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Истории из жизни

Где мой сын?

Был теплый осенний вечер. Я суетилась на кухне, торопясь поспеть с ужином: вот-вот должны были вернуться муж с сыном, уехавшие навестить бабушку. Моя свекровь живет примерно в часе езды от нашего дома в соседнем городке.

Я носилась между плитой, мойкой и холодильником, краем глаза успевая смотреть по телевизору какой-то бесконечный сериал. За окном стемнело, но я не беспокоилась - в наших южных краях темнеет рано, без сумерек, просто солнце закатывается за горы, и сразу накрывает тьма.

И вдруг что-то произошло. Внезапно будто выключился свет и пропали все звуки, а я оказалась в машине, едущей по горному серпантину в направлении нашего дома. Вернее, меня самой в машине не было, но я видела и слышала все, что там происходит. А происходило странное.

На заднем сидении, в темном салоне такси, пристегнутый к детскому креслу, ехал мой трехлетний сын. Негромко играла музыка, водитель-армянин сидел за рулем. Каким-то образом я "увидела", что машина - это белые "Жигули" девятой модели.

И хотя общая атмосфера была очень спокойная (ребенок не кричал и не плакал), а лицо пожилого водителя казалось добродушным, я дико испугалась. Что случилось? Где мой муж? Почему ребенок едет один с незнакомым человеком? И тут я выпала обратно в реальность. По-прежнему уютно горела люстра на кухне, шкварчало мясо на сковородке, герои сериала в телевизоре выясняли отношения...

Я схватила мобильный телефон и набрала номер мужа. Он долго не отвечал, мое беспокойство росло. И наконец:

- Алло...

- Что случилось? Почему ребенок едет один в такси?

В голосе мужа послышалось изумление:

- Они так быстро доехали?

- Еще нет.

- Погоди, а откуда тогда ты знаешь, что Сережа едет на такси?

Я не знала, как все объяснить. Да и не это сейчас было главным.

- Ты можешь объяснить, что у вас произошло?

Муж грустно и устало сказал:

- У мамы случился сердечный приступ, я вызвал скорую, ее госпитализировали, я сейчас сижу возле нее в реанимации (муж работал в той больнице уже много лет, поэтому его и допустили в палату). Буду здесь, пока не минует кризис, а это долго. Может, всю ночь. Поэтому я вызвал такси и отправил Сережу домой. Уже хотел звонить тебе, чтобы встречала, а ты сама вдруг позвонила.

- Хорошо, держи меня в курсе. Я пойду встречать такси, оно должно подъехать через 10 минут.

- Откуда ты знаешь?

- Потому что они уже проехали перевал...

Я вышла на улицу. Минут через 8 подъехали белые "Жигули" 9-ка, за рулем сидел пожилой водитель армянской национальности. Я отстегнула ремень безопасности детского кресла и взяла на руки сына.

- Я Вам что-нибудь должна?

- Нет-нет, Ваш муж заплатил вперед.

Свекровь почти 2 недели провела в больнице. Муж разрывался между работой, дополнительными дежурствами и ухаживаниями за мамой. Я помогала, чем могла. В этой суете как-то было не до разговоров. Но спустя некоторое время муж все же спросил:

- А откуда, все-таки ты узнала, что сын едет на такси один?

Я вздохнула.

- Понимаешь, есть вещи, объяснить которые практически невозможно. Вот мы живем с тобой вместе много лет. Ты хорошо меня знаешь. Скажи, есть ли у меня склонность врать, сочинять, выдумывать или искажать факты?

Муж, не задумываясь ни на секунду, ответил:

- Нет. А к чему ты спрашиваешь?

- Да потому что такие истории обычно рассказывают экзальтированные дамочки, начитавшись историй о непознанном в желтых газетках.

И я рассказала мужу о своем "видении".

Мой муж - врач с 20-летним опытом работы, совершенно лишенный воображения и глубоко прагматичный человек, вдруг сказал:

- Есть многое на свете, друг Горацио, что не подвластно нашим мудрецам...

Новость отредактировал Mina Harker - Вчера, 23:01
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 23:01 by БелошвейкаПросмотров: 1 122Комментарии: 10
+30

Ключевые слова: Видение сын родственная связь предчувствие необъяснимые вещи авторская история

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Комментарии

#1 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 23:06
+1
Группа: Посетители
Репутация: (9|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 91
Да уж......это точно из мира непознанного! +++++++++++
Зарегистрирован: 19.08.2017
#2 написал: Mina Harker
Сегодня, 00:02
+2
Группа: Редакторы
Репутация: (18|0)
Публикаций: 49
Комментариев: 1 745
Тут и спорить не о чем. Плюсанула. Хорошая история
Зарегистрирован: 1.06.2012
     
#3 написал: Крысолов
Сегодня, 00:26
+1
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 8
Комментариев: 657
Достойная история. Я бы даже сказал, красивая. Главное - муж отнёсся философски. Определённо, ПЛЮС.
Зарегистрирован: 6.08.2013
  
#4 написал: Tigger power
Сегодня, 00:34
+2
Группа: Посетители
Репутация: (401|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 1 173
Отличная история) даже с друзьями такая связь бывает, что уж говорить о детях. Плюс
Зарегистрирован: 9.12.2016
   
#5 написал: FataMorgana
Сегодня, 00:42
+1
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (9|-1)
Публикаций: 113
Комментариев: 2 411
Трехлетний ребенок едет один с незнакомым человеком в такси, так что волнение матери можно понять. Это психология отношений между матерью и детьми. Там связь особенная. Отсюда и вывод. Плюс безоговорочно.
Зарегистрирован: 7.06.2012
          
#6 написал: Степан Фомин
Сегодня, 03:56
0
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 12
Хорошая история, плюс ;)
Зарегистрирован: 8.08.2017
#7 написал: Eifersucht
Сегодня, 06:37
+5
Группа: Посетители
Репутация: (34|0)
Публикаций: 11
Комментариев: 1 521
Последние слова в истории выходят за рамки фона повествования, поэтому ретушируют неправильность действий. Мама - это мама. Энто почему она не имеет права быть в курсе событий? Если она могла дозвониться, то почему муж не позвонил и не предупредил? Не то, что хотел позвонить, чтобы встретила, а уже он должен был позвонить заранее прежде, чем сына отправить.
Второй момент, ребенку три года, ни в коем случае нельзя его отправлять одного, даже если у человека двадцатилетний стаж. Всегда надо платить в жизнь, а не в смерть. Позаботился о бабушке, отправил ее в больницу, затем отвези на такси пацана к его маме, а потом вернись уже к своей маме - так лучше для всех.
Нашла бабушка, когда заплохеть. .. . Внук приехал, надо жизни радоваться, а она слегла. А где был дедушка? Не вижу крепкого слова деда. Непорядок. Плюс за сверхвозможности мамы. Действиям мужчины много минусов.
Зарегистрирован: 30.05.2013
    
#8 написал: Talisha
Сегодня, 07:17
+2
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Репутация: (904|0)
Публикаций: 42
Комментариев: 2 016
А чего ж муж сразу не позвонил, когда сына отправил, не сказал, что такая беда с мамой, всё молча... Странно...
Зарегистрирован: 18.05.2015
       
#9 написал: Волжская О.В.
Сегодня, 09:07
+6
Группа: Друзья Сайта
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 5 272
А никому не показалось странным,что у мужчины странные приоритеты? Мама с сердечным приступом взрослый человек,а с ребенком могло произойти все что угодно. Ему три года ВСЕГО.
Он ребенок и отправить его ОДНОГО мог только неумный человек.
И подсознательно женщина это почуяла как мать.

Плюс поставлю.
Зарегистрирован: 9.09.2011
         
#10 написал: Koroleffna
Сегодня, 11:57
+3
Онлайн
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Репутация: (21|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 438
Про действия отца тактично промолчу......А про маму малыша ....тут фраза из стихотворения вспомнилась -
"Я не верю,что она разорвана,общая меж нами пуповина"..
За историю плюс.
Зарегистрирован: 10.05.2014
 
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