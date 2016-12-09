Череда совпадений. Конец истории

Estellan Просмотров: 229 Комментарии: 6 +4 Вчера, 20:23 by

Похоже, неведомые мне бесы не удовлетворились тем фактом, что под землю я провалился. Не успел я привыкнуть к темноте, как в мою тушку тут же вцепились чьи-то руки, но, не торопясь разрывать на части, куда-то поволокли. Не уверенный в том, стоит ли попытаться отбиваться или оставить все как есть, силы я обрел лишь тогда, когда в кромешной темноте вдруг заметил пятнышко света. В итоге, к этому пятнышку уже я тащил этих самых чертей…Вдохнув полной грудью прохладный ночной воздух, первым делом я заметил туфли. Женские. Что самое удивительно, обуты в них были обычные ноги. Тоже женские, что вообще поразительно. Подняв взгляд, в обладательнице ног я тут же опознал Меру. Склонившись, змея вытащила меня на твердую землю из ее недр и помогла утвердиться на ногах. Следом за мной из дыры в земле вынырнула пара «кротов». Несколько непонятных пассов, и прореха в земной тверди затянулась, не оставив и намека на то, что здесь было всего мгновение назад.- Офигеть… - смог выдохнуть я, отплевываясь от земли и отряхиваясь, как крупный пес. – Как вы все это провернули? Да и магия… как вы смогли?С сомнением я осмотрел компашку из черных и белой.- Ну-у-у… подземные расы неплохо между собой общаются. К тому же белые наги никогда ни с кем не воевали… кроме людей, - заметила нага, пытаясь очистить от комьев земли свои перчатки.- К тому же способности людей-кротов не магия в прямом смысле этого слова… - поддержал ее один из черных. – Это скорее врожденная способность. Ваши казематы же не защищены от людей с лопатами. Только от магии.- Вот и пришлось прибегнуть к помощи условных людей с лопатами, - подытожила змея, опасливо оглядываясь. – А так как тебе было приказано не покидать подземелье, тебя пришлось немного похитить. Так что?- Что, что? – вопросительно изогнул бровь я, тоже чувствуя, что это место, конечно, в меру уютное, но возвращаться, когда охрана поднимет тревогу, не очень хочется.- Куда драпаем? – пошевелила кончиком носа Меру. – Боюсь, оставаться на виду не лучшая идея. Надо бежать и прятаться. По крайней мере до возвращения триады. Надо пересидеть.- Мы не будет драпать. Хотя бы потому, что не сможем спрятаться.- И что ты предлагаешь?- Знаешь, Меру, как только новость о побеге достигнет центра, за мной отправят исполнителей. И на этот раз с приказом убить. Могу поклясться, что до утра они нас и найдут. А если вы попробуете вмешаться, то и вас за копанию приберут. Силами я пользоваться не могу, так что даже защитить вас не получится. А уж на исполнителей мои силы не подействуют, даже если бы они были. Единственный наш шанс – самим вломиться в центр.Змея снова наморщила носик.- Я не буду спрашивать, что именно ты задумал… но, позволь спросить. Втроем?- Ты, я… и?- Даниэл… - кивнула змея.- Вдвоем, - прищурился я. - К тому же… у нас есть небольшое подспорье. – Нехорошо усмехнувшись, я вытащил из кармана знакомую безделушку, колбочка, размером с мизинец, заполненная алым маревом.Когда тачка, под управлением одного из кротов, остановилась на окраине парка, погруженного в темноту, мне стало как-то неуютно.Наверное впервые, за все время, со времени превращения, я решился на нечто противозаконное. Причем настолько противозаконное, что на фоне этого укрывательство беглого лича-некроманта было мелким хулиганством. На этот раз нас всех вполне себе могут убить.Выбравшись из машины, запоздало удивился отсутствию света как в парке, так и в особняке, углубился в парк. Уже через сотню шагов остановившись. Первым, мне навстречу, вышел вожак оборотней. Следом за ним подтянулись остальные мохнатые, Тень, Медянка, Кристофор, несколько псоглавцев, Ламия, с девчонками… трое наемников, собратья Тени. Дальше я просто перестал всматриваться, так как узнавал уже не всех. За плечом Медянки маячил мой несносный ученик.- Так… а это что за несанкционированный митинг? – скрестив руки на груди я жалел только о том, что не захватил с собой веник, чтобы все это сборище разогнать.- Нашего смотрителя оклеветали и собрались казнить… - от общей толпы отделился Тень, хищно оскалившись. – Боюсь, мы не можем с этим согласиться.- Боюсь, мы тоже не можем, - разделось из-за плеча, заставив рывком развернуться. А потом опустить взгляд. – Я обещал, что в случае чего тебе на помощь придет весь клан. Весь клан здесь.От теней деревьев стали отделяться и другие высшие, присоединяясь к общему сборищу. Помимо главы я узнал Ферхара и Энрига. Сколько их собралось всего – трудно сказать. Может, в самом деле, весь клан.На мгновение я задумался. И как так каждый раз получается, что чем меньше я стараюсь отсвечивать, тем больше внимания привлекаю. Чем меньше хлопот жажду испытывать, тем больше их получаю. Вот и сейчас, решив по-тихому разобраться с виновником своих проблем, я, неведомым образом, оказался во главе небольшой армии.- Так… - сделав несколько шагов вперед, я оглядел свою армию и внезапно понял какой же капец нам всем грядет. – Во-первых, я вампиров еще не вызывал…- А это уже не тебе решать, - донеслось из толпы, нелюди захихикали.- Цыц! – поднял я голос. – Во-вторых, я беру с собой только добровольцев. Здесь любого из нас вполне себе могут убить. Центр охраняют не люди. А исполнителям предельно пофигу чем вы вооружены и какой магией владеете. Магия на них не действует. Никого из центральных смотрителей не трогать ни при каких условиях. Только защищаться, если нападут.- А откуда ты знаешь, что шестой здесь? – снова голос из толпы.- О, я знаю… он ждет донесение из казематов. А по результатам ему придется действовать очень быстро. Так что он точно здесь. Что касается вас… мне никто не должен помешать. Так что, делайте что хотите, запирайте всех, кого увидите по кабинетам, комнатам, да хоть в сортире топите. Меру, приставь кого-нибудь к Даниэлу. Никого из центра не выпускать, пока все не закончится.- Закончится?- Если справлюсь, я всем сообщу… а если нет… вы об этом точно узнаете.Раздав еще несколько указаний, но так и не добившись того, чтобы кто-то ушел домой, мы выдвинулись на штурм.В парке нас не встретила ни охрана, ни исполнители. Как и при входе. Как и внутри. Все это слишком походило на ловушку. Правда, отступать мне было уже некуда. Или я атакую первым, или он отправит за мной исполнителей, а тогда я уже точно ничего не смогу сделать.- Зачистить первый и второй этажи, но тихо. Меру, Тень и Эйдан со мной. Остальные приказы помнят? Вперед.Где искать шестого смотрителя я пока не знал. Правда, имелось несколько вариантов. Кабинет, зал совещаний или… или ритуальные. Большой и малый. Но опять же, чем больше времени мы тут проведем, тем больше шансов, что кто-то успеет поднять тревогу. Спуститься мы всегда успеем, так что наша небольшая группка потопала наверх. Ни обслуги, ни охраны. Вся ситуация все больше напоминала ловушку. Здесь всегда кто-то был. Всегда. Но сегодня, этой ночью не было никого.Едва я успел поразиться этой мысли, как реальность резко изменилась. Из очередного коридора на нас выскочила… нет, не охрана. Точнее, не охрана центра. Этих товарищей я если не знал, то видел. Они работали на Эдгара. Может ли это значить, что и начальник их здесь же?Из оружия у меня был выклянченный у наги тесак. Так что в разборки вмешаться мне не дали.Проскочив драку, на ходу отбив несколько скользящих ударов, под звуки начавшейся борьбы внизу, я на мгновение остановился у дверей в зал совещаний. Когда я был здесь в последний раз? Когда мы с Роландом охотились на Луайса. Эх, беззаботная молодость. Внизу что-то громыхнуло, здание отчетливо хрустнуло. Блин, что там у них происходит? За окном полыхнуло столбом пламени, достигшего не только окон, но и крыши. Ничоси!Борьба за спиной стихала, из чего я сделал вывод, что кто-то кого-то побеждает. Судя по звукам – наши, так как шуршание чешуек по полу приближалось. Как и тяжелое дыхание змеи.- Может – я? – прошипела на ухо Меру.- Нет… - взявшись за ручку, я повернул ее и потянул дверь на себя.- А я уже думал, что ты заблудился, - Эдгар, сидя за знакомым нам всем столом, поднял на нас взгляд.За моим плечом недовольно рыкнул вампир, скрипнула зубами нага, а вот Тень то ли сдержался, то ли я его не услышал.- Неужели ты думал, что я не приду? – плотнее обхватив рукоять тесака, я уверенно направился вперед, лишь шкурой почувствовав насколько это был опрометчивый шаг. Едва мы вошли, дверь захлопнулась, виски кольнула вспышка магии.- Я надеялся, что ты придешь, - шестой поднялся со своего места, неторопливо обошел стол, сжимая в сложенных пальцах знакомый мне алый огонек. – Это самый простой и не вызывающий вопросов способ от тебя, наконец, избавиться. Я смотрю, ты привел с собой друзей. Надеюсь, ты не против, если и мои друзья присоединятся?Щелчок механизма, в стенах разом открылось шесть небольших ниш, из которых выступили знакомые нам безликие темные фигуры. Исполнители. Ну да, ну да… куда же без них? Чорт. Об этом я не подумал. С той стороны в дверь что-то грохнуло. Надеюсь – наши. Только вот они не смогут открыть запечатанные двери. Их может открыть только тот, кто запечатал. По крайней мере здесь и сейчас.Мои сопровождающие окружили меня, закрыв спинами и ощерившись оружием по периметру. Только вот… они Эдгара не интересовали.- Да ты лентяй, Шестой из Девяти Центральных Смотрителей, - хрипло прошептал я, следя за огоньком в его пальцах. – Привык загребать жар чужими руками? Скажи, это ведь твоя идея была, назначить мне в ученики Лестера? Уверен, Этард неплохо с ним справлялся.- На колени, Смотритель Доков, - рявкнул тот в ответ. Огонек вспыхнул ярче, а я снова ощутил непреодолимую волю Приказа. Попытался бороться с ним, но мало кто может бороться с силой, которая создана как раз для того, чтобы ей подчинялись. Сначала одно колено, потом второе коснулось пола. Несколько мгновений шестой любовался моей коленопреклонной фигурой. – Ты прав, Лестер был нужен мне в доках. Он стал бы отличным смотрителем. Раз уж удалось уговорить Этарда занять север. Он не жаждал отпускать почти закончившего обучение ученика. Зато я был уверен, что он доучится за сотню-полторы лет и сменит тебя на поприще, которое приносило тебе лишь проблемы. Ты ведь так жаждал избавиться от доков и вернуться в центр. Но нет…ты отослал ученика. Почувствовал вкус власти?- Нет. Лестер просто стал бы поганым смотрителем.- Заткнись, смотритель, - Эдгар плотней стиснул пальцы, огонек снова полыхнул, в очередной раз заставив меня поморщиться, подчиняясь. – Я еще не решил, убить тебя руками твоих подчиненных или отдать исполнителям.Мой гневный взгляд был достаточным ответом, чтобы тот лишь ухмыльнулся.- Ты ведь знаешь, что я могу приказать тебе убить твоих… спутников. И ты подчинишься. Ты для этого создан. А уже потом тебя добьют исполнители, как сошедшего с ума… м-м-м? Как по мне, так неплохой план.- А как же мальчишка-оборотень? И ифрит? – выступила между ним и мною нага, не опуская оружие.- Ифрит был нужен для того, чтобы центр решил, что на этого смотрителя охотятся лично. А мальчишка оборотень был приятным бонусом. Кто же мог знать, что его убийство создаст временную петлю? Ифрит должен был справиться, но увы… увы…- Поэтому ты помог ему сбежать?- До того, как я нашел заговоренную иглу, ифрит представлял опасность…- Ага, мог разболтать о вашей сделке остальным центральным? – ощерила змея ядовитые зубы.- А вот это уже не твое дело, змеючья баба, - Эдгар приблизился настолько, что, при желании, Меру могла бы легко покрошить его в капусту любым из своих тесаков. Похоже, сдерживало ее только присутствие исполнителей. Ощерившись еще сильнее, она продемонстрировала тому облачко яда, вырвавшееся изо рта и осевшее на пол разъедающими его капельками. – В любом случае из вас отсюда не выйдет никто. Так что, я предлагаю заканчивать. Смотритель… - Эдгар смотрел на меня в упор, я чувствовал это, несмотря на стоящую между нами Меру. – Умри.На мгновение стало очень тихо. Похоже, такого приказа не ожидал никто. Из нас, так точно. Внутри в одно мгновение похолодело, прислушиваясь к тишине на том месте, где еще мгновении назад билось сердце, я наблюдал краем глаза, как Меру бросилась на шестого. Вампир и Тень тоже пропали из поля зрения. Наверняка схлестнулись с исполнителями.Как же глупо мы все помрем. Пожалуй, в плане были кое-какие промахи. Я с самого начала знал, что любой из девятки может сковать меня приказом. Знал даже, что могут убить. Ну… зато я выиграл немного времени, как и поводов для ареста уже центрального.- Смотритель Доков, - внезапно проникло в гаснущее сознание снаружи. Поразительно. Я знал, что смотрителя убить не так просто. Но не думал, что умирать буду так долго. – Я, верховный из девяти, освобождаю тебя от приказа, от уз…Голос звучал и набирал силу, а я ощущал как снова стало биться сердце. Сначала неуверенно, но набирая силу вместе со звуками голоса. По мере того как я слышал голос не только в сознании, но и снаружи, я ощущал как спадают цепи, рвутся барьеры, впервые со времени становления смотрителем, я становился свободным. Больше не было оков. Меня больше никто и ничто не сдерживало.Глубоко вздохнув, открыл глаза, осознал, что все это время лежал на полу. Приподнялся, чувствуя как все тело буквально искрит от освободившейся силы. Никто мне больше не указ. Ни из центра, ни выше, если таковые и есть. Моя суть была свободна, мой Смотритель, моя истинная сила. Рыкнул, рывком поднимаясь на ноги, быстро осмотрелся. Компания стала больше. К уютному совещанию присоединились еще двое. Луайс и… Роланд? Как они здесь вообще оказались? Тень уже стоял рядом с моим левым плечом, нага – справа. Исполнители не вмешивались, замерев в своих нишах в той самой позе, в которой не так давно стоял и я.- Быть не может, - кажется, несколько потрепанный змеей Эдгар все еще не заметил двоих из триады, стоящих в такой же стенной нише, что и исполнители. Подозреваю, что потайных ходов тут больше, чем полноценных стен.С его пальцев сорвался разряд, на подлете отскочивший от моего щита, чтобы тут же впечататься в стену, оставив на ней небольшое закопченное пятно.- Шестой Смотритель, - привлек его внимание Луайс. – Подозреваю, что нет нужды объяснять почему ты больше не сможешь исполнять обязанности. Смотритель Доков – убей его.Не то, чтобы я дожидался этого приказа. Скорее Луайс просто понял, что не сможет меня остановить. На Меру, значит, нападаем? Шумно вздохнув, я сделал шаг вперед, выпуская на пальцах длинные и острые когти, то, как золото заливало не только радужку, но и белки глаз я не видел, но понял что произошло по тому, как шарахнулись в стороны мои товарищи. Подсаживаем мозговых паразитов чужим ученикам? Еще шаг вперед, отпуская собственную силу, разлившуюся в воздухе облачком золотистых искр вокруг моей фигуры. Позволяем полукровкам призывать высших темных? Открываем охоту на другие расы? Промышляем контрабандой на чужой территории? Подставляем других смотрителей? Еще шаг и, переключившись на бег, я уже не ощущал отбивался Эдгар или нет, атаковал ли он магией, оружием, да и плевать было. Я набросился на него не как смотритель, а как дикий зверь, с равной легкостью расправляясь когтями и с одеждой, и с плотью под ней. Сердце, легкие, печень, органы я опознавал скорее интуитивно, чем осознанно, стремясь разорвать противника в клочья. Не оставить ни единого целого кусочка.- Смотритель! Остановись, он мертв, – вмешался в кровавое безумие голос извне. На плечо опустилась рука, вынудив оторваться от терзания тушки бывшего шестого, разворачиваясь к вмешавшемуся. Сфокусировав взгляд, я все той же крохотной частичкой сознания узнал в нем Роланда, и злость вспыхнула с новой силой. Облачко искр полыхнуло, превращаясь в пламя.- Ты… - рыкнул я, поднимаясь на ноги и наступая на бывшего наставника. – Ты все знал!- Знал… - попятился Роланд, - так было нужно.- Было нужно что? Ты разыграл меня! Снова! Как поганую пешку! – пламя так же разгорелось и в ладонях. Сначала в левой, и через мгновение в правой. – Подставил! Твоими стараниями здесь никого не оказалось. Не правда ли?- Смотритель, остановись! – наставник выставил вперед трость, пытаясь удержать расстояние, но я отбил ее, лишь полыхнуло, когда металл и дерево обратились в прах. – У нас не было выбора. Он не проявился бы, если бы мы остались на виду.- Я больше не подчиняюсь твоим приказам, - отмахнулся я от нового приказа. Так поэтому вы прикинулись, что уехали из города? А то как бы вы так быстро вернулись, Р-р-роланд? – распространяясь от меня, пламя начало поджигать пол.- Ты должен контролировать себя. Должен сдерживать свою сущность, иначе она убьет тебя.- Плевать! – гнев застил взгляд, я замахнулся, намериваясь весь его, без остатка, обрушить на бывшего наставника, но мне в очередной раз помешали. Что-то холодное напало со спины, обвило руки и ноги, обхватило туловище. Дернувшись, я услышал знакомое шипение. Не злое или яростное, скорее… испуганное? Меру боится?Пошевелив плечами, я попытался оглянуться, но тут же чьи-то пальцы вцепились в подбородок, заставляя повернуть голову, посмотреть прямо на… Роланда?- Ты должен контролировать себя, Смотритель. Себя и своего Смотрителя. Вырвавшись, он убьет тебя, а если не он, то нам придется тебя остановить. Любой ценой. Пойми это. Знаешь, как Смотрители входят в девятку? Девятью становятся только те, кто может справиться с собой. Со своими инстинктами. Луайс никогда не освободил бы тебя, если бы не был уверен в том, что ты с этим справишься, что ты готов. Легко подчиняться приказам, а ты попробуй жить своим умом. Сам. Или зря я думал, что ты достаточно талантлив?Дернувшись, освобождая голову, я на мгновение прикрыл глаза. Контролировать себя, говоришь? Погрузившись внутрь себя, я впервые понял из скольких частей состоит моя сущность. Сначала я думал, что цельный. Только теперь стало понятно, что с самого начала я был заперт. Заперт в тюрьме с чуждой сущностью. Смотрителем. Как его тогда назвал Даниэл? Монстр? Этот монстр был со мной все это время, сдерживаемый лишь барьерами, наложенными извне. А теперь он был свободен, и жаждал этой свободы. Барьеров больше не было, теперь мне самому предстояло контролировать то, что заменяет таким как я душу.Прислушавшись к себе, я прислушался и к нему, к его гневу, к его силе, его возможностям. Я свободен и могу сделать все, что хочу. Я могу сжечь этот город дотла. Могу обратить его в руины. Могу уничтожить все живое, мертвое и промежуточное. Могу. Но чего я хочу?Пламя стало спадать, когти втягивались, ярость успокаивалась.- Я владею собой, - выдохнул, открывая глаза, рассматривая собравшихся уже если не совсем нормальным, то обычным взглядом глаз с золотой радужкой.Только после этого нага стала разжимать свои кольца.Двери открылись, и народу в зале прибавилось. Помимо тех, кто шел со мной, появились служащие, охрана, подчиненные смотрителей, ну и, собственно, сами смотрители, в количестве еще шести штук.- Вот и славно, - Луайс все же рискнул приблизиться, опасливым взглядом косясь на Роланда, прячущего руку с обуглившейся кожей, слегка подкоптившуюся нагу и Тень, который пытался погасить пламя на полу. – Думаю, Шестой Смотритель, тебе есть о чем поговорить со своими подчиненными. Кстати, за все разрушения я вычту из твоего оклада, ну и у Эдгара, я уверен, что-то завалялось.- Вычти из своего. Мой дом разграблен и разрушен. Сомневаюсь, что доки потянут ремонт особняка. Ну или на паперти насобирай… - поморщился я, направляясь к двери, увлекая за собой Меру и Тень, который так и не справился с магическим огнем, в защищенном от магии помещении. Лишь у самой двери остановился, посреди расступившейся толпы, развернувшись. – Как ты меня назвал?- Шестой Смотритель, - опасливо проговорил Луайс.- Чего?! – вернуться что ли и по ушам ему надавать? – С чего вдруг?- Думаю… твой послужной список будет достаточным основанием для карьерного роста. К тому же, ты ведь хотел вернуться в центр? Мало кто мог бы распутать, почти в одиночку, всю ту сеть лжи и недоговорок, что затеял Эдгар, мир его праху. Под шумок перекинуть на рядового смотрителя свои грехи, героически убить его, и, подсуетившись, подвинуть верховную триаду… Не рассмотревшую угрозу у себя под носом. Более того, один из триады был бы бывшим наставником опального смотрителя. Думаю, он мог бы создать нам множество проблем.- Ненавижу тебя… - выдохнул я Луайсу, потом перевел взгляд на Роланда, - и тебя. Всех и каждого. Всю девятку. Ненавижу.Подхватив Меру под руку, я потащил ее на улицу. За нами пошли все остальные. Здесь нам больше нечего делать.Открыв глаза, я понял, что, пожалуй, впервые за очень долгое время – выспался. Это было странно. Так же странно было то, что лежал я не на привычном мне – неудобном диванчике. На этот раз моим ложем была настоящая постель. Да, любезно предоставленная вожаком оборотней. Как и несколько комнат в их логове, где я квартировался уже целую неделю. Неделю меня никто не тревожил. Не вызывал, не дергал, не мешал. Оборотни если и присутствовали, то их я не слышал. Абсолютной тишины не было, так как за мной все равно увязались Меру и Даниэл. Но и они не отсвечивали, стараясь пореже попадаться на глаза. Время от времени я слышал как они разговаривали, как сейчас. Только сейчас голосов было больше, чем обычно.- Тогда он и спелся с личом? – это – Меру, точно она.- Да, насколько я успел узнать его историю. Потерял он не только свой дом и город. В том пожаре погибла и его семья. Он ничем не смог им помочь. Отомстил? Да, но какой ценой? Так он оказался связан с некромантом. Вполне возможно, тогда в нем и зародилось это… темнота… подсознательное желание смерти. Я думал, что оно выгорело, но…- Он пытался убить себя? – тихий шепот, Даниэл?- Не специально, нет… Но подсознательно. Я с ним познакомился чуть позже, когда он сопровождал караваны в качестве наемного охранника. Когда он погиб… появилась петля. Проблема была в том, что петля возникла в момент смерти. Там было месиво. А сама петля охватывала несколько дней. Пока я узнал с кем именно она связана, пока вычислил в чем причина… Да, несколько недель я провел в пустыне. В петлю снаружи не могут вмешаться те, кто изначально в ней не был. Я был, но едва и сам не присоединился к павшим.Когда я все узнал, то решился на риск и телепортировал нас в ближайший город. Такой магией редко пользуются. К тому же… он был мертв несколько дней. Чем дольше человек мертв, тем сложнее ритуал, и тем меньше шансов на успех, - Роланд? Ну а тебя как занесло к оборотням? Да и при чем тут моя история? Кому она интересна?- Тогда зачем вы пытались переделать его в смотрителя? – снова Меру.- Временная петля возникает только в связи с кем-то, кому суждено сыграть некую значимую роль.- Если бы не петля, то вы и не заморачивались бы, так? – голос Даниэла звучал сдавленно.- Скорей всего. Тогда было другое время, другие правила. Но все получилось именно так, как получилось. Несколько сотен лет он был моим учеником, потом ушел, скажем так, в самостоятельное плавание. Обычно все наоборот, но он уже успешно прошел ритуал, так что обучать его было необходимо. Я думал, что он займется практикой, но он предпочел архив. И чем дольше он там прозябал, тем больше я замечал как он погружается в себя, в свою тьму, свое одиночество. Пришлось надавить и выпнуть его из архива на полевую работу. Расшевелить. Заставить проснуться, начать действовать. И, в первое время, мне казалось, что все получилось.Но подсознательный поиск смерти не исчез. Сначала в его жизни появилась ты, Меру, и мне он показался ожившим, ему было о ком заботиться, кого охранять. Ему нужно было чувствовать, что он может кого-то защитить, возможно, спасти. Это ему и позволяла делать работа Смотрителя. Он мог защищать и спасать. Но… да ты и сама могла заметить. Сколько раз его почти убили?Потом – ученик. Один, другой, третий… ему никто не подходил. Все казалось не таким. Даниэл, не обижайся, но на тебя ставок я не делал, по крайней мере до тех пор, пока ты его не спас. Похоже, в нем что-то все-таки перещелкнуло. А когда он решился сам провести инициацию…Так. Слушать мне это надоело. Пора вмешаться.Рывком распахнув дверь, я обвел всю честную компанию неприятным взглядом, одной рукой удерживая на себе позаимоствованные у кого-то из оборотней штаны, а другой пытаясь пригладить волосы.- Мне косточки перемываем? – хрипло обратился я к присутствующим. Присутствующие уставились в пол. – Роланд? Какими судьбами?Наставник поднялся из-за стола, отставив почти допитую чашку кофе.- Шестой Смотритель…- Не начинай, - жестом остановил я его. – И так башка трещит. Просто скажи зачем пришел.- Негоже одному из девятки прозябать в логове оборотней. Не хочешь перебраться в свою квартиру в центре?- Да пошел ты, вместе с квартирой, центром и девяткой в полном составе, Роланд.Ухватив бывшего наставника за рукав, я дотащил того до двери и выставил за нее, захлопнув створку прямо перед носом. Впервые. Полегчало. Стало свободней. Обернувшись, я посмотрел на свою парочку, все еще сверлящую взглядом пол. Ну вот и что с вами делать?- Собирайтесь, - кинул им, возвращаясь в спальню, чтобы переодеться.- Зачем? – донеслось из-за стола на два голоса.- Мы возвращаемся.- Куда? – на этот раз хором.- В офис… удивляюсь, как доки до сих пор не развалились без должного присмотра.

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