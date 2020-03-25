Разговор с мудрецом

Разговор с мудрецомЯ спросил седого мудреца:
"Почему тьме и злу нет конца?"
И ответил с улыбкой холодной мне он:
"Не ведают люди, что жизнь - это сон.
Сон короткий пред жизнью вечной.
Оттого люди злы и беспечны.
Любят красть, любят лгать, убивать.
Забыли, что будут за то отвечать.
Злоба, алчность, чрезмерная власть -
Своя у каждого мрачная страсть.
Потому на земле идут войны и драки.
Нет больше пророков, живут люди во мраке.
Они не представляют, что за мерзость творят.
И ты тоже испил горькой ярости яд".
Седовласый мудрец мне спокойно сказал,
На струю глядя крови, коей я истекал...
"Ты глупец! Ты безумец!" - с тоской он вскричал.
"Любви не обретя, ты людей убивал!
Ты и те, кто с тобой был, не умели любить.
Вы поверили в ложь, что зажгла вам сердца!
И во имя сей лжи бились вы до конца.
Смерть несли, разрушали. А могли дальше жить!"
Я промолвил в ответ и закашлялся кровью:
"Сыт по горло я был этой вашей любовью!
Под маской её приходило лишь зло.
Словно адское пламя, меня жгло оно.
Выжгло душу мою изнутри.
Ну же, ты на меня посмотри!
Жалок? При смерти? Да! Но я не жалею.
Умирать, правда, страшно. Но страх преодолею.
Пусть другие наивно твердят о любви.
Но не верит в неё человек войны.
За высокие я идеалы сражался.
И на смертном одре верен им я остался.
И я, и братья мои, знали, на что идём.
Знали, что в битве этой все вместе умрём.
Бились вместе мы против заклятых врагов.
Не боясь ничего, даже чёрта рогов.
Победить иль погибнуть - таков был наш долг.
С честью мы умираем. И свидетель в том Бог!"
Рассмеялся мудрец: "Ты наивен и глуп!
Сердце не остановилось, а уже живой труп!
Неужели не понял - обманут был ты?
И сгубил свою душу, схоронил все мечты?
Низменным идеалам служил ты, несчастный!
На войне льётся кровь, словно дождь в день ненастный.
Бог тебе не свидетель - от него ты отрёкся.
Чужой болью свою ты глушил - и увлёкся.
Ты хотел мир спасти, войны остановить.
Но сумел лишь десятки невинных убить.
Цари всегда лгали: возьми снова меч!
Убьёшь тех и этих - сможешь зло всё пресечь!
Так знай: умираешь ты не словно воин,
А словно раб: обманутый, безвольный.
Орудьем живым ты в руках царей был.
Ты столько разрушил и стольких убил.
Но ты воевал не за идеалы.
А за богатство владык и генералов.
Чистой и настоящей любви ты не знал.
Мог продолжить искать её. Но чудовищем стал.
Ты сражался и смерть нёс. Нёс горе и слёзы.
Ты счастливее стал? Сбылись все твои грёзы?
И теперь, воин, ты с беспокойной душой
От раны своей отойдёшь в мир иной.
Скажи, глупость свою ты вполне осознал?"
Воскликнул мудрец и внезапно пропал.
Старец в воздухе вдруг будто бы растворился.
Догадался вдруг я: приходил он проститься.
То был ангел-хранитель, что меня сберегал.
Когда я в битвах боль в душе заглушал.
Из последних сил я вскричал: "Осознал!
Осознал, сколько зла людям я причинял!"
Вдруг мне стало легко. И глаза я прикрыл.
И навек свою душу в руки Бога вручил.
25-03-2020, 23:47 by Hellbound HeartПросмотров: 8Комментарии: 0
Ключевые слова: Война любовь смерть философия авторский стих