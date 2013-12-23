История о том, чего не было⁠⁠

Летяга Просмотров: 52 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 11:08 by

От Аллы Сергеевны ушёл муж. Совсем ушёл. С чемоданами, сумками, рюкзаком с инструментами, которые он выгреб до последнего сверлышка с антресолей и шкафа над унитазом. И чайник электрический прихватил, красивый такой, расписной под итальянскую майолику. Ну а чего? Ему этот чайник коллеги дарили, зачем такую вещь оставлять? «За аквариумом на неделе заеду», — сказал он, захлопнув дверь и предусмотрительно забрав ключи. Алла Сергеевна посмотрела в окно и покрепче обхватила подтянутые к подбородку колени.На следующий день в квартире раздался звонок. Алла Сергеевна пошла открывать. В квартиру ввалилась Людмила, её давняя подруга. Они познакомились ещё на первой совместной работе, в школе, где Алла Сергеевна работала медсестрой, а неунывающая и задорная Людмила — учительницей младших классов.- Ну? - с порога спросила яркая и громкая подруга, снимая сумасшедший тренч яркого травяного цвета с приколотой лягушкой-раскорякой из чешских стразов, которые сиянием могли осветить центр небольшого городка. Всё лежишь?- Лежу, — тихо подтвердила Алла Сергеевна, понадежнее укутываясь в тёплый халат.- А зря! - рыкнула на неё подруга. - Надо, чтоб он, гад паршивый, лежал. А ты, подняв нос, по проспекту фланировала!Людмила скинула лакированные туфли и по-хозяйски прошла на кухню с пакетом продуктов в одной руке и коробкой пирожных в другой.- Где у тебя чайник? Умираю, как чаю хочу!- Нет чайника, Алексей забрал, — также тихо ответила Алла Сергеевна.- Вот урод! Чайник я ему точно не прощу!- Можно в ковшике воду вскипятить,- попыталась оправдаться Алла Сергеевна. - По сути, это его чайник, коллеги дарили.- Ага, был бы китайский дешевый, хрен бы он взял. А это ж SMEG, коллаборация с «Дольче Габбана»!- Да, красивый был чайник, - вздохнула Алла Сергеевна.Чай всё таки удалось заварить.- Сейчас я чаю попью и что-нибудь тебе вкусненького приготовлю. Вот курочку взяла, чтоб не синяя, на бульон. Ты же знаешь, у меня лучший куриный бульон, не бульон, а пенициллин, от всех болезней! И трески норвежской, смотри, какой кусок. Сейчас мы её в маринаде сделаем. У тебя есть томатпаста? Конечно, у тебя нет томатпасты! И я это знала, купила, — ворчала Людмила, позвякивая умопомрачительными итальянскими дизайнерскими серьгами.Подруги уселись чаевничать.- Ты как хочешь, а его надо наказать! Это ж надо, какая свинья, 30 лет вместе, ты ж его своими руками в люди вывела, дорогу дала! А этот козлина туда же, за молодухой побежал! - фыркала Людмила.- Ну, не такая она и молодуха, всего на 15 лет меня моложе. - возмутилась Алла Сергеевна.- Неважно. На новенькое потянуло. Ещё и пол квартиры вынес, - не согласилась Людмила. - Короче, есть план. Помнишь, когда я за Бореньку выходила…- За первого или второго? - уточнила Алла Сергеевна, которая путалась в мужьях подруги.- За второго, не суть… Так вот, когда я за Бореньку выходила, от меня долго Геннадий Петрович не отставал, я обращалась к одной женщине, цыганке… так вот, эта Роза мне тогда очень помогла. Очень, прямо и не знаю, что бы я делала без неё. Сама понимаешь, кто такой Боренька, миллионер, а кто такой Ленков Геннадий Петрович, какой то там майор ФСБ. Да и как я любила Бореньку тогда, аж искры из глаз! - Людмила закатила глаза и строго добавила - и сейчас люблю, царство ему небесное!- Да, хороший был мужик. - подтвердила Алла Сергеевна, искренне любившая эту пару.- Короче. Сейчас я тебе бульончик сварю, рыбку под маринадом сделаю и поедем, как раз к пяти успеем.- взмахнула эклером Людмила.- Куда? - изумилась Алла Сергеевна.- Как это куда? К Розе, конечно же. Я ещё вчера записалась. Не к Геннадию же Петровичу. Хотя он бы мог, с его-то рвением. Небось, какой-нибудь генерал-адмирал сейчас,- задумалась Людмила, - ты пока давай, иди в ванну, отмокай, потом одевайся и поедем.Спорить с Людмилой было невозможно. Алла Сергеевна погрузилась в ванну и представила, как учили на занятиях по медитации, что она спустилась на дно моря, находится в безмятежной толще воды, вокруг снуют разноцветные стаи рыб, парят космические медузы, высовывают любопытные носики из актиний оранжевые рыбы-клоуны. А вот сверху величественно проплыл скат, двигая плавниками, как крыльями. Алла Сергеевна задумалась, а ведь она так и не была никогда на море. Вернее была, но не на таком. Разве увидишь ската в мутном Азовском море или рыб-ангелов в Чёрном? Ей вдруг очень-очень захотелось оказаться где-нибудь на тропическом острове, быть загорелой, с солёными губами и песком в волосах. Погружаться в лазоревые глубины и не думать о козле Алексее и утраченном чайнике, пусть и от ДольчеГаббана. А следом за морем ей стало ужасно жаль не сделанного ремонта в квартире. Жаль той самой прекрасной кухни с синими фасадами, которая так и не появилась в этой её ещё до брачной квартире, доставшейся от родителей, маленькой пушистой собачки, абрикосового карликового пуделя, которая не спала, свернувшись калачиком на сидении красной спортивной маленькой машинки с британским флагом на крыше, никогда так и не ездившей под управлением Аллы Сергеевны. Вместо ремонта была куплена так называемая дача, развалюха недалеко от города, где Алексею было удобно пить шашлыки с друзьями, и где за 10 лет так и не удосужился сделать туалет и пользовался ведрами. Вместо синей кухни - гараж, куда нужно было складировать охотничье и рыболовное имущество, старую резину и кучу непонятных запчастей от непонятных предметов, которые должны были обязательно пригодиться, но ни разу не пригодились. Вместо карликового пуделя ( нет-нет, собак надо выгуливать, от них шерсть и у меня аллергия) - трёхсотлитровый. аквариум. И уж конечно маленькая спортивная машинка совсем не нужна семье, гораздо важнее Дастер, он ведь и на охоту, и на рыбалку, и вообще практичен и надёжен. И тут Алла Сергеевна психанула. Впервые за 30 лет жизни с Алексеем, не плакала украдкой, не успокаивала внутреннюю себя, убеждая, что так и надо, так у всех, это ради семьи. Она вылетела в пене на кухню, где Людмила доваривала чудо-бульон и закричала: " Мила, к чёрту бульон, едем!!! "До офисного здания, которое располагалось по имевшемуся у Людмилы адресу, долетели за полчаса, лихо объезжая пробки по дворам.- Мы в " Рубин"- сказала Людмила охраннику на входе и получила от него две магнитные карточки от турникета.Поднимались на лифте, Алла Сергеевна шёпотом спросила:" Мила, мы точно по адресу? Это же офисное здание! "- Нормально всё, раз Роза сказала этот адрес, значит, всё чётко.На 12 этаже лифт доброжелательно звякнул и подруги, приложив свои магнитные карточки, прошли внутрь. В глубине их встретил секретарь." Мы к Розе Михайловне, на 17.00"Секретарь пошёл с докладом и через минуту провел их в кабинет. На этом этапе Алла Сергеевна испытала глубочайшее разочарование. Где ковры, тяжелые портьеры, черепа, свечи, чучело вороны, хрустальный шар, в конце концов? Впрочем, хрустальный шар все же был, в виде вазы чешского производства, стоящей на офисном шкафу. За широким офисным столом в самом обыкновенном офисном кресле сидела цыганка средних лет, в синем брючном костюме и очках в пластиковой оправе. И ни грамма золота. Она разговаривал по телефону и грызла ногти.«Дорогой, ты мне про пробки не рассказывай. Ты думаешь, я не знаю, сколько там километров? Ты в прошлом месяце транспортные и путевые листы сдавал, у тебя там получилось, что ты по 22 часа в сутки работаешь, и в машину у тебя по 70 тонн асфальта входит. Поэтому или давай мне на стол заявление об уходе по собственному с отработкой, или я тебя по статье уволю.» Она положила телефон и улыбнулась пришедшим.- Добрый вечер, Розочка Михайловна! – поздоровалась Людмила. - Вот эта та самая подруга, про которую я рассказывала.- Да, отлично, проходите, присаживайтесь. У нас с вами час, потом мне на объект ехать надо, я вчера предупреждала.- она достала из ящика стола видавшую многое замусоленную колоду.Глаза Розы Михайловны помутнели , когда она стала мешать карты. Внезапно из колоды выпала одна карта. Цыганка посмотрела на нее, засунула обратно и убрала колоду.- Так и чего вы от меня хотите? - спросила она, в упор глядя на Аллу Сергеевну.- Розочка Михайловна, так козла этого наказать! - вскинулась Людмила.- Он же ей всю жизнь испортил, использовал ее, полквартиры вынес и сбежал. Чтоб пусто ему было, чтоб отросток его поганый не шевелился, как еж дохлый на трассе М10, чтоб жалел всю жизнь. И чайник вернул.И Людмила несколько раз энергично постучала кулаком по столу.- Это понятно. А ты чего хочешь?- продолжала смотреть прямо в лицо Алле Сергеевне гадалка.И тут внезапно в голову Аллы Сергеевны пришла катастрофически простая мысль, которая буквально взорвалась, как атомная бомба в ее мозгу и оставила огромный ядерный гриб. Он подняла глаза и медленно и четко, почти по слогам произнесла:- Я хочу, чтоб всего этого не было.- С какого момента? - деловито уточнила Роза Михайловна.- С самого начала, с нашей первой встречи, - также раздельно ответила Алла Сергеевна.- Понятно. Дети есть?- спросила Роза Михайловна, обращаясь почему-то к Людмиле.- Ну да, Розочка Михална, вы ж знаете, сын у меня, Алик, от Бореньки моего... - удивленно захлопала глазами Людмила.- У НЕЁ и козла этого дети есть?- переспросила цыганка.- А, нет, какие дети…Не может он, - отмахнулась Людмила.- Ясно, – отозвалась Роза Михайловна, набирая на ноутбуке текст. – У секретаря счет возьмите. Оплатите в банке или через приложение и завтра курьер все доставит. А за прием мне наличкой сейчас.- Спасибо, Розочка Михайловна! Очень благодарны! - засуетилась Людмила, доставая из сумки несколько купюр самого крупного достоинства. Она легонечко пнула Аллу Сергеевну. - Спасибо огромное еще раз!Они вышли в приемную, Людмила подхватила счет за услуги ООО «Рубин», который протянул им секретарь и вылетели к лифту.- Что это было? - спросила недоумевающая Алла Сергеевна-Как что? Прием. Ты ж сама сказала, что хочешь, чтоб этого не было. Вот и не будет. –пожала плечами Людмила.- У меня нет таких денег!- ужаснулась Алла Сергеевна, заглядывая в счет.- Не переживай! Я оплачу, - отмахнулась Людмила.- Все-таки мой Боренька был миллионер. И тебя любил. Он бы хотел, чтоб тебе было приятно.На следующий день Алла Сергеевна пребывала в размышлениях. Ей было почему-то уже совсем не жаль себя, не жаль чайника и уж тем более ушедшего Алексея. Она внезапно ощутила, что перестала тащить на себе огромный, тяжелый и острый камень, который впивался в ее спину, больно колол и мешал двигаться, жить и дышать. Она решила, что пойдет в ближайший магазин и купит чайник. И в этот момент в дверь позвонили.На пороге стоял смуглый подросток. Он протянул Алле Сергеевне коробку, вежливо попросил расписаться в получении, выдал ей отрывной корешок и весело сбежал по лестнице вниз.Алла Сергеевна вернулась в кухню и распечатала посылку. В коробке оказалась небольшая бутылочка, медицинская игла в стерильной упаковке, пара одноразовых перчаток и инструкция, на которой большими жирными буквами была сделана надпись «ЧТОБЫ ВСЕГО ЭТОГО НЕ БЫЛО» и далее курсивом по пунктам.Алла Сергеевна прочитала и задумалась. А чего ей терять? Не родившихся детей? Ремонт, синюю кухню? Собачку и красную машину? Так их и так не было. Да и Мила такие деньжищи заплатила…Она надела перчатку, вскрыла иглу, проколола себе безымянный палец на левой руке, бросила обручальное кольцо в бутылочку с темной жидкостью, накапала туда своей крови и несколько раз прочитала текст на инструкции. Села на диван и стала ждать. Ничего не произошло. Прошел еще час и ничего. Алле Сергеевне стало ужасно стыдно за себя, за свое доверие и малодушие, а потом за то, что Мила заплатила такие деньжищи, хоть Боря и был миллионером и оставил ей приличное состояние. А потом Алла Сергеевна, наплакавшись, завернулась в одеяло и уснула. Проснулась она от звонка телефона, громкого, настырного и дребезжащего. Алла Сергеевна пошарила вокруг себя на диване, но ничего не нашла. Телефон звонил в коридоре. Алла Сергеевна вышла в коридор и….сняла трубку старого дискового телефона.- Алка! Ну ты что, спишь там что ли? - закричал в трубку молодой и знакомый настырный голос.- Мила? - уточнила Алла Сергеевна.- Ну конечно я, а кто еще? Ты помнишь, что мы в кино идем? Там фильм такой, закачаешься! Борька уже билеты взял. Давай бегом! – и в трубке раздались короткие гудки.Алла Сергеевна положила трубку и повернулась к зеркалу, висевшему у нее за стеной. Оттуда смотрела худенькая брюнетка с высокой прической в домашнем халатике с белыми ромашками. Такой халатик был у нее лет 20 назад. Или 30? «Господи, это ж я!» - ужаснулась Алла Сергеевна, а теперь просто Алла, Аллочка, выпускница медицинского института, которая недавно устроилась работать школьной медсестрой. Она прошлась по всей квартире и везде находила такие знакомые, но уже забытые вещи: банки для сыпучих продуктов, красные, в белый горошек, эмалированный зеленый чайник, тахту, покрытую шерстяным пледом в яркие оранжево-черные клетки, ковер на стене с узором из сов с растопыренными глазами, большого коричневого медведя на кресле. Так, её же ждет Мила. Она подбежала к шкафу. Схватила и надела свое самое любимое и самое красивое сиреневое платье, сунула ноги в белые туфельки и выбежала на улицу. Бульвар сиял, залитый свежим солнцем, а повсюду цвела сирень. Она была везде: на газонах, в волосах, под ногами и в воздухе, проникая во все клеточки одновременно и наполняя новой надеждой, светом, счастьем.Аллочка побежала к остановке - до кинотеатра было 5 остановок на автобусе. Ей повезло, автобус сразу же подошел и она успела запрыгнуть в последнюю дверь. Она плюхнулась на заднее сидение и в одно мгновение почти стала той самой Аллой Сергеевной, какой была еще сегодня утром. Прямо на неё в упор смотрел Алексей. Нет, конечно, не тот Алексей, который бросил ее несколько дней назад, а другой, молодой, с дурацкими усами. В ковбойке и джинсах-клеш. Она немедленно опустила голову и стала рыться в сумочке. Ну да, они же познакомились с ним в автобусе. Она старательно делала вид, что не знает его, что собственно и было правдой. Ведь в тот момент Аллочка не была с ним знакома.- Девушка, можно с Вами познакомиться? - услышала она над собой знакомый голосАллочка молчала.- Может, вашей маме нужен зять?«Господи, какой он все таки идиот. И как я могла повестись на такое?» - подумала Алла и не ответила ни слова.Алексей не унывал и продолжал попытки познакомиться и даже подсел рядом. Алла вскочила. В этот момент к ним подошел высокий молодой человек в форме.- Молодой человек! - строго сказал он. - Прекратите приставать к девушке, она не хочет с вами знакомиться.Алексей сник, отвернулся и начал смотреть в окно.- Позвольте Вас проводить! – предложил её спаситель. Они вышли за одну остановку от кинотеатра.- Извините, не представился, Геннадий Ленков!- Майор Геннадий Петрович?- ахнула Аллочка.- Геннадий Петрович, так точно, пока еще только младший лейтенант. Но собираюсь стать майором, - широко улыбнулся он.«Какая у него красивая улыбка!» - подумала Аллочка. В кино они в тот день, конечно же, не пошли. Впереди у них было еще много таких вечеров, а потом и синяя кухня, красная машина, море, абрикосовая собачка и конечно же дети, но об этом другая история. История о том, когда ВСЕ БЫЛО.Автор - domikubolota.

Ключевые слова: Чайник развод цыганка перемены

Другие, подобные истории: