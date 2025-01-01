Цасадо

Estellan Просмотров: 92 Комментарии: 0 +1 Вчера, 16:44 by

Именно сейчас, сидя у костра и вглядываясь в две светящиеся точки по другую его сторону, я понимал… понимал, что, в принципе, о том, что что-то пошло не так, можно было бы догадаться и раньше. Например, когда я наткнулся на болото.Одиночный поход, да. Не то, чтобы я прямо очень любил уходить в лес и кормить комаров, но, время от времени, любому человеку требуется некая перезагрузка. Отдых от города и его шумных толп. Для себя я нашел отдушину в походах. Свалить с рюкзаком в дебри леса, да так, чтобы тебя потом искали с МЧС. Как вариант – отколоться на льдине. Словом, был готов на все, чтобы побыть без людей. К слову, ни разу не блуждал так, чтобы меня приходилось искать.Так и в этот раз, собрав все необходимое, я ушел в лес, чтобы побыть наедине с собой, природой и полчищами комаров. Недельки две.В целом, все шло гладко. Маршрут был построен, и от него я не отклонялся. Буквально до сегодняшнего дня, когда, неожиданно для себя, уткнулся в болото. Немного прошелся по его краю. Странное болото. Правда, это я понял не сразу. Сначала все было так, как положено. Первым делом земля под ногами стала мягкой и легко проседала под ногами. Потом сменилась растительность. Появились пучки болотной травы. Но я, с упорством, достойным лучшего применения, продолжал шлепать к виднеющимся невдалеке темным елям. Топал, пока почти под ногами не увидел открытую темную воду. «Притопал», - мысленно констатировал и все же остановился. Осмотрелся более пристально. В моем понимании здоровенные ели никак не сочетались с болотом. Все же крупным деревьям нужно за что-то держаться корнями. Конкретно эти ели были не согласны с законами природы и торчали, казалось, прямо из черной воды. Странно? Странно.Еще более странным было то, что на болоте было тихо. Слишком тихо, так как я слышал только те звуки, которые издавал сам. Ни дуновения ветерка, ни птичьих голосов, ни насекомых. Мне всегда казалось, что болота вполне себе наполнены жизнью.Поняв, что дальше мне хода нет, я остановился на привал, расстелил на коленях свою карту и углубился в ее исследование. Знаю, что в наше время многие предпочли бы обойтись навигатором или картой на мобильном, но я не слишком доверяю современным технологиям. Техника, на мой взгляд, слишком уязвима. Она может разрядиться, замерзнуть, ее можно потерять, уронить, утопить, разбить… Попробуй разбить бумажную карту. Ага?Так вот. Если верить карте, то с маршрута я не сбился. Только вот… болото на ней не было обозначено. р. Цасадо, гласила надпись на веселенькой голубой полоске, пересекающей лес по карте. Туда, собственно, я и шел. За рекой, в дневном переходе, было село, где я планировал поймать автобус и уже на нем добраться до города. Река была на месте. Село тоже. А болота не было. Может, карта устаревшая? Да нет, выпущена пару лет назад. Но не могло же болото появиться за пару лет? Особенно, болото таких размеров. Если верить карте, до реки мне было идти еще несколько часов. И что делать?Размышляя над своей незавидной участью и мечась мысленно между выбором «идти обратно» или «попробовать обойти болото», я внезапно ощутил взгляд в спину. Холодный, тяжелый, очень неприятный. Я бы даже сказал какой-то хищный. Словом, такой взгляд, который тут же заставляет оторваться от карты и, подняв голову, осмотреться. Все еще было тихо. Поблизости не оказалось достаточно крупного хищника, решившего разнообразить свой рацион за мой счет. Да и какие хищники на болотах? Мне вообще казалось, что любых зверей, крупнее лисицы, в нашей местности уже давно истребили. Но ощущение не пропадало. А взгляд мой сам собой возвращался к здоровенным елям, растущим прямо из болота.- Иногда, когда тебе кажется, что на тебя смотрят – тебе не кажется, - в полголоса резюмировал я и принялся собираться. Отчего-то засиживаться здесь перехотелось.Слева край болота выглядел более перспективным, так что я решил идти в ту сторону, в надежде обойти болото и выйти к реке. Если идти обратно, ближайшая цивилизация в трех днях пути. Возвращаться не хотелось.Солнце уже садилось, когда я вышел к цивилизации. Бывшей цивилизации, если точнее. Похоже, заброшенная деревня. Или поселок. Словом – жилье. Когда-то здесь было человеческое жилье. Сейчас об этом напоминали только кое-где уцелевшие стены, а то и просто деревянные столбы покрытые мхом и лишайниками, торчащие из земли, а в некоторых местах и прямо из воды. Похоже, болото потихоньку поглощало человеческое жилье.На карте этого поселения не было. Что, впрочем, не было удивительно. Время от времени я натыкался на деревни, давно стертые с карт. Мертвые. Заброшенные. Пустые.Поняв, что ночью путешествовать по болоту я не готов еще более, чем искать обходные пути днем, я решил остановиться здесь. В конце концов, у меня с собой есть все, что необходимо. Единственный затык был с костром, но и его удалось соорудить.В качестве площадки себе я выбрал пол бывшего дома, изо всех сил надеясь, что под ним сейчас нет заброшенного подвала. Палатку установил в углу, образованному двумя относительно уцелевшими стенами дома. Можно было бы, конечно, выбрать и более устойчивое место на земле. Но какая-то смутная тревога заставила поступить именно так. Наверное, это что-то из древних инстинктов, заставляющих человека искать убежища за стенами дома, даже если самого дома давно уже нетКострищем мне служил лист не слишком сильно проржавевшего металла. Может, часть бывшей крыши, а может и еще чего-то, сейчас определить было уже невозможно.У этого костра и я встретил ночь, которая опустилась на лес сразу, за начавшим тянуться с воды туманом. Нет, никто не тянул ко мне из тумана холодные руки, не орал дурниной, не шептал. Но почему-то становилось все более жутко. Эта жуть забиралась за ворот и холодными пальцами касалась, казалось, каждого позвонка по очереди.Так что, когда в темноте, по ту сторону костра, я различил две фосфоресцирующие точки, даже немного отпустило. Вроде как именно этого я и ожидал. Я смотрел на точки, точки смотрели на меня, и лишь потрескивание поленьев в костре разрушало эту интимную атмосферу. Я хотел уже, было, крикнуть что-то пригласительное в сторону наблюдающего за мной зверя. Когда тот, видимо, так и не дождавшись приглашения, направился ко мне сам. Тяжелой поступью. Слишком тяжелой для лисицы или волка. До сих пор я не встречался с медведем, но почему-то был уверен, что это именно хозяин леса наведался ко мне в гости.Все что я знал о медведях, так это то, что если с ним встретился в лесу, то тебе кранты. Кто-то уверял, что надо быстро определить возраст зверя. Якобы, если медведь молодой, то, если полезешь на дерево, то он полезет за тобой, а если старый, то он тебя с тонкого дерева стряхнет, надо лезть на толстое. Определять возраст медведя на вид я не умел тогда, не умею и сейчас. Убегать? По болоту? От медведя?Философски рассудив, что из своей мелкашки медведя я не застрелю, а увидев оружие тот может только сильнее разозлиться, и тогда точно нападет, я решил умереть героически. Только крепче стиснул в руке нож, которым вскрывал банку тушенки.Зверь подошел ближе, сунув морду в круг света от костра, а я внезапно понял, что будь у меня с собой хоть гранатомет, это вряд ли бы помогло. Вот танк… но танка не было. Зато был медведь. Давно мертвый, если судить по белеющим в свете костра костям черепа, черной, сползающей с костей шкуре, отсутствию глаз, место которых в черепе занимали светящиеся точки. Присмотревшись, я понял, что вся туша в таком же плачевном состоянии. Вдоль спины из расползающейся шкуры проглядывали как позвонки, так и ребра. Местами виднелась черная шерсть, но большая часть кожи была лысой.- Да у тебя прямо осень имени Брюса Уиллиса началась… - сам не зная почему, выдохнул я первое, что пришло в голову. Наверное, от нервов. – Кстати, я невкусный.- Как давно здесь не было людей, - вместо нападения ответил мне медведь, раззявив пасть, но более не шевеля ею. Из пасти на землю хлынула черная жижа, болотом запахло гораздо сильнее.- Потому что ты их съел? – почему-то спросил я.- Нет… - зверь качнул башкой, жижи стало больше. – Они ушли. Все ушли. Бросили свои дома, оторвались от корней, забыли. Забыли тех, кто их защищал долгие века, забыли себя, забыли богов, забыли то, кто они есть. Не приходят.- Забыли тебя?- Забыли. Ты знаешь, пришлый, сколько здесь было людей? Сколько поселений? Сколько даров? Сколько родов? Все ушли. Все забыли.- Не знаю. Но откуда ты знаешь, может, я потомок тех людей?Зверь захлопнул пасть, сделал шаг вперед, заставив меня подвинуться назад вместе со складным стулом. Мертвый медведь обошел костер, под его поступью скрипели и прогибались доски пола, все же намекая на подвал. Я уже мысленно провалился туда, когда в мою руку ткнулись кости черепа, едва не заставив подскочить. Все же к столь близкому знакомству я не был готов.Сделав какие-то свои выводы, зверь развернулся и отправился обратно. Более не оборачиваясь.- Нет, ты не отсюда. Медведь не твой дух. Но это место еще помнит мое имя… река носит. Еще помнит.Услышал я напоследок из темноты.Спать не хотелось. Так я и просидел до самого рассвета у костра, прислушиваясь, но так и не услышав более звериных шагов, знаменующих, что зверь все же решил вернуться и сожрать меня.Наверное, я все же умудрился задремать, так как из полудремы меня выдернула птичья треть, приветствующая поднимающееся над горизонтом Солнце. Птица? Покрутив башкой, я осмотрелся, но живности не увидел. Зато увидел, что ландшафт вокруг изменился. Да, я все еще сидел в остатках какого-то заброшенного дома, только вот вокруг не было и намека на болото. Поднявшись на ноги, я, для верности, сделал несколько кругов вокруг руин, но под ногами везде была твердая земля. Единственным подтверждением того, что мне все это не приснилось была лишь почти засохшая жижа с неприятным запахом на старых досках пола.Решив здесь более не задерживаться, я быстро собрался, упаковал свое барахло и направился к реке. Единственное, задержался у нескольких темных елей, растущих особняком, оставив у их корней пару открытых банок тушенки. Не нужный дар чужому забытому потомками духу? Не знаю. Просто что-то во мне говорило, что так будет правильно.Могу поклясться, что когда уходил, я услышал как в спину кто-то одобрительно хмыкнул. Но оборачиваться не стал. У людей короткая память, они быстро забывают прошлое. Мир слишком быстро меняется. Тем сложнее приходится тем, кто остается неизменным с веками. Если мой дар поможет духу этого места продержаться еще немного, пусть так и будет. Теперь не только река будет помнить его имя.

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