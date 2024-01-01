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Творческие истории

Болотные огни

Сканды развели костер. Спал сначала Финн, потом Олаф. Наутро тронулись в путь. Ярл сидел на лошади, Олаф и Финн шли пешком. Туман давил на разум белыми стенами. Голые скрюченные деревья походили на огромные руки ссохшихся мертвецов. Тут и там натыкались на могилы и целые курганы. Чаще всего, ремрландские и скандские. Гораздо реже эльдские и клайннтроллские. Троицу поглотила апатия. Было что-то невероятно гнетущее в этом путешествии по полям и холмам, усеянными трупами и окруженными белой мглой. Словно они вторглись в царство смерти и нарушили покой мертвецов.

- Стойте! Остановитесь!

Голос из тумана был полнейшей неожиданностью. Присутствие иных живых пугало скандов. Но мало ли, кто сюда мог забрести? Финн всматривался в туман вокруг. Слева он увидел множество огней. Вероятно, это костры. Он сделал лишь шаг и обернулся, чтобы позвать товарищей, как голос одернул его.

- Нет! Там нет людей.

Огни слева поднялись. Рядом с ними в воздухе что-то замахало, словно их подзывали руками. Но они были слишком далеко, в тумане все было размыто.

- Там болота. Эти огни оттуда. Идите за моим факелом.

В тумане возник огонек. Неясные огни начали зазывать их настойчивее.

- Олаф, идем прямо. – беспокойно произнес Финн. – Там не люди. Идем за ним.

Они двинулись прямо. Огонек не терялся, но и не давал себя догнать.

- Держитесь левее меня, но не упускайте факел из виду. Слева все еще болота.

Сканды пошли как указал голос.

- Как тебя зовут? – спросил Финн.

- Луций.

- Что здесь произошло, Луций?

- На этих болотах и рядом всегда творилось нечто неведомое. Там, где иду я, находится воздушная яма. Ступишь сюда и не выйдешь. Стен нет. Иди, куда хочешь и не выйдешь. Было ограждение, но часть снесли во время боя. Я и несколько моих братьев по мечу попались в эту ловушку. Я последний. – Луций замолчал. Они шли так несколько часов. Наконец, ремрландец остановился. – Ну, вот и предел. Дальше я идти не могу. Ступайте прямо, постепенно уклоняйтесь влево. Там будет лес, он не опасен. Если услышите голоса, не идите на них. На болотах нет людей. И никогда не было.

Луций ушел, а сканды отправились дальше. Апатия не спадала, а давила все больше. Туман стал настолько плотным, словно хотел задушить их. Но они сделали, как сказал Луций и вышли в лес. Туман поредел, видимость улучшилась. Однако, апатия не спадала. Она сдавила мозг тисками. Стало физически невыносимо идти, что-то делать. Лошади встали и понурили головы. Олаф сел, уткнул взгляд в землю и зарылся руками в длинные рыжие волосы. Ньордвальд спал, приникнув к лошадиной шее. По его стонам и тревожным ворчаниям было ясно, что сны его беспокойны и мрачны.

Финн упал на колени. Он хотел поднять взгляд к небесам, но за ближайшим деревом заметил человека. Он сидел, прислонившись к стволу. Сканд из последних сил поднялся и подошел к нему. Труп. Конечно, как же иначе. Но что Финна поразило, так это выражение испуга на мертвом лице. Перед смертью этот человек увидел нечто такое, отчего его лицо было искажено в гримасе невероятного ужаса. Финн огляделся и его бросило в дрожь. Они все еще на болотах, а следом идут огни. Это уже не костры и не факелы. Они чем-то напоминали глаза. Они танцевали, словно гипнотизировали. Выписывали в воздухе невероятные пируэты. Это были глаза, но в них не было ничего человеческого. Красные огни проникали в самую глубину души и сковывали ее страхом.

Из последних сил Финн издал крик и растормошил ярла и Олафа.

- Галопом, немедленно! Надо убираться отсюда!


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 22:44
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 22:44 by Gratia MayorПросмотров: 163Комментарии: 0
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Ключевые слова: Болото туман огни триллер авторская история

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