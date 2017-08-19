Где мой сын?

Новость отредактировал Mina Harker - Вчера, 23:01

Причина: Стилистика автора сохранена.

Белошвейка Просмотров: 1 122 Комментарии: 10 +30 Вчера, 23:01 by

Был теплый осенний вечер. Я суетилась на кухне, торопясь поспеть с ужином: вот-вот должны были вернуться муж с сыном, уехавшие навестить бабушку. Моя свекровь живет примерно в часе езды от нашего дома в соседнем городке.Я носилась между плитой, мойкой и холодильником, краем глаза успевая смотреть по телевизору какой-то бесконечный сериал. За окном стемнело, но я не беспокоилась - в наших южных краях темнеет рано, без сумерек, просто солнце закатывается за горы, и сразу накрывает тьма.И вдруг что-то произошло. Внезапно будто выключился свет и пропали все звуки, а я оказалась в машине, едущей по горному серпантину в направлении нашего дома. Вернее, меня самой в машине не было, но я видела и слышала все, что там происходит. А происходило странное.На заднем сидении, в темном салоне такси, пристегнутый к детскому креслу, ехал мой трехлетний сын. Негромко играла музыка, водитель-армянин сидел за рулем. Каким-то образом я "увидела", что машина - это белые "Жигули" девятой модели.И хотя общая атмосфера была очень спокойная (ребенок не кричал и не плакал), а лицо пожилого водителя казалось добродушным, я дико испугалась. Что случилось? Где мой муж? Почему ребенок едет один с незнакомым человеком? И тут я выпала обратно в реальность. По-прежнему уютно горела люстра на кухне, шкварчало мясо на сковородке, герои сериала в телевизоре выясняли отношения...Я схватила мобильный телефон и набрала номер мужа. Он долго не отвечал, мое беспокойство росло. И наконец:- Алло...- Что случилось? Почему ребенок едет один в такси?В голосе мужа послышалось изумление:- Они так быстро доехали?- Еще нет.- Погоди, а откуда тогда ты знаешь, что Сережа едет на такси?Я не знала, как все объяснить. Да и не это сейчас было главным.- Ты можешь объяснить, что у вас произошло?Муж грустно и устало сказал:- У мамы случился сердечный приступ, я вызвал скорую, ее госпитализировали, я сейчас сижу возле нее в реанимации (муж работал в той больнице уже много лет, поэтому его и допустили в палату). Буду здесь, пока не минует кризис, а это долго. Может, всю ночь. Поэтому я вызвал такси и отправил Сережу домой. Уже хотел звонить тебе, чтобы встречала, а ты сама вдруг позвонила.- Хорошо, держи меня в курсе. Я пойду встречать такси, оно должно подъехать через 10 минут.- Откуда ты знаешь?- Потому что они уже проехали перевал...Я вышла на улицу. Минут через 8 подъехали белые "Жигули" 9-ка, за рулем сидел пожилой водитель армянской национальности. Я отстегнула ремень безопасности детского кресла и взяла на руки сына.- Я Вам что-нибудь должна?- Нет-нет, Ваш муж заплатил вперед.Свекровь почти 2 недели провела в больнице. Муж разрывался между работой, дополнительными дежурствами и ухаживаниями за мамой. Я помогала, чем могла. В этой суете как-то было не до разговоров. Но спустя некоторое время муж все же спросил:- А откуда, все-таки ты узнала, что сын едет на такси один?Я вздохнула.- Понимаешь, есть вещи, объяснить которые практически невозможно. Вот мы живем с тобой вместе много лет. Ты хорошо меня знаешь. Скажи, есть ли у меня склонность врать, сочинять, выдумывать или искажать факты?Муж, не задумываясь ни на секунду, ответил:- Нет. А к чему ты спрашиваешь?- Да потому что такие истории обычно рассказывают экзальтированные дамочки, начитавшись историй о непознанном в желтых газетках.И я рассказала мужу о своем "видении".Мой муж - врач с 20-летним опытом работы, совершенно лишенный воображения и глубоко прагматичный человек, вдруг сказал:- Есть многое на свете, друг Горацио, что не подвластно нашим мудрецам...

Ключевые слова: Видение сын родственная связь предчувствие необъяснимые вещи авторская история

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