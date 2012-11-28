Ван Хельсинг и Оборотень

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 09:46

Причина: Стиль автора сохранен.

Arhip Просмотров: 39 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 09:46 by

Kinigos с рюкзаком за спиной шла на вокзал. В рюкзаке у нее звякали бутылки с самогоном и пирожки. Ну пирожки не звякали, они просто там были. Kinigos несла их на рынок возле железнодорожной станции, чтобы продать.Чтобы срезать путь, она решила идти через лес.Внезапно ей путь преградил огромный волк.Kinigos попыталась его обойти, но волк вновь преградил ей дорогу.- Тебе чего надо, волчара? – спросила она.- Я не волк, я оборотень. Сожрать тебя собираюсь.- А я вот сейчас Ван Хельсинга вызову.- Ты в лесу, деточка. Тут сотовая связь не ловит.- Слушай, может я тебе лучше пирожок дам? – занервничала Kinigos.- А с чем у тебя пирожки?- С мясом, капустой и клюквой.- Давай который с мясом.Kinigos вслепую порылась рукой в рюкзаке, но вместо пирожка вытащила бутылку самогона.- Ну это тоже сойдет, – оборотень забрал у нее бутылку, вытащил зубами пробку и сделал глоток.- А теперь давай пирожок закусить.- Я не знаю, какие из них с мясом, – ответила Kinigos, заглядывая в рюкзак.- Сейчас выясним, – оборотень обнюхал пирожки. – Вот этот.Он выудил лапой пирожок и закинул себе в пасть.- Вкусные!Kinigos тоже глотнула самогона и закусила пирожком. Ей достался с клюквой.Тут раздался грохот и треск.Kinigos и оборотень увидели, как, ломая деревья, к ним приближается троллейбус.- А вот и Ван Хельсинг пожаловал, – произнес оборотень и перекрестился.Kinigos удивленно на него посмотрела.Не доезжая до них метров десять, троллейбус врезался в особо мощное дерево и остановился. Из кабины вылез Arhip.- Да черт бы побрал эти навигаторы! Ехал на вызов, а он меня в лес отправил!- Да успокойся, с кем не бывает. На вот, самогона хлебни.Arhip взял бутылку и сделал богатырский глоток.- Закусить есть чем?Kinigos дала ему пирожок. На этот раз с капустой. Arhip съел пирожок, потом допил остатки самогона и выкинул бутылку в кусты.- Эй, чего ты мусоришь? Это мой лес, – возмутился оборотень, вытаскивая бутылку из кустов. – И вообще, пустые бутылки не выкидывай, а мне отдавай. Я их потом сдам и денег немного получу.- Хороший самогон. Еще есть?Кинигос вытащила еще одну бутылку.Arhip сделал богатырский глоток на полбутылки и передал ее оборотню. Оборотень тоже глотнул. Бутылка пошла по кругу. Хватило ее только на один круг, и Kinigos достала еще бутылку.После четвертой бутылки Arhip расслабился и прислонился к стволу дерева.- Вот что теперь делать, - пожаловался он, – ну на вызов другого Ван Хельсинга пришлют. А как мне за разбитый троллейбус отчитываться? И как обратно возвращаться? Пешком?- Можно на электричке. Я покажу, как раз туда шла, – ответила Kinigos.- Спасибо, – Ван Хельсинг допил самогон, сполз по стволу дерева и заснул.- Что с ним теперь делать? – спросил оборотень.- Разбудить как-то.Оборотень подошел к Ван Хельсингу и ткнул его лапой в левое плечо.- Эй, вставай, а то меня Kinigos сейчас сожрет.Kinigos тоже подошла и ткнула кулаком в правое плечо.- Эй, вставай, а то меня оборотень сейчас изнасилует.Ван Хельсинг не реагировал.- Придется самим его на станцию тащить и в поезд грузить. Клади мне его на спину, – сказал оборотень.Kinigos загрузила Ван Хельсинга на спину оборотню, и он помчался на станцию. Kinigos бежала следом, держась за его хвост.По дороге Arhip то ли от притока свежего воздуха, то ли от тряски пришел в себя, уселся на оборотне и с криком: «Я Диван Царевич на сером оборотне», - принялся палить в воздух из арбалета.Они прибыли на станцию. Оборотень стряхнул Ван Хельсинга на платформу.- Пойду билет ему куплю, – сказала Kinigos.- Нам, Ван Хельсингам, проезд бесплатный, – пробормотал Arhip.Тогда Kinigos и оборотень просто закинули его в тамбур прибывшего поезда и попросили курящих там пассажиров выкинуть его на нужной остановке.- Ну я теперь на рынок, продавать оставшиеся пирожки и самогон, – сказала Kinigos.- А я домой, в лес. Устал сегодня сильно. Напряженный денек выдался. Только дай мне еще пирожок с мясом.

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