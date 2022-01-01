Узник кошмаров

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Новость отредактировал Estellan - Вчера, 16:55

Причина: Стилистика автора сохранена.

Morgot-76 Просмотров: 201 Комментарии: 0 +2 Вчера, 16:55 by

С чего бы начать? Всё началось с того, что мне на почту пришло электронное письмо. От моего товарища и коллеги по работе, Глеба. Мы вместе с ним дружили с детства - учились в одном классе, потом вместе оканчивали техникум, а сейчас работаем в рекламном агентстве монтажниками световых конструкций. Правда, Глеб к тому моменту был уже две недели как в отпуске.Содержимое письма было весьма необычным, и больше походило на розыгрыш, или приступ фантазии у товарища. И я так поначалу и решил. Но письма продолжали приходить на мой ноутбук и в последующие дни, и они теперь стали больше походить на просьбы помощи. Телефон Глеба не отвечал, вызовы по скайпу оставались без ответа, хотя Глеб писал, что пытается мне отвечать.Наконец, я не выдержал, позвонил брату Глеба, у которого, как я знал, был запасной ключ от квартиры товарища, и мы решили нанести визит. То, что мы обнаружили в его жилище, заставило нас обратиться полицию.В общем - он пропал. А квартира имела такой вид, будто там уже много лет никто не жил. Хотя соседи утверждали, что последний раз видели товарища с пару недель назад. Везде лежал толстенный нетронутый слой пыли. Углы опутывали паутинные покрывала. Люстра в большой комнате вообще скрывалась в паутинном коконе. Деревянная мебель рассыпалась трухой при прикосновении, а обои полотнищами отваливались от стен, уступая место чёрным пятнам грибков. Подоконники усыпали кучки сухих трупиков мух и бабочек. В поржавевшем холодильнике, среди бледных зарослей пушистой плесени, укрывались зловонные сгнившие останки продуктов. В шифоньере - пыльные полуистлевшие лохмотья. Даже ванна проржавела насквозь, и кишела мокрицами и многоножками в куче осыпавшегося со стен кафеля. Аквариум высох, и в слое пыли покоились рыбьи скелетики. Под помутневшей ЖК-панелью телевизора, висящей на стене, засохли сосульками чёрные потёки, словно с экрана некогда текла маслянистая жидкость. А компьютер выглядел так, будто расплавился в бесформенную глыбу, хотя на нём не было видно следов огня.Следователи разводили руками, опрашивали соседей, и пытались найти хотя бы какие нибудь следы. Поиски длились несколько дней и всё безрезультатно. Но самое удивительное - ко мне продолжали приходить письма от Глеба. И каждый раз всё более странные, и в них всё больше читалась безнадёжность и покорность судьбе. Отслеживание IP-адресов писем показывало, что они отправлялись с компьютера в квартире Глеба. Но это было невозможно, так как тот уже давно был сплавленной кучей пластика и металла, и находился в качестве улики в отделении полиции. Мы давали объявления в газеты и радио, полиция запрашивала розыск в соседних городах и регионах. Ни каких следов.Потом письма перестали приходить, и я догадывался почему. Я начал склоняться к тому, что все, что описано в этих посланиях - правда. Жуткая, мистическая, безумная, но, правда. Поэтому я решил собрать все эти тексты воедино, упорядочить, отредактировать, и опубликовать в интернете. А вы сами решите, что это - реальность, или безумие. Существуют ли на самом деле у нашего мира другие грани, не ведомые нашим чувствам? Те миры, откуда приходят наши ночные кошмары, демоны наших фобий, страхи из потаенных глубин сознания. Правда ли то, что рассказывали по всяким РЕН-ТВ про параллельные измерения? Решать вам. Я же могу только догадываться, через какие мучения и ужасы прошёл мой товарищ. И если он ещё жив, то я ему могу только посочувствовать, потому что он там, где помочь ему уже никто не сможет.Привет Макс. Надеюсь, хотя бы до тебя дойдёт моё сообщение. Я вообще тут ни в чём не уверен. Наверное, то, что ты прочтёшь, покажется тебе безумным бредом. Решишь, что я упился до белой горячки. Я бы и сам так подумал. Но, тем не менее, всё написанное - правда.В общем - мне нужна помощь. Я уже третий день не могу выйти из своей квартиры. Точнее, входную дверь я могу открыть, только вот что за ней увижу в этот раз, боюсь даже гадать. Окна - тоже не вариант. За ними теперь полная тьма. И то, что может в ней находится, меня пугает. Я не выключаю больше свет во всех комнатах, благо электричество ещё есть, хотя порой и бывают перепады. И оставшийся комплект запасных лампочек, свечей и пары фонариков с батарейками к ним постоянно под рукой. Так же я теперь не запираю дверь ни в одно помещение, в спальню, ванную, и даже шифоньер. Потому что, открыв её в следующий раз, боюсь попасть вообще неизвестно куда. Продукты у меня пока есть. Благо холодильник не проявляет странностей, скорее всего это связано с электромагнитными полями, которые он генерирует во время работы. Но что будет, если электричество пропадёт, боюсь даже представить. Кроме стандартного набора холостяка, в виде замороженных пельменей и сосисок в холодильнике, есть несколько пакетов с крупами и макаронами, десяток кило картошки и связка бананов, а на антресолях я обнаружил несколько банок с маринадами, вареньями и консервы. И ещё у меня есть две упаковки армейских пайков, купленных когда-то, на случай похода на рыбалку. В общем, на месяц продуктов должно хватить, если разумно экономить. Но надеюсь, что меня спасут раньше.Вода из кранов тоже пока идёт, только напор небольшой, она ржавая и неприятно пахнет. Я её кипячу, благо газ ещё есть, но слабый и горит зелёным коптящим пламенем. Кипячёной водой наполнил уже ванну и все ёмкости в квартире.Но перейдём к делу. Всё началось неделю назад. Встав утром, полусонный, почёсываясь и зевая, я открыл шифоньер, и оторопел. За дверцами старого, совдеповского шкафа уходил во тьму тоннель. Прямоугольный, размерами как раз вписывающийся в границы проёма. Он был полностью земляной, а стены и потолок его укрепляли старые посеревшие доски с пучками бледных поганок и паутиной по углам. Всё это освещало несколько тусклых лампочек висящих друг за другом, прямо на витых шнурах, не далеко от дверцы. А дальше была непроглядная тьма.Я оторопел в изумлении на несколько секунд. Мозг отказывался воспринимать увиденное. Это был прямо какой-то сюр. В голове только мелькали какие-то нелепые мысли про Нарнию и кроличью нору из Алисы. И тут из глубины тоннеля дробясь эхом, мне навстречу двинулась волна шуршания. Словно сотни ножек насекомых и крыльев летучих мышей. В лицо повеяло затхлым воздухом, а паутинные завесы потянулись в мою сторону. Там, во тьме, ко мне явно что-то приближалось. Адреналин вывел меня из оцепенения, и у меня хватило ума закрыть дверцы до того, как шуршание приблизилось. Всё сразу стихло, но для надёжности я подпёр шифоньер спинкой стула и отбежал в другую комнату, приготовившись закрыть за собой дверь. Всё было тихо.Когда адреналин стал отпускать, а мозг покинул сумбур и паника, и вернулась ясность мышления, начал обдумывать увиденное. Что это? Может я не до конца проснулся? Или от переработки начались галлюцинации? Для начал я осмотрел шифоньер снаружи, заглянул за него. Ничего странного. И только потом я рискнул убрать стул и приоткрыть дверцу. За ней не оказалось ничего, кроме весящей на плечиках одежды. За одеждой - обычная фанерная стенка. Никаких признаков тоннеля.На работе у меня постепенно сгладились воспоминания и ощущения прошедшего. Я просто решил, что всё это очень реалистичный кошмар на почве недосыпа и переутомления, ведь перед отпуском на меня навалили дополнительную работу. Но через несколько дней случилось ЭТО. Целый калейдоскоп мистических и жутких событий, которые затянули меня в свой водоворот и утянули в бездну кошмара.Вечером, после работы, я, как обычно, принял душ и собирался посмотреть телек. Обычно, ради экономии, я не держу в комнатах свет включенным, ведь живу один. И выходя из ванны, прохожу привычный маршрут до дивана в большой комнате в полной темноте. Особенно в это время года. А путь мой лежит мимо коридорчика прихожей. И вот уже поравнявшись с ним, во тьме я услышал странное шуршание со стороны входной двери. Прислушался. Может это снаружи пьяный сосед квартирой ошибся? Двинулся в темноте к двери, что бы посмотреть в глазок на нарушителя спокойствия. Протянул руку к выключателю света - он слева от выхода, на стене, на уровне пояса. Это удобно, когда входишь в квартиру, сразу модно зажечь свет. И тут рука моя наткнулась на что-то холодное, мягкоупругое и скользкое, а прямо у лица раздался всхлип, больше похожий на женский. В нос ударили ароматы свежей земли и гнили. Я в ужасе отпрыгнул и прижался спиной к стене. Опять раздалось шуршание, только теперь словно чья-то рука шарила по обоям. Щёлкнул выключатель, вспыхнула лампа, и мой уже готовый вырваться из лёгких крик застыл глухим стоном! В прихожей никого не было. Я сполз по стене на пол, обхватив себя руками и, не веря, глядел на мокрые отпечатки босых ног на полу.Из состояния грогги выбрался, только употребив две рюмки коньяка. Я уже начал убеждать себя, что это был ни какой не зомби или призрак, а очень сильная галлюцинация, или что это какая-то цыганка смогла пробраться ко мне в квартиру, пока я принимал душ. Даже проверил замки. Всё закрыто. На всякий случай накинул ещё дверную цепочку.Алкоголь подействовал умиротворяюще. Я уже улёгся в постель, и попытался заснуть, но какое-то беспокойство не отпускало. Ворочался, и глазел в темноту комнаты. Взгляд мой зацепился за кучу одежды, брошенную на стуле в углу. В тусклом свете из окна она выглядела зловеще. И чем дольше я всматривался, тем более жутко мне становилось. Ледяные мурашки проползли по позвоночнику. Нет, уверял я себя, это всего лишь халат, свитер и брюки, свисающие со спинки, а ни какая не фигура в капюшоне, сидящая на корточках в том месте, где должен быть стул, и глядящая на меня из тёмного провала на месте лица.Я уже почти убедил себя в том, что сам себя накрутил, и испугался банальной игры света и тени, уже начал успокаиваться, но тут таинственная фигура, с чуть слышным хрустом склонила голову к своему плечу. Придушенно вскрикнув, я метнулся к тумбочке и щёлкнул выключателем настольной лампы! Желтоватый свет озарил комнату, осветил стул в углу. Стул, и обычную кучу обычной одежды. Никакой фигуры в капюшоне, конечно же не было. Я дрожал и пытался успокоиться. Встал с кровати, и зашвырнул одежду в соседнюю комнату. От греха подальше. Свет я решил не выключать.Естественно, ни о каком сне уже речи не шло. Я лежал и вздрагивал от каждого шороха, озираясь по сторонам. Но, всё же через некоторое время, видимо, задремал, потому что меня разбудил посторонний шум. Это был едва слышимый звук телевизора. Кто-то из соседей смотрел, судя по тому, что я слышал, какой-то нудный сериал. Переговаривались мужчина и женщина, иногда на фоне какой-то заунывной музыки, ассоциирующейся у меня почему-то с фильмами Хичкока. Через некоторое время я понял, что не могу разобрать ни единого слова из услышанного. И к тому же звук шёл со стороны шифоньера. Меня это сразу насторожило. Ведь там внешняя стена, а значит, не может быть никаких соседей с телевизорами! Сразу всплыла в памяти сцена с земляной норой в моём шкафу. Я встал, и осторожно приблизился к деревянным дверцам. Звук явно шёл из шифоньера. Осторожно взялся за ручку и приоткрыл дверцу.За ней оказалось помещение, чьи стены скрывались во тьме. Низкий бетонный потолок и кафельный пол. А по центру комнаты стоял телевизор. Это выглядело так нелепо - старенький кинескопный телевизор в деревянном корпусе, на тоненьких ножках. Рога антенны сверху. На экране, всего лишь на мгновение успел увидеть черно-белые кадры какого-то старого фильма. Успел услышать обрывок фразы на незнакомом языке, на фоне унылой музыки. И успел заметить, что персонажи с экрана глядят на меня, и у них нет глаз. Чёрные дыры глазниц, раскрытые в невозможном зевке рты и неподвижные лица. Изображение тут же сменилось рябью помех. А ещё через секунду раздался гулкий вдох. Я слышал подобное как то в зоопарке, у клетки с медведями. Чья-то тёмная фигура заслонила экран, щёлкнул выключатель, и в таинственной комнате в шкафу наступила тьма. Я тут же захлопнул дверцы, и отпрыгнул. Из шифоньера раздалось затихающий разочарованный рык. И всё закончилось.Остаток ночи я провёл в кухне, в обнимку с кружкой кофе. Решил, что утром съеду из этой проклятой квартиры, к чертям собачьим, подальше! Но сперва нужно сходить на работу и уладить кой какие дела.Быстро умылся, оделся, выключил свет в прихожей и открыл входную дверь. За дверью была темнота, но я не придал этому значения. Такое иногда бывает, когда кто-то из соседей в целях экономии выключает на площадке свет, или перегорает лампа. Сделал шаг вперёд, и нога, не встретив опоры, ушла вниз, во тьму, увлекая меня за собой. Я повис, судорожно вцепившись в дверные ручки с двух сторон двери, по инерции качнулся на них, распахивая, и оттолкнувшись ногой от стены, вернулся обратно к входу в прихожую. Ухватившись за порог, стал тяжело вползать в квартиру. С ноги сорвался кроссовок, и где-то далеко внизу я услышал глухой всплеск, который подхватило гулкое эхо.Мне казалось, что я схожу с ума. Я стоял на пороге своей квартиры, и светил фонариком телефона в проём. А за дверью был какой-то сюр. Это было невозможно, невероятно, перечило всей логике мирозданья. Я видел огромное тёмное помещение. Точнее, только его противоположную бетонную стену в полусотне метров от меня. Потолок и боковые стены терялись во тьме. А вместо пола, далеко внизу, отблескивала радужными разводами вода. Всё помещение во всех направлениях пересекали ржавые железные балки, а с невидимого потолка свешивались тросы и цепи. В противоположной стене, между сколами бетона, обнажающими ржавые скелеты арматуры, виднелись несколько круглых сливных отверстий, от которых по стене спускались грязные потёки. Жуткую тишину нарушали лишь редкие капли и далёкие всплески. Эхо доносило металлические поскрипывания и тихий лязг цепей.Я не сразу понял, что свет фонарика дрожит от того, что дрожу я сам. Не знаю, сколько времени я так стоял, вглядываясь в этот отрывок кошмарного бреда, воняющий старой канализацией и ржавым металлом. В себя я пришёл, когда слух мой уловил приближающийся шелест тысяч паучьих лапок, и плеск воды от плывущих тел, не видимых в темноте. Хлопнул дверью, запирая её на все замки, и отступил в большую комнату. И только тут я понял, что за окнами полная тьма.Макс, поверь мне. Я не сошёл сума, не упился до белой горячки. Я попал в какой-то кошмар, прямо не выходя из квартиры. И я не могу выйти из неё. За входной дверью скрывается что-то ужасное. Я периодически выглядываю в глазок, но вижу лишь темноту. Потому моя дверь всегда заперта.За окнами тоже тьма. Я думал воспользоваться ими для того что бы выбраться наружу, но там невидно ни черта. Только, если высунуться, вижу стену своего дома. Точнее, это не совсем так. Эта стена уходит в бесконечность во всех направлениях: вверх, вниз, в стороны. И в ней, сколько хватает глаз, окна соседних квартир. Только они тёмные, мёртвые. Я пытался кричать, топать, стучать в потолок, но вокруг меня тишина. Словно дом внезапно опустел. По сотовому не могу ни до кого дозвонится, в трубке слышны лишь жуткие хрипы и писки. Интернет очень слабый. Хватает только на то, что бы отправить текстовые сообщения.Я не знаю, что и как произошло, и почему я оказался в этом месте. Мне постоянно нужно держать себя в руках, что бы ни свихнуться. Я всё время ищу себе занятие, что бы отвлечься - перебираю припасы, читаю. Телек смотреть не вариант - показывает лишь помехи, сквозь которые виднеются движения смутных фигур, а вместо шипения какие-то бормотания, шелесты, шёпот и вскрики, как на старых компьютерных скриммерах. Пока есть интернет, буду писать тебе, и ждать помощи.Привет, Макс! Вижу, ты пытаешься со мной связаться, а это значит, что, скорее всего моё сообщение до тебя дошло. Я очень рад! Только вот звонить мне бесполезно. Я вижу, что твой звонок проходит, но когда беру трубку, слышу какой-то хрип, в котором угадывается жуткий напев на незнакомом языке, а на его фоне - дикие визги. Помню, в молодости увлекался серией игр Silent Hill. Исходил несколько её частей вдоль и поперёк. И теперь меня не покидает смутное сомнение, что я попал именно в неё.Сегодня утром зеркало в ванной тоже решило поучаствовать в олимпиаде безумства и крипоты. Отражение в нём оказалось перевёрнутым верх ногами. И я, и ванная комната, и все предметы. Выглядело это весьма необычно и жутко, хотя в целом к этому можно было приноровиться.Кроме того, нашёл моток бельевой верёвки, и решил провести один эксперимент. До сих пор мурашки по коже от того, что я в итоге узнал. Привязал к верёвке фонарик, включил и опустил его за окно в надежде увидеть дно. Но не увидел. Только далеко внизу что-то отблескивало и переливалось. Я предположил, что это и есть дно, покрытое водой. Решил пожертвовать фонариком, что бы проверить свою теорию. Втащил его обратно, отвязал, и просто выбросил включённым вниз, внимательно наблюдая за полётом. Он падал несколько секунд, а потом в его луче показалось... Даже не знаю, как описать. Скопище чёрных, лоснящихся червеподобных тел. Огромных, переплетённых, постоянно извивающихся и переползающих с места на место. Именно их влажные отблески я и принял за воду. Они не просто покрывали всё дно, они сами были дном, Они расступились в стороны, пропуская падающий фонарик дальше, в бездну, лежащую под ними, словно избегая его. И вновь наступила тьма, когда склизкие змееподобные тела сомкнулись обратно. Но перед тем как последний луч света исчез, я успел заметить, как с десяток слепых отростков поднялось над общей массой, и словно взглянули на меня. Я захлопнул окно, и задёрнул шторы. Боюсь теперь подходить к нему, от греха подальше. Этот хтонический пейзаж до сих пор стоит у меня перед глазами.Привет, Макс. Прошёл ещё один день. Наверное. Оказалось, что календари на телефоне и компьютере считают время как попало. Даже назад.В общем, сегодня я очень пожалел на счёт вчерашнего эксперимента с фонариком. Почти весь день за окном по стеклу что-то ползало. Что-то чёрное, мягкое и большое. Держался от всего этого как можно дальше, "откладывая кирпичи" от страха. Всё порывался выключить свет, но воспоминание о кошмарах, приходящих в темноте, останавливало меня. Слава богу, проникнуть ко мне оно всё же не смогло, а к вечеру совсем утихло.Зеркало в ванной продолжает пугать. Отражение в нём перевернулось к нормальному состоянию. Только теперь ванная комната и моя фигура в нём отражаются так, словно я смотрю в экран, на который выводится изображение с камеры за моей спиной. Это так дико - видеть свою спину, затылок и зад. Видеть в отражении зеркала само это зеркало. А в нём следующее и следующее отражение, уходящие в зеркальную бесконечность. Это могло быть забавным, если бы не было таким жутким и противоестественным, особенно по тому, что все мои движения, по ту сторону стекла, исправно повторялись. Понятно, что про умывание пришлось сегодня забыть. Нужно держаться. Главное, сохранять трезвый рассудок...Где-то после обеда (по ощущениям), заметил, что через глазок входной двери сочится красное сияние. Это было неожиданно. Я уже привык к полной тьме по ту сторону двери. А теперь я видел там… лестничную площадку. Да! Обычную лестничную площадку, правда совершенно мне не знакомую, и освещённую почему-то красным светом.Собрав всю волю в кулак, открыл дверь и осторожно вышел. Стояла мёртвая тишина, пахло пылью. Площадка действительно оказалась не знакомой, впрочем, как и весь подъезд. Повсюду был мусор. Старая кукла без ноги и глаза, с редкими пучками волос, как и положенный законам жанра элемент декорации, валялась в углу. Банальщина и безвкусие. Ни какого креатива. Даже посмеялся немного. Хорошо, что ещё есть чувство юмора, не пал духом. Лестница уходила вверх и вниз, освещённая красным светом, а за окнами была та же тьма, что и в моей квартире. Значит, я всё ещё в кошмаре.Стоял, раздумывая, какое направление выбрать, когда далеко внизу вдруг услышал быстрые шаги и тяжёлое пыхтение, которые явно приближались. Я тут же ретировался обратно в квартиру, запер дверь и занял наблюдательную позицию у глазка. И увидел это… существо. А как его ещё назвать? Чёрная высокая фигура. Её можно было бы назвать человеческой, если бы не голова. Не знаю, как лучше описать. Словно безумный таксидермист взял две собачьи головы, выкинул у них нижние челюсти, а потом соединил, клыками к клыкам. И насадил всю эту конструкцию на человеческую шею таким образом, что бы получилась жуткая морда с вертикальной пастью и четырьмя бельмастыми глазами, попарно по бокам головы. Именно эту пасть, открывающуюся неестественным образом, с вываленным длинным языком и истекающую желтоватой слизью и пеной, я и созерцал сейчас в глазок. Тварь просто стояла перед дверью, вращая слепыми глазами, и слегка покачиваясь, будто парализованная. Прошло несколько часов, а она до сих пор там стоит. Я время от времени хожу, проверяю.Привет, Макс. Вот и ещё один день. И новые кошмары, и тонны "отложенных кирпичей".Нет, я не про тварь за дверью. Она уже исчезла, впрочем, как и жуткий подъезд. Теперь в глазок я вижу что-то похожее на лес. В тусклом сером свечении угадываются корявые стволы и голые колючие ветви со свисающими с них бородами белесого мха. Открыть дверь и посмотреть ближе совершенно нет никакого желания.Зеркало пришлось разбить. Утром зашёл в ванную и увидел отражение всё так же со спины. Только вот я УЖЕ был там! Стоял спиной к себе, и не двигался, будто и не уходил никуда. Всё в зеркале было неподвижным. Я брал в руки разные предметы, махал руками и полотенцем. Никакого результата. Отражение застыло стоп-кадром.Тогда плюнул на дальнейшие эксперименты, и начал умываться, опасливо поглядывая на неподвижную спину зеркального двойника. И всё равно я не был готов к тому, что фигура в зеркале резко обернётся. Я заорал! И ещё как! И было от чего. Не только это неожиданное движение напугало меня. Но и лицо двойника. Точнее, то, что было вместо него. Голая, бледная, пустая маска, без глаз, носа и рта, словно болванка манекена. И в ней несколько беспорядочных чёрных дыр, словно пробитых пулями, которые сочились чёрной же слизью. И эта рожа словно смотрела на меня без глаз!Недолго думая, вопя во всё горло, я схватил с полки первое что попалось - стеклянный флакон туалетной воды, и запустил в зеркало с такой силой, что разбив его в дребезги, отколол даже кусок кафеля за ним.Немного успокоив нервы остатками коньяка, собрал осколки и вышвырнул на окно. С криком: "Подавитесь, суки!". Вроде отпустило. Не знаю, сколько седых волос стоило мне это происшествие, а ведь я уже думал, что после той твари за дверью, меня уже не напугать.И тут в черноте пейзажа за окном я заметил нечто не обычное - далёкий одинокий огонёк. Он был неподвижен, и находился на уровне моих глаз. Я смотрел на него, и гадал, что же это может быть. Какая-то новая напасть? Огонёк никуда не исчезал весь день, и я периодически подходил к окну и наблюдал за ним. Он и сейчас там. Одинокий, вызывающий беспокойство.Привет, Макс. День прошёл относительно спокойно. Ну, почти спокойно. Дыра в кафеле, в стене ванной, теперь сочится той же чёрной слизью, что и у зеркального двойника из отверстий на лице. И когда я зашёл в ванную, показалось, что в нём тут же скрылся пучок членистых лапок и усиков насекомых. Заклеил дырку скотчем. В три слоя.Кажется, у меня начались глюки. Когда проходил мимо панели телевизора, краем глаза показалось, что экран выпучился в мою сторону, словно что-то хотело прорваться с той стороны. Но когда я резко перевёл на него взгляд, всё было нормально. Это, скорее всего, из за недосыпа, и постоянного нервного перенапряжения. Но всё равно снял телевизор, завернул в плед, и поставил экраном к стене за шкаф.Свет за окном теперь гораздо ближе. Он смутно что-то напоминает, и всё так же вызывает беспокойство. Весь день следил за ним, но он был также неподвижен, как и вчера. Жутко хочу спать - постоянный стресс и всё такое. Понаблюдаю за этим светом завтра.Привет, Макс! Это фонарный столб! Обычный уличный фонарь, и он прямо под моим окном! Метрах в десяти от него. Вокруг всё та же полная тьма, но в луче жёлтого света я вижу чёрный асфальт двумя этажами ниже. Вижу полуосвещённую обычную скамейку. Такие стоят почти в каждом парке или сквере. Урну рядом с ним. А в отдалении едва угадывается детская карусель. Всё застывшее в жуткой неподвижности. Из окна мне видно даже пыль и паутину покрывающую их. Грязные пожелтевшие обрывки газет на асфальте, который блестит, как после дождя. Никаких гигантских червей или змей. Тишина и неподвижность. Застывшая меланхолия. От привычных образов в этом жутком месте щемит сердце. Охватывает тоска и тяжесть одиночества.В общем, я решил. У меня есть верёвка. Спущусь к фонарю, посмотрю его поближе. Может это и есть выход из этого кошмара? Тот пресловутый "свет в конце тоннеля"? Только у меня он такой - в виде обычного уличного фонаря. А может это искусная ловушка, приманка, для того что бы выманить меня из моего убежища? Плевать. Мне уже терять нечего, помощь явно не придёт, я уже понял это давно. Мне уже всё опостылело, и хочется побыстрее это всё закончить. Может это и есть тот маленький шанс, который я так долго ждал.Ладно, Макс. Я пошёл, отпишусь потом, когда вернусь.[center]***[center]На этом сообщения от Глеба заканчиваются. Больше не было ни одного послания, хотя прошло уже больше месяца. И лишь вчера пришло на ящик электронное письмо всего с одной единственной фразой, и я с содроганием думаю о том, кто, или что его отправило. Ибо написано там было: "TENEBRIS INTUS" - "ТЬМА ВНУТРИ".

Ключевые слова: Кошмары страх мистика авторская история

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