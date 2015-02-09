Заброшенная Россия

Летяга Просмотров: 27 Комментарии: 2 +3 Сегодня, 07:58 by

Заброшенные места всегда привлекают исследователей своей неповторимой аурой. Заброшки есть везде, в том числе и в России. Здания, мосты, церкви, заводы, механические монстры — у всех своя история.Заброшенное поместье в тульской области. (Фото Vadim Razumov):Маяк на Сахалине оказался никому не нужен. (Фото Gribov Andrei Aleksandrovich):Форт «Император Александр I» («Чумный») — одно из оборонительных сооружений, входящих в систему обороны Кронштадта. Расположен на небольшом искусственном островке к югу от острова Котлин. Существует проект строительства в форте развлекательного комплекса с театральной сценой, музеем, кафе, баром, рестораном, торговой зоной. Стоимость реконструкции форта оценивается примерно в 43 млн долларов. (Фото Godot13):Заросший нефтеперерабатывающий завод в Ленинградской области. (Фото Constantine Vladimirovich):Остатки целлюлозно-бумажной фабрики на Сахалине. (Фото Gribov Andrei Aleksandrovich):Заброшенное промышленное здание в Воронежской области. (Фото Vladimir Mulder):Купол радиолокационной антенны в Наро-Фоминске. (Фото Saoirse2013):Заброшенное здание бывшего ресторана на вершине горы Ахун в Сочи. (Фото Vadim Fedotov):Колокольня Никольского собора (известна как затопленная колокольня) — памятник истории и архитектуры на искусственном острове Угличского водохранилища возле города Калязин. Не совсем-то и заброшка. 18 августа 2016 года на колокольне установлено 5 новых колоколов, отлитых по специальному заказу в московской мастерской Ильи Дроздихина. Теперь колокольный звон сопровождает каждое богослужение. В настоящее время затопленная колокольня является главным символом Калязина и привлекает множество туристов. (Фото Kichigin):Алыкель — поселок для военных летчиков, который находится около Норильска. Посёлок насчитывает в тундре небольшое количество многоэтажных домов. Бытует мнение, что Алыкель так и не заселялся, став городом-призраком. Якобы свыше пришла команда о строительстве посёлка для лётчиков лётной эскадрильи и их семей. План строительства посёлка начали выполнять, но по каким-то неизвестным причинам его не закончили. (Фото Constantine Vladimirovich):Ховринская заброшенная больница — здание в Северном округе Москвы в районе Ховрино. Строительство больницы началось в 1980 году и было приостановлено в 1985-м. С этого момента больница остаётся недостроенной и постепенно разрушается. (Фото A.Savin):Заброшка в Сибири. (Фото Zagaynova Anna):Казанская церковь Богородицы в Ярополеце. По состоянию на 2006 год находился в руинированном состоянии. С 2016 года в храме ведутся противоаварийные консервационные работы. (Фото Cartela):Панельные пятиэтажки в Мурманске. (Фото MariyaYa):Заросший, но от этого не менее красивый кирпичный мост в Кирицах, Рязанская область. (Фото Vladimir Mulder):Усадьба «Гребнево» — обширный архитектурно-парковый ансамбль, расположенный в 30 км к северо-востоку от МКАД. Ландшафтный парк вокруг усадьбы является охранной зоной, тем не менее администрация сельского поселения выдала разрешения на строительство на этой территории. В мае 2018 года усадьба была приобретена неким Андреем Ковалёвым. (Фото Andrei Borodulin):Город Угольный Ручей и заброшенные угольные шахты возле Норильска. (Фото Constantine Vladimirovich):Церковь Рождества Христова в Крохино, Вологодская область. Под воздействием воды, волн от проходящих судов, ледостава и ледохода стены церкви стали постепенно разрушаться. Если в начале 1970-х во время съёмок фильма «Калина красная» целостность здания ещё сохранялась, то к 1980-м годам была разрушена кровля колокольни и трапезной, начали рушиться стены. С 2011 года к церкви организуются волонтёрские поездки, задачей которых, на первом этапе, стало спасение храма от полного разрушения. (Фото Kemal Kozbaev):Советский Дом культуры в Котельниче, Кировская область. (Фото Mikhail Starodubov):Заброшенные суда на ремонтно-эксплуатационной базе Енисейского речного пароходства в селе Подтесово под Красноярском. (Фото Ilya Naymushin | Reuters):Заброшенные гиганты. Портовые краны в городе Дудинка, в Таймырском Долгано-Ненецком районе Красноярского края. (Фото Rashid Valitov):Ж/д мост возле города Холмск, Сахалинская область. (Фото LyginaKs):Заброшенный док на Курильских островах. (Фото Janelle Lugge):Это тоже Курильские острова. (Фото Janelle Lugge):Старые заводы, Санкт-Петербург. (Фото Vladimir Mulder):Автор: Evgeny.Solntsev.

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