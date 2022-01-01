Такси

Элла Жежелла Просмотров: 147 Комментарии: 0 0 Вчера, 17:56 by

Мы вызвали такси уже после полуночи. Мы – это я и моя подруга Вика. Я чувствовала себя вполне сносно, а вот Викуля немного перебрала с коктейлями и ее каблуки грозили подвернуться в любой момент.Ночной клуб выплюнул нас из своей жаровни в прохладу улицы. Сразу стало зябко, но тут же подъехал автомобиль. Я быстро сверила номер и марку из смс, схватила под руку Вику, и мы забрались в теплый салон.Водитель тронулся, не говоря ни слова. Вика блаженно потянулась на сидении и прикорнула у меня на плече.– Не спи, – сказала я, – нам ехать минут 10 от силы.Потом обратилась к водителю:– У вас будет сдача с…– Нет, – резко перебил он, не дав мне даже назвать сумму.Мой телефон завибрировал и я прочитала новое сообщение о том, что наше такси подъехало и ожидает. Предыдущее послание, по которому я сверяла номер авто, гласило что машина назначена. Водитель, значит, успел к нам в промежуток между двумя смс.«Оперативно, – подумала я, – молодец. Еще бы повежливее с клиентами…» Я раздраженно искала в сумочке мелочь, чтобы расплатиться, но никак не могла набрать нужное количество.Вика отвлекла меня от поисков, толкнув в бок.– А куда это мы едем? – тихо спросила она.На ее мгновенно протрезвевшем лице читались недоумение и страх. И было от чего. Я посмотрела в окно и растерялась: как это мы за какие-то 5 минут из центра города попали на совершенно незнакомую загородную трассу? Вокруг были деревья, а наша машина, набирая бешеную скорость, неслась куда-то в непроглядную тьму.Телефон снова завибрировал. На этот раз звонил водитель, ожидающий нас у ночного клуба. НАШ водитель. Он вежливо напомнил, что мы заказывали машину и спросил, когда мы выйдем…– Так мы уже вышли… – произнесла я одними губами и выронила мобильник.– Куда вы нас везете? – захныкала Вика.– Уже почти привез, – ответил неприветливый голос и машина резко затормозила.Он обернулся к нам и Вика вцепилась в мою руку. На его бледном худом лице блестели глаза стального серого оттенка.– Платить будете? – спросил он.Мы с Викулей вытряхнули свои сумки, готовые отдать всю наличку и телефоны. Набралось немного: всего 500 рублей у меня и около тысячи у нее.– Нет, – сказал странный человек с серыми глазами, – серебро.– Что?..– Нужно серебро.– Нет серебра, – заплакала Вика, снимая свои сережки, – но у меня серьги золотые – вот, возьми.– А ты? – он взглянул на меня.Я сняла с шеи серебряный кулон. Это был очень дорогой для меня подарок, но я протянула его водителю.– Возьми и отпусти нас.– Серебро! – удовлетворенно протянул он и схватил мой кулон.Его глаза загорелись алчным серебристым светом. Когда он бросил на нас взгляд, мы завизжали от ужаса – у человека глаза не могли бы так мерцать.– Принято, – сказал он и дверь с моей стороны распахнулась.Я пулей вылетела наружу, но Вика осталась внутри. Как только я покинула салон, дверь тут же захлопнулась и машина резко сорвалась с места, увозя мою подругу во мрак. У меня закружилась голова и я упала в обморок.Очнулась я на больничной койке. У меня болели сломанные ребра и раздробленная нога. Оказывается, мы попали в аварию, когда ехали в такси. Водитель и моя подруга погибли.Что это было? Горячечный бред поврежденного мозга? Вот только на месте аварии нашли все наши вещи: и телефоны, и деньги, и Викины сережки… Не было только моего серебряного кулона.Автор: Япи Шу.

Ключевые слова: Такси похищение людей сдача серебро

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