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Заброшки


Заброшки

Заброшенная Россия

Заброшенные места всегда привлекают исследователей своей неповторимой аурой. Заброшки есть везде, в том числе и в России. Здания, мосты, церкви, заводы, механические монстры — у всех своя история.

Заброшенное поместье в тульской области. (Фото Vadim Razumov):
Заброшенная Россия

Маяк на Сахалине оказался никому не нужен. (Фото Gribov Andrei Aleksandrovich):
Заброшенная Россия

Форт «Император Александр I» («Чумный») — одно из оборонительных сооружений, входящих в систему обороны Кронштадта. Расположен на небольшом искусственном островке к югу от острова Котлин. Существует проект строительства в форте развлекательного комплекса с театральной сценой, музеем, кафе, баром, рестораном, торговой зоной. Стоимость реконструкции форта оценивается примерно в 43 млн долларов. (Фото Godot13):
Заброшенная Россия

Заросший нефтеперерабатывающий завод в Ленинградской области. (Фото Constantine Vladimirovich):
Заброшенная Россия

Остатки целлюлозно-бумажной фабрики на Сахалине. (Фото Gribov Andrei Aleksandrovich):
Заброшенная Россия

Заброшенное промышленное здание в Воронежской области. (Фото Vladimir Mulder):
Заброшенная Россия

Купол радиолокационной антенны в Наро-Фоминске. (Фото Saoirse2013):
Заброшенная Россия

Заброшенное здание бывшего ресторана на вершине горы Ахун в Сочи. (Фото Vadim Fedotov):
Заброшенная Россия

Колокольня Никольского собора (известна как затопленная колокольня) — памятник истории и архитектуры на искусственном острове Угличского водохранилища возле города Калязин. Не совсем-то и заброшка. 18 августа 2016 года на колокольне установлено 5 новых колоколов, отлитых по специальному заказу в московской мастерской Ильи Дроздихина. Теперь колокольный звон сопровождает каждое богослужение. В настоящее время затопленная колокольня является главным символом Калязина и привлекает множество туристов. (Фото Kichigin):
Заброшенная Россия

Алыкель — поселок для военных летчиков, который находится около Норильска. Посёлок насчитывает в тундре небольшое количество многоэтажных домов. Бытует мнение, что Алыкель так и не заселялся, став городом-призраком. Якобы свыше пришла команда о строительстве посёлка для лётчиков лётной эскадрильи и их семей. План строительства посёлка начали выполнять, но по каким-то неизвестным причинам его не закончили. (Фото Constantine Vladimirovich):
Заброшенная Россия

Ховринская заброшенная больница — здание в Северном округе Москвы в районе Ховрино. Строительство больницы началось в 1980 году и было приостановлено в 1985-м. С этого момента больница остаётся недостроенной и постепенно разрушается. (Фото A.Savin):
Заброшенная Россия

Заброшка в Сибири. (Фото Zagaynova Anna):
Заброшенная Россия


Казанская церковь Богородицы в Ярополеце. По состоянию на 2006 год находился в руинированном состоянии. С 2016 года в храме ведутся противоаварийные консервационные работы. (Фото Cartela):
Заброшенная Россия

Панельные пятиэтажки в Мурманске. (Фото MariyaYa):
Заброшенная Россия

Заросший, но от этого не менее красивый кирпичный мост в Кирицах, Рязанская область. (Фото Vladimir Mulder):
Заброшенная Россия

Усадьба «Гребнево» — обширный архитектурно-парковый ансамбль, расположенный в 30 км к северо-востоку от МКАД. Ландшафтный парк вокруг усадьбы является охранной зоной, тем не менее администрация сельского поселения выдала разрешения на строительство на этой территории. В мае 2018 года усадьба была приобретена неким Андреем Ковалёвым. (Фото Andrei Borodulin):
Заброшенная Россия

Город Угольный Ручей и заброшенные угольные шахты возле Норильска. (Фото Constantine Vladimirovich):
Заброшенная Россия

Церковь Рождества Христова в Крохино, Вологодская область. Под воздействием воды, волн от проходящих судов, ледостава и ледохода стены церкви стали постепенно разрушаться. Если в начале 1970-х во время съёмок фильма «Калина красная» целостность здания ещё сохранялась, то к 1980-м годам была разрушена кровля колокольни и трапезной, начали рушиться стены. С 2011 года к церкви организуются волонтёрские поездки, задачей которых, на первом этапе, стало спасение храма от полного разрушения. (Фото Kemal Kozbaev):
Заброшенная Россия

Советский Дом культуры в Котельниче, Кировская область. (Фото Mikhail Starodubov):
Заброшенная Россия

Заброшенные суда на ремонтно-эксплуатационной базе Енисейского речного пароходства в селе Подтесово под Красноярском. (Фото Ilya Naymushin | Reuters):
Заброшенная Россия

Заброшенные гиганты. Портовые краны в городе Дудинка, в Таймырском Долгано-Ненецком районе Красноярского края. (Фото Rashid Valitov):
Заброшенная Россия

Ж/д мост возле города Холмск, Сахалинская область. (Фото LyginaKs):
Заброшенная Россия

Заброшенный док на Курильских островах. (Фото Janelle Lugge):
Заброшенная Россия

Это тоже Курильские острова. (Фото Janelle Lugge):
Заброшенная Россия

Старые заводы, Санкт-Петербург. (Фото Vladimir Mulder):
Заброшенная Россия


Автор: Evgeny.Solntsev.
Источник.
Сегодня, 07:58 by ЛетягаПросмотров: 27Комментарии: 2
+3

Ключевые слова: Заброшки завод церковь мост суда ресторан посёлок

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Комментарии

#1 написал: conjure one
Сегодня, 08:31
+1
Группа: Модераторы
Репутация: (6692|0)
Публикаций: 43
Комментариев: 2 657
Интересные фотографии. Можно долго рассматривать подобную красоту заброшенных мест. +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
        
#2 написал: Ksenya078
Сегодня, 11:31
0
Группа: Посетители
Репутация: (211|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 2 230
Обалденные фотографии! Очень впечатляют форт "Александр 1", колокольня г.Калязин, кирпичный мост г.Кирица понравился. Супер публикация, сто плюсов,+++++++++++++.
Зарегистрирован: 6.01.2016
     
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