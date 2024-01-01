Хозяин дома

Estellan Просмотров: 96 Комментарии: 0 +2 Вчера, 21:48 by

Дом появился перед глазами, неожиданно, словно вынырнув из темноты окружающего леса. Впрочем, и выбора у меня не оставалось. Силы убывали с каждой минутой, и на бег их уже не оставалось.Изменив направление, я устремился к строению, лишь уже на подходе заметив, что он явно нежилой.«Ну вот и все», - подсознательно отметил, выбивая добротную дверь своим весом, чтобы тут же рухнуть на пол. Преследователи идут по моим следам, а наследил я достаточно.Какое-то время было тихо. Сил подняться у меня уже не было, так что, рассматривал убранство странного дома, без окон, я из своего неудобного положения. Холодно. Холодно было снаружи, холодно было внутри дома, да и у меня отчаянно коченели конечности.Шорох, скрип, звук поднимающихся по лестнице шагов. Где-то внизу. Подпол? Почему бы и нет? Тут наверняка уже кто-то обосновался. Не разбойник, так бродяга.Новый скрип, громче и где-то дальше, в темноте дома. Убьет, не преследователи, так местный. И чего мне дома не сиделось?Снова шаги, на этот раз в мою сторону. Повеяло жутью. Даже не смертью, которая и так наступала мне на пятки. А прямо – жутью. От этой жути хотелось сбежать, спрятаться, зарыться в землю, если потребуется. От нее шевелились волосы на загривке. Но сбежать я уже не мог.- Прости… - попытался сказать я, только вот с губ сорвался едва ли шепот. Не знаю уж, услышат ли меня. – Прости. Я не хотел вламываться. У меня просто не осталось выбора.Местный приблизился. Из своего положения я смог рассмотреть только добротные, пусть и старые ботинки. Не женский размерчик. Пятерня вцепилась в волосы. Лишив меня даже призрачной надежды на спасение. Брехня все это, что перед смертью вся жизнь проносится перед глазами. Брехня.- Тут он, - раздалось с улицы, отвлекая владельца дома от моей скромной персоны. – В дом пошел.- Ты уверен? – другой голос, хриплый, по которому я опознал главаря.- Уверен. Из него кровища хлещет, как из кабана. Да и следы… на снегу отчетливо видно. Далеко не ушел.- Хорошо… Хозяин с ним сам разберется.Владелец дома хмыкнул, разжал руку, отпуская меня, переступил мою тушку и зашагал к выходу. С улицы раздался первый крик.А потом все перестало иметь значение. По крайней мере для меня. Я банально отключился, проваливаясь в холодную темноту. Дальше уже все было не важно.Не знаю, через сколько времени я открыл глаза, но очень удивился самому этому факту. Надо мной обнаружился деревянный потолок. Темнота помещения разбавлялась только слабым огоньком лучины. Сам я оказался на жесткой и неудобной лежанке, укрытый чем-то старым, пахнущим пылью и тлением, но теплым. То ли шуба, то ли просто шкура. Пошевелился и едва снова не отключился от вгрызшейся в ногу боли. Шорох справа. Логично, так как слева была бревенчатая стена.Повернув голову, все в том же свете лучины я увидел сидящего за столом мужика. Сурового, густо заросшего как волосами, так и бородой. Заметив, что я очнулся, мужик поднялся со своего места, приблизился и сунул мне в руки деревянную плошку. В плошке обнаружилось несколько клубней картошки и, кажется, свекла. Вареные, еще теплые.- Ешь, - обронил тот, возвращаясь на место.- Воды, - просипел я, сумев оформить единственное слово пересохшими губами, хоть и с трудом.Снова хмыкнув, мужик отошел, чтобы вернуться уже через некоторое время. Помог приподняться. В губы ткнулся край такой же деревянной чашки. Сумев напиться, я рухнул обратно. Кажется, снова отключился.Может мне приснилось, а может и в самом деле, я так приходил в себя и отключался еще несколько раз. Пока, после очередного пробуждения, не нашел в себе силы заточить одну из картофелин.Сознание пока не думало ускользать, боль в ноге стала более-менее терпимой. Так что, я решил потратить это время на то, чтобы хоть немного проанализировать ситуацию. Ну или, если получится, наладить контакт с местным.Анализу ситуация поддавалась плохо. Никому не мешая, я спокойно шел себе по дороге из города, когда на меня напала шайка каких-то головорезов. Причем работающих, как я успел понять, за идею. Ибо разбираться, есть у меня что-то ценное или нет, они не стали, а набросились сразу. Короткая стычка, во время которой я успел заработать героический удар ножом, а потом рванул через лес, бросив свои пожитки, в которых из интересного был, разве что, комплект рукописей, которые, собственно, и было поручено мне доставить. Непонятно. Ну тогда попробуем наладить контакт.- Кто ты? – определился я с первым вопросом к местному.- Хозяин, - отозвался тот, немного подумав.- А зовут тебя как? Я – Таль.- Хозяин, - повторил мужик, не меняя интонации.- Это – полное имя?- Хозяин Дома, - представился собеседник полным званием, а я понял, что дальше настаивать не имеет смысла. Вряд ли он хочет, чтобы кто-то знал его имя. Не исключено, что у скрывающегося в заброшенном доме в лесу, на то есть веские причины.Глубоко вздохнув, я пошевелился, сумел приподняться, сесть, потратив на сей маневр оставшиеся силы. Некоторое время ушло на то, чтобы прийти в себя. Осмотреться. Обстановка не изменилась. Все та же комната, занимающая этаж дома. Печь, деревянный стол, такой же стул, нехитрая утварь, широкая лавка у стены, которую занимал я. Полное отсутствие окон. Кажется, я занимал единственное спальное место в доме. Стало немного стыдно. Вломился в чужой дом, залил пол кровью, занял единственную кровать, подъел хозяйские запасы.- Слушай… я в самом деле не хотел к тебе вламываться, - попытался я оправдаться.- Я знаю, - глухо отозвался Хозяин.- Когда эти… напали, я просто рванул с дороги в лес. Я знать не знал, что тут может быть чей-то дом. Просто пытался оторваться.- Не местный? – впервые за все время проявил интерес собеседник.- Нет. Я из Лигова шел в Доргут. А тут… какая-то шайка.- Поверь мне, никто и никогда не захотел бы находить этот дом и, тем более, вламываться в него, - в очередной раз хмыкнул мужик в бороду.- Почему? – удивился я, в свою очередь.Не удостоив меня ответом, Хозяин приблизился, уложил меня обратно на лавку, плотно укрыв старой шкурой.- Ты потерял много крови. Сейчас тебе нужно есть, набираться сил и убираться отсюда.Мое новое «почему» осталось так же без ответа. Потушив лучину, мужик дошел до люка в полу. Люк скрипнул открываясь, потом закрываясь. Шаги в темноте по лестнице и тишина. Тишина и темнота. Так себе компания для восстановления сил. Может, конечно, у местного в подполе была еще одна лежанка. Не знаю. Размышлять было настолько скучно, что в этот раз я и сам не заметил как заснул.Проснулся от звука открывшейся двери. Открыв глаза, обратил внимание на то, что за стенами дома была глухая и морозная ночь. Приподнялся. Впервые обратил внимание на то, во что одет местный. Помимо ботинок имелись простые штаны из настолько грубой ткани, что у меня от одного взгляда на нее появлялись мозоли, просторная рубаха, перевязанная широким ремнем, ну и все. Не самый лучший выбор для прогулки в морозную ночь, как по мне. В руках он нес мешок. Из мешка были извлечены и вручены мне кусок хлеба, кусок сыра и кружок колбасы. Я, кажется, только сейчас понял как сильно проголодался.Не проявляя интереса к моим попыткам поделиться снедью, Хозяин из-за печи вытащил плошку с несколькими кусками мяса, сырого даже с виду. Которое и принялся неторопливо поглощать. Поймал мой недоумевающий взгляд.- Хочешь мяса? Боюсь, оно не придется тебе по вкусу… - закончив с трапезой, он отставил плошку в сторону, сложил руки на столе, сверля меня взглядом.- Почему?- Почему, спрашиваешь… Потому что ни один из этих четверых не вел хорошую жизнь. Их мясо безвкусно.- Четверых? – знакомая жуть нахлынула, окатив от затылка, до пяток. Похоже, что-то такое отразилось в моих глазах. Что-то такое, что заставило Хозяина подняться со своего места, приблизиться, нависая. А я вдруг понял, что деваться мне некуда. Не коснувшись, просто рассмотрев в упор, и, вроде, удовлетворившись результатом этого осмотра, мужик вернулся за стол.- Да, четверых. Тех самых, что загоняли тебя, вели к моему дому, чтобы принести в жертву. Скормить. Это твое мясо должно было утолить мой голод. Забавно, правда?- Очень, - едва выдохнул я.Лучина погасла внезапно, но я все еще мог видеть, как в темноте светятся глаза мужика. Слышать, как тот рассмеялся.- Позволь, я поведаю тебе одну старую байку. Об этих краях. Вы, городские, вряд ли слышали что-то о Хозяине Дома. А местные знают. Более того, есть и те, кто заботится о своей земле. Те, кто кормит Хозяина. А Хозяин голоден. Всегда. Особенно, морозной зимой. Если в такую зиму не накормить Хозяина, то на следующий год не будет урожая. Не будет телиться скотина. На землю придут мор и голод. Слышал о таком?И им приходится кормить. Обычно подходит путник, торговец, бродяга, разбойник. Тот, кого не будут искать.Когда-то… задолго до твоего рождения, возможно, была такая зима. Я был обычным путником. Шел из города через эти земли в свое село. Но не дошел… не дошел. Я был еще жив, когда меня притащили в Дом Хозяина. Еще дышал, когда тот проснулся. Проснулся на запах моей крови. Но тогда они были осторожней. Ушли до его пробуждения. Хозяин разорвал меня, утолил голод моей плотью. А у меня не осталось выбора. Я стал новым Хозяином. Заменил предыдущего, теперь вечно спящего под домом. Несколько зим я набирался сил, наращивал плоть. А теперь, когда пришла моя очередь отправляться на вечный сон… они подсунули мне тебя. Но не успели убраться, да. Утратили бдительность.Я должен был убить и съесть тебя. Ты должен был остаться здесь. Ты должен был стать следующим Хозяином. Но эти четверо… они дали мне сил. Больше они не смогут откупиться одной жертвой. Теперь на эти земли должны прийти мор и голод. А знаешь почему? Потому что я не хотел этой участи. Но у меня не было выбора. А теперь у меня есть и силы, и выбор. Я уничтожу их деревню. Сожру каждого, кого найду в ней. Больше некому будет приносить жертву. А значит, следующей холодной зимой я не проснусь.А ты… я оставил тебя в своем доме, я перевязал и кормил тебя, утром ты уйдешь. Уйдешь и забудешь дорогу к этому дому. И тебе же будет лучше, если это будет последняя ночь, когда ты меня видишь.Хозяин замолчал. Пока я переваривал услышанное, он встал, дошел до люка и снова скрылся в подполе. Давая понять, что аудиенция окончена. Снова тихо. Темно и тихо. Только в этот раз я изрядно сомневался, что вообще в ближайшее время смогу заснуть.Утро только занималось, высветляя небо на востоке, когда за мной закрылась дверь странного дома. Нога еще едва слушалась, слабость накатывала волнами, но оставаться не хотелось.Лишь примерно представляя где может быть дорога, я шел через лес и думал. Слишком много вопросов, на которые некому дать ответа. Что заставило Хозяина сохранить мне жизнь? По крайней мере ее остатки. Он мог спокойно выкинуть меня за порог, дав подохнуть не от мороза, так от потери крови. Мог, в конце концов, сожрать меня, раз уж от подобного он набирается сил. Было бы не четыре жертвы, а пятеро. Пожалел? Довольно странно для того, кто питается человечиной. Для того, кто он есть. А кто он? Дух? Эти - нематериальны. Оживший мертвец? Так эти, вроде, не слишком разумны.Выйдя на дорогу, я едва не угодил под колеса телеги. Возница едва успел остановить лошадь. Похоже, погруженный в мысли, я их не столько не увидел, но и не услышал.- Мертвяк? – с одинаковым удивлением на меня уставились и старик, и лошадь.- Кто? Где? – мигом подобрался я, оглядываясь.- Ты кто, пацан? – уточнил старик.- Я… это… путник.- Путник? – подозрительно прищурился дедок. – Куда путь держишь?- В этот… как его… Лигов.- А как здесь оказался?- Заблудился.- Заблудился? Свезло тебе, парень. Я тоже в Лигов. Забирайся на телегу. В этих местах лучше не блуждать. Темные это места, парень, гиблые. Частенько тут люди пропадают. Особенно зимой, пацан. Особенно холодной зимой.

Ключевые слова: Дом лес погоня авторская история

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