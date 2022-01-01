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Творческие истории

Такси

Мы вызвали такси уже после полуночи. Мы – это я и моя подруга Вика. Я чувствовала себя вполне сносно, а вот Викуля немного перебрала с коктейлями и ее каблуки грозили подвернуться в любой момент.

Ночной клуб выплюнул нас из своей жаровни в прохладу улицы. Сразу стало зябко, но тут же подъехал автомобиль. Я быстро сверила номер и марку из смс, схватила под руку Вику, и мы забрались в теплый салон.

Водитель тронулся, не говоря ни слова. Вика блаженно потянулась на сидении и прикорнула у меня на плече.

– Не спи, – сказала я, – нам ехать минут 10 от силы.

Потом обратилась к водителю:

– У вас будет сдача с…

– Нет, – резко перебил он, не дав мне даже назвать сумму.

Мой телефон завибрировал и я прочитала новое сообщение о том, что наше такси подъехало и ожидает. Предыдущее послание, по которому я сверяла номер авто, гласило что машина назначена. Водитель, значит, успел к нам в промежуток между двумя смс.

«Оперативно, – подумала я, – молодец. Еще бы повежливее с клиентами…» Я раздраженно искала в сумочке мелочь, чтобы расплатиться, но никак не могла набрать нужное количество.

Вика отвлекла меня от поисков, толкнув в бок.

– А куда это мы едем? – тихо спросила она.

На ее мгновенно протрезвевшем лице читались недоумение и страх. И было от чего. Я посмотрела в окно и растерялась: как это мы за какие-то 5 минут из центра города попали на совершенно незнакомую загородную трассу? Вокруг были деревья, а наша машина, набирая бешеную скорость, неслась куда-то в непроглядную тьму.

Телефон снова завибрировал. На этот раз звонил водитель, ожидающий нас у ночного клуба. НАШ водитель. Он вежливо напомнил, что мы заказывали машину и спросил, когда мы выйдем…

– Так мы уже вышли… – произнесла я одними губами и выронила мобильник.

– Куда вы нас везете? – захныкала Вика.

– Уже почти привез, – ответил неприветливый голос и машина резко затормозила.

Он обернулся к нам и Вика вцепилась в мою руку. На его бледном худом лице блестели глаза стального серого оттенка.

– Платить будете? – спросил он.

Мы с Викулей вытряхнули свои сумки, готовые отдать всю наличку и телефоны. Набралось немного: всего 500 рублей у меня и около тысячи у нее.

– Нет, – сказал странный человек с серыми глазами, – серебро.

– Что?..

– Нужно серебро.

– Нет серебра, – заплакала Вика, снимая свои сережки, – но у меня серьги золотые – вот, возьми.

– А ты? – он взглянул на меня.

Я сняла с шеи серебряный кулон. Это был очень дорогой для меня подарок, но я протянула его водителю.

– Возьми и отпусти нас.

– Серебро! – удовлетворенно протянул он и схватил мой кулон.

Его глаза загорелись алчным серебристым светом. Когда он бросил на нас взгляд, мы завизжали от ужаса – у человека глаза не могли бы так мерцать.

– Принято, – сказал он и дверь с моей стороны распахнулась.

Я пулей вылетела наружу, но Вика осталась внутри. Как только я покинула салон, дверь тут же захлопнулась и машина резко сорвалась с места, увозя мою подругу во мрак. У меня закружилась голова и я упала в обморок.

Очнулась я на больничной койке. У меня болели сломанные ребра и раздробленная нога. Оказывается, мы попали в аварию, когда ехали в такси. Водитель и моя подруга погибли.

Что это было? Горячечный бред поврежденного мозга? Вот только на месте аварии нашли все наши вещи: и телефоны, и деньги, и Викины сережки… Не было только моего серебряного кулона.


Автор: Япи Шу.
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Вчера, 17:56 by Элла ЖежеллаПросмотров: 147Комментарии: 0
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Ключевые слова: Такси похищение людей сдача серебро

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