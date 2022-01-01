Дом с зелёной верандой

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 22:14

Причина: Стилистика автора сохранена.

K.Berger Просмотров: 25 Комментарии: 0 0 Вчера, 22:14 by

Я решил купить дом. Свой личный дом. Проживание в многоквартирном строении имеет свои плюсы, но добрые хорошие соседи, почти друзья и приятели, остались только в старых советских фильмах. На деле ты окружён такими личностями, которые словно специально поселены рядом, чтобы портить тебе жизнь. Один – маэстро перфоратора и дрели, исполняющий свои партии поздним вечером или ранним утром в выходные; другой – гидрофил, щедрая душа, так и норовящий поделиться своим богатством; третий – глуховатый меломан со странным вкусом, врубающий свою любимую музыку на полную дурь; четвёртый… А четвёртый, вообще, полоумная бабка, по ночам гоняющая не то бесов, не то бездушных родственников, ждущих её смерти, чтобы прибрать к рукам вожделенную жилплощадь. Сексапильная соседка в коротком халатике на голое тело, возникающая на твоём пороге с просьбой повесить полочку или починить подтекающий кран, существует только в фантазиях холостяков.Помимо всего этого, приходит время, когда жить в бетонном «человейнике» становится тесно и душно, видимо, гены предков, живших на просторах необъятной родины, где триста вёрст – это совсем рядом, дают о себе знать.Поэтому я обратился в агентство недвижимости «Родные стены». Наверное, помогают.Едва я зашёл в офис, из-за стола поднялась симпатичная девушка в белой блузке и тёмными волосами, стянутыми в хвост на затылке. Я чуть дольше, чем следовало правилам хорошего тона, задержал взгляд на бэйджике с именем, лежащем на её груди.- Здравствуйте, - белозубо улыбнулась она вполне искренне. – Меня зовут Елена. Чем могу помочь?Я представился в ответ.- Видите ли, - повинуясь её приглашающему жесту, я опустился в мягкое кресло. – Мне нужен дом. Частный. Свой.- Хотите купить? Вторичное жильё, новострой, на стадии строительства, участок, типовой проект, индивидуальный?Перспектива пропадать в чистом поле, контролируя стройку и выполняющих её азиатских наёмных работников, а в итоге стать соседом разбогатевшего рыночного торговца с его аляповатым замком из силикатного кирпича и непременной башенкой, меня не прельщала. Поэтому я честно рассказал о своих желаниях по этому поводу.Выслушав меня, риелторша на несколько секунд задумалась, забавно насупив бровки.- Не любите людей? – осторожно спросила она.- Не всех и не всегда.- Понимаю, - согласилась Елена. – Кажется, есть один вариант.Она вышла из-за стола и подошла к стеллажу, заставленному разноцветными папками.Скосив глаза, я оценил её фигурку с удовольствием. Недурна…- Вот, - передо мной легла синяя папка. - Посмотрите этот вариант.Внезапно на столе очнулся телефон, заполняя пространство офиса смехом Вуди Вудпеккера.- Извините, - кивнув мне Елена, поднесла трубку к уху. – Да, Свет. Нет, сейчас не могу. Занята, да. Перезвоню позже. Извините, - ещё раз добавила она, обращаясь ко мне.Я махнул рукой, мол, всё понимаю. Открыл папку. Фотографии были качественными, снятыми явно не на телефон.- Дом построен в начале тридцатых годов. Раньше в нём жила семья военного инженера, - стала просвещать меня риелтор. – Вообще, там планировалось построить несколько домов, небольшой посёлок, но успели возвести только три дома. Два из них не пережили войну и местные жители разобрали их на кирпичи. А этот сохранился абсолютно целым. После войны в нём толи штаб военный был какое-то время, толи генерал жил.Внимательно слушая, я кивал, листая досье. Хороший дом, югендстиль, но без особых вычурностей.- Потом хотели сделать управление лесхоза, но не заладилось. Затем некоторое время там был дом отдыха партийного руководства района. А совсем недавно его один бизнесмен почти купил.- Почти? – удивился я. – Это как?Елена сморщила носик.- Внёс задаток, купил материалы для ремонта, но через несколько дней передумал покупать.- Что же так?- Говорит, далеко от цивилизации, а он привык жить среди людей. Да и ездить на работу далеко, - пожала плечами девушка.- Мне, наоборот, подходит, - успокоил я её. – Я от цивилизации в городском проявлении устал.- А недавно… - начала было Елена, но осеклась, отводя глаза в сторону.- Рассказывайте всё, - попросил я. – Не надо скрывать.Девушка вздохнула.- В доме поселились два бомжа. И их кто-то убил. Молотком, так следователь сказал.- Убийцу нашли?- Нет, - покачала риелтор симпатичной головой. – Не нашли. Ни убийцу, ни молоток. Да и кто искать будет? Полиция из-за бомжей будет напрягаться? Списали на внутренние разборки по пьянке.- Да, не будет… - согласился я.- А дом крепкий, хороший фундамент, сухой подвал, - воодушевилась, опечалившаяся было девушка. – Три комнаты и кухня на первом этаже, три комнаты в мансарде, есть пристроенная веранда с тыльной стороны.- Ага, вижу, - я нашёл фотографии с застеклённой деревянной пристройкой.- Отопление печное, вода колодезная, чистая, - продолжила Елена исполнение служебного долга, понимая, что клиент попался на крючок. – Электричество подведено, так что проблем нет. Колодец нужно почистить, можно поставить насос. Дому ремонт, конечно, требуется, но если без глобальной переделки, то косметический.- Замечательно, - подытожил я, закрывая папку с фотографиями. – Мне нравится.- Двести метров до моря. Есть дорога до моря, не очень хорошая, но до самого побережья.- Ещё один плюс, - согласился я. – Готов, так сказать, узреть воочию.- Хорошо, - улыбнулась девушка. - Когда вам будет удобно?Я подумал об очерёдности своих дел.- Послезавтра, после трёх. Точнее в 15.30.- Хорошо, - она быстро что-то записала в блокноте. – Вам карту проезда скинуть?-Найду в навигаторе, скиньте адрес.Елена положила передо мной прямоугольник визитки.-Звоните.- Алаверды, - ответил я, доставая из бумажника свою и протягивая ей.- До свидания!- До встречи!В назначенный день я выехал на приморскую трассу. День был будний, машин встречалось немного. Набрал номер риелтора (не бойтесь, у меня гарнитура hands free).- Алло! – отозвался аппарат.- Здравствуйте, Елена!- Здравствуйте! – радостно зазвенел её голос, будто она услышала старого друга.- Я уже выехал, думаю, если не будет никаких накладок, минут через пятнадцать – двадцать буду на месте.- Отлично! Я уже подъезжаю, буду ждать Вас на месте. Не забудьте: за посёлком старая трансформаторная будка, за нею поворот направо.- Спасибо! Я запомнил. До встречи!Ага, вот и съезд к посёлку. Сам посёлок был небольшим, даже можно сказать, крохотным, с единственной улицей, она же шоссе, по которому я быстро проскочил череду заросших сиренью и жасмином палисадников, над которыми возвышались тёмно-оранжевые черепичные крыши домов, невидимых за буйной зеленью.Вот и трансформаторная будка. Построенная ещё немцами, она вовсе не напоминала электротехническое сооружение, а, скорее всего, выстроенную из красного кирпича небольшую крепостную башню, от которой тянулись провода.Да, есть поворот. Я свернул направо и тут дорога кончилась. То есть не совсем, а превратилась в то, что у нас оправдывают словами «так война же была». Некогда выложенная булыжником, ныне она представляла собой жалкое подобие себя прежней: где-то камни просели в промоины, где-то часть их отсутствовала (местные пользуют не только кирпичи домов), где-то сползли в кювет. Однозначно, подвеску нужно беречь. Сбавив скорость, я двинулся дальше, аккуратно объезжая ухабы и рытвины. В кустах мелькнуло что-то красное, не успел рассмотреть. С левой стороны дороги показались кирпичные столбы ограждения с щербатым штакетником между ними. Впрочем, дыры в заборе надёжно прикрывал разросшийся колючий шиповник.Остановив машину возле невысоких ворот, вышел. Оглядевшись, увидел неподалёку на заросшем бурьяном и кустарником пустыре фундаменты и фрагменты стен домов.- Ох, уж эти пейзане, - покачал я головой и направился к калитке.Даже не скрипнув, она мягко открылась. На удивление хорошая дорожка из фридрихштадтской плитки, не заросшая травой, вела к дому.Сам дом был хорош, хотя и несколько запущен. В нём чувствовалась основательность, не присущая современным домам. Добротная высокая крыша с потемневшей черепицей, с окошками мансардных комнат, сложенный из гранитных валунов фундамент, ровные стены, сохранившиеся ставни окон на нижнем этаже.Шиповник благоухал цветами, ветер шумел в высоких соснах, донося дыхание недалёкого моря. Хорошо! А где наша девушка?- Елена! – позвал я.Никто не отозвался.Поднявшись по ступеням крыльца, я пошёл к зелёной двери дома и нажал на бронзовую ручку. Дверь подалась. Не заперто. Небольшой тамбур с протёртым до дыр половиком из ковровой дорожки. Я прошёл дальше.Большая с тремя окнами комната. Печь, покрытая изразцами, две двери в соседние помещения, маленькая дверь явно в подвал, под лестницей, ведущей наверх. Потемневший от времени комод, диван – ровесник комода, но с виду крепкий, даже обивка не сильно вытерта, кресло и венский стул с расстеленной на нём пожелтевшей газетой. За аркой виднелась огромная дровяная плита с множеством чугунных конфорок и дверец. Кухня. Из неё можно пройти на веранду. Неплохо.- Елена! – снова позвал я, уже не надеясь на ответ. Гулкое эхо в почти пустой комнате стихло, и воцарилась тишина.Я осторожно опустился на диван.- Где ты бродишь, несносная девчонка? – пробормотал я, доставая телефон.Длинные гудки. Нет ответа. Будем ждать.За пыльными стёклами окон шумели сосны, пели пичуги, но в целом это была тишина, которой в большом городе не услышишь. Веки мои сам собой смежились.В кресле сидел юноша лет шестнадцати и увлечённо читал книгу. Светлые волосы непокорно торчали надо лбом, глаза бегали по строчкам.- Эрих! – из кухни вышла молодая женщина в синем платье с белым передником. Волосы её были уложены в причёску как у Любови Орловой из какого-то старого фильма.- Ягодный пирог готов. Зови Дитриха и Эльзу, будем пить кофе.Хорошо, мам, - юноша нехотя отложил книгу, подошёл к лестнице в мансарду. – Дитрих!- Я слышу! Уже иду! – по ступеням, сверкая начищенными ботинками и высоко вскидывая колени, спустился мальчонка лет семи. Он старался казаться серьёзным: прилизанные волосики с идеальным пробором, узенький короткий галстук, чуть нахмуренные брови. Только короткие штанишки на лямках вызывали улыбку.- А где Эльза? – спросила женщина, вытирая руки полотенцем.- Она на улице играет с куклой, - ответил Эрих.- Я сама её приглашу.Подросток направился к арке, но остановился и посмотрел в мою сторону.- Мам, - позвал он.- Да, дорогой?- Кажется, они опять здесь.Лицо женщины вмиг стало озабоченным.- Избавься от него, Эрих.Парень взял тяжёлый молоток, лежавший на комоде, и направился ко мне.Остановившись в шаге от дивана, он замахнулся…Я дёрнулся и проснулся в пустой комнате. Что за хрень? Задремал немного…Где же Лена?Телефон снова выдавал длинные гудки без ответа. Что-то случилось? Где-то застряла? А почему не берёт трубку?Я связался с агентством.- Здравствуйте! – ласково пропел динамик. – «Родные стены», меня зовут Ирина. Чем могу помочь?-Здравствуйте. Мне нужна Елена Осокина.- А Елены на месте нет, она на встрече с клиентом. Звоните на мобильный. Номер знаете?- Клиент – это я. Но мы не встретились. Телефон её не отвечает.- Я тоже не смогла дозвониться, - погрустнел голос Ирины. – Попробуйте позже, может, появится.- Буду надеяться, - вздохнул я. – Извините за беспокойство. До свидания!- Ничего. До свидания.Что ж, будем ждать. Хоть ждать и догонять самое последнее дело, но лучше ждать на удобном диване, чем за кем-то бегать по лесу.Слушая щебет птиц, я снова задремал.Пахло ванилью, малиной и ещё чем-то сладким. На кухне слышался звон посуды. С улицы в дом вошла маленькая девочка с большой куклой, чьё фарфоровое личико, золотистые волосы, пышное платье, да и размер, делали её похожей на хозяйку.- Сейчас, Мари, мы будем кушать пирог, - объяснила малышка игрушке. – Мама всегда печёт вкусный пирог.- Эльза, деточка, - выглянула из кухни женщина. – Иди быстрее.- Мамочка, а можно фройляйн Мари тоже кусочек?- Конечно, моё золотце! – улыбнулась мать. – Дитрих, налей сестре кофе.Аромат напитка защекотал ноздри.- Мама, а когда вернётся папа? – спросил младший сын.- Ох, ты же знаешь, что папа на фронте помогает нашим солдатам победить ивáнов. Когда кончится война, тогда папа и приедет.- А вот дядя Вилли уже вернулся! – не унимался Дитрих.- Дядя Вилли был ранен и теперь отдыхает после госпиталя.Эрих вошёл в комнату и замер, глядя на меня. Пару секунд он стоял в раздумьях, потом схватил молоток и решительным шагом устремился к дивану.- Опять? – встревожено воскликнула женщина. – Ты знаешь, что делать! Прогони его!Молоток с размаху опустился на моё левое плечо.-Ё….! Чёрт! – я лежал на полу, на пыльном дубовом паркете. Плечо пульсировало болью, рука не слушалась.С трудом поднялся, опираясь о диван правой рукой. Что здесь происходит, чёрт возьми?Аромат свежей выпечки висел в воздухе. Но всё равно становится неуютно, лучше выйти. Как же я так упал? Во сне или….Выйдя из дома, я вдохнул свежий запах моря и сосен. Лена, где ты? Посмотрим с другой стороны. Вот и веранда, крашенная зелёной краской, облупившейся и свисающей лохмотьями, шевелящимися от дуновения ветра.Колодец, сложенный из камня под потемневшей деревянной крышей. Вездесущий шиповник.- Старый дом немецкий, зелёновая дверь. Леночка - Елена, где же ты теперь? - пропел – прошептал, доставая телефон.Я нажал кнопку вызова. Неподалёку, в колючих кустах захохотал дятел Вуди. Уже понимая, что ничего хорошего не увижу, я осторожно пошёл по дорожке к зарослям.Лена лежала на спине, чуть подогнув ноги. Короткая юбка задралась, обнажая загорелые бёдра. Белая блузка была забрызгана красным. Невидящий взгляд карих глаз устремился в небо. На лбу, ближе к виску, зияла квадратная рана с уже запёкшейся кровью. Молоток. Так же как и бомжи, она убита молотком.Опомнившись, я отключил вызов на телефоне. Неуместный смех Вудпеккера затих в лежащей рядом сумочке.Меня обдало волной ужаса. Что делать? Скорую вызывать поздно. Полицию? Здесь только я один в округе и Лена, точнее, её тело. В телефоне с этим ужасным сигналом куча моих звонков. Будет очень много вопросов, допросов. Опять же местные менты с удовольствием повесят на меня и Лену, и бомжей, и ещё чего-нибудь. Мне этого не надо. Не хочу терять репутацию и время на оправдания. Надо валить отсюда. И быстрее!- Прости, Леночка, - шепнул я и, оглядевшись на всякий случай, быстро зашагал прочь, спрятав телефон в карман.По пути быстро протёр рукавом пиджака дверную ручку. Чёрт, как плечо болит!Запрыгнув в машину, резко стартанул, забыв о разбитой дороге. Вот и что-то красное. В кустах, завалившись передними колёсами в канаву, торчала «мазда». Машина Елены.Всё, газу! Не нужен мне уже этот дом, хотя немного жаль. Скорее отсюда! Залечь на дно, уехать, спрятаться! Меня здесь не было!Выскочив на ровную дорогу, я повернул в другую от посёлка сторону и нажал педаль до упора.Эрих вошёл в дом и устало опустился на стул у кухонного стола.- Он ушёл?- Уехал, - кивнул юноша. – Мама, когда же они оставят нас в покое?- Не знаю, мой мальчик, - грустно ответила женщина, мягкой рукой пытаясь пригладить непокорные волосы сына. – Не знаю…

Ключевые слова: Дом покупка призраки авторская история

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