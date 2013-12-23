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Творческие истории

Ловушка (начало)

План был прост, гениален и, как показывает практика, обречен с самого начала. Ну вот что мешало мне сесть на задницу и подумать над планом получше? Ах да… преследователь.

Вывалившись из нового «прохода», мы с Айлой осмотрелись и сразу поняли, что нам тут не понравится. На первый взгляд место было больше всего похоже на кладбище техники. Или давнешнее поле сражения. Для полноты антуража не хватало только там-сям разбросанных трупов. Почему именно поле сражения? Ну а почему бы и нет? Вон та железяка, с развороченным боком, наполовину вросшая в землю и на треть слившаяся с камнем весьма смахивает на танк. Незнакомой конструкции, но тем не менее. Недалеко стоит еще один такой же, грустно уткнувшись стволом в землю. Что-то уже невозможно опознать по обломкам, о, а вон ту штуку я знаю, это явно лежащий на боку вертолет, вонзивший в небо последнюю уцелевшую лопасть. А вот это… нет, может быть, конечно, это такие местные часы, а с высоты моего опыта смахивает на неразорвавшийся снаряд. И сколько тут еще таких? Много ли им надо для того, чтобы внезапно сдетонировать? Нет, мне определенно здесь не нравится.

- Как-то жутко… - поежилась Айла, с тревогой поглядывая на темнеющий край неба. То ли раннее утро, то ли поздний вечер.
- Призраков боишься? – шутливо поддел я девушку, по широкой дуге обходя лежащий на земле снаряд, и увлекая ее за собой.
- А если и да. Ты, можно подумать, не боишься? Вспомни хотя бы Зло.
- Прекрасно помню… - парировал, скрежетнув зубами. – Но больше боюсь тех, кто намеривается что-нибудь мне оттяпать. Помнишь тех псинок в пустыне, возжелавших моих неаппетитных костей? А разумный снег, прекрасно питающийся плотью, стесывая ее с костей? А ифрита, едва не оставившего от нас две плохоопознаваемые кровавые лепешки? А плотоядные лианы? А…
- Ладно-ладно, - перебила меня девушка, подняв обе руки, признавая свое поражение. – Ты выиграл. Призраки вряд ли попытаются нас съесть или придавить, но все равно жутко…
- Жутко… - согласился я, сверившись с показаниями «кристалла», выбирая направление.
Если верить стекляшке, то нам как раз туда, в сторону садящегося местного Солнца.

Идти было тяжело, местность, изрытая, как я понимаю, в результате сражения, произошедшего давным-давно, напоминала один, зато огромный, не заживающий шрам. Ямы, завалы обломков, навсегда замершие механические чудовища, ну и снаряды. Последние мы обходили на всякий случай, но кто может гарантировать, что какой-нибудь из них рано или поздно не окажется у нас под ногами, скрытый очередной земляной насыпью?
За исключением наших шагов, больше звуков и не было. На этой земле ничего не росло, не ползало, а над головой не пролетали птицы. Странно это. Здесь, что, все отравлено? А не надышимся ли мы этой дрянью? Внезапная мысль заставила резко остановиться и быстро проверить воздух. За это уже спасибо все тому же «кристаллу», и тем возможностям, что он мне дал. Нет. С воздухом все хорошо.

- Стой! – вскинула руку спутница, а у меня побежали мурашки.
- Что? – уточнил я вкрадчивым шепотом, пытаясь нащупать свой допотопный Глок в кармане куртки. Блин, надо бы ему все же раздобыть кобуру. А то так точно один раз случайно застрелюсь.
- Слышишь? – еще сильнее навострилась Айла.
Пришлось замереть, перестать шарить в кармане и тоже навостриться. Ничего не происходило.
- Что ты слышишь? – все же переспросил через две минуты.
- Словно… всхлипы. Плачет кто-то?
- Блин, Айла, это, скорей всего, ветер какую-нибудь запчасть раскачивает, она скрипит, и это все похоже на плачь.
- Нет, точно кто-то плачет, - спутница развернулась на каблуках, сверилась со внутренним радаром и устремилась в сторону от первоначального маршрута.
- Призраки пришли по наши души, - в очередной раз вскинув глаза к небу, я понял, что сейчас нифига не рассвет, красный край местного светила с каждым мгновением становился все меньше. Нам ничто не мешало идти и в полной темноте. Но… - А ты не думаешь, что это плохая идея, идти на звуки непонятного плача в таком месте? Здесь же ничего нет.
- Если ничего нет, то мы ничего и не найдем. Максимум, как ты там говорил, скрипящую на ветру железяку? А если есть… - сверкнув на меня гневным взглядом, она ускорилась.

Блин, ну и что тут будешь делать? Отпустить ее одну, полюбоваться на железяку? А если там не железяка? В этих мирах чего только не водилось, а мы успели познакомиться только с малой частью.
Пришлось идти следом, изо всех сил намекая Айле, что если нас тут и прикончат, то я до скончания веков ей это буду припоминать в посмертии.

Перебравшись через очередную земляную насыпь, мы обнаружили причину марафонского забега. Я в очередной раз восхитился слухом спутницы. Ничоси, сколько мы прошли? Как далеко она услышала эти всхлипы?
- Ё-мое… - опрометчиво выпрямившись на верхушке насыпи, я едва не свалился вниз, когда земля под ногами неожиданно поползла. – Айла, это же…
Причина нашего забега перестала всхлипывать, размазывая по щекам слезы вперемешку с местной пылью, и подняла на нас взгляд светлых, это было видно даже в сумерках, глаз. И замерла, как мышь под веником.
- Ребенок, - уточнила Айла, спускаясь с насыпи на своих двоих, а не едва не опробованным мною методом.
- Что тут делает ребенок? – задал я вопрос вслух, но он остался без ответа.

Не торопясь спускаться, я снова нащупал в кармане оружие. С ним было как-то спокойней. Можно, конечно, и силами «кристалла» звездануть в случае чего, но пистолет привычней. Мы с ним через такое успели пройти.
Внимательней присмотрелся к находке. На первый взгляд – обычный ребенок. Человеческий. Вроде девочка. Подраное и грязное платьице, светлые волосы, собранные в две, изрядно потрепанные, косички, на ногах такая же ветхая обувка. Выглядит так, словно она тут давно. Потерялась? Если так, то откуда она? Рядом есть поселение? А если нам придется вести ее туда, не будут ли ее родичи и друзья радостно приветствовать нас залпами из чего-нибудь крупнокалиберного? Судя по местности, в боеприпасах у них недостатка нет.

Пока я думал, Айла спустилась и присела перед девчонкой на корточки.
- Эй… ты как? Как тебя зовут? Как ты сюда попала?
Вместо ответа мелкая вдруг обвила шею Айлы руками, уткнулась в плечо, поверх него разглядывая меня одним глазом.
- Надеюсь, ты не собираешься взять ее с нами? У нас и так капец какая непростая ситуёвина. А если не собираешься, то куда ее тащить?
- Марк, заткнись… - вежливо попросила коллега по несчастью.
- Папа, - внезапно подала голос малявка. А я снова чуть не рухнул с насыпи от неожиданности. Голос был громкий и звонкий. Я уже успел отвыкнуть от подобных.
- О, смотри, она говорит… - стоять наверху надоело. Особенно при ежесекундной угрозе обвала. Пришлось тоже спускаться.
- Папа? Где твой папа? – уточнила Айла.
- Там! – малявка отцепила одну руку от Айлы и указала в сторону, в которую мы изначально и двигались. Ну, в принципе, меня маршрут устраивал. Если в нас не будут стрелять на подходе.
- Ну, раз там, то идем, - спутнице удалось отцепить от себя ручки малявки. – Проводим тебя до дома.

Шли мы, наверное, пару часов, прежде чем решили остановиться на перекус. Да и стемнело изрядно. Не настолько, чтобы случайно наскочить на металлические обломки сослепу, но и тарантула на земле я бы не увидел.
Костер развести было особо не из чего, пришлось обходиться горелкой, приспособленной для разогревания еды. Хоть какое-то подобие света. Да и надежда на то, что если под нами где-нибудь сныкался снаряд, то он не рванет от жара.
Сняв рюкзак, прислонив его к какому-то крупному обломку неведомой машины, я притулился уже к нему и, пока Айла ворковала с девчонкой, пытаясь накормить ее чем-нибудь из наших запасов, думал. А чем больше думал, тем меньше мне нравилась ситуация.
Даже если здесь есть поселение, то как девчонка смогла так далеко от него забраться? Если заблудилась, то откуда знает направление? А если нет, то куда нас ведет?
- Слушай, Айла… что-то это все…
- Он здесь! – внезапно шепотом пискнула девчонка и сжалась в комочек, подкатываясь под бок Айлы.
- Кто? – резко вскинувшись, я тут же, «кристаллом», вот уж не думал, что он окажется настолько полезной штукой, просканировал окружающий воздух. На дисплее высветились данные. Три горячие точки, ну это я, Айла и девчонка, больше никого. – Кто? Здесь никого нет.
- Он! – едва слышно выдохнула та, заставив и Айлу подобраться, вооружаясь.
- Да кто – он? – попятившись, я приблизился к нашему источнику света и малявке с Айлой.
- Ничего не вижу, Айла, ты…

Скрежетнуло, заставив мгновенно покрыться крупными мурашками. Что это было, я уточнить тоже не успел, что-то заскрипело, а потом в нашу сторону прыгнуло нечто. Некто. Бесшумно, если не считать звука приземления. Выставив в сторону звука свой Глок, я попятился еще немного.
Некто приблизился, достаточно, чтобы на него упал свет от горелки. Двуногий, ага. Кожа серая, одежда – есть, почти лохмотья, но в них я опознал подобие военной униформы, заостренные уши, лысый череп, внушительный комплект зубов. Дальше рассматривать не хотелось, а может и инстинкты сработали раньше, заставив тело самостоятельно надавить на курок. Первый выстрел почти оглушил, в полнейшей тишине, фигура покачнулась, еще пара раздалась из-за плеча, тоже не произведя какого-либо сильного эффекта на подступающего. Вот черт! Фигура сделала еще шаг в нашу сторону. Этого уже не выдержали мои нервы.
- Ладно, я согласен на ничью, - пробормотал я, запуская «кристалл» на небольшой импульс, достаточный, чтобы серую фигуру от нас откинуть.
Едва пришельца доблануло волной сжатого воздуха, выкидывая обратно в темноту, как я развернулся, подхватил малявку на руки.
- Не трать патроны, сваливаем, - крикнул спутнице и устремился в темноту, искренне надеясь, что местные боги будут милостивы хотя бы к детям, и мы не закончим свое существование кровавыми ошметками, подорвавшись на какой-нибудь мине.

Через минуту к моим шагам присоединились еще одни, и я очень надеялся, что это Айла, а не… это.
- Куда? – на бегу выдохнула девушка, экономя дыхание.
- Все равно… лишь бы… подальше… - ответил как мог. Все же по бегу у меня так себе разряд. А по бегу с грузом и того хуже. Черт! А ведь рюкзак там остался. Ладно, потом… все потом.
- Смотри, - девчонка оторвала руку от моей шеи, которую судорожно стискивала весь побег и указала в сторону каких-то руин. Для разнообразия, это были руины здания.
- Вряд ли они нам чем-то помогут, - остановившись, пытаясь отдышаться, я спустил девчонку на землю.
- Там свет… - Айла тоже остановилась, но ей и бежать было, казалось, легче.
- Еще лучше. Предлагаешь пойти и постучаться? А вдруг нам дверь откроем еще десяток таких, серых и ушастых?
- А вдруг они неагрессивные?
- А ты думаешь, оно подошло к нам время спросить?
- Тогда куда? – Айла осмотрелась. Пейзаж не изобиловал укрытиями. – Куда бежать? И долго ты сможешь так бежать? Насколько я заметила, оно подкралось к нам совершенно беззвучно. Если оно тут не одно, то сможешь ли ты гарантировать, что в потемках мы на еще одного не наскочим?

Блин, а она права. Бежать я так долго не смогу. Местность мы не знаем. Ломиться в ночи угрожая в любой момент свалиться в невидимую яму и переломать себе все, что только можно, подорваться на мине, наскочить еще на парочку таких серых или попытаться спрятаться? С другой стороны прятаться в непонятном строении на кладбище военной техники, в котором горит свет?
За спиной что-то проскрипело и шмякнулось оземь, разом разрешив все мои сомнения.
- Идем… - снова подхватив девчонку… вроде такая худенькая, а тяжелая, блин, на руки, я потопал в сторону здания.

Свет, при ближайшем рассмотрении, оказался индикатором у двери. Это у них домофон такой? Вроде циферок не видно. Или к нему надо пропуск прикладывать?
- Ты пароль знаешь? – обратился я к Айле, остановившись у неведомого устройства, и отчаянно прислуишваясь к ночи.
- Дер пароль, - предположила моя спутница.
Похоже, тут ловить нечего. Надо бежать. Но малявка опередила это мое предложение, подойдя к двери и с земли дотянувшись до плашки, которую я принял за считыватель карт. Дверь мгновение подумала, но открылась.
- Так она сенсорная, - запоздало осенило нас одновременно.

Решив больше не дожидаться звуков из темноты, мы вошли в здание. Руины как руины. Где-то более-менее сохранились, а местами обрушившийся потолок перекрыл и коридоры и помещения. Чем это строение было изначально, сейчас было уже невозможно определить. Освещения, весьма предсказуемо, не было. Пришлось доставать фонари. Обои два, что были у Айлы. Мои остались вместе с рюкзаком.
- Грандиозно… - задумчиво произнесла Айла, и именно в этот момент в двери, расположенные прямо за нашей спиной, что-то поскреблось.
По спине снова пробежали мурашки.
- Никого нету дома, - прошептал я, надеясь, что с той стороны нас не слышат.

Вчера, 22:42 by EstellanПросмотров: 93Комментарии: 2
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Ключевые слова: Другие миры существо кладбище авторская история

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 08:22
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Боюсь я таких девчонок в неведомых мирах.
И прервалось на самом интересном месте. Как обычно . Я так не играю.
Айла какая-то припоминается. А вот кто ГГ нет sweat_smile
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#2 написал: Estellan
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зелёное яблочко
На этот раз у меня концовка дописана.))
Осталось только выложить. Просто в одну публикацию не влезло.
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