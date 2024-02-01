Нечисть и одинокая женщина

Новость отредактировал Летяга - Вчера, 15:49

Причина: Стилистика автора сохранена

зелёное яблочко Просмотров: 61 Комментарии: 0 +3 Вчера, 15:49 by

Не знаю, как к другим одиноким женщинам, а ко мне больше всякая нечисть подкатывает. Вчера поздно вечером, например, лежу на кровати, вздыхаю. Новостей начиталась, котлет наелась, страдаю изо всех сил, короче.Слышу, из-за шкафа кто-то тихонечко выть начал. Голосочек тоненький, жалобный.«Клопы, что ли?» — думаю. В Париже писали, прям эпидемия этих клопов. Неужели и до Череповца добрались? Устали, наверное.Минут через десять «клопы» притомились выть, начали шкрябать чем-то по полу.— Сейчас встану и по башке дам, — наврала я.Не встать мне после тарелки котлеточек. Не дай бог писать ночью захочется, катиться придётся.— Не надо по башке, — вежливо попросили «клопы».— Говорящие, — подумала я сквозь котлеты. — Значит, не клопы. Значит, это сосед с ума сошел. С другой стороны, а кто сейчас не сошел? Ладно я. Мне и сходить-то не с чего, а другие люди мучаются.Потом «клопы» перестали шкрябать, и в полумраке ко мне начал красться кто-то лохматый и длинный. Зрение у меня так себе, так что я щурилась и пыталась понять три вещи. Может, котлеты оказались идеальным снотворным, и я давно незаметно сплю?Это три уха или три рога? Откуда такой высокий неучтенный сосед у нас в подъезде? Я всех высоких сразу в блокнотик записываю, у меня коллекция.— Василий Геннадич? — попыталась идентифицировать я незнакомца.— Холодно, — ответила каланча и тут же врезалась лбом в люстру. — Ооооой!!!— А кто?— Дед Пихто, — захихикал в ответ длинный, протянул ко мне длинные-предлинные черные лапы и сказал: «УУУУУУУ!».— Я на Хулувин тоже ногти черным красила. Это у вас гель-лак или свои?— Свои, — обиделся длинный.— Неудобно, наверное, с такими когтями в носу ковыряться.— Я не понял! Тебе не страшно, что ли?Тут он приблизил практически вплотную ко мне свою страшную морду, и оказалось, что у него три уха. Два по бокам и одно очень странное на виске. Больше похожее на огромную шишку.— Мне книгу на той неделе сдавать, а у меня только три страницы написаны. А еще ипотека и развод. Я взрослая женщина, извини. Ты меня птозом там пугай, брылями.— Наши говорят, что ты и в пять лет не орала. Горшком одного огрела. У него до сих пор башка в другую сторону.— А чо тогда приперся?— Уютно у тебя.— Это из-за котлет. Будешь?— Буду.— Тогда сам сбегай, мне не встать.Страшномордый гость метнулся черной тенью на кухню, вернулся с чаем (налил, главное, в мою любимую кружку!), котлетами и бутербродами. А в пасти яблоко зажал. Прям как я, только волосы погуще.— Уэеш? - протянул он мне тарелку.— А?— Будешь, спрашиваю? Угощайся, я много взял.— С радостью, но не влезет уже.— А на вид такая вместительная женщина, как удав в очках— Спасибо за комплимент. Ложись рядом.Я подвинулась и мы немножко полежали вместе. Было хорошо. Ночь, чавканье, запах котлет. Что еще нужно для успокоение ума и тела?— Может, к соседке на третий этаж спустишься? Она старенькая, ей много не надо.— Я вчера у неё был. Она в меня табуреткой кинула.— Так вот откуда шишка.— Ага.И мы полежали еще полчасика рядом, вздыхая каждый о своём.Попрошусь, наверное, к ним. Здорово, наверное, вот так шарахаться по чужим квартирам и жевать халявные котлеты. Только на голову нужно что-то прочное.Автор Зоя Арефьева.

Ключевые слова: Ночь котлета вой нечисть в доме

Другие, подобные истории: