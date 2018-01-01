Голем
Над наковальней взвился молот,
Раздался лязг камня о сталь.
Куёт кузнец бессмертных воинов
Для битвы против злобных стай.
Как в старь, несёт он своё бремя,
Супротив тёмных планов зла.
Не подведет он гномье племя,
Создав големов из солдат.
Голем не просто камня воин,
Внутри душа, что ярче звезд.
Для ратных подвигов построен,
Чтоб защищать родной погост.
Тело из камня – без ранений,
Душа бойца в тюрьме навек.
И в сердце нет тени сомнений,
Для дела всем он пренебрег.
Для битвы с Тьмой он стал бессмертным,
Навечно стал бойцом добра.
Его судьба вошла в легенды,
Что обсуждают у костра.
Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 13:19
Сегодня, 13:19 by Девятихвостый ЛисПросмотров: 4Комментарии: 0
Ключевые слова: Голем битва душа авторский стих