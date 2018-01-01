Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Стихи

Голем

Голем
Над наковальней взвился молот,
Раздался лязг камня о сталь.
Куёт кузнец бессмертных воинов
Для битвы против злобных стай.

Как в старь, несёт он своё бремя,
Супротив тёмных планов зла.
Не подведет он гномье племя,
Создав големов из солдат.

Голем не просто камня воин,
Внутри душа, что ярче звезд.
Для ратных подвигов построен,
Чтоб защищать родной погост.

Тело из камня – без ранений,
Душа бойца в тюрьме навек.
И в сердце нет тени сомнений,
Для дела всем он пренебрег.

Для битвы с Тьмой он стал бессмертным,
Навечно стал бойцом добра.
Его судьба вошла в легенды,
Что обсуждают у костра.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 13:19
Сегодня, 13:19 by Девятихвостый ЛисПросмотров: 4Комментарии: 0
0

Ключевые слова: Голем битва душа авторский стих

Другие, подобные истории:

Комментарии

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.