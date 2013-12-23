Жуткий плач

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 18:00

Sibiryak Просмотров: 611 Комментарии: 10 +11 Сегодня, 16:47 by

Эту историю мне рассказала моя тетя. Она тогда была студенткой какого-то техникума. На кого она училась - я уже не помню. У неё была производственная практика, а для ее прохождения ее отправили в село, там ей предоставили общежитие для временного проживания.Общежитие представляло из себя дом (деревянный или кирпичный - не помню), общежитием он являлся, потому что люди жить в нем не хотели, избегали, но вот таким студентам жить в нем и давали.Так вот, в этом селе дом тот дурной славой пользовался. Люди говорили, что по ночам в нем непонятно откуда детский плач слышится, а кто в этот дом заселялся, то долго жить там не мог - нервы не выдерживали.Тетю мою про это местные бабушки предупредили, она испугалась, конечно, но другого жилья не было, пришлось ей заселиться.Перед первой ночёвкой она, конечно, переживала и ложиться спать не хотела, но... что поделаешь. Кстати, в этом доме ещё были проблемы с электричеством, оно проведено вроде было, но работало раз через раз, и поэтому там свечи стояли - если электричества не будет, то свет хоть какой-то был.Ну и вот, легла она, сначала долго просто лежала, но потом все же уснула, некоторое время поспала.Тут вдруг она просыпается и слышит этот самый детский плач, про который ей рассказывали, она сильно испугалась и боялась встать, чтобы посмотреть, откуда он исходит, а он все идёт и идет. И тут она все же решилась встать и посмотреть.Встала, свет решила включить, а его и нет. Ночь, темнота и этот жуткий плач... Жуть...Зажгла свечи, пошла в коридор, но тогда этот плач перешел в комнату, в которой она спала. Он как бы из-под пола исходил. Кроме моей тети, в доме ещё другая девушка жила в отдельной комнате (вместе с ней она практику проходила), но у ней дверь заперта была.Была ещё одна комната пустая, она в неё зашла, и плач из этой комнаты переместился в другое место. Так жутко, ещё и света нормального нет.Тогда она позвала девушку из комнаты и предложила ей выйти на улицу и подождать, а потом вернуться - может, это все закончится.Вышли они на улицу, во двор, простояли там часа два, потом вернулись. Вроде стихло все.Спать решили вместе на одной кровати, чтобы не так страшно было. Легли, проспали до утра, а плача этого той ночью больше не было.Потом вечером, уже после практики, их бабушка одна спрашивала, мол, как ночь проспали, чего слышали, ну и тому подобное. Они все ей рассказали, бабушка и не удивилась, пожелала нервов покрепче и пирожками накормила.В следующую ночь все повторилось, потом и в последующие ночи все одинаково было. Каждый раз кровь стыла в жилах. И длилось это, как позже выяснилось, ровно до четырёх часов. Потом все стихало, после четырёх они и засыпали. Высыпались, конечно, очень плохо.Когда это начиналось, то они, чтобы не так страшно было, разговаривали, анекдоты вспоминали - болтали, в общем, но все равно очень жутко было.Вот так всю практику на одной кровати и проспали.Вот такая вот история, да... Думаю, крепкие же у тети нервы, я бы после первой же ночи больше на порог этого дома не ступил, но раньше, видимо, у людей нервы были крепче в разы.

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