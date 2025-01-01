От лица твари

Летяга Просмотров: 153 Комментарии: 0 +1 Вчера, 13:28 by

— А хорошо получилось, — Лина расчесывает волосы, глядя в зеркало, и я, наконец, могу хорошо ее рассмотреть.Новая прическа ей к лицу — малиновые пряди вперемешку с черными обрамляют круглое, миловидное лицо. Веки густо обведены черным карандашом, такой макияж делает ее взгляд манящим и таинственным, хорошо, мужчины такое любят.Полнота фигуры ничуть не портит ее, наоборот, большая грудь и широкие бедра вкупе с тонкой, высокой талией делают её привлекательной.Она мажет губы липкой помадой, причмокивает, встряхивает волосами, проходясь по прядям ладонью в последний раз, и отворачивается от зеркала. Время настало. Мы идем на охоту.Летняя ночь полна голосами и запахами. Лина идет, виляя бедрами и вцепившись в маленькую сумочку кровавого цвета ногтями. Я слышу ее пульс, она нервничает. Глажу ее по плечам, провожу по щеке в успокаивающем жесте. «Не волнуйся, девочка моя, у тебя все получится, я помогу!» — шепчу чуть слышно.Она понимает. Пальцы уже не стискивают дермантин, походка стала плавнее, дыхание успокоилось.Уже через пару часов мы нашли свою первую жертву. Мужчина красив, он возвышается над Линой на целую голову, даже когда наклоняется, чтобы помочь ей сесть в автомобиль. Лина пьяна, она не понимает, что происходит, глупо хихикает и просит отвезти ее домой. Мужчина усмехается и кивает. Я слышу его мысли, они черные и тягучие, как я люблю. Он предвкушает. Как и я.Лина откидывается на сиденье, запрокидывая голову, и закрывает глаза. Ее мутит. Мужчина не смотрит на нас, он оглядывается по сторонам, убеждаясь, что никто нас не видит, садится, заводит мотор и едет, полностью сосредоточенный на дороге. Его губы плотно сжаты, взгляд прямой и жесткий, ноздри чуть раздуваются. Сегодня он тоже вышел на охоту. Люблю такие совпадения.Мы приезжаем в какую-то глушь. Здесь нет фонарей, есть только разбитая дорога и с десяток покосившихся домов. Лина давно спит, а я жду.Он тормозит у одного дома, выходит и возится с замком на воротах, пропадает во дворе, гремит ключами там и возвращается. Наклоняется к нам и грубо будит Лину.— Приехали, детка, вылезай.Лина пугается, смотрит по сторонам, ее сердце стучит чаще в два раза. Она не выходит, срывающимся голосом спрашивает, где мы. Он только смеется. Хватает ее за руку и легко вытряхивает наружу.— Не надо, не надо! — кричит Лина.Глупая, глупая Лина! Он только усмехается и волочет ее во двор, потом в дом, бросает на пол. Она ерзает, растирая слезы по щекам, пытается встать, но он пинает ее и хватает за волосы. Тянет за собой, тащит на кровать. Его пульс тоже учащен, как и дыхание, он так рад, в таком предвкушении. Как и я.Опутываю его руки и ползу вверх, к горлу. Заколки, что сдерживали меня, падают, разворачиваюсь во всю длину своего малинового тела, стягиваю его шею, заползаю в нос, уши, рот. Он дергается, хрипит, но уже ничего не может сделать. Где-то позади воет Лина. Мне пока не до нее, поймет все позже, когда я поделюсь с ней вкусным. А мужчина очень вкусный, такой черный внутри, как я и думала. Прогнивший, настоянный на грязных делишках, настоящий деликатес.К утру он превращается в безжизненное бледное тело. Лина перебирает мои пряди пальцами и молчит, глядя на уродливое лицо — после смерти они все становятся уродливыми.— Что ты такое? — тихо спрашивает она.Я не отвечаю. Я тварь, что питается тварями. Паразит, что кочует с головы на голову и заставляет носителя искать для меня пищу. Взамен я дарю им силу и молодость на тот срок, который выдерживает их душа. А потом ухожу к другому носителю. В последнее время это почти всегда женщины. Мужчины гораздо реже вплетают в волосы малиновые пряди.Автор - LyuElSy.

Ключевые слова: Тварь охота охотник охота на охотника

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