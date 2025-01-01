Свёрнутые

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 11:13

Причина: Стилистика автора сохранена

Metamorphosis Просмотров: 19 Комментарии: 0 0 Сегодня, 11:13 by

Капли дождя бились о стекло в моей комнате. Я сидела за компьютером и переписывалась со своей подругой Сашей. Почему-то я не использовала для этого телефон, не любила тыкать по экрану, звук клавиш на клавиатуре меня успокаивал.– Арина, слушай, может завтра не пойдём в школу? Погуляем по парку или в ТЦ сходим?– По правде говоря, я и сама не хотела в школу, но и гулять с Сашей я тоже не хотела.– Саша, извини, давай в другой раз, я себя плохо чувствую. Завтра не смогу прийти в школу, извини.Отправила я сообщение и закрыла переписку. Я любила лазить по всяким сайтам, окунаться в мир возможностей и забвения, забыв об реальности, и уйти на покой, гуляя по просторам интернета. Я видела много разных сайтов, содержание которых привело бы некоторых людей в шок. Так что если мне и показывают видео, где человеку отрубают какую-либо конечность, то я никак не реагирую, а иногда и вовсе смеюсь с абсурдности происходящего на видео. Мне было скучно, и я решила включить какой-нибудь ужастик, они мне очень нравились, а когда я предлагала включить тот же самый «Астрал» вместе с подружками, то они сразу переводили тему на романтику, драмы и всякий слюнявый шлак с поцелуйчиками и отважными рыцарями на белых конях, стремящимися спасти принцессу с башни. Мне никогда не симпатизировали фильмы подобного рода.– Милая, подойди сюда, пожалуйста, – донёсся крик мамы.Я встала со стула и, зайдя на кухню, спросила:– Чего такое?– Хотела попросить тебя одолжить мне компьютер на часик, мне найти надо кое-что.Вечерний просмотр ужастика за кружкой красного ягодного чая отменяется, по крайней мере на час точно.– Хорошо, мам, а что тебе там нужно, я могу помочь.На что получила отрицательный ответ.– Теперь точно на час без фильма, – подумала я про себя и пошла в свою комнату, а мама хвостом за мной.Я закрыла все вкладки и открыла новую, полностью чистую вкладку. Я легла на диван и, надев наушники, включила плейлист, попутно пролистывая ленту новостей и сайтов с убийцами и жуткими историями. Читая очередную статью про очередного маньяка, я заметила, что мама сидит и не шевелится. Просто смотрит в экран, даже мышью не водит. Я вынула наушники, тихо встала с кровати, и как только я подошла к маме, то вкладка браузера закрылась.– Спасибо, Ариша. – Мама резко встала со стула и покинула комнату.Интерес пробирал меня всю, и, открыв браузер, увидела лишь пустую вкладку. – Странно, я точно видела что-то. – Я открыла историю просмотра, и среди каких-то логистических и новостных сайтов виднелся сайт с очень странным названием „Свёрнутые“. Я щёлкнула по сайту, но сайт оказался нерабочим. Очень странно, что моя мама делала на нерабочем сайте. Я решила проверить в интернете что-то похожее с этим названием, но наткнулась лишь на всякие поделки и ничего толкового не нашла. Очень странно, конечно, но не мне судить, где человек сидит и что делает. Я зашла на сайт с фильмами и, включив фильм, я улеглась как можно удобнее, начала смотреть очередной ужастик.На следующее утро я наплела маме, что плохо себя чувствую. Мама в ответ оставила меня дома, а сама пошла на работу. Жили мы с мамой одни, папа мой умер, покончил с собой. Мне было лет 6, когда я увидела его бездыханное тело в ванной, повешенного в петле. После его смерти мама очень долго не могла прийти в себя, по ночам я слышала её плач в соседней комнате, тосковала по папе, бедняжка. А у меня слёз не было, я днями смотрела в одну точку и ничего не делала. Помню, мама в один из дней пришла с каким-то мужиком в наш дом вместе с компьютером, я думала, что нашла себе нового мужика, а это просто был друг моего покойного отца, который помогал маме донести что-то тяжёлое. Как только пакет с содержимым положили на пол, то мужик ушёл, и мы закрыли дверь.Прошло уже 9 лет с того момента, как у меня появился компьютер, как я потом узнала, от моего покойного отца. Он отдал его своему другу, но после кончины отца друг отдал его нам, чтобы мы чувствовали себя немного лучше. Как только мама ушла на работу, я тут же села за компьютер и начала лазить по разным сайтам. Но меня никак не могло оставить в покое тот сайт. Я зашла в историю браузера, чтобы попытаться зайти на него снова, но, как и в тот раз, зайти я на него не смогла. Попытавшись найти сайт, похожий на тот, я ничего не нашла. Но моё внимание привлекло вот что. Почти вся реклама на сайтах была о продаже верёвок и психологической помощи людям.Но среди всех этих реклам я заметила очень странную. На ней красным шрифтом по белому было написано «Все трудности можно решить здесь», и снизу виднелась такая же красная кнопка со словом «Сюда». Меня очень заинтриговала эта надпись, и я перешла по рекламе. Меня перекинуло на странный сайт. Тёмные бетонные стены, тусклая лампа, стоявшая на старой тумбочке, а также надпись на стене, выделенная красным цветом, будто кровью: «Ты хочешь избавиться от всех проблем?». Снизу два выбора: «Да» и «Нет». «У меня нет никаких проблем», — подумала я, но мне не хотелось так быстро упускать момент. Я нажала на «Да». Меня перекинула на ещё более странный сайт. Это была какая-то пиксельная игра с видом сверху. Мой персонаж был похож на… Меня? Вокруг были тёмно-серые пиксельные стены. В комнате, в которой я оказалась, была лишь дверь, ведущая в другую комнату. Я пошла в другую комнату, в другой комнате была надпись на полу: «Ты готова пожертвовать всем ради себя?» и две двери, подписанные «Да» и «Нет», я выбрала дверь с вариантом «Да». Зайдя внутрь, я увидела надпись: «Кого ты выберешь?». И также две двери с вариантами: «Мама» и «Дочь». «Что за мракобесие?» — сказала я вслух. Я выбрала «Мать». Пройдя в комнату, я увидела другую девушку, стоящую в углу и легонько подёргиваясь. Подходя ближе, я начала слышать плач и какой-то шёпот. Подойдя почти вплотную, плач стал почти невыносим, а шёпот уже можно было разобрать, она повторяла лишь одно слово: «Сверни». Резко плач и шёпот остановился, настала гробовая тишина. Казалось, что сайт завис, но через секунду из динамиков послышался звук ломающихся костей, а голова стоящей передо мной девушки начала медленно разворачиваться в мою сторону. Мурашки пробежали по моему телу, меня окинула неизвестная паника. Когда голова девушки развернулась, то на экране начали появляться какие-то религиозные слова, но они были как будто бы искажены. Вместо Бога был некий «Свёрнутый», а все остальные слова начали принимать жуткие значения. Резко экран почернел, и был слышен лишь треск костей и тихий женский плачь. Ещё пару секунд я сидела и пыталась переварить всё произошедшее. Я попыталась перезагрузить компьютер, но ничего не получилось, никаких признаков жизни. «Твою мать, вот так и переходи по различным ссылкам», — подумала я. За всё это время меня не покидало чувство, будто бы кто-то смотрит на меня. Посмотрев в экран, я увидела, как позади меня в коридоре кто-то стоял. Страх пронзил меня, в динамиках резко всё затихло. Я смотрела на незваного гостя, казалось, целую вечность, а оно смотрело на меня. Через какое-то время я решилась на отчаянный шаг и посмотрела назад. Никого не было. Я повернулась обратно лицом к экрану, и я застыла в ужасе. То нечто уже стояло в дверном проёме. Я не могла дышать, меня сковал первобытный страх. То, что было в коридоре, уже стоит на входе в мою комнату. Это нечто выглядело как высокая женщина с грязными волосами, как будто бы она вылезла из могилы. Лица не было видно, грязные длинные волосы закрывали его. Одета она была в какое-то тряпьё. Её руки выглядели как ветки, тонкие и костлявые. Пальцы были ещё тоньше, некоторые фаланги срослись, и выглядело это как паутина. Голова её была неестественно опущена на бок. Казалось, вот-вот и голова упадёт. Динамики начали издавать шёпот. Я смотрела на неё, а она на меня. Можно ли это называть в женском роде. Я уже вот-вот и закричала бы во всю глотку, но крик застрял у меня в горле. Я могла издавать лишь хрип больного туберкулёзом человека.В тот момент я думала, что мы будем смотреть друг на друга целую вечность, но она начала двигаться. Я думала, она стала больше, но, чёрт возьми, она начала парить над землёй. Не передать те чувства, когда она начала медленно приближаться в мою сторону. Паника нарастала, желание обернуться стало невыносимым. Я хотела, но не могла, страх сковал меня. Она медленно приближалась ко мне, из моих глаз невольно потекла слеза. С каждой секундой я хотела кричать всё сильнее и сильнее, но я не могла. Вот она уже стояла прямо за моей спиной. Я чувствовала её тяжёлое дыхание. Её руки тянулись к моей голове. Её руки полностью обхватили мою голову, и я услышала её голос, который говорил: «Сверни». Раз за разом она произносила эту фразу. Мне стало трудно дышать, а моя голова начала поворачиваться в другую сторону. Мне становилось всё больнее и больнее. И когда вот-вот она свернула бы мне шею, я услышала открывание входной двери. Как только дверь открылась, существо пропало. Я не выдержала и закричала во всё горло. Я закричала так громко, что у меня самой заложило уши, и через несколько секунд я вырубилась. Проснулась я уже на своей кровати. За окном было уже темно. Только капли дождя били в окно. Я сидела на кровати и пыталась вспомнить, что вообще произошло. Но я ничего не помнила.– Чёрт, голова раскалывается. Вообще думать не могу, – сказала я вслух. Я встала с кровати и пошла в комнату матери. Как только я вышла в коридор, то дверь сразу же открылась, и из неё показалась моя мама, которая сразу же начала расспрашивать меня, что случилось. Получив ответ вроде «Я не помню, я не знаю», она пожелала мне спокойной ночи и, проверив мой лоб на температуру, пошла спать. Я последовала её совету и пошла в свою комнату. Закрыв за собой дверь, я легла на кровать и заснула.На утро я увидела свою мать, сидящую за моим компьютером и тщательно смотревшую в него. «Мам?» — спросила я. В ответ ничего. Я встала, подошла к ней, на что она выключила компьютер и схватила мою руку.— Если бы не ты, он бы не убил себя, — прошипела мать через зубы. В её глазах я видела злость. Эти слова въелись в меня, я опешила и не знала, что ей ответить. Мои глаза наполнились слезами.— Мама, ты чего такое говоришь? — спросила я со слезами на глазах.Мама встала, оделась и вышла на улицу. Я стояла посреди комнаты и не могла поверить в то, что мне сейчас сказала моя мама. Простояв так ещё какое-то время, я села на кровать и начала рыдать. Чутка успокоившись, я сделала себе завтрак и, принеся его в комнату, я села за компьютер. Включив его, я заметила, как обои рабочего стола поменялись на изображение с повешенной женщиной. Волосы её были рыжими, а сама она была одета в тряпьё.– Твою же мать, у этой женщины совсем кукуха поехала. – сказала я и поменяла обои на стандартные. На рабочем столе я заметила, как все папки поменяли своё название на «Жертвы». Я зашла в одну из них, и моему потрясению не было предела. В этой папке были фотки людей. Кто-то спал, кто-то ходил на улице. Я листала эти фотки и нашла себя, спящую в своей кровати. Я зашла в другую папку с таким же названием, и там были точно такие же фотки. Зайдя в папку «Свёрнутые», моему ужасу не было предела. В этой папке были фотки людей со свёрнутыми шеями.Я листала и листала, казалось, не было предела этим фотографиям. Кто-то лежал на кровати. Кого-то посадили на стул. Но одна фотография поразила меня больше всего. На этой фотографии был мой отец, висящий в петле.Я закрыла папку и отодвинулась от компьютера. Страх пронзил меня. «Почему эти фотки были на моем компьютере и почему я жертва?» — Я задавала себе вопрос за вопросом, ответ на которые я не могла дать себе ни на один. Моя мама в последнее время почти не выходила из комнаты, а дверь в её комнату постоянно закрыта. Я встала со стула и пошла в мамину комнату. На моё удивление дверь была открыта. Я вошла внутрь, и, казалось, обычная комната. Но меня смутило одно: в ней было очень много свечей, расставленных вокруг кровати, которая почему-то стояла по середине. Я не сразу заметила, но на потолке был какой-то символ, очень похожий на петлю.– Это что получается, моя мама состоит в каком-то культе или что с ней происходит? – подумала я. Зайдя в комнату, я начала шариться в ящиках, пытаясь найти что-то, но я сама не знала, что ищу. Рыская в комнате, я нашла фотографии с мёртвыми людьми. Одни висели в петле, другие со сломанными шеями. Но на всех этих людях был некий знак, похожий на тот на потолке. Рассматривая эти фотографии, я не заметила, как в дверном проёме стояла моя мать и уставилась на меня. Заметив её, я встала в ступор. Мать подбежала ко мне, схватила за руку и потащила из комнаты.– ТЫ ЧТО ЗДЕСЬ ДЕЛАЕШЬ, СУЧКА. ТЕБЕ КТО РАЗРЕШИЛ ЗАХОДИТЬ В МОЮ КОМНАТУ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ? ТЫ ЗА ВСЁ ОТВЕТИШЬ, МАЛОЛЕТНЯЯ ДУРА, Я ТЕБЕ ШЕЮ СВЕРНУ, – кричала моя мать на меня. Затащив меня в мою комнату и бросив на пол, она вышла в коридор и захлопнула дверь.– Посиди подумай о своём поведении, дрянь мелкая. – сказала она за дверью. Я сидела на полу и смотрела на дверь. Я начала всё больше бояться свою мать. Она совсем сошла с катушек. Я попыталась открыть дверь, но она не открывалась.– Чёрт возьми, она заперла меня в моей же комнате, что ли? – подумала я. После пары попыток открыть дверь, я прекратила свои попытки и села на диван, прижав ноги к голове, я заплакала. Пока я сидела на диване, я слышала, как эта чёкнутая что-то говорила в своей комнате. Вытерев слёзы и сопли, я прислушалась и попыталась расслышать, что она говорит.– Этой ночью будет новое подношение нашей Свёрнутой. Да. Да, я найду ещё жертву для подношения. Хорошо, фотографии пришлю. Да благословит она наши грешные души. До свидания, отец Альберт. – Больше она ничего не говорила, она проговаривала какую-то молитву, слова которой я не смогла разобрать.– Мне нужно бежать от этой сумасшедшей и как можно быстрее. – подумала я. Подойдя к окну, я поняла то, что единственный выход – это через входную дверь. Но как пробраться мимо этой чёкнутой? Хотя нет, самый главный вопрос: «А как выбраться из комнаты?» В раздумьях я не заметила, как на улице стемнело. Мой живот журчал от голода, на столе стояла тарелка с холодной яичницей и бутербродами с чаем. Холодная яичница и холодный чай, конечно, не очень мне зашли, но лучше, чем ничего. Перекусив, я принялась ждать ночи. Было уже темно, из соседней комнаты послышались какие-то звуки, а через пару секунд я услышала, как она убирает что-то, чтобы пройти в комнату. Дверь медленно открывалась, мама медленно зашла в комнату и тихо подошла к кровати. Она долго стояла у кровати и что-то шептала. Её рука потянулась к одеялу, как только она стянула одеяло, я выскочила из шкафа и ударила её вазой по голове. Мать упала и ударилась головой о край кровати. Приманка сработала, она не заметила, что я была не в кровати. Я смотрела на неё, а она с широкими глазами смотрела на меня. Из-за того, что она ударилась головой о кровать, её голова повернулась на 180 градусов. Я стояла и смотрела на труп своей матери. – Если бы не она, то я. – утешала я себя, глядя на её бездыханное тело. Её стеклянный взгляд смотрел прямо в мои глаза, это меня очень тревожило, и я решила накрыть её одеялом.Я убила свою мать, хотя можно ли её назвать мамой после всего того, что она сделала? – думала я, смотря на всю картину происходящего. Я приняла решение уходить. Я подошла к выходу и уже собралась открыть дверь, как вдруг я почувствовала чей-то взгляд на себе. Я обернулась и увидела свою мать, стоящую в дверном проёме. Её голова была опрокинута на плечо. Я смотрела на неё, страх окутал меня. Как мёртвый человек может стоять в дверном проёме, так ещё и издавать какие-то звуки? Она медленно шла в мою сторону. Мне было очень страшно, я забыла, что хотела сделать. Позади матери появилась ещё одна сущность. Там была повешенная женщина, та, которую я видела на заставке рабочего стола. Увидев её, я упала на колени и как только попыталась встать, то сразу же упала.Голова начала дико болеть, а моя мать уже вот-вот и свернёт мне шею, как она и говорила. Я смотрела на мать, которая стояла рядом со мной, и её руки, тянувшиеся к моей голове. Её руки взяли мою голову, я попыталась вырваться, но ничего не получилось. Её руки сжали мою голову настолько сильно, что я думала, она мне её раздавит. Она медленно начала поворачивать мою голову в сторону, шепча какую-то молитву. Уже за её спиной стояла эта сущность и смотрела на меня. Паника охватила меня, моя голова медленно поворачивалась в сторону. Мне стало настолько больно, что я начала хрипеть от боли. Вот-вот, и я буду похожа на свою мать. Я перестала пытаться вырваться и приняла свою судьбу.– Итак, Арина Романовна. Как ваши дела? – спросила медсестра пациентку. На что получила злой взгляд и что-то прошипела в её адрес.– Понятно, конструктивный диалог не получится сегодня провести. Не забывайте, что сегодня у вас встреча с психологом. – сказала медсестра перед тем, как выйти из палаты.– Господи, за всю мою карьеру я ни разу ещё не сталкивалась с таким психом. – сказала медсестра другой.– Да это вообще ужас, как можно было убить собственную мать ещё и таким образом. – обсуждали медсёстры. На следующий день медсестра опять зашла в палату, где находилась Арина. На крик медсестры прибежали другие. – Твою-то мать, боже мой. – только и слышалось из толпы. В палате была везде кровь, посреди комнаты была нарисована петля, на стенах кровью была нарисована женщина с длинными волосами, закрывающими её лицо, её руки, словно ветки деревьев, а сама она была в тряпье. А посреди комнаты лежала Арина со свёрнутой шеей, а голова была направлена в сторону двери.

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