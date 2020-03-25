Разговор с мудрецом

Hellbound Heart Просмотров: 8 Комментарии: 0 0 25-03-2020, 23:47 by

Я спросил седого мудреца:"Почему тьме и злу нет конца?"И ответил с улыбкой холодной мне он:"Не ведают люди, что жизнь - это сон.Сон короткий пред жизнью вечной.Оттого люди злы и беспечны.Любят красть, любят лгать, убивать.Забыли, что будут за то отвечать.Злоба, алчность, чрезмерная власть -Своя у каждого мрачная страсть.Потому на земле идут войны и драки.Нет больше пророков, живут люди во мраке.Они не представляют, что за мерзость творят.И ты тоже испил горькой ярости яд".Седовласый мудрец мне спокойно сказал,На струю глядя крови, коей я истекал..."Ты глупец! Ты безумец!" - с тоской он вскричал."Любви не обретя, ты людей убивал!Ты и те, кто с тобой был, не умели любить.Вы поверили в ложь, что зажгла вам сердца!И во имя сей лжи бились вы до конца.Смерть несли, разрушали. А могли дальше жить!"Я промолвил в ответ и закашлялся кровью:"Сыт по горло я был этой вашей любовью!Под маской её приходило лишь зло.Словно адское пламя, меня жгло оно.Выжгло душу мою изнутри.Ну же, ты на меня посмотри!Жалок? При смерти? Да! Но я не жалею.Умирать, правда, страшно. Но страх преодолею.Пусть другие наивно твердят о любви.Но не верит в неё человек войны.За высокие я идеалы сражался.И на смертном одре верен им я остался.И я, и братья мои, знали, на что идём.Знали, что в битве этой все вместе умрём.Бились вместе мы против заклятых врагов.Не боясь ничего, даже чёрта рогов.Победить иль погибнуть - таков был наш долг.С честью мы умираем. И свидетель в том Бог!"Рассмеялся мудрец: "Ты наивен и глуп!Сердце не остановилось, а уже живой труп!Неужели не понял - обманут был ты?И сгубил свою душу, схоронил все мечты?Низменным идеалам служил ты, несчастный!На войне льётся кровь, словно дождь в день ненастный.Бог тебе не свидетель - от него ты отрёкся.Чужой болью свою ты глушил - и увлёкся.Ты хотел мир спасти, войны остановить.Но сумел лишь десятки невинных убить.Цари всегда лгали: возьми снова меч!Убьёшь тех и этих - сможешь зло всё пресечь!Так знай: умираешь ты не словно воин,А словно раб: обманутый, безвольный.Орудьем живым ты в руках царей был.Ты столько разрушил и стольких убил.Но ты воевал не за идеалы.А за богатство владык и генералов.Чистой и настоящей любви ты не знал.Мог продолжить искать её. Но чудовищем стал.Ты сражался и смерть нёс. Нёс горе и слёзы.Ты счастливее стал? Сбылись все твои грёзы?И теперь, воин, ты с беспокойной душойОт раны своей отойдёшь в мир иной.Скажи, глупость свою ты вполне осознал?"Воскликнул мудрец и внезапно пропал.Старец в воздухе вдруг будто бы растворился.Догадался вдруг я: приходил он проститься.То был ангел-хранитель, что меня сберегал.Когда я в битвах боль в душе заглушал.Из последних сил я вскричал: "Осознал!Осознал, сколько зла людям я причинял!"Вдруг мне стало легко. И глаза я прикрыл.И навек свою душу в руки Бога вручил.

Ключевые слова: Война любовь смерть философия авторский стих

Другие, подобные истории: