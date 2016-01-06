Тёмная дымка

Летяга Просмотров: 167 Комментарии: 1 +2 Вчера, 12:02 by

Живу в Нижнем Новгороде, в удобном спальном районе. Все детство тут провел, уже 46 лет и в ус не дую. Люблю я с Ваньком, моим другом, в конце лета или начале осени брать отпуск небольшой. Так, походить по лесам, болотам по грибы да по ягоды. Лесов у нас в области много, природа красивая. Той осенью решили мы съездить по узкоколейке на болота между реками Керженец и Ветлуга. Там есть огромные нетронутые болота и леса, озера и реки. Еще при царях там стали проводить лесовозные и торфовозные узкоколейки, но потом стали добывать и проводить газ по всей стране. Темпы производства упали. Для нас благо, что расписание стабильно.В понедельник мы с Иваном встали в 4 часа утра. Рано, да, но по другому никак. Сели на электричку и через две станции вышли в рабочем поселке. Там был большой торфобрикетный завод и узкоколейная станция. В шесть часов утра наш поезд отправился, и нам ничего не оставалось делать как смотреть в окно или разговаривать друг с другом. Телефонов-то тогда не было, музыку не послушаешь. Заводить диалоги с остальными пассажирами как-то не очень хотелось. В общем, шесть часов тряски и мы на месте. Поезд в этом месте останавливался исключительно потому, что пропускал встречный. Так бы мы, скорее всего, проехали выбранное нами болото.Наш план был таков: сойти на остановочном пункте «разъезд 81 км», походить по лесу, переночевать в палатке, еще день походить по болоту и в поезд 18.00 сесть на остановке «разъезд 91 км», вернуться в поселок.Целый день мы проходили по лесу. Километров двенадцать мы прошли, четыре корзины грибов. К вечеру пришли на край Кугайского болота, там поставили палатку, приготовили ужин и улеглись спать. Ночью ничего такого не было, только я просыпался один раз из-за шума поезда. Не думал, что они еще и ночью ездят.Проснулись в 11 часов, не спеша собрались, позавтракали и пошли на болото собирать ягоды что были. Потом Ванек заметил свежие медвежьи следы. Мы поспешили на станцию. Вернее как, остановочный пункт, где был только разъезд со встречными. Наверное, только из-за спешки мы немного заплутали, ведь я очень хорошо ориентировался с картой и компасом.Мы отошли на целых 9 с половиной километров. Единственный ориентир, который я смог найти, это покрытая мхом реперная точка, что является редким случаем. Сориентировал с картой, и мы оказались аж за шесть километров от конечного пункта нашего маршрута. Но благо узкоколейка совсем рядом, осталось выйти на нее и быстро зашагать до разъезда. Пройдя километра три, увидели, как на встречу нам проехал наш поезд. Опоздали, блин.Таки дойдя до пункта назначения на сегодняшний день, приготовились ставить палатку. Поужинали остатками пищи и ягодами. Уже темнело. С болот медленно приходил туман. Дальше произошло то, от чего мы реально чуть не наложили. Раздался волчий вой. Причем выли где-то рядом, и выло одно животное. Мы стали нервно искать деревья, на которые можно забраться.Вдруг вдали показался свет фар тепловоза и звук дизеля. Мы побежали навстречу, размахивая фонариком по кругу. Этот сигнал остановки я помню с детства, когда еще ходил на детскую железную дорогу. Заскрипели тормоза и метров через десять поезд, и без того медленно тащившийся, встал. Сразу мысли: спасение. Машинист сдвинул окно и крикнул:— Чего? Подвезти?— Помогите, там волки! — крикнули мы. — Пожалуйста!— Давай, вещи быстрее кидай в вагон и в кабину лезь.Мы спешно закинули рюкзаки и сумки в вагон-платформу, аккуратно положили корзины и ведра с трофеями. Тепловоз был большой, не тот, что нас сюда привез. Дверь щелкнула и мы быстро вскарабкались на него. Помощник запер её за нами. В машинном отделении колотил по ушам большой двигатель. В кабине был мрак и запах машинного масла. Машинист представился как Михалыч. Он не медля начал диалог с расспросов о там, как мы тут очутились в такое время. Не успел я ответить, как впереди, в почему-то потемневшем тумане, показался темный высокий силуэт. В кабине повисло напряжение.Машинист дал гудок и сзади заорал дизель. Когда мы приблизились, я почувствовал тот ужас, который бывает тогда, когда вас кто-то из-за угла пугает. Такой резкий, колющий, знакомый всем страх. Там стояло это, двухметрового роста, покрытое шерстью, с голодным оскалом и черными глазами. Как бы очень крупный волк, но худой. Непонятная зверина побежала за нами. Мы с любопытством и страхом смотрели на неё.Минут десять продолжалась погоня, а потом этот недоволк, или даже какой-то переволк, отстал от нас. Минут 20 ехали молча. А потом Ванек спрашивает:— Что это такое было?— Я вот вам что сейчас расскажу, ребята, — сказал Михалыч.Дальше с его слов.Такое издавна случается в этих болотах. Раз или два в год или, может, через год, туман приходит. Обычный туман, да вот только потом он становится какой-то сухой и темный, серый. Вот тогда и появляются эти твари. Я так думаю, их несколько. Все, кто местные, кто родился в этих местах, все с детства знают, каждого тумана шарахаются, скотину загоняют. Ну, вот я уже третий раз их за жизнь вижу. Вам советую, сторонитесь в этих местах тумана. Сразу-то и не поймешь, простой он или нет.Как тут не верить, когда своими глазами видел? Доехали до Рустая без происшествий, а потом до Бора за полтора часа. Там на электричку и до Нижнего. В общем, в два часа ночи уже были по своим квартирам. Случай запомнился на всю жизнь.С того события прошло двадцать пять лет. Узкоколейки уже нет, туда еще раз не съездишь. Но до Рустая сделали неплохую дорогу и автобусы пустили. В этом году ездили туда на байдарках сплавляться и случайно встретили Михалыча. Он нас пустил переночевать. Ну беседы беседами весь вечер были. Оказывается, уже как 20 лет назад разобрали пути до Кузьмияра, но он не расстроился и устроился работать егерем в лесу. Кстати, на болотах этих теперь большой заповедник. Помощник, с которым мы в тот памятный день ехали, работает водителем автобуса. Больше я о происшествиях там не слышал.Даже Михалыч говорит, что не видит больше зверюг этих. Дымка есть, а их нет. Пожелали удачи, сказали что будем еще наведываться в эти места, ну и пошли к Керженцу, отплывать давно пора было.Автор - Кержак.

Ключевые слова: Лес узкоколейка туман дымка тепловоз волк монстр

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