Анасекта

Новость отредактировал Estellan - 8-06-2024, 21:06

Причина: Стилистика автора сохранена.

Stephen Lawrence Sakurai Просмотров: 198 Комментарии: 0 +1 8-06-2024, 21:06 by

Где-то, в одной стране, которую не помечают на картах, мало кто знает о ней, и в принципе считается закрытым государством, с забавным названием – Анасекта, в городе-столице, которого нет, существовал некий человек – Ник. Почётный гражданин, отличный работник бухгалтерии, примерный семьянин. Лучший из лучших, безупречный образец хорошего человека. Ник всегда всё делал, как положено. Чтил законы и ценности, верил в одного Бога, каждый день ходил на работу, практически без отпусков и никогда не брал больничный. Можно ещё долго описывать, какой он хороший, но сей сказ не о том.Всё началось со сна Ника; ему снились другие страны, люди разной расцветки и внешности, иная техника, немного схожая с той, что производят в его стране, необычная музыка, которую никогда не слышал, разнообразные языки, некоторые из которых весьма смешно звучат. Мимолётными видениями проносилось всё это в его голове, что даже под утро разболелась голова. Заботливая жена дала ему вкусную таблетку, чтобы головная боль прошла. Но мысль о сне не давала покоя. Обычно, Ник, как и все, забывал свои сны, и только сегодня он запомнил всё в деталях. Поделился этим событиям с женой – Амандой.- Ты не поверишь, но мне снился сон, где видел таких же людей, как и мы, но говорили на разных языках. У них такая же техника, как у нас, но немного иная, и даже превосходящая наши технологии. То же неба, воздух, земля, только по-другому всё почему-то?- Как удивительно, дорогой. - Улыбнулась Аманда, вытирая рот салфеткой, - Интересно, там правда всё так?- Жаль, что мы закрыты ото всех. Мне самому любопытно глянуть на иной мир.« И правда, почему бы и нет?» - сама собой возникла мысль в голове.Такая мысль стала манящей для Ника. После этого сна он каждую минуту думал об том, что таится по ту сторону границы. Конечно, для всех это было бредом. Ведь такое невозможно, чтобы какое-нибудь другое государство превосходила державу Анасект в интеллекте, в силе, в здоровье и прочих мелочах жизни. Здесь одолели практически все болезни, даже рак, побороли ожирение, а также можно оставаться вечно молодым и умереть далеко за 100 лет. В Анасекте самая лучшие технологии, лучшее в мире судебная, образовательная, система, а также медицина, продукты, одежда. Соблюдены права человека, прекрасные условия проживания, всё под рукой – самый настоящий Рай. Только время от времени здесь происходят странные события, не вписывающие в рамки человеческого разума. Например: некоторые жёны пожирали своих мужей, кто-то в прямом смысле окукливался странной материей, а потом выходил из кокона в новом обличие, кто-то легко поедал различный мусор, а есть и те, кто свободно ходит по поверхности воды. Таких особенных граждан весьма мало, но они сразу становятся чуть ли не героями, но со временем куда-то пропадают, оставив свой след в истории Анасекты.Теперь возвращаемся к Нику; в своё об работы свободное время он решил заняться изучением других наций. Только была одна проблема – малое количество информации об таковых. Всё тщательно скрывали, объясняясь, что Анасекта – единственная цивилизованная страна, а за границей либо дикари, либо мёртвые земли, где присутствуют множество неизвестных болезней, от которых невозможно вылечиться. Вот поэтому Анасекта закрытое государство. Ника, конечно, вся эта ситуация опечалила, но сдаваться просто так не намерен. Тогда придётся своими силами всё разузнать, что бы ему этого не стоило.Придётся обращаться к старожилам. Один такой как раз был на примете: биоинжинер, историк и просто алкоголик – Дядя Остин. Когда-то давно преподавал в лучшем по стране университете, стал магистр биоинжинерии и истории, получил статус великого ума Анасекты, но со временем, когда с личной жизнью не складывалось, увлёкся спиртными напитками: и вместо гениального учёного превратился в обычного пьянчугу. И уже 50 лет с хвостиком пьёт и жалуется на разбитое сердце: любимая оказалась последней сукой, бросила его ради праздной жизни. Самое удивительное, что дожил как-то до 93 года, не смотря на свой образ жизни. Поговаривают, что Дядя Остин смог дважды выезжать из страны, чтобы ознакомиться с культурой аборигенов, прихватить пару десятков из них для экспериментов, добыть что-то полезное с чужих земель; в общем, посещал Мёртвые Земли ради науки. Остаётся надеяться, что не пропил последний ум и не разучился говорить, иначе всё пропало.В заслуженный выходной Ник направился к Остину. Аманде сказал, что всего лишь распишется в кое-каких бумагах, в будни не смог: слишком много работы было. Жена, конечно, поверила, ибо зачем врать такому прекрасному мужу? Остин оказался у себя дома. В добром здравии и светлой памяти. Он только собирался начать употреблять очередную порцию алкоголя, но этому воспрепятствовал Ник своим неожиданным приходом.- Какие люди ко мне пришли. Видел тебя ещё совсем юнцом с редкими усиками, а сейчас вот как вымахал, - радостно проговорил учёный, крепко обнимая гостя.Остин – старый друг отца Ник, вместе работали в одном университете. До тех пор, пока Остин не покинул учёную деятельность, а отец Ника не погиб в одной из экспедиций к дикарям. Ник уже и забыл, что Дяди Остина была одна особенность: вытянутый таз с двумя парами ног. Его ждала бы та же участь, что и других уникальных личностей Анасекты, пока сам он не погряз на дне.- Что-то мне подсказывает, что ты не так пришёл ко мне?- Так и есть. Хочется узнать, что там, за границей нашей страны? Неужто всё, что нам говорят – правда?Учёный от неожиданности подпрыгнул на месте. Не каждый день к тебе вот так вот подходят с вопросом: «А что там, в Мёртвых Землях?». Он сел за стол на кухне, пригласив Ника распить вместе с ним по рюмке, но тот отказался, лишь только присел. Через две рюмки, Остин задал встречный вопрос:- С чего тебе это интересно стало?- Мне в последнее время сны такие красивые виделись. Про разных людей, у каждого из них свой особый язык, культура, технологии, некоторые их которых превосходили нашу технику.- По сути, так оно и есть.- Значит, там на самом деле дикарей никаких нет? И болезни страшные не ходят?- Дикарей, конечно, нет. А вот заболевание присутствуют. Куда серьёзные и неизлечимые. Понимаешь, там всё иначе, никак у нас. Только мы разные. Совсем-совсем разные. И видим друг друга иначе.- То есть?Остин выпил ещё пару рюмок, помолчал какое-то время, разглядывая что-то в окне.- Трудно объяснить всё это… - спустя минуту молчание ответил он, - Если тебе так сильно любопытно, то могу устроить экскурсию.- Ты сейчас не шутишь?- Я не люблю шутить, сынок. Я всегда серьёзен. Но отныне будь аккуратен. Негоже жителям Анасекты, особенным таким почётным гражданинам, как ты, думать о таком.- Намекаешь, что нас могут подслушивать?- В нашей стране всё что угодно может быть. Тем более, когда беседуют об таких вещах. Сможешь в конце следующей недели вновь прийти ко мне?- Я постараюсь.- Тогда держи меня в курсе. У тебя сохранился мой номер?- Конечно. Отцовская книжка всегда с собой, как память.- Хахаха. Весь в него, он тоже хранил некоторые вещи как память.Они ещё какой-то время мирно беседовали о других темах. За время разговора Ник забыл, что должен встретиться с Амандой в парке аттракционов; задержался он на целый час.- Ох, Дядя Остин, извини, но я должен покинуть тебя. Жена с детьми явно заждалась.- Познакомишь нас как-нибудь?- Конечно! Посмотришь на мою красавицу-жену и прекрасных сыновей.- Жду не дождусь нашей встречи.Попрощавшись, Ник устремился в парк. Аманда успела распереживаться за мужа. В парке тем временем начиналась какая-то суматоха. Ник это заметил, когда искал жену среди толпы. Удивлённые возгласы и крики; странные звуки разносились по парку развлечений. Ник первым делом направился именно к источнику всей суеты, в надежде, что там будет и Аманда и дети.Некая субстанция, немногое похожее на кокон, расположилась возле карусели в виде чашечек. Кто-то из посетителей выпал и со шлепком упал. Зловонье и мерзкий хлюпающий звук потревожил всех присутствующих. Кто-то или что-то пыталась выбрать из бледно-фиолетовой жижи, издавая хрюканье и рычание. Вскоре показалась обожжённая рука, затем вторая, следом и сам пострадавший. Он весь был покрыт пузырями, будто только что вылез из сковородки с кипящим маслом.- По… мо… ги… те… Всё… не… правильно… Нужно… Снова… Мне…Прибежали какие-то люди в комбинезонах. Вместе с ними и полицейские; они разгоняли зевак от места происшествия. Вновь толпа помешала Нику найти Аманду с детьми. Но всё же, когда все рассосались, им удалось наконец-то встретиться.- Дорогой, почему тебя так долго не было? – Аманда всё никак не могла отойти от увиденного, в голосе слышен было негодование.- Прости, кое-что случилось на работе, без меня никак бы не справились, - первую же мысль сказал Ник, обнимая детей.- Боже, даже во время заслуженных выходных от тебя всё никак не могут отстать.- Такова моя работа. А что там произошло?- Там кто-то… Превратился в желе… И… - Аманда пыталась подобрать слова, но Ник её остановил.- Что-то очень страшное там было. Не стоит об этом говорить тогда.Жена согласно кивнула, и семья в полном составе вернулась домой. Тогда Ник заметил первую странность; странные люди в пальто следили за ним. И внешность у них весьма причудливая; будто ребёнок слепил неаккуратно из пластилина фигурку человека. Что-то даже от насекомых у них было. Притом весьма выделяющие такие черты, но времени разглядывать у Ника не было. Нужно поскорее вернуться домой, чтобы хорошенько отдохнуть.На следующий день к Нику заявился начальник. Обычно просто так он не приходит: либо что-то хорошее, либо что-то плохое с собой принёс. Только в этот раз что-то странное было. Начальник таинственно произнёс:- Как поговаривают, ты собираешься в отпуск?Ник лишь отмахнулся, тихо посмеявшись.- Ну что вы, Господин Начальник. Если я уйду, то вся работа встанет.- Тогда ладно. Тебе можно доверять, в отличие от тех прихвостней, дежурящих кулер весь день.Откуда, кто и зачем стал разносить такой слух. Ник выглянул из своего кабинета, чтобы посмотреть на тех самых прихвостней возле кулера. Обычно, там никто не стоит целый день: выпили воды и всё, но в сегодня там стояли трое странных парней. Все они нелепо выглядели: у высокого - глаза разных размеров, без характерных впадин, идеальная линия ото лба до подбородка, лишь нос выпирал остриём, у среднего – странное строение челюсти, слегка выпирала наружу нижняя челюсть, но при этом оставался открытым рот, у маленьким ничего примечательного не было, но что-то изредка выглядывало из-за его спины. У Ника возникло неприятное предчувствие; не то, что он презирал людей с дефектами, но что-то было пугающее в этих людях. От этого работа перестала у него ладиться. Пришлось задержаться допоздна, ведь отчёты не будут ждать.- Это всё паранойя, - пробубнил Ник.После того, как навестил Остина, и того случая в парке развлечений, где повстречал странных личностей, как те, кто был сегодня в офисе, Ник стал бояться всего. То ли слова пьяного учёного, то ли таинственные незнакомцы так на него повлияли. Помимо этого, ему было немного страшно от предстоящей очередной встречи с учёным. С чего это Остин решил просто так помогать ему? Да и с чего это сам Ник так стал интересоваться темой других земель после череды странных снов?Пока он думал и строчил отчёты, в коридоре послышались громкие звуки шагов. Кто-то направлялся к его кабинету. Ник обернулся к двери, крепко сжав ручку. Некое шестое чувство подсказывало ему, что что-то плохое надвигается, и надо быть готовым к обороне. Шаги прекратились у самой двери, ручка медленно опустилась. Показалась чья-та рука в чёрно жидкости, а в нос ударил кисловатый запах.- Помохи мине, Нихс…Это был молодой секретарь, который должен был помочь ему в бумагах, но его лицо… Оно было истерзано в кашу, лишь глаза и с трудом двигающийся язык были целы. Он замертво упал, Ник тем временем вылез из рабочего места, схватившись за стул. Через пару секунд что-то утащило труп парня в темноту коридора, оставив кровавый след. Ник поднял стул над головой и направился навстречу опасности осторожными шагами.В коридорах царила непроглядная темнота и кладбищенская тишина. Ник побаивался включать свет; так он может быть обнаружен. Бродя по коридорам, Ник обнаружил приоткрытую дверь, откуда исходил небольшая полоска света. Он осторожно подошёл к двери и быстро дёрнул на себя. Перед ним открылась страшная картина: все его коллеги были разорваны и истерзаны. Кабинет походил на скотобойню, покрытую тёмно-зелёной жижей с оттенком красного. Конечности, походившие на лапки насекомых, разбросаны по всему периметру, некоторых ещё подёргивались. И сами коллеги походили на потрёпанные тельца насекомых.Что-то попало в плечо Ника, что-то горячее и липкое. Ник громко закричал, стараясь убрать непонятную гадость с плеча, но лишь усугублял ситуацию. Помимо того, что плечо горело, ещё и руку обжёг. Кулер с водой, что случайно задел Ник спиной, помог ему. Месиво расплавило пластмассу, тем самым разлив воду на тело мужчины. Ник тоже не смог устоять, из-за пролившийся воды упал на пол. Пока приходил в себя, заметил силуэт в темноте. Некто приближался к нему, издавая раздражающий слух шипение. Этим некто был один из тех странных типов, которые стояли возле кулера – средний из троицы. Его челюсть теперь походила на жуткое создание из глубин моря, с двумя парами клешней и длинным хоботком, откуда текла та самая масса, попавшая на плечо Ника. Глаза незнакомца вытянулись на слизких трубках и двигались во все стороны, рассматривая внимательно свою жертву. Ник отползал от страшного гостя; неважно куда, лишь бы подальше от него, но путь ему перекрыл ещё один из троицы – высокий. Не успел Ник обратить на него взор, как возле него что-то воспламенилась. И так пару раз, пока не задело его рук. У высокого вместо обычных человеческих глаз были чёрные шары с красной точкой. Из медиальной спайки он испускал непонятную прозрачную жидкость, поражающую всё подряд. Рот его исказился в кривой улыбке, длинный язык с тягучей слюней бил по щекам своего владельца. Следом пришёл и низкий. Из-за его спины показалось подобие хвоста с шипом. Этим отростком третий пытался проткнуть жертву, но от его атак Ник смог увернуться. Набравшись сил, он встал и помчался к выходу; троица следом за ним. Офис казался лабиринтом: длинные и бесконечные коридоры с множество дверей, небольшие залы и нескончаемые лестницы. Казалось, что выход никогда не найдётся, но вот показались заветные прозрачные дверцы. Как во сне, коридор растянулся, не давая Нику сбежать. Будто какая-та неведомая сила не хотела сохранять ему жизнь. Троица всё приближалась, с каждой секундой их цепкие лапы надвигались на Ника, но удача оказалась на стороне жертвы.Ник выбил дверь здоровым плечом и помчался в сторону дома, зовя на помощь. Только на улице никого не было. Свет в окнах горел, но крики о помощи будто никто не слышал. Добежав до своего убежища, Ник заметил, что троица отстала. Передохнув, он поднялся на свой этаж, собрался постучать в дверь квартиры, но та сама приоткрылась. Ник не сразу вошёл, выстоял какое-то время, когда понял, что опасности никакой нет. После прошмыгнул в квартиру, не забыв закрыть дверь.- Аманда! Маркус! Леон! Я дома…В квартире никого не оказалась. Все вещи на месте, всё чисто. Может, ушли в магазин? Сумка и кошелёк Аманды на месте. Ник растерян. То та троица на него напала, теперь жена с детьми пропала. Он ещё некоторое время подождал, но семья так и не вернулась. Остаётся только одно: вернуться к Дядя Остину.- Ого, сынок, что с тобой произошло?- Долгая история, Дядя Остин.- Вот, присаживайся на диван. Я сейчас принесу всё необходимое.Ник был опустошён. Словно мертвец, он пошаркал к дивану. Остин вернулся через минуту с медикаментами и бинтами. Во время обработки ран Ник всё рассказал. Учёный лишь удивлённо охал, покачивая головой.- Походу, с тех пор, как в первый раз ты ко мне пришёл и заявил о своей цели, они сразу услышали. Везде у них свои уши и глаза.- Но почему вы мне решили помочь?Дядя Остин не стал сразу молчать. Закончив с ранами Ника, он опустил голову, потирая переносицу.- Ты пока отдыхай. Завтра всё узнаешь. И семью твою постараемся найти.Ник расположился в другой комнате, где была нормальная кровать. Он долго не мог уснуть, поэтому осматривал комнату. Когда-то здесь играл, занимался и ел сын Остина, пока не съехал по работе, а когда учёный ушёл в запой, сын перестал поддерживать контакт со своим отцом, стыдясь его положения. Комната с того момента пустует, все вещи остались на своих местах. Здесь будто замерло время. Фотографии, запечатлённые воспоминания на плёнку, тому подтверждение: там Остин выглядит как подобает гениальному учёному. От этого на душе у Ника стало ещё тяжелее.- Этот день просто ужасен… - тихо сказал он и погрузился в мир снов.На следующий день Ник и Остин с утра пораньше вышли из дому. В это время всегда многолюдна, можно слиться с толпой, так проще будет добраться до пункта назначений – Собор Отца-Основателя Анасекты. Единый бог для всех граждан государства, тот, кто спас народ процветающий страны от чужеземных дикарей, огородив свою землю, высадив непроходимые леса с могучими деревьями, чьи верхушки доходили до небес. Как раз в этом Соборе предстоит решающий момент для Ника. Возможно, там ему помогу найти семью, и вместе с ними, сбежать из этого ужаса.Путь был неблизким. Около часа они по закоулками бродили, в дворы заворачивали, в аллеях прятались. Совсем скоро показались купола Собора. Ник и Остин как раз вовремя; утренняя служба подошла к концу, толпа, состоящая из стариков, женщин с детьми и инвалидов направились к выходу. Лишь когда ушёл последний прихожанин, к гостям подошёл молодой священник. Его лик выглядел женственно, этому способствовали и длинные черные волосы и ресницы, но кое-что выделялось у него – натянутая кожа, похожая на перепонки, между пальцами.- Вы привели нам своего друга, Господин Остин, - сладко проговорил священник.- Да. Я как раз о нём говорил. Твой отец сейчас не дремлет? – тихо спросил Остин.- Он знал, что вы придёте раньше времени.- Хахаха, он всегда всё знает, хитрый чёрт… - усмехнулся учёныйМолодой священник повёл гостей к самому Патриарху, в чьих жилах, как и в жилах всех священнослужителей, текла кровь Отца-Основателя. И так в каждой церкви и соборе, где особый род испокон веков передают всего себя служению главному Богу Анасекты. Главной особенностью каждого такого рода – рыбьи черты, а может даже и рептилии.Покои Патриарха находились глубоко под церковью, как раз возле главных врат, где можно встретиться с Отцом-Основателем. Пройдя винтовую лестницу, они сразу же попали в спальню. Полумрак, красный тон, запах ладана и цветов. Множество полок со священным писаньем, письменный стол, на котором разгромоздились высокие стопки рукописей. Всё указывало на то, что эта комната принадлежала тому, кто отдал всю жизнь служению Богу и блаженным ученьям.- Подойдите ближе! – послышался громкий хриплый голос, как гром среди ясного неба.- Я пойду, - священник отклонился, а Ник с учёным послушно подошли к кровати, весьма большой, чуть ли не треть комнаты.Вот и сам Патриарх. С невероятной гигантской рыбьей головой, с водянистым телом, занимающей всю кровать, но по краям всё равно свисали жирные бока. Несмотря на затхлость, в глазах всё равно горел серебряный блеск. Он с восхищением посмотрела на Ника, размахивая коротенькими руками.- Так вот он, тот самый, кому виделся мир за границей Анасекты. Тебе повезло. Несказанно повезло. – Нараспев проговорил Патриарх.Ник недоумённо смотрел на него, затем обратился к Остину:- О чём это он говорит?- Ты избран, Ник. Выбран самим Богом быть знаком для чужеземцев.- Избран? Быть знаком? Я не понимаю… - Ник почуял что-то неладное.- Тебе некуда уходить. Если не мы, то они заставят тебя, но ты сам знаешь, какие они. А мы хотим всё по-хорошему.Из самых тёмных углов вышли двое в масках, неправильно изображающих мордочку кузнечиков. Они подхватили Ника под руки и повели к деревянным дверям, что были возле кровати Патриарха.- Всё уже приготовлено. У тебя нет иного выбора, - проговорил Патриарх, махнув рукой.Ника протащили в огромный зал, к столу. Возле стола были и его дети, только привязаны к столбам, лицом к гигантской статуи Отца-Основателя: жуткое подобие всех насекомых, что есть на планете, с множество рук и ног, с бочкообразным телом и длинным жалом, а лицо - сплошная пасть из тысячи маленьких зубов, с жвалами, походившие на пилы. Отверстия, являющийся глазами, засверкали оранжевым светом. Послышался гул, всё вокруг сотряслось.- Вот и всё, Ник. Можно сказать, что твое любопытство удовлетворённо. Осталось самое главное, - загадочно сказал Остин, став промеж столбов. Он посмотрел на детей, затем на Ника, - ты должен съесть любовь свою, а затем выпить кровь детей своих, чтобы они вместе с тобой покинули нашу страну. Сам Отец-Основатель выбрал тебя и твою семью ради так называемого крестового похода, чтобы те, кто живёт по сторону границы Анасекты, знали свою ущербность перед нами, что скоро настанет день, когда Анасекта вновь будет править миром, как было миллионы лет назад.- Что?! Что ты такое несёшь?! – Ник пытался бороться, но двое в масках были сильнее его. Они его усадили на стул, ноги и груди закрыли пластины, чтобы Ник не смог сбежать, - Отпусти детей!- У них тоже нет иного выбора, Ник. Ты должен быть счастлив.На столе находился поднос. Остин поднял крышку: на различных тарелках и блюдцах находились части тела его жены. Сваренные, зажаренные и затушенные, с различными специями, с бульонами разных вкусов. Самое настоящее раздолье.- Ешь, Ник. Это часть ритуала, - строго проговорил Остин.- НЕТ! НЕТ! НИКОГДА! – кричал Ник.Остину пришлось насильно впихивать в рот куски жены Ника. Сам Ник пытался всё ещё сопротивляться, но после пары сильных ударов послушно стал поедать свою жену.С трапезой покончено. Ник, обессиленный и без рассудка, мотал головой, бубня что-то под нос. Пластины освободили его. Двое в масках повели парня к столбам, придерживая за руки. Остин вынул нож из-за пазухи и вручил его Нику.- Выпей их крови, Ник, и ты будешь свободен.Ник упал на колени, держа нож обеими руками. Со слезами на глазах посмотрел на детей своих. Те спали крепким сном. Они не знают, что больше никогда не проснуться.- Скажу честно, у тебя прекрасные сыновья. Жаль, что не судьба им жить дальше. Хотя, была верояность того, что кто-нибудь из твоих детей стал бы Знаком Анасекты, - с издевкой проговорил Остин. – Давай, не томи нас.Ник перерезал горло детям своим и с трудом выпивал кровь бедняжек. Остин с улыбкой наблюдал за ним.- Ты похож на вампира, Ник. Так жадно пьёшь.После вновь раздался гул, и с новой силой всё затряслось. Каменная плита, что находилась под статуей Отца-Основателя, поднялась. Оттуда подул холодный ветер, и лёгкий оранжевый свет манил к себе.- Вот и всё, Ник. Ты свободен. Может, твои сны оказались явью. Тебе ещё интересно, что там, в Мёртвых Землях?Ник слепо посмотрел на Остина, на детей, на свет. Он направился к выходу, спотыкаясь и оборачиваясь. Остин махал ему в след. Достигнув света, Ник погрузился в него.- Так тепло… Так приятно…Генри и Люси мирно прогуливались вдоль озера, душевно разговаривая между собой. Ведь ещё детьми они бегали по берегу, купались в тёплых водах, пытались перегнать друг друга, а сейчас, уже будучи обручёнными, со своими детьми, мирно и тихо отдыхали. Только покой их был нарушен появлением странного существа: противного вида кузнечика, размера с медведя. Весь покрытый плотью, с человеческим лицом и конечностью, он направлялся в их сторону, громко плача. Так был нарушен спокойный отдых, как и жизнь всего человечества. Ведь во всех уголках Земли стали находить странные трещины в скалах, на земле, в горах, и даже в морях и океанах. Ведь совсем скоро придут первые обитатели Земли, походившие на насекомых, рыб и рептилий, жившие вместе с динозаврами, задолго до первого человека. И мир вновь погрузиться в доисторическую эпоху…

Ключевые слова: Ритуал кровь жертва авторская история

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