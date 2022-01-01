Дом с зелёной верандой

Дом с зелёной верандойЯ решил купить дом. Свой личный дом. Проживание в многоквартирном строении имеет свои плюсы, но добрые хорошие соседи, почти друзья и приятели, остались только в старых советских фильмах. На деле ты окружён такими личностями, которые словно специально поселены рядом, чтобы портить тебе жизнь. Один – маэстро перфоратора и дрели, исполняющий свои партии поздним вечером или ранним утром в выходные; другой – гидрофил, щедрая душа, так и норовящий поделиться своим богатством; третий – глуховатый меломан со странным вкусом, врубающий свою любимую музыку на полную дурь; четвёртый… А четвёртый, вообще, полоумная бабка, по ночам гоняющая не то бесов, не то бездушных родственников, ждущих её смерти, чтобы прибрать к рукам вожделенную жилплощадь. Сексапильная соседка в коротком халатике на голое тело, возникающая на твоём пороге с просьбой повесить полочку или починить подтекающий кран, существует только в фантазиях холостяков.
Помимо всего этого, приходит время, когда жить в бетонном «человейнике» становится тесно и душно, видимо, гены предков, живших на просторах необъятной родины, где триста вёрст – это совсем рядом, дают о себе знать.
Поэтому я обратился в агентство недвижимости «Родные стены». Наверное, помогают.
Едва я зашёл в офис, из-за стола поднялась симпатичная девушка в белой блузке и тёмными волосами, стянутыми в хвост на затылке. Я чуть дольше, чем следовало правилам хорошего тона, задержал взгляд на бэйджике с именем, лежащем на её груди.
- Здравствуйте, - белозубо улыбнулась она вполне искренне. – Меня зовут Елена. Чем могу помочь?
Я представился в ответ.
- Видите ли, - повинуясь её приглашающему жесту, я опустился в мягкое кресло. – Мне нужен дом. Частный. Свой.
- Хотите купить? Вторичное жильё, новострой, на стадии строительства, участок, типовой проект, индивидуальный?
Перспектива пропадать в чистом поле, контролируя стройку и выполняющих её азиатских наёмных работников, а в итоге стать соседом разбогатевшего рыночного торговца с его аляповатым замком из силикатного кирпича и непременной башенкой, меня не прельщала. Поэтому я честно рассказал о своих желаниях по этому поводу.
Выслушав меня, риелторша на несколько секунд задумалась, забавно насупив бровки.
- Не любите людей? – осторожно спросила она.
- Не всех и не всегда.
- Понимаю, - согласилась Елена. – Кажется, есть один вариант.
Она вышла из-за стола и подошла к стеллажу, заставленному разноцветными папками.
Скосив глаза, я оценил её фигурку с удовольствием. Недурна…
- Вот, - передо мной легла синяя папка. - Посмотрите этот вариант.
Внезапно на столе очнулся телефон, заполняя пространство офиса смехом Вуди Вудпеккера.
- Извините, - кивнув мне Елена, поднесла трубку к уху. – Да, Свет. Нет, сейчас не могу. Занята, да. Перезвоню позже. Извините, - ещё раз добавила она, обращаясь ко мне.
Я махнул рукой, мол, всё понимаю. Открыл папку. Фотографии были качественными, снятыми явно не на телефон.
- Дом построен в начале тридцатых годов. Раньше в нём жила семья военного инженера, - стала просвещать меня риелтор. – Вообще, там планировалось построить несколько домов, небольшой посёлок, но успели возвести только три дома. Два из них не пережили войну и местные жители разобрали их на кирпичи. А этот сохранился абсолютно целым. После войны в нём толи штаб военный был какое-то время, толи генерал жил.
Внимательно слушая, я кивал, листая досье. Хороший дом, югендстиль, но без особых вычурностей.
- Потом хотели сделать управление лесхоза, но не заладилось. Затем некоторое время там был дом отдыха партийного руководства района. А совсем недавно его один бизнесмен почти купил.
- Почти? – удивился я. – Это как?
Елена сморщила носик.
- Внёс задаток, купил материалы для ремонта, но через несколько дней передумал покупать.
- Что же так?
- Говорит, далеко от цивилизации, а он привык жить среди людей. Да и ездить на работу далеко, - пожала плечами девушка.
- Мне, наоборот, подходит, - успокоил я её. – Я от цивилизации в городском проявлении устал.
- А недавно… - начала было Елена, но осеклась, отводя глаза в сторону.
- Рассказывайте всё, - попросил я. – Не надо скрывать.
Девушка вздохнула.
- В доме поселились два бомжа. И их кто-то убил. Молотком, так следователь сказал.
- Убийцу нашли?
- Нет, - покачала риелтор симпатичной головой. – Не нашли. Ни убийцу, ни молоток. Да и кто искать будет? Полиция из-за бомжей будет напрягаться? Списали на внутренние разборки по пьянке.
- Да, не будет… - согласился я.
- А дом крепкий, хороший фундамент, сухой подвал, - воодушевилась, опечалившаяся было девушка. – Три комнаты и кухня на первом этаже, три комнаты в мансарде, есть пристроенная веранда с тыльной стороны.
- Ага, вижу, - я нашёл фотографии с застеклённой деревянной пристройкой.
- Отопление печное, вода колодезная, чистая, - продолжила Елена исполнение служебного долга, понимая, что клиент попался на крючок. – Электричество подведено, так что проблем нет. Колодец нужно почистить, можно поставить насос. Дому ремонт, конечно, требуется, но если без глобальной переделки, то косметический.
- Замечательно, - подытожил я, закрывая папку с фотографиями. – Мне нравится.
- Двести метров до моря. Есть дорога до моря, не очень хорошая, но до самого побережья.
- Ещё один плюс, - согласился я. – Готов, так сказать, узреть воочию.
- Хорошо, - улыбнулась девушка. - Когда вам будет удобно?
Я подумал об очерёдности своих дел.
- Послезавтра, после трёх. Точнее в 15.30.
- Хорошо, - она быстро что-то записала в блокноте. – Вам карту проезда скинуть?
-Найду в навигаторе, скиньте адрес.
Елена положила передо мной прямоугольник визитки.
-Звоните.
- Алаверды, - ответил я, доставая из бумажника свою и протягивая ей.
- До свидания!
- До встречи!
В назначенный день я выехал на приморскую трассу. День был будний, машин встречалось немного. Набрал номер риелтора (не бойтесь, у меня гарнитура hands free).
- Алло! – отозвался аппарат.
- Здравствуйте, Елена!
- Здравствуйте! – радостно зазвенел её голос, будто она услышала старого друга.
- Я уже выехал, думаю, если не будет никаких накладок, минут через пятнадцать – двадцать буду на месте.
- Отлично! Я уже подъезжаю, буду ждать Вас на месте. Не забудьте: за посёлком старая трансформаторная будка, за нею поворот направо.
- Спасибо! Я запомнил. До встречи!
Ага, вот и съезд к посёлку. Сам посёлок был небольшим, даже можно сказать, крохотным, с единственной улицей, она же шоссе, по которому я быстро проскочил череду заросших сиренью и жасмином палисадников, над которыми возвышались тёмно-оранжевые черепичные крыши домов, невидимых за буйной зеленью.
Вот и трансформаторная будка. Построенная ещё немцами, она вовсе не напоминала электротехническое сооружение, а, скорее всего, выстроенную из красного кирпича небольшую крепостную башню, от которой тянулись провода.
Да, есть поворот. Я свернул направо и тут дорога кончилась. То есть не совсем, а превратилась в то, что у нас оправдывают словами «так война же была». Некогда выложенная булыжником, ныне она представляла собой жалкое подобие себя прежней: где-то камни просели в промоины, где-то часть их отсутствовала (местные пользуют не только кирпичи домов), где-то сползли в кювет. Однозначно, подвеску нужно беречь. Сбавив скорость, я двинулся дальше, аккуратно объезжая ухабы и рытвины. В кустах мелькнуло что-то красное, не успел рассмотреть. С левой стороны дороги показались кирпичные столбы ограждения с щербатым штакетником между ними. Впрочем, дыры в заборе надёжно прикрывал разросшийся колючий шиповник.
Остановив машину возле невысоких ворот, вышел. Оглядевшись, увидел неподалёку на заросшем бурьяном и кустарником пустыре фундаменты и фрагменты стен домов.
- Ох, уж эти пейзане, - покачал я головой и направился к калитке.
Даже не скрипнув, она мягко открылась. На удивление хорошая дорожка из фридрихштадтской плитки, не заросшая травой, вела к дому.
Сам дом был хорош, хотя и несколько запущен. В нём чувствовалась основательность, не присущая современным домам. Добротная высокая крыша с потемневшей черепицей, с окошками мансардных комнат, сложенный из гранитных валунов фундамент, ровные стены, сохранившиеся ставни окон на нижнем этаже.
Шиповник благоухал цветами, ветер шумел в высоких соснах, донося дыхание недалёкого моря. Хорошо! А где наша девушка?
- Елена! – позвал я.
Никто не отозвался.
Поднявшись по ступеням крыльца, я пошёл к зелёной двери дома и нажал на бронзовую ручку. Дверь подалась. Не заперто. Небольшой тамбур с протёртым до дыр половиком из ковровой дорожки. Я прошёл дальше.
Большая с тремя окнами комната. Печь, покрытая изразцами, две двери в соседние помещения, маленькая дверь явно в подвал, под лестницей, ведущей наверх. Потемневший от времени комод, диван – ровесник комода, но с виду крепкий, даже обивка не сильно вытерта, кресло и венский стул с расстеленной на нём пожелтевшей газетой. За аркой виднелась огромная дровяная плита с множеством чугунных конфорок и дверец. Кухня. Из неё можно пройти на веранду. Неплохо.
- Елена! – снова позвал я, уже не надеясь на ответ. Гулкое эхо в почти пустой комнате стихло, и воцарилась тишина.
Я осторожно опустился на диван.
- Где ты бродишь, несносная девчонка? – пробормотал я, доставая телефон.
Длинные гудки. Нет ответа. Будем ждать.
За пыльными стёклами окон шумели сосны, пели пичуги, но в целом это была тишина, которой в большом городе не услышишь. Веки мои сам собой смежились.
В кресле сидел юноша лет шестнадцати и увлечённо читал книгу. Светлые волосы непокорно торчали надо лбом, глаза бегали по строчкам.
- Эрих! – из кухни вышла молодая женщина в синем платье с белым передником. Волосы её были уложены в причёску как у Любови Орловой из какого-то старого фильма.
- Ягодный пирог готов. Зови Дитриха и Эльзу, будем пить кофе.
Хорошо, мам, - юноша нехотя отложил книгу, подошёл к лестнице в мансарду. – Дитрих!
- Я слышу! Уже иду! – по ступеням, сверкая начищенными ботинками и высоко вскидывая колени, спустился мальчонка лет семи. Он старался казаться серьёзным: прилизанные волосики с идеальным пробором, узенький короткий галстук, чуть нахмуренные брови. Только короткие штанишки на лямках вызывали улыбку.
- А где Эльза? – спросила женщина, вытирая руки полотенцем.
- Она на улице играет с куклой, - ответил Эрих.
- Я сама её приглашу.
Подросток направился к арке, но остановился и посмотрел в мою сторону.
- Мам, - позвал он.
- Да, дорогой?
- Кажется, они опять здесь.
Лицо женщины вмиг стало озабоченным.
- Избавься от него, Эрих.
Парень взял тяжёлый молоток, лежавший на комоде, и направился ко мне.
Остановившись в шаге от дивана, он замахнулся…
Я дёрнулся и проснулся в пустой комнате. Что за хрень? Задремал немного…
Где же Лена?
Телефон снова выдавал длинные гудки без ответа. Что-то случилось? Где-то застряла? А почему не берёт трубку?
Я связался с агентством.
- Здравствуйте! – ласково пропел динамик. – «Родные стены», меня зовут Ирина. Чем могу помочь?
-Здравствуйте. Мне нужна Елена Осокина.
- А Елены на месте нет, она на встрече с клиентом. Звоните на мобильный. Номер знаете?
- Клиент – это я. Но мы не встретились. Телефон её не отвечает.
- Я тоже не смогла дозвониться, - погрустнел голос Ирины. – Попробуйте позже, может, появится.
- Буду надеяться, - вздохнул я. – Извините за беспокойство. До свидания!
- Ничего. До свидания.
Что ж, будем ждать. Хоть ждать и догонять самое последнее дело, но лучше ждать на удобном диване, чем за кем-то бегать по лесу.
Слушая щебет птиц, я снова задремал.
Пахло ванилью, малиной и ещё чем-то сладким. На кухне слышался звон посуды. С улицы в дом вошла маленькая девочка с большой куклой, чьё фарфоровое личико, золотистые волосы, пышное платье, да и размер, делали её похожей на хозяйку.
- Сейчас, Мари, мы будем кушать пирог, - объяснила малышка игрушке. – Мама всегда печёт вкусный пирог.
- Эльза, деточка, - выглянула из кухни женщина. – Иди быстрее.
- Мамочка, а можно фройляйн Мари тоже кусочек?
- Конечно, моё золотце! – улыбнулась мать. – Дитрих, налей сестре кофе.
Аромат напитка защекотал ноздри.
- Мама, а когда вернётся папа? – спросил младший сын.
- Ох, ты же знаешь, что папа на фронте помогает нашим солдатам победить ивáнов. Когда кончится война, тогда папа и приедет.
- А вот дядя Вилли уже вернулся! – не унимался Дитрих.
- Дядя Вилли был ранен и теперь отдыхает после госпиталя.
Эрих вошёл в комнату и замер, глядя на меня. Пару секунд он стоял в раздумьях, потом схватил молоток и решительным шагом устремился к дивану.
- Опять? – встревожено воскликнула женщина. – Ты знаешь, что делать! Прогони его!
Молоток с размаху опустился на моё левое плечо.
-Ё….! Чёрт! – я лежал на полу, на пыльном дубовом паркете. Плечо пульсировало болью, рука не слушалась.
С трудом поднялся, опираясь о диван правой рукой. Что здесь происходит, чёрт возьми?
Аромат свежей выпечки висел в воздухе. Но всё равно становится неуютно, лучше выйти. Как же я так упал? Во сне или….
Выйдя из дома, я вдохнул свежий запах моря и сосен. Лена, где ты? Посмотрим с другой стороны. Вот и веранда, крашенная зелёной краской, облупившейся и свисающей лохмотьями, шевелящимися от дуновения ветра.
Колодец, сложенный из камня под потемневшей деревянной крышей. Вездесущий шиповник.
- Старый дом немецкий, зелёновая дверь. Леночка - Елена, где же ты теперь? - пропел – прошептал, доставая телефон.
Я нажал кнопку вызова. Неподалёку, в колючих кустах захохотал дятел Вуди. Уже понимая, что ничего хорошего не увижу, я осторожно пошёл по дорожке к зарослям.
Лена лежала на спине, чуть подогнув ноги. Короткая юбка задралась, обнажая загорелые бёдра. Белая блузка была забрызгана красным. Невидящий взгляд карих глаз устремился в небо. На лбу, ближе к виску, зияла квадратная рана с уже запёкшейся кровью. Молоток. Так же как и бомжи, она убита молотком.
Опомнившись, я отключил вызов на телефоне. Неуместный смех Вудпеккера затих в лежащей рядом сумочке.
Меня обдало волной ужаса. Что делать? Скорую вызывать поздно. Полицию? Здесь только я один в округе и Лена, точнее, её тело. В телефоне с этим ужасным сигналом куча моих звонков. Будет очень много вопросов, допросов. Опять же местные менты с удовольствием повесят на меня и Лену, и бомжей, и ещё чего-нибудь. Мне этого не надо. Не хочу терять репутацию и время на оправдания. Надо валить отсюда. И быстрее!
- Прости, Леночка, - шепнул я и, оглядевшись на всякий случай, быстро зашагал прочь, спрятав телефон в карман.
По пути быстро протёр рукавом пиджака дверную ручку. Чёрт, как плечо болит!
Запрыгнув в машину, резко стартанул, забыв о разбитой дороге. Вот и что-то красное. В кустах, завалившись передними колёсами в канаву, торчала «мазда». Машина Елены.
Всё, газу! Не нужен мне уже этот дом, хотя немного жаль. Скорее отсюда! Залечь на дно, уехать, спрятаться! Меня здесь не было!
Выскочив на ровную дорогу, я повернул в другую от посёлка сторону и нажал педаль до упора.
Эрих вошёл в дом и устало опустился на стул у кухонного стола.
- Он ушёл?
- Уехал, - кивнул юноша. – Мама, когда же они оставят нас в покое?
- Не знаю, мой мальчик, - грустно ответила женщина, мягкой рукой пытаясь пригладить непокорные волосы сына. – Не знаю…
Новость отредактировал Estellan - Вчера, 22:14
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 22:14 by K.BergerПросмотров: 25Комментарии: 0
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