Сомниум. Часть 4. Икастрий

Новость отредактировал Летяга - Вчера, 11:09

Причина: Стилистика автора сохранена

BillCipherLucipher Просмотров: 79 Комментарии: 0 +1 Вчера, 11:09 by

Тьма опутала своими сетями огромный каменный зал, что воронкой спускался вниз. Лишь многочисленные свечи, зажжённые теплым белым пламенем, слабо разгоняли темноту. Пламя дрожало, грозя вот-вот потухнуть от малейшего дуновения ветерка, однако оно держалось, иногда даже ярче загораясь. Посредине воронки на платформе из белого камня стояло черное громоздкое кресло, отдаленно напоминающее трон. Однако креслом королей его назвать было бы неправильно: к подлокотникам были присоединены металлические кольца, покрытые шипами изнутри. Когда из уст преступника звучала ложь, судья и обвинитель магией сжимали цепь, и дух справедливости по крови узнавал правду. Вот и сейчас готовилось очередное заседание. В зале собралось множество духов в траурных черных балахонах с капюшонами на головах и масках, скрывающих их лица от посторонних глаз. Рядом с самим креслом стояли стражники обоих Королевств, выше сидели за столами из черного камня богатые купцы, посланники Королевств, графы, а на самом верху сидел Совет и королевские семьи по бокам от него. Даже Юлиану нашлось место рядом с королем Севера.— Итак, дорогие присяжные и судьи, — произнёс старейшина Нар, скрестив руки на столе, — сегодня мы с вами собрались здесь, чтобы рассмотреть новое дело… Касаемое духовной ереси, сказанной на территории меж двух королевств.В зале поднялся шум. Духи, сидящие во главе церкви Небытия, начали гневно обсуждать пути казни или пленения еретика, графы и королевские семьи сидели молча в тени, а низшие сословия испуганно шептались.— Довольно этих бесполезных разговоров, — наконец прошипел Кассиэль и взмахнул руками.Бледное пламя на подтаявших свечах почернело и, разгоревшись еще сильнее, взмыло к потолку, чуть ли не обжигая духов и нагревая пространство вокруг себя. Все замолчали, испуганно переглядываясь, а Нар посмотрел на Кассиэля не то с благодарностью, не то с осуждением. — Спасибо, конечно, но попрошу вас больше так не поступать, сир, – сказал Нар, постукивая пальцами левой руки по столу.— Как скажете, Старейшина.— Вам не кажется, что Север нынче себе многое позволяет? — прозвучал голос откуда-то с другой стороны стола, где сидели Кассиэль и Совет.Где-то в полутьме сидел дух в чёрном балахоне, чьё лицо скрывала маска, на которой были кривые трещины, похожие на слёзы под глазами. Ядовито-зелёные глаза без зрачков с явным пренебрежением смотрели на окружающих его духов. Волосы мрачного зелёного цвета лишь немного выглядывали из-под капюшона балахона. Большая часть духов знала его как короля Юга, жестокого и беспощадного. Он не терпел тех, кто не был согласен с его мировоззрением, и быстро и довольно кроваво с ними разбирался. Однако жители Юга, хоть и неслабо боялись, но уважали и любили своего короля. Он построил множество храмов, улучшал магией и без неё территории своего королевства. Рядом с ним сидел его сын, Антуан, успевший недавно взбудоражить оба королевства своим внезапным приступом на церемонии соединения двух королевств. Серые глаза со спиральными узкими зрачками злобно смотрели то на отца, то на Старейшин и окружающих.— Зестиал Сендре, великий правитель Южных земель, — медленно произнёс Нар, поглядывая на других Старейшин, — я прекрасно понимаю вашу неприязнь к Северу, сильно усиленную недавним… неприятным инцидентом на великой церемонии. Однако попрошу вас…— Замолчи! — внезапно, но громко прошипел Антуан, грохнув левым кулаком по столу, — неужели тебе так нравится притворяться, что ты действительно чувствуешь хоть что-то?— Сын мой, — начал было Зестиал, пытаясь успокоить принца, однако был прерван Старейшиной:— О нет, пусть продолжает. Мне жутко интересны его мысли.— Ты уже давно не чувствуешь ни боли, никаких-либо эмоций, Нар. Ты ведь нагло лжешь о том, что ты сожалеешь… Для тебя эта церемония была лишь очередным развлечением. Ты ведь даже не казнил его! — принц Юга в гневе указал левой рукой на молодого духа, сидевшего в полной темноте.Дух в темноте повернул свою голову к принцу. Его лицо скрывала лучистая маска, а яркие жёлтые глаза с узкими зрачками смотрели прямо на Антуана. Зрачки еще сильнее сузились, превратившись почти в невидимые чёрные линии, веки закрылись, а сам дух хитро хмыкнул.— Почему ты думаешь, что это был именно я? — наконец заговорил дух, скрестив руки на груди. — Может быть, ты просто разволновался? Всё же такое событие… Церемония… Девушка, которую ты желал…— Замолчи, Билл…, — прошипел Сендре, начиная буквально закипать от злости.— Эта девушка является моей сестрой… Насколько тебе, я надеюсь, известно, — сказал Сайфер, приближаясь к Антуану и приковывая к себе ещё больше внимания со стороны. Наконец он оказался почти вплотную к принцу Юга, — ты хотел взять её силой. Поверь… Если бы я был способен, то я бы низверг тебя в Небытие самым жестоким из известных мне способов.Внезапно Антуан, схватив Билла правой рукой за воротник мантии, достал левой рукой из-под своего балахона кривой кинжал и приставил его к горлу Сайфера. Серые взлохмаченные волосы под капюшоном почти почернели от ярости. Зрачки в потемневших глазах сузились, почти превращаясь в две точки. Его бесили золотые глаза принца Севера, которые сейчас с насмешкой смотрели на него, голос парня также раздражал его. Ему хотелось перерезать Биллу горло, вырвать его глаза. Однако рядом с ними из чёрной дымки появился дух, чьё лицо было закрыто маской лишь наполовину. Белая маска, покрытая немногочисленными чёрными трещинами и узорами, ещё сильнее выделяющими бледную кожу и яркими и довольно тёплыми оранжевыми глазами с такими же зрачками, как и у Билла. Волосы прямо под цвет глаз были скрыты под капюшоном балахона, как и у всех в зале, однако непослушная чёлка неаккуратно падала на лицо.— Я всё же попрошу вас не устраивать жестоких и кровавых представлений в этом зале, — произнёс дух, намереваясь разнять принцев, — хотя бы не здесь и не сейчас… Нам ещё нужно выслушать обвинение. Дальше делаете, что хотите.— Без проблем, братец… Однако попрошу моего старого знакомого отпустить меня, — ответил Билл и развёл руками в стороны.Антуан посмотрел на обоих братьев и, злобно рыкнув, резко отпустил Билла и приставил кинжал к его шее остриём.— Потом разберёмся, Сайфер…, — прошипел Сендре и убрал кинжал в рукав балахона.— Без проблем, мой дорогой друг, — произнёс Билл, оттряхивая мантию.Сендре хмыкнул и, развернувшись, ушел обратно в тень. Оттряхнув наконец плечи, Билл поднял глаза на брата, стоящего рядом с ним. Единственное, что явно было заметно, так это суженные до предела зрачки в оранжевых глазах. Джаспер был жутко не доволен.— Что? — спросил Билл, искренне не понимая причину недовольства.— Ты серьёзно? — безэмоционально спросил Джаспер, — тебе так сильно нравится влипать в неприятности? Мог бы просто не обращать внимания на его выходки.— Нужно было поставить его на место.— Ладно, я тебя понял, — вздохнул Джаспер, прикрыв лицо правой рукой, — пойдём на свои места. На нас и так смотрит весь зал.Билл кивнул, понимая, что он действительно привлёк слишком много внимания. Сев на свое место, Сайфер поднял глаза на отца. Тот лишь помотал головой, будто бы говоря, что тяжёлый разговор будет позже. Билл лишь прикрыл глаза и прислушался к шуму вокруг. Тяжёлое дыхание, биение чужих сердец, течение крови по жилам… Всё показывало волнение сидящих в зале, и Билл не был исключением. Он жутко хотел, чтобы всё это поскорее закончилось. Хотелось скорее отправиться в свою комнату, достать моток заранее подготовленных нитей, ненужные цветные тряпки, пух растений из сада, хрупкие пуговицы и подушечку с иголками… И всё это для того, чтобы сшить очередную маленькую куклу, которая, скорее всего, будет либо радовать глаза, будучи подвешенной на тех же нитях под потолком, либо будет пылиться в старом сундуке из чёрного дерева. Хотя… Можно было бы почитать любимые книги от далёких путешественников, которые обошли оба королевства и земли между ними вдоль и поперёк. Билл часто фантазировал о том, чтобы сбежать из замка и также изучить все интересные места в этом мире. Да даже книги по истории собственного королевства, которые отец заставлял читать, хоть Билл этого не любил, было бы читать гораздо интереснее, чем сидеть здесь в полной темноте в окружении незнакомых духов. Однако сейчас он должен был сидеть здесь и слушать весь этот бред, чувствовать всю ненависть от остальных. Наконец он снова открыл глаза. Казалось, что прошло достаточно времени, пока он ушёл в себя, однако все до сих пор обсуждали новую ересь и недавний спор двух принцев. Короли всё еще сидели, иногда зло поглядывая друг на друга, Нар тихо шептался с другими Старейшинами, Антуан был в некой прострации, а Джаспер холодным, почти безэмоциональным взглядом наблюдал за окружением. Наконец Нар повернулся к залу.— Итак, дорогие судьи, — заговорил он, встав со своего места, — пришло наконец-то время провести допрос обвиняемого и вынести справедливый приговор. Все ли готовы?— Да, господин Нар, — ответил ему весь зал хором, в том числе и оба короля.— Готов ли дух Икастрия, вестник справедливости?— Да, ваша честь, — холодно ответил Джаспер, кивая в знак согласия.— Готова ли сторона обвинения предоставлять нам важные доказательства вины?— Всегда готов был к этому, — сказал Антуан. Слова его сочились ядом. — Давно было пора начать.— Готов ли дух Некроса в определённом случае отправить преступника в Небытие?Билл промолчал. Слова будто бы застряли в глотке.— Ответь мне… Готов ли ты? — еще раз спросил Нар, смотря прямо на парня.— Если это будет необходимо, — тихим от волнения голосом прошипел Билл, — если того потребует само Небытие.— Отлично. Тогда пришло время, великие духи. Введите осужденного! — крикнул Нар, развернувшись, в пустоту.Массивные двери открыли, и внутрь зашли двое стражников с доспехами из смесей холода одного светила и мимолётным теплом другого. Осужденным в ереси оказался закованный в цепи старик с серой кожей. Его глаза без зрачков светились фиолетовым и нервно дергались, выискивая врагов и ближайших союзников вблизи. Но никто не захотел ему помогать. Его лишь держали под руки молчаливые стражи, чтобы он не навредил другим и себе, вырывая сидящим зубы, волосы.Осуждённого посадили в кресло и затянули на его руках браслеты. Обжигающе холодные шипы впились в запястья духа, заставляя его шипеть от боли и окрашивая светлые полы в чёрный цвет. Стражи встали по обе стороны от кресла и устремили свой взор на старейшин и правителей. Нар лишь кивнул и поднял правую руку, заставляя всех замолчать.— Эльбиал Минтерайс, — начал говорить Нар, — житель бесплодных земель, что находятся между двумя королевствами. Вы обвиняетесь в распространении духовной ереси на территориях королей. Многие духи слышали ваши речи, однако я хотел бы послушать их лично. Окажете ли вы мне и остальным в этом зале честь выслушать вас? По итогу рассказа вас и ваших последователей будет ожидать абсолютно справедливый приговор.Еретик засмеялся, прикрыв глаза. Его тело трясло, ещё сильнее разрезая руки, а его смех пробирал до самых сердец. Он был хриплым, низким, на самой грани безумия.— Неужели вы действительно хотите услышать мои слова? — шипящим голосом спросил Эльбиал, открыв свои глаза и оглядев сидящих в зале, — Я вас услышал. Вы получите свои ответы. Однако сначала скажите мне… Что вам известно о Небытие?— Небытие, Великая Бездна… Пустота, куда все духи попадают после смерти.— Верно. Скоро наш мир поглотит Пустота. Земли, воды и небо будут гореть ярким разноцветным пламенем и превратятся в прах. Озлобленных дух, который ненавидит других духов, поглотит наш мир, ненадолго насытившись чужой болью.— Однако причём тут само Небытие?— Пустота ищет себе тело. Сосуд, если вам будет угодно. Этот дух и будет неким сосудом, поддающемуся скверне. Эта болезнь поглотит его, он начнёт гнить изнутри.— Кто является этим духом и как ты узнал о собственном пророчестве?— Мне не известно, кто это будет. Я лишь увидел его в своих кошмарах. Он пожирал мое тело изнутри. Я хотел лишь предупредить остальных о грядущей опасности. Однако… Видимо духи слишком глупы для сих предупреждений.— Ты безумец, Эльбиал. Признаёшь ли ты свой запутанный разум?— Мой разум совершенно нормален, Старейшина Нар. Я являюсь лишь пророком этого мира. Мои последователи повторят мой путь и принесут в этот мир спокойствие, убив проклятого духа, отдав его в лапы Всепоглощающей Пустоты. Эта жертва должна успокоить наше божество, подарить нам его милость.Нар повернулся к сидящим рядом детям двух королей и кивнул, позволяя им выйти из тени. Глаза Джаспера сверкнули кислотным оранжевым цветом, и он превратился в чёрный дым, стекающий к ногам заключенного. Тонкие пальцы из мрачного ядовитого дыма опустились на браслеты с шипами на запястьях, сжав их ещё сильнее. Шипы насквозь проткнули плоть духа, заставляя его ещё сильнее шипеть от боли. Мрачная кровь начала литься ещё сильнее из ран еретика. Билл и Антуан пропали в черной дымке со своих мест, и через несколько мгновений все трое принцев возникли рядом с Эльбиалом. Большинству в зале было видно, что Билл заметно нервничал. Его руки дрожали, а глаза метались из стороны в сторону. Наконец он немного успокоился, сумев замедлить своё сердце. Он глянул на своего брата и злейшего врага. Увиденное его неслабо удивило и чем-то даже ещё сильнее успокоило: Джаспер был как всегда спокоен, холодно смотря на сидящих в зале, а вот Антуан выглядел довольно жутко. Было видно, что он жаждал жестокой смерти еретика. Билл понимал, что сейчас всё находится в руках Джаспера, нынешнего отражения светил Сомниума. Ныне было его время.— Я уж думал, что никогда не дождусь этого, — произнёс Антуан, хитро потирая руки. Билл всегда замечал у принца соседнего королевства странные замашки. Вот и сейчас он убедился, что все действительно плохо. Хуже ситуацию сложно было придумать.— Полагаю, что пришло время…, — прошептал Джаспер и, встав на колени, взял преступника за руки. Чёрная кровь мигом окропила ладони рыжего духа, а зрачки в его глазах обрели формы чаш весов. Они медленно качались вверх и вниз, гипнотизируя виновного в ереси. Это длилось несколько минут, пока чаша в левом глазу не упала и не разбилась. Джаспер моргнул, и его зрачки стали вновь обычными.— Он однозначно виновен, — прошептал дух правосудия, наклонив голову вправо, — но он точно не заслуживает казни. Возможно, лучшим решением будет изгнать его на территории великой пустыни Эримос… Там он сможет обдумать свои слова и, наверное, когда-то вернуться назад. Или же погибнет в её песках.— А мне кажется, что все же казнь будет для него будет слишком мягким наказанием… Как ты думаешь, Билл? — с ехидным прищуром глаз спросил Антуан, скрестив руки на груди.Дух Некроса лишь закатил глаза и посмотрел на брата, который до сих пор сидел рядом с Эльбиалом, что сидел почти что в агонии, истекая чёрной кровью. Через пару секунд Джаспер вздрогнул и отпустил ладони еретика. Дух справедливости взмахнул руками, очищая их от крови, и повернулся к Совету и присяжным, скрестив руки за спиной.—Я попрошу вас, господа присяжные, — заговорил Джаспер тихим шелестящим голосом, — вынести верный приговор и справедливое наказание для этого еретика. Да будет Небытие нам величайшим и вечным свидетелем…После этих слов Джаспер поклонился всем в зале и чёрным дымом переместился на свое место рядом с отцом. Холодные оранжевые глаза поглядывали на окружающих, а сам дух ожидал справедливого решения совета и присяжных. За спиной Билла раздался тихий смешок, и принц Севера обернулся. Антуан стоял рядом с ним и постукивал по маске указательным пальцем левой руки. Его глаза были хитро прищурены.— Что тебя так развеселило? — шёпотом спросил Билл, — неужели мы находимся на каком-то представлении?— Знаешь… А ведь он действительно заслуживает казни.— В каком смысле?— Ты же слышал его речи… Он опасен для этого мира, Билли. Он же еретик, способный сеять семена сомнения в умах других духов. Он заслуживает смерти.— Какая дрянь тебя укусила? Я, конечно, знал, что ты безумен… Но не настолько же.Принц Юга усмехнулся и чёрным дымом переместился на своё место, а вот Билл остался рядом с еретиком. Совет, присяжные и представители высших сословий начали свое совещание, обсуждая дальнейшую судьбу преступника. Молодой дух вновь закрыл глаза в попытке вновь уйти от реальности. Его сердце замедлилось, голоса окружающих будто бы доносились из-под толщи воды, а по хоть и закрытой мантией коже пробежал приятный холодок. Однако в голове раздался громкий голос, который Билл никак уж не ожидал услышать:— Вновь уходишь в себя?— И вновь ты приходишь ко мне, — шёпотом сказал принц Севера, — что же тебе нужно на этот раз?— А ты подумай, — ехидно прошипел голос и за спиной заключённого, который был без сознания, появился Ллиб. Тёмная сущность поклонилась и указала правой рукой на пленного, — он же действительно достоин смерти. Безумцы, как он, способны нанести вред другим духам. А его слова… Они способны разложить юные умы.— Его речи могли сильно исказить… Или же он просто боится рассказывать всю правду. Поверь, если его казнить, то ты заслужишь хотя бы каплю уважения… Или же ты хочешь остаться презираемым всеми принцем?Билл взглянул на безумного для всех еретика и задумался. С одной стороны, ему хотелось получить признание отца и Совета. А вот с другой… Казнить за ересь Билл вовсе не хотел. Ллиб слышал эти мысли и лишь тихо усмехался.— Итак…, — раздался приглушённый голос Нара с трибун, и Билл открыл глаза. Вновь потекла кровь по жилам и ступеням, вновь зашумели голоса духов. — Высшие Силы в лице Совета Семи, королевских семей и присяжных вынесли свой вердикт. Эльбиал Минтерайс, выходец бесплодных земель меж двух королевств, ваша вина злостного еретика официально доказана. В связи с этим вы приговариваетесь… — тут Нар прокашлялся, прочищая пересохшее горло. Все в зале молчали, ожидая исход приговора. — К Падению в Небытие. Ваша душа будет изгнана из сосуда и соединится с тьмой.Обвиняемый, находясь в почти бессознательном состоянии, не сказал ничего. Лишь его темные веки измученно поднялись, показывая потухшие глаза, которые медленно оглядели сидящих. А вот зал радостно воскликнул, и большинство духов зааплодировали Совету и Королям. Кто-то бил в ладони до боли, кто-то был поскромнее. Нар поклонился и сел на место, весьма удовлетворённый приговором. Короли сидели молча, но было видно, что их тоже всё устраивало. Антуан же довольно потирал руки в предвкушении своего выхода на казнь жалкого еретика. Однако всеобщую радость прервал оглушительный треск, и все, вмиг замолчав, обратили внимание на его источник. Джаспер, сидевший до этого спокойно и молча, выпустил из пальцев правой руки короткие и острые чёрные когти и оставил зияющие трещины на поверхности стола. На духа справедливости было жутко смотреть. Его лицо, изображающее всегда лишь часто пугающее ледяное спокойствие, было искажено от злобы. Его глаза почернели, зрачки загорелись ядовитым оранжевым цветом. По щекам из глаз потекли алые слёзы, смешанные с чёрной кровью самого духа. Но самым жутким была его улыбка. Джаспер, до этого дня улыбавшийся лишь в моменты искреннего счастья, теперь обнажил белые острые клыки в искажённой улыбке, отображающей всю злобу, боль и… Агонию. В его сердце сейчас медленно умирала его суть, его справедливость. От этого его дыхание стало хриплым, будто бы он захлёбывался своей кровью. Билл испытал первозданный ужас лишь от одного взгляда на собственного брата. Казалось, что вечно спокойный и рассудительный Джаспер просто не может так выглядеть. Но нет, сейчас он был именно таким. Билл лишь медленно глотнул холодный мерзкий ком, подходящий к его горлу. Где-то в глубине сознания премерзко смеялся Ллиб. Мёртвую тишину зала прервал Кассиэль:— И что это за выходки, Джаспер Сайфер? — строгим голосом спросил он.— Это… Неправильно…, — тихим шелестящим и хриплым голосом ответил дух. От этого ответа кожа Билла чуть ли не покрылась льдом, настолько жутким был этот голос.— И что же именно тебе кажется неверным? — пришёл в себя Нар.— Приговор…, — прошипел молодой дух, — он несправедлив. Обычному безумцу, который лишь хотел говорить то, что он думает, вы сулите смертную казнь, а убийцам, ворам и насильникам светит лишь Забвение… Лишь стирание воспоминаний с возможностью жить дальше. Разве это вы называете справедливостью?— Убийцы, насильники и воры лишают жизни, здоровья и ценностей немалое количество духов и делают они это лично. Несомненно, некоторые из них заслуживают участи похуже смерти и изгнания в Пустоту. Его же речи, — с этими словами Нар левой рукой показал на Эльбиала, — способны создать целый культ таких же еретиков, как и он сам. Подумайте, чем же может это всё закончиться?Зал испуганно зашептался, вызывая лишь скрежет зубов Джаспера и ступор Билла. Однако через пару мгновений Нар поднял левую руку, заставив всех замолчать. Наконец он вновь заговорил:— Верно. Они способны вызвать бунт и свергнуть Совет и королей, тем самым наш мир канет в Небытие, утопая в войнах и анархии. Готов ли ты к этому, юный дух?— Каждый из нас способен разрушить этот мир, Старейшина, — ответил Джаспер, вырвав когти из стола, — Эльбиал говорит хоть и безумные, но мудрые слова. Готовы ли вы признать это и сменить приговор?— Я не наблюдаю в этом смысла, юный дух.Джаспер вздохнул и его лицо вновь обрело спокойный вид. Лишь слезы и чёрные глаза выдавали теперь его боль.— Тогда я не вижу смысла моего нахождения здесь. Справедливость в этом зале умерла навсегда. Прощайте.Молодой дух обратился чёрной дымкой и быстро выскользнул из зала под возмущённый и изумлённый шёпот окружающих.— Да будет так, — сказал Нар и обратил своё внимание на другого принца, — Билл Сайфер…Названный вздрогнул и повернул голову к Старейшине. Молодой дух от неуверенности незаметно заламывал пальцы, а зрачки его хаотично меняли форму. Цветок, кисть, кукла… Слеза, часы, клинок… Наконец он выдохнул и спросил относительно спокойным голосом:— Что от меня требуется, Старейшина Нар?— Ты должен отправить Эльбиала Минтерайса в Небытие, где его речи не будут иметь эффекта. Справишься ли ты?— Вот мне сейчас в голову пришёл этот же вопрос…, — ехидно заметил Антуан, глядя на Билла.Принц Севера вздохнул и его глаза засветились ярче, а под маской засияла хитрая улыбка.— Не сомневайтесь, господин Нар. Уж в этом я точно справлюсь.Нар кивнул, а улыбка с лица Антуана исчезла, сменившись на злобу. Билл лишь повернулся и пошел в сторону еретика. Теперь он не сомневался в том, что правильно сделал, когда не поднялся на своё место. Стражники расступились перед ним, и дух сел на колени напротив кресла. Он взял заключённого за окровавленные руки и посмотрел в мутные фиолетовые глаза. И сразу же в голову пришла идея того, как можно отсрочить смерть и допросить заключённого наедине. Внешне Эльбиал будет выглядеть совершенно мёртвым, однако душу его задержат невидимые нити. Раньше этим способом часто пользовались и называли его «Ловцом Снов», однако сейчас его использовали крайне редко и в основном на мелких преступниках. Но сейчас был совершенно другой случай. Билл собирался нарушить несколько законов и правил, но ему нужна была правда. И он был готов на всё, чтобы получить её.— Обрати на меня свой взор, если ты ещё на этой стороне Бытия, — шёпотом обратился принц к еретику, чтобы не услышал никто. Эльбиал медленно поднял веки и посмотрел на Билла. Юный дух удовлетворённо кивнул. В его ярких жёлтых глазах зрачки обрели формы множества переплетающихся нитей, что хаотично танцевали, — мы встретимся вновь…Тело преступника обмякло, глаза закрылись. Билл больше не слышал ни медленного дыхания, ни стука сердца. Для всех еретик был мёртв. Зал отмер и разразился аплодисментами.— Поздравляю тебя, молодой дух Некроса, — сказал Нар.— Благодарю, Старейшина…, — немного дрожащим голосом ответил Билл.И пока все радовались, переговариваясь между собой, принц быстро выскользнул из зала чёрной дымкой. Многие могли бы подумать, что ему просто стало плохо. Собственно, на это он и надеялся. На самом же деле ему нужно было найти Джаспера. Скитаясь по малознакомым тёмным коридорам, Билл наконец нашёл брата. Тот стоял с совершенно спокойным лицом и смотрел в окно на бурную алую реку, название которой Билл, к своему стыду, не знал. Ему было известно только то, что они находились в центре мира, в обители Старейшин в горах посреди песков Эримос, великой пустыни. Билл тихо подошёл к брату, однако тот его уже услышал и повернулся, одарив принца спокойным взглядом, в котором всё же можно было разглядеть крупицы боли и печали.— Ты как? — наконец нарушил молчание Билл.— Никак, — искренне ответил Джаспер, — или как должен чувствовать себя мертвец в живом теле?— Плохо, я полагаю.— Вот и я о том же говорю.— Даже ничего не спросишь?Джаспер тяжело вздохнул и прикрыл глаза.— Он мёртв?— Вот насчёт этого я и хотел поговорить, — с нервным смешком сказал Билл, — я подменил ритуал.Джаспер резко открыл глаза и схватил брата за плечи.— Что ты сделал?В этом вопросе Билл к своему удивлению услышал… Радость? Да, определенно её. И это было чудесно. Значит, что Джаспер однозначно на его стороне.— Подменил ритуал.— На какой?— «Ловец Снов» …Глаза Джаспера на мгновение потухли, но после загорелись ещё ярче.— То есть ты хочешь сказать, что он ещё жив?— Не совсем, — после этих слов Билл приподнял маску и облизал пальцы правой руки, покрытые кровью еретика, — его тело определённо мертво, но душа ещё не в Небытие. Мы можем допросить его ещё раз и, по возможности, спасти.— Мы? Но я не пройду в нити Ловца…— Тебе и не нужно. Я лишь хотел, чтобы ты усыпил бдительность зала, пока я буду там, а моё тело будет без сознания.– Знаешь, что я тебе скажу, Билл?— М?Джаспер выдохнул и убрал левую руку с плеча брата.— В любой другой день после таких слов я отдал бы тебя под трибунал или закрыл бы в комнате…— Вау, — прервал Билл брата и усмехнулся, — похоже, что теперь я не имею права называть себя старшим.Джаспер лишь хмыкнул и немного безумно улыбнулся:— Однако сегодня справедливость умерла в этом месте. Я с тобой. Времени не особо много, но мы справимся, — после этих слов Джаспер убрал руку с плеча брата и поправил его маску, — и только попробуй там застрять. Вырву оттуда лично и устрою весёлую жизнь…Билл лишь усмехнулся и его глаза засветились ещё ярче.— Я не посмею вас потревожить, мессир.Джаспер дал брату шутливый подзатыльник правой рукой и исчез в чёрном тумане. Билл быстро вернулся в зал. Заключённый всё ещё сидел в кресле, а Джаспер уже вовсю заговаривал зубы Совету и королям. Билл выдохнул и закрыл глаза. Почувствовав жуткий холод, он поднял веки. Его тело лежало на полу с открытыми чёрными глазами, а сам он парил над ним. Звуки и цвета потеряли чёткость, но это не было главным. Духи из всего зала сбегались к его телу, а Джаспер уже стоял рядом и смотрел будто бы прямо на брата. Билл кивнул ему и получил лёгкий кивок в ответ. Значит, действительно видел или чувствовал. Нельзя было терять время ещё больше. Юный дух коснулся пальцами правой руки головы заключённого, и его затянуло в разум. По крайней мере, должно было затянуть. Вместо привычных коридоров и комнат разума Билл увидел чёрную и холодную пустоту, покрытую… Нитями. Его собственными разноцветными нитями. Билл пошёл по ним, иногда касаясь их руками. Так он блуждал несколько минут, пока наконец не услышал приглушённое бормотание близ себя.— Эльбиал! — крикнул Билл в пустоту, надеясь на нужный результат.— Здесь я, — раздался в ответ нужный вымученный голос где-то сбоку.Билл кивнул и пошёл в нужную сторону. Дойдя до места, он увидел нелицеприятную картину. Его собственные нити превратили еретика в подобие жуткой живой куклы. Они опутали его, разрывая плоть и калеча сознание. В этом и был ужасный минус Ловца. Сглотнув, Билл сел на скопление нитей рядом с Эльбиалом и хотел было начать разговор, но его опередили:— И чего же ты хочешь, юный дух?— Ответов и возможности вернуть тебя к жизни.Еретик поднял глаза и посмотрел в яркие глаза духа, что не были закрыты бледной маской.— У меня есть условие.— Какое именно?— Ты получаешь ответы, а взамен ты исполнишь мою просьбу и подаришь мне вечный покой.— Неужели ты не хочешь жить?— Или так, или никак.Билл лишь кивнул, до жути удивленный условием. Эльбиал кивнул в ответ и заговорил:— Несколько фаз назад наш голодный караван наткнулся на девушку, бредущую по пустыне Эримос. Она была слепа, её бледная кожа с немногочисленными метками казалась почти прозрачной, а серые блестящие волосы потеряли былую красоту. На ней был лишь порванный местами костюм шута из трупы бродячих артистов. Голод затуманил рассудок некоторых из нашего каравана, они хотели съесть ее маленькое тельце. Но у меня получилось спрятать её в одном из старых убежищ народов песков. Там она совсем немного поела похлёбки и назвала себя Цири. Она рассказала о бродячем цирке, в котором она была не по своей воле, и который сожрали монстры бледных песков. А самое главное… У неё были видения.— Видения? О том самом конце света?— Именно. Она говорила об одноглазом звере, что поглотит наш мир. Земли, духи и звери будут гореть в холодном разноцветном пламени. Плоские умы, плоские мечты… Всё будет уничтожено.— Есть ли способ остановить зверя?— Зверь будет голоден. Он пожрёт всех и всё на своём пути… Его не остановить.— То есть мы обречены при любом исходе?— Именно, юный принц… У вас ещё есть вопросы?Билл лишь помотал головой. Эльбиал усмехнулся:— Не забывайте наш уговор. Найдите Цири.— Обязательно найду. Клянусь своим посмертием.— Благодарю тебя… А теперь, молодой дух Некроса, прошу тебя… Исполни свой приговор.Билл выдохнул, подтянулся на нитях почти вплотную к еретику и, поколебавшись, вытянул из правого кармана мантии изогнутый кинжал. Его лезвием он разрезал нити, пленившие еретика. И когда остались несколько десятков нитей Билл произнёс последние перед казнью слова.— Да упокой же Небытие безумного еретика, что выбрал смерть сам, — могильным голосом произнёс принц, — прощай, Эльбиал Минтерайс. Покойся с миром.— Прощай, юный дух Некроса. Не забывай об обещании.Билл кивнул и обрезал последние нити, связывающие еретика. Эльбиал закрыл глаза и полетел вниз, навстречу мрачной бездне. Принц вздохнул и собирался уж было уходить из этого чёрного пространства, однако внезапно последние нити прямо под ним порвались сами по себе. Принц вскрикнул от ужаса и полетел вслед за еретиком. Падал он довольно долго, однако всё же он упал на дно. Оно было беспросветно чёрным и мрачным, как и всё вокруг, склизким, как собственная кровь Билла, и до жути холодным. Юный дух с ужасом поднялся, едва ли не отрывая себя от мрака вокруг по кускам. Чёрная слизь на ладонях начала плавить и разъедать бледную кожу, отчего Билл попытался максимально стряхнуть эту дрянь с себя. Немного оправившись, дух зажёг в правой руке крохотный синий огонёк, еле-еле освещающий мрак и пустоту вокруг. Казалось, что это пространство поглощало магию и, что намного хуже, пожирало душу. Сделав несколько десятков шагов в неизвестном ему направлении, Билл услышал жуткий шорох и хруст. Принц посмотрел в сторону источника шума и, направив огонёк во тьму, вздрогнул. Тьма будто бы передвигалась, перетаскивая Эльбиала, уже разложенного скверной, в сторону своеобразного возвышения из сложенных друг на друга мёртвых осквернённых тел. Их глаза давно исчезли, открывая Биллу пустые мрачные глазницы. Казалось, что даже так они смотрели прямо на Билла, отчего его тело стало ещё холоднее. Внезапно дух услышал множество голосов, говорящих прямо с ним на давнем мёртвом языке, который он понимал слишком дурно:— ᛖᛁᚹᛟᛃ... ᛊᛚᛁᛞᚲᛟᛗ ᚱᚨᚾᛟ ᛉᛞᛇᛊ... (Живой... Слишком рано здесь...)— ᛟᚾ ᚾᛇ ᛞᛟᛚᛖᛇᚾ ᛒᛁᛏ ᛉᛞᛇᛊ. (Он не должен быть здесь.)¬— ᚲᛏᛟ ᛟᚾ? (Кто он?)— ᛈᚱᛁᚾᛜ ᛊᛇᚹᛇᚱᚨ... (принц Севера…)Билл сглотнул от ужаса и отпрянул назад. Внезапно он потерял равновесие, поскользнувшись на проклятом полу, и вновь упал. Кожу на руках снова начало жечь, а сам пол задрожал под его телом. Парень откатился, а на его месте из самой тьмы возник другой дух. Это существо нельзя было описать ни как парня, ни как девушку. Чёрная грудь давно истлела, обнажая мрачные кости, тронутые мерзкой гнилью. Живот прилип к позвоночнику, открывая взору чёрные кости, сгнившие органы, части чужих тел, провалившихся глаз, целых лиц. Давно истлевшие длинные волосы спутанными космами висели на голом черепе с пустыми чёрными глазами. Существо раскрыло пасть, обнажая гнилые тёмные клыки. Из глубины рта показались несколько склизких острых языков. Острые когти левой руки существа сняли с Билла маску, а когтями правой существо коснулось щеки молодого духа. Ощутив живой холод тела, монстр хрипло и тихо засмеялся двумя голосами, женским и мужским.— Так-так-так, — почти полностью без эмоций произнёс монстр, наклонив голову вправо, — живой принц Севера… Зачем же ты пришёл сюда?Билл вспомнил старые истории, которые он читал не так давно в библиотеке. Сказания о богах, создании мира и… Пустоте.— Анипаркс…, — с тихим ужасом в голое произнёс юный дух, отстраняясь от когтей, — Небытие во плоти.— Видимо не все забыли старые легенды, — хрипло рассмеялось существо, расплываясь во тьме, — и мы уж никак не ожидали, что сюда придёт воплощение Некроса. Ещё и столь юное.— Что ты со мной сделаешь? — напугано произнёс Билл.— Мы? — с явно наигранным удивлением произнесло существо и вокруг него открылись провали чёрных глазниц по всему пространству, — мы лишь хотим поговорить с живым духом. У нас так давно не было приятного собеседника, тем более ещё и моего отражения.— Отражения?— Поднимись, юный дух. Нам стоит многое обсудить.Монстр отодвинулся и подал руку Биллу, чтобы помочь ему подняться, и принц принял помощь. Молодой дух стоял рядом с существом, сжимая бледную маску в руках. Он еле заметно дрожал от страха перед этим хтоническим существом.— Некрос – наше время. День, когда тьма пришла в Сомниум и мор поглотил духов этого мира, — с некой гордостью произнёс монстр.— День, когда убили наших богов и появился ты, — тихо прошептал Билл, — и тогда родилась чума… Сон Пустоты…Крайфис.— Верно. И теперь живое и мёртвое существо встретились вместе.— И что же ты хочешь?— Просто поговорить. Мы бы хотели узнать о том, что происходит в мире живых. Да и о тебе хотелось бы узнать.— Разве ты не можешь выйти в свет жизни?— Никогда. Проклятые мертвецы не могут выйти в мир живых. Мы лишь посылаем кошмары через тех, кто находится на грани жизни и смерти. Хотя… Похоже, что теперь кошмары снятся почти всем.— И то верно. У меня часто бывают плохие сны… Да и у остальной семьи тоже.Анипаркс внимательно посмотрел на Билла и наклонил голову вправо.— Послушай… А можешь назвать фамилию своего рода?— Старинный королевский род Сайферов… Дети Севера.Глазницы существа будто бы расширились от удивления. Оно резко, но аккуратно схватило Билла за щёки, и поглядело в его яркие глаза. На мёртвом лице отобразилось подобие улыбки.— Надо же… А ведь не так давно мы видели одну девушку из вашего славного рода. Ты так сильно напоминаешь нам её.— Девушка? Стой… Кэрри Сайфер? Наша мать?— Да… Матерь тринадцати. Она была очень опечалена своим ранним уходом.— Она… Она ушла без боли?— Конечно. Смирившись, она стала частью нас, — сказал Анипаркс и задумался. Через несколько мгновений существо развернулось и растворилось во тьме.— Ты куда? — не ожидав такого поворота, спросил Билл.— Нам нужно кое-что обдумать… Не бойся, мы придём быстро.И действительно, монстр появился через несколько мгновений. Истлевший череп выглядел весьма довольным.— Ты заинтересовал нас, Билл Сайфер, принц Севера, — произнес Анипаркс, склонившись над юным духом, — мы поможем тебе и дадим тебе новую силу.— И что же нужно тебе?— Ты должен будешь выпустить нас… Не сегодня, так через несколько лет.— Ты уверен, что я буду жить так долго?— Конечно. Тысячи бессмертных попыток побега отсюда были у нас и, возможно, миллионы будут после тебя.Билл подумал. Новые силы могли помочь защитить семью и мир от одноглазого зверя, что посеет хаос и раздор. И, хоть и было рискованно заключать сделку с хтоническим и древним воплощением смерти богов и духов, но Билл всё же решился.— И что же мне нужно сделать?— Всего лишь открыть врата, когда ты станешь достаточно силён. Но для этого, — монстр положил в руки Билла бледный горячий камень, — тебе понадобится этот артефакт.— Это же… Глаз бледной девы, богини Исфирит. И ты доверяешь его мне?— Пока что больше некому. Храни его, Билл. Это единственное, что напоминает нам о прошлом.— Я сохраню его, обещаю.Анипаркс кивнул и усмехнулся.— А теперь протяни мне правую руку.Билл кивнул и сделал то, что нужно. Однако он никак не ожидал, что монстр порежет когтем правой руки его ладонь.— Что ты делаешь? — шипя от боли спросил Билл.— Погоди… Это необходимо. Нам нужно пробудить её.— Кого?Монстр не ответил и лишь взял порезанную руку духа в свои ладони. Чёрная смола потекла к ране и впиталась в неё, а над ладонью появилось разноцветное маленькое существо со множеством тонких щупалец. Билл завороженно смотрел на это чудо.— Крайне необычно…, — сказало существо.— Что это— Твоя душа. Источник твоей магии. Прислушайся к ней, к её словам.Билл прислушался и усмехнулся. Его глаза засветились ещё ярче.— Она благодарна за пробуждение.— Чудесно, — Небытие отпустило руку Билла, — а теперь попробуй представить самый жуткий образ для тебя и взмахнуть рукой.Билл кивнул и, прикрыв глаза, взмахнул рукой. Перед ним возникла его мрачная копия, сгнившая и молчаливая. Открыв глаза, Билл отшатнулся.— Это что?— Кошмар… Теперь они будут подчиняться тебе.Билл удивлённо посмотрел на монстра, а тот лишь спокойно кивнул и сам взмахнул правой рукой. Кошмар исчез, а принц лишь выдохнул. Душа перебежала к груди Билла и растворилась в ней.— Куда это она?— Вернулась на своё место… А теперь ты должен будешь кое-что запомнить.Билл кивнул, а Анипаркс лишь заговорил могильным голосом:— Мы передали тебе часть древних сил. Ты сможешь передать их тем, кому посчитаешь нужным, и этим частично защитить их от болезни и кошмаров.— Но как?— Лишь представь сосуд для этой силы. Украшение или инструмент, неважно. Отдай этот сосуд его будущему хозяину и всё свершится. И для себя тоже сделай. Понял?— Да… Кажется понял.Анипаркс усмехнулся.— Ну а теперь пора…— Куда?Существо лишь толкнуло Билла правой рукой в грудь и он провалился в черную бездну. В его голове раздался голос монстра:— И помни, Билл: никому ни слова о нашей сделке. И не доверяй никому. Даже себе.— Билл…, — раздался голос будто бы из-под воды.Этот голос был знаком, хоть и звучал искаженно.— Билл…Да, точно. Крайне знакомый голос…— Билл!Принц резко открыл глаза и вдохнул. Когда зрение пришло в норму, он понял, что валяется на каменном полу рядом с трупом еретика в луже чёрной крови. Билл приподнялся на локтях и провел пальцами правой руки под глазом. Точно… Опять это была его кровь из глаз. Маска, к его удивлению, была до сих пор на лице. Рядом с ним были все: отец, брат, Совет, король и принц Юга, другие духи…— Господин Билл, — заговорил Нар с примесью злобы в голосе, — вы в порядке?— Да… Я в полном порядке, — прошипел юный принц.— Конечно… Ври больше, ехидно заметил Антуан, за что получил злобный взгляд от своего отца и наконец замолчал.— Джаспер, проведи его в покои для гостей, — сказал Кассиэль, — и, ради всего Небытия, смой эту дрянь, Билл.— Да, отец, — одновременно произнесли два брата и переместились в комнату чёрной дымкой. Джаспер закинул правую руку Билла на свою шею, придерживая его. Билл лишь висел как тряпичная кукла.— Почему так долго, Билл? Что случилось?— Так получилось… Я не мог иначе.— Он мёртв?Билл лишь кивнул и Джаспер, вздохнув, помог ему скинуть с себя балахон и маску и лечь на серую старую кровать в легком костюме. Желтая жилетка с узорами, белая рубашка, черная галстук-бабочка, брюки и туфли такого же цвета.— Спи. Потом поговорим, — сказал Джаспер и уже собирался уходить.— Стой… Погоди, я должен тебе отдать кое-что…Билл сжал в кулак правую руку на несколько секунд. После он протянул брату аккуратное кольцо: чёрный металл был украшен рунами мёртвого языка. На нём был белый каменный череп, в глазницы которого были вставлены оранжевые камни. Джаспер ошарашенно принял подарок.— И когда ты этому научился?— Не так давно. Надень, пожалуйста.— Хорошо. Поспи, Билл. Отдохни.— Без проблем.Джаспер слабо усмехнулся и, надев кольцо на указательный палец правой руки, вышел из комнаты через дверь. Билл улыбнулся и создал еще несколько украшений для остальных. Яркая кисточка, чаша с резными украшениями, кривой кинжал, зеркальце, кулон в виде звезды, иголка, песочные часы, брошь в виде слезы, маленькая записная книжка, кулон в виде редкого пустынного цветка, монетка и… Подвеска в виде бледного клыка для Юлиана. Отцу же Билл решил не создавать ничего. Все украшения легли. Билл положил под кровать и снова лёг. Остался только он сам. Над своим украшением он думал недолго. И вот на безымянном пальце правой руки красовалось кольцо из двух черных змей, которые сплелись вместе. Их глаза и клыки были из мелких желтых камней. Довольный работой, Билл закрыл глаза. Он отдаст всё после. Но сейчас нужно поспать. Он жутко устал…

Ключевые слова: Небытие еретик духи суд авторская история

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