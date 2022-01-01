Кто ты такой?Эта история довольно странная, прошло несколько месяцев, но я до сих пор не могу как-то её объяснить. Многие, кому я рассказывал об этом, просто смеялись и сводили всё к шутке. Но мне в тот момент было не до смеха.
Пятница. Я был у друга. Наши дома находились на одной улице, поэтому я часто гостил у него. Мы были знакомы около двух лет и ходили в одну школу. В этот вечер Саша, так звали друга, позвал меня к себе, чтобы поиграть в приставку. Я был не против, к тому же нечем было заняться.
После часа игры Саша вдруг сказал, что отойдёт на пару минут, чтобы выпить стакан воды. Я нажал на паузу и стал ждать. Саша ушёл в кухню и пробыл там какое-то время. Минуты шли, и я начал волноваться. Друга всё не было. Я окликнул его, но ответа не последовало.
"Саш, ты что там так долго?" – я встал и направился к кухне. Саша стоял возле окна, держа пустой стакан в руке. Я осторожно коснулся его плеча. И тогда, Саша будто вышел из оцепенения и помотав головой, испуганно посмотрел на меня и спросил:
"К-кто ты такой?"
"Ты что, прикалываешься? Это шутка?" – я криво улыбнулся, но Саша похоже не притворялся. Или очень убедительно это делал.
"Кто ты? Что ты делаешь у меня дома? Убирайся отсюда, а то я вызову полицию!" – Саша чуть ли не вытолкнул меня из своей квартиры. Когда вернулся домой, я решил рассказать эту историю маме. Но она удивлённо посмотрела на меня и произнесла:
"О чем ты, какой Саша? Ты никогда не рассказывал о нём..."
В этот момент, я вообще перестал что-либо понимать. Я не раз рассказывал ей про Сашу, тем более мы учились в одной школе, в одном классе. А пару дней назад я заглянул в школьный альбом. На фотографиях не было Саши. Хотя я помню, что когда нас фотографировали он стоял рядом со мной. А теперь там пустое место.
Что это было? Возможно ли это? И... существовал ли вообще тот Саша?
Сегодня, 16:29 by Gwcwjsvq274Просмотров: 73Комментарии: 0
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