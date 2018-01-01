Голем

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 13:19

Девятихвостый Лис Просмотров: 4 Комментарии: 0 0 Сегодня, 13:19 by

Над наковальней взвился молот,Раздался лязг камня о сталь.Куёт кузнец бессмертных воиновДля битвы против злобных стай.Как в старь, несёт он своё бремя,Супротив тёмных планов зла.Не подведет он гномье племя,Создав големов из солдат.Голем не просто камня воин,Внутри душа, что ярче звезд.Для ратных подвигов построен,Чтоб защищать родной погост.Тело из камня – без ранений,Душа бойца в тюрьме навек.И в сердце нет тени сомнений,Для дела всем он пренебрег.Для битвы с Тьмой он стал бессмертным,Навечно стал бойцом добра.Его судьба вошла в легенды,Что обсуждают у костра.

Ключевые слова: Голем битва душа авторский стих

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