выстоять против тех, кто окружал меня. Их осталось немного, но они были довольно сильны и озлоблены, раз решили увязаться за мной, несмотря на более простую цель. Впрочем, это меня несильно беспокоило.Поднявшись с лавочки, я не торопясь направился в сторону окраины, поскольку именно там было проще всего найти новую цель для охоты. Хотя этот солнечный день и был провозглашён выходным, нужно было отплатить этому городу за то, что он приютил меня. Я никогда не покидал населённый пункт, не забрав с него немного негатива, а задерживаться здесь надолго было нельзя. Размер этого городка не позволял мне долго находиться здесь, без риска примелькаться для местных жителей. Уж очень сильно мой внешний вид выделялся среди них.Гуляя по улицам, я вглядывался в прохожих людей и не замечал ничего настолько опасного, что потребовало бы моего вмешательства. Похоже, городок этот настолько тихий, что даже существа не желали в нём задерживаться, цепляясь за души людей. Ничего…А потом я встретил Его…В одном из спальных районов, мимо которых я держал свой путь, на лавочке сидел молодой парень. Примерно моих лет. Хотя про то, что он сидел, было бы сильно сказано, скорее, полулежал. Так как парень, похоже, был в никакущем состоянии.Подойдя поближе, я убедился в своём предположении - пьяный в драбадан! Сев на соседнюю лавочку, я принялся разглядывать своего очередного «пациента». Внешне он был чем-то похож на меня. Берцы, футболка с черепами, напульсник с известной рок-группой. Эдакий типичный неформал... Довольно необычное зрелище для этого городка, так как на прогулке мне ни разу не встретились собратья этого паренька.Однако не внешний вид парня привлёк моё внимание. Вокруг него было столько мерзости, что оставалось удивляться. Как он ещё жив? Существа давно должны были уже выпить из него все соки, угробив при этом душу и тело.Пока я рассматривал парня, он приподнялся, с трудом закрепившись в положении сидя, окинул мутным взглядом округу. В какой-то момент наши глаза встретились.- О! Белка! – радостно завопил парень, указывая на меня пальцем. – Иди сюда, иди, не бойся, папочка тебя не обидит!Понимая, что если он не пал от рук существ, окружавших его, то мои руки точно оборвут его жизнь. Я встал и подошёл к нему.- Не стоит так кричать, ты довольно шумный…- Дай пива! – игнорируя моё замечание, парень требовательно протянул руку. – Не жлобись, я знаю, что у тебя в торбе всегда есть пару банок.- Убогим не…- Убогим не подаю, - практически в голос со мной заунывным тоном протянул парень, введя меня в ступор, после чего уверенно продолжил мою фразу, которую никак не мог знать. – Потому что сам не лучше них… Бла-бла-бла… Это всё я знаю и знаю, для чего тебе пиво!Видя мой слегка удивлённый взгляд, парень истерически захохотал, не реагируя больше ни на что. Это выглядело довольно жутко: ухоженный двор, детская площадка, милый пейзаж… и псих, с истерическим смехом смотрящий в пустоту безумными глазами.Выход был только один. Мне нужны были ответы, а парень в таком состоянии не мог мне их дать. Резкий боковой удар по лицу. И вот парень уже молча лежит на асфальте, не подавая признаков жизни. Пролежав так какое-то время, он поднялся и, сев обратно на лавочку, поднял на меня довольно осмысленный взгляд.- А знаешь, помогло, - задумчиво пробормотал он, взглядом указывая на место рядом с собой, чем я не преминул воспользоваться. – Вопросы можешь не задавать, я и так знаю, что тебя интересует. Я – Коля.Посмотрев на протянутую руку, я решил не изменять своим принципам.- Мне всё равно.- Тебе всё равно, – снова практически в голос со мной произнёс парень, в очередной раз удивив меня, и убрал руку.Многое я встречал на своей жизни, но встретить человека, который читает мысли, это было что-то новое.- Нет, я не читаю мысли, – продолжал удивлять меня этот необычный собеседник. – Просто я знаю тебя и довольно хорошо, хотя ни разу и не встречал. Понимаешь, друже, я писатель… Ну, по крайней мере, иногда себя таковым считаю. Любил писать рассказы для одного популярного сайта, который ориентирован на любителей пощекотать нервы. У меня неплохо получалось, даже была определённая публика, которая ценила моё творчество. Мой разум рожал всё новых и новых монстров, всё было просто отлично, пока…Он на какое-то время замолчал, смотря вдаль, словно хотел что-то там увидеть.- Пока ты не начал их видеть, – закончил я за него.Парень кивнул, а я достал из торбы две банки пива, одну протянув парню. Он кивнул в знак благодарности, но открывать свою банку не стал, поставив её рядом с собой. Я же свою открыл, ибо странность ситуации располагала к успокоению нервов.- Конечно, сначала я думал, что это галлюцинации… Мой образ жизни трудно назвать правильным. И, разумеется, первой мыслью было, что пора завязывать пить. Однако даже, когда я был трезвым, они продолжали являться ко мне, и их становилось всё больше и больше. Словно открылась какая-то дверь, которая позволила им перейти из мира фантазий в наш мир, превращая мою жизнь в кошмар наяву…- И ты начал пить?- А что мне оставалось? Уж лучше пусть алкоголь сведёт меня с ума, чем эти твари. Как не начать пить, когда мир полон твоих же глюков?- Ну, ты и меня принял за глюк и почему-то… - усмехнулся я, замолчав так же резко, как догадка холодной болью поразила мой разум.Я начинал понимать, к чему он клонит, и это было похоже на бред.- Угу, - продолжил мою мысль парень. - Однажды я придумал серию рассказов о смелом человеке с ужасным характером, который гуляет по свету и истребляет всяких бяк. Угадай, на кого он был похож?Сделав глубокий глоток пива, я молча посмотрел на своего собеседника. Конечно, изначально он показался мне полным психом, и его нынешние слова вполне оправдывали моё первое впечатление. Но было в его словах что-то, что заставляло меня разобраться в ситуации. Я просто не мог пройти мимо этого странного человека и обязан был ему помочь.- Ну, раз ты знаешь, кто я, ты знаешь, что я мог бы помочь тебе.- Валяй, - одновременно с этой фразой мне на колени упала связка ключей, а мой новый знакомый наконец взял бутылку пива. – Квартиру сам найдёшь, вряд ли ты сможешь пройти мимо неё. Уж прости, с тобой не пойду, я ещё недостаточно пьян для встречи с моими деточками.Оставив парня дальше заливать свои проблемы алкоголем, я проник в довольно ухоженный подъезд и начал пониматься наверх. Навстречу неприятностям.Кем бы ни был этот человек, он прекрасно знал, о чём говорил. Пройти мимо его квартиры было и правда трудно. Потоки ненависти прямо сочились из входной двери, словно стремясь вылиться в подъезд, чтобы дарить отчаяние и страх всему на своём пути. Но испугать меня было трудно. Поэтому, не особо колеблясь, я вставил ключ в замок и распахнул дверь.- Что ж, посмотрим на это милое гнёздышко, - произнес вслух я.Гнёздышко было настолько «милым», что я невольно присвистнул. Первая мысль была всё сжечь к чёртовой матери! Напряжение в этой квартире было настолько огромным, что нахождение в ней создавало смертельный риск для существования любого гостя. Но я тут для того, чтобы это исправить, а потому выбора у меня не было.Войдя в единственную комнату, я оглядел унылый пейзаж грязной, если не сказать больше, квартиры холостяка-алкоголика. Гора мусора, груда грязной посуды, скопившаяся прямо на комнатном столике, затхлый запах. Было очевидно, что хозяин квартиры давно забил как на уют, так и на чистоту.Скинув с кресла гору грязного белья, я опустился в него и закурил. Запах дыма немного разогнал затхлую вонь этого жилья и позволил мне сосредоточиться на проблеме. При беглом осмотре квартиры не было замечено ни единой причины напряжения. Ни один предмет не выделялся, ни единого звука не нарушало мёртвую тишину, ни в одном отражении не мелькало какое-либо существо. Создавалось ощущение, что ненависть исходит из самих стен квартиры, так как иные причины для этого ощущения просто отсутствовали.Докурив сигарету и не увидев ничего, что могло бы заинтересовать меня, но ощущая дикую злобу, исходящую от этого места, я поднялся и принялся гулять по небольшой комнатке, осматривая каждую вещицу и заглядывая в каждое отражение, которое мог заметить. Ничего… Выбора не было, пришлось дожидаться хозяина квартиры. Только он мог приоткрыть завесу тайны этого места. Я был в тупике… Угроза была очевидной, но все мои попытки найти её причину были тщетны. Следовательно, идей борьбы с угрозой не было. Подойдя к окну, я посмотрел во двор, но не увидел там моего нового знакомого – лавочка была пуста.Спустя пару секунд раздался звук отворяемой двери, и бодрый голос хозяина квартиры разогнал мёртвую тишину.- Папочка вернулся, суки! Вы не обижали моего гостя?Выйдя навстречу парню, я поразился, до чего может довести банка пива. Он снова был в никакущем состоянии. Шатаясь, мой новый знакомый прошёл в зал, начисто игнорируя моё присутствие, и, взяв табуретку, метнул её в угол комнаты без видимой на то причины. Табуретка разлетелась в щепки, а угол оживился. Там по-прежнему ничего не было, но теперь я отчётливо слышал оттуда злобное шипение.- Нююююююга…- издевательским тоном передразнил парень непонятно кого и мерзко засмеялся, смотря на моё недоумение. – Моя любимица…Подходя к центру квартиры, он уворачивался от невидимых мне вещей, которые постепенно обретали очертания. Пара шагов хозяина квартиры, и в углу можно было различить очертания какого-то маленького мерзкого существа, напоминающего карлика. Вот он ступил ещё пару шагов, увернувшись от кого-то прямо по центру комнаты. Ещё шаг и я вижу очертания висельника, качающегося на люстре, с безумными глазами навыкат, которые уставились меня. Парня нисколько не волновало это безумие, он спокойно уворачивался от принимающих очертания существ, словно им тут самое место.Подойдя ко мне, хозяин квартиры положил руки на мои плечи и, глядя мне в глаза, начал истерически смеяться.- Ты понимаешь, где ты оказался, дурак?! Ты понимаешь, что ты…Замерев на месте, парень приблизил лицо вплотную к моему и застыл, смотря мне в глаза и пытаясь что-то разглядеть в моём взгляде. Я не отталкивал его, так как мне нужна была информация, а этот странный паренёк по имени Коля был единственным шансом узнать побольше об этом месте. Однако он не торопился делиться со мной. Смотря мне в глаза, он так и стоял, замерев на месте до тех пор, пока я не разглядел за его спиной безобразную старуху, пытавшуюся вцепиться в его шею своими крючковатыми пальцами. Закричав от неожиданности, я резким ударом оттолкнул парня в сторону, и в тот же миг старуха, мерзко рассмеявшись, исчезла, а смех её какое то время раздавался в квартире со странным отголоском эха. Спустя пару секунд я понял, почему смех не прекратился с исчезновением существа. Теперь его источником был хозяин квартиры, который завалился на бок и безумно смеялся голосом старухи, смотря в пустоту. Глаза его были навыкате, а руки обхватили колени. Едва ли в таком состоянии он походил на человека. Его безумие рвалось наружу, и он был в его власти.Квартира уже не была похожа на ту, где я находился несколько минут назад. Теперь она просто кишела тварями! Тени сновали вокруг меня, в отражениях мелькали уродливые морды, предметы вибрировали, готовые в любой момент сорваться с места. Гул стоял такой, что только огромный опыт позволял мне не лишиться рассудка и, зажав уши, не завыть от отчаяния. Ситуация была критической, а хозяин квартиры, дико смеющийся и смотрящий в пустоту безумными глазами, не поддавался транспортировке.Пока видимой угрозы для жизни не было, я решил закурить, с интересом рассматривая всё вокруг. Никто из тварей не атаковал меня напрямую, хотя имели все шансы расправиться со мной. Они чего-то ждали, и пока я не пойму, чего именно, я не смогу их победить.Хозяин квартиры тем временем перестал смеяться и, неестественно выгнув голову, уставился на меня остекленевшим взглядом.- Почему… ты… умер?! – рот парня открывался в такт словам, но голос был не его.Этот низкий хриплый бас, многократным эхом отражающийся от стен. Как только эхо утихло, затихло и окружение: стих гул, пропали тени, квартира обрела первоначальный вид с полным отсутствием существ, и только молодой парень, лежащий на полу и неестественно выгнувший голову, нарушал мрачную идиллию квартиры.Вдруг парень встал на мостик и, выгибая руки, засеменил ко мне. Голова его при этом болталась из стороны в сторону, живот выгнулся вперед, а взгляд стеклянных глаз не отрывался от меня. Подобравшись ко мне, он поднялся на ноги и как ни в чём не бывало похлопал меня по плечу.- Это страшное место, друже… Очень страшное…По всей видимости, разум снова вернулся к нему, и я, слегка расслабившись, начал осматривать квартиру, пытаясь увидеть расположение недавних существ. Ничего не напоминало тот дурдом, каким была эта квартира пару минут назад. Всё было тихо и спокойно. Однако, подняв глаза на парня, я его не узнал. Неестественно широкая улыбка уродовала его лицо, безумные глаза смотрели в упор, а с уголка рта капала слюна. Он ничего не говорил и ничего не делал, просто стоял как статуя, в упор глядя на меня, а квартира снова начала наполняться гулом.- Твоя судьба здесь!Хриплый голос за спиной вернул меня к реальности, но было поздно. Резкая боль обожгла затылок и, теряя равновесие, я увидел, как парень запрокинул голову и в очередной раз залился истерическим смехом. Он так и стоял столбом, подняв глаза к потолку, а я, лёжа на полу, наблюдал, как безумие окончательно захватывает его рассудок. Перевернувшись на спину, я узрел над собой безобразную старуху, которая совсем недавно стояла за спиной парня. Она стояла надо мной, держа в руке какую-то статуэтку. Времени на раздумья не было, а рассчитывать на помощь хозяина квартиры было глупо. Отпихнув ногой старуху, я рванул на кухню, запирая за собой дверь и прижимая её спиной.На кухне было тихо и спокойно, а в зале творилось безумие. И оно рвалось ко мне! Резкие удары в дверь, хриплое рычание за спиной, крючковатые пальцы под дверью и всё это под истерический смех моего нового знакомого. Держа дверь всей своей массой, я старательно размышлял над тем, в какое дерьмо я на этот раз вляпался. Ситуация была очень нехорошей.Мне неоднократно приходилось бороться с существами, которые действовали скрытно, я так же мог бороться с теми, чья активность зависела от меня. Но впервые судьба свела меня с теми, кто проявляет открытую агрессию. И причина этой агрессии - безумие другого человека. Это было плохо. Ведь чем сильнее безумие, тем больше сил у этих тварей. Судя по увиденному, их сил вполне достаточно, чтобы разорвать меня в клочья, ведь их источник - это окончательно поехавший с катушек парень!Постепенно всё стихло, затих и хозяин квартиры, из комнаты больше не доносилось ни единого звука. Я готов был уже поверить в то, что могу позволить себе небольшую передышку, как раздался спокойный стук в дверь.- Друже, ты там? Ты в порядке?Пока я размышлял над ситуацией, Николай пришёл в себя и решил, что не плохо было бы проведать своего гостя. Когда я отошёл от двери, он, шатаясь, пересёк порог кухни и направился к чайнику. Безумие отпустило его на какое-то время, но взгляд оставался пустым. Рассудок его отчаянно боролся с безумием и сейчас даже побеждал в этой схватке. Включив чайник и посмотрев на меня, парень устало махнул рукой.- Держись меня, рядом со мной, так безопасней, ведь они…Его речь прервалась также быстро, как кухонный нож, до этого лежавший на грязном столе, пронзил его грудь. Парень застыл на месте и удивлённо посмотрел на нож, на мою руку, державшую этот нож, поднял глаза на меня. На какой-то миг наши глаза встретились, после чего его взгляд помутнел.- Ну, или так… - улыбнувшись, промолвил мой бывший знакомый и упал на пол.Бросив окровавленный нож на пол, я равнодушно перешагнул его тело и, покинув кухню, вышел в зал. Открыв окно, я закурил. Теперь было всё равно, насколько накурено в этой квартире, но мне просто необходим был свежий воздух. Затягиваясь в очередной раз и смотря на мирный пейзаж жилого двора, я больше не боялся удара со спины, так как понимал - в квартире остался я один. Ничего и никого помимо меня в этой квартире не было. Пусто. Как по ощущениям, так и по существу.Выкинув сигарету в окно, я прошёл на кухню и, подняв с пола абсолютно чистый нож, аккуратно положил его в кухонный гарнитур. Кухня была пуста, мёртвого тела хозяина квартиры там не было. И мне оставаться тут смысла больше не было.Пройдёт много времени прежде, чем до соседей дойдёт тот факт, что квартира пустует. А ведь она пустовала уже много лет, просто окружающие не понимали этого. Николай… за что же ты с собой так…Покидая этот район, я бросил прощальный взгляд на этот дом, где когда-то жил очень интересный парень… Много лет назад. Он настолько цеплялся за жизнь, что просто пропустил момент своей смерти и продолжал существовать в этом мире. Без цели, без смысла, без принципа… Его естество цеплялось за этот мир, и он искренне верил в то, что он живой, хотя сам давно стал целью существ, не упустивших момента воспользоваться его положением. Они терзали его душу уже долгое время и терзали бы дальше, не появись я. Цепляясь за свою жизнь, он стал возможностью для существования этих тварей.Что он имел в виду, говоря, что придумал меня? Его слова, хоть и были похожи на бред, несли какой-то смысл. Конечно, я не исчез с его окончательной смертью, как остальные существа. Я просто не мог быть плодами его фантазии, но те, кого я сегодня видел, вполне могли появиться на свет именно таким образом. Быть может, этот парень настолько желал жизни своим героям, что его фантазии когда-то вторглись в мою жизнь, сделав меня таким, каким он желал видеть своего протагониста. Увы, узнать, как всё было на самом деле... уже невозможно.Это приключение заняло больше времени, чем я предполагал, времени на поиск ночлега у меня не было. Я не хотел использовать квартиру, где лишился жизни мой бывший знакомый, и отправился за пределы города, минуя район окраин и смотря на полупустые многоэтажки, которые заселяли неблагополучные семьи и те, кто давно потерял цель в жизни. Как правило, в таких полупустых домах селились алкаши и наркоманы, которых ничего не волновало в этой жизни, кроме низменных страстей. А сколько среди них таких же умерших людей, чьё существо когда-то настолько цеплялось за этот мир, что упустило момент смерти и стало жертвой мерзких существ? Они так и будут прожигать когда то налаженную жизнь, постепенно сходя с ума от отчаяния, страха и алкоголя, пока эти твари не вынудят их сделать свой последний шаг. И вряд ли он станет их спасением…- Что ж, по крайней мере, сегодня моя спасительная миссия завершилась успехом! - сказал вслух я, улыбнувшись и подмигнув единственному светлому существу, следовавшему за мной.А потом я продолжил свой путь в никуда.

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