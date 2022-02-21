Полочка

Летяга Просмотров: 34 Комментарии: 0 0 Сегодня, 17:22 by

Умер банально. Поскользнулся на куске мыла в ванной и хряпнулся затылком о раковину. Всего-то хотел полочку прикрутить. Зачем жене именно в тот момент захотелось бельё постирать? — ума не приложу. А теперь и некуда. Сама же орала — просверли! Просверли… А сама стирать начала. И где мне там в ванной с ней было развернуться? Ванна-то маленькая. Полка эта…Дюбеля…Дрель…В удлинителе ногами запутался…Зато на похоронах так ревела, так убивалась по мне, что я не выдержал и остался. Ну, надо же полочку повесить — чем не повод? Я так ангелам, которые за мной явились и сказал:— Не могу, граждане мои дорогие, права не имею. Дело у меня незаконченное на Земле осталось.Ну, ангелы почесали рога, покрутили хвостами. А куда деваться? Ну, если дело незаконченное, это же как карточный долг: ужом вертись, а сделай! Вот я и остался. Тем более, что и время свободное появилось, опять же. На работу ходить не надо. Сверли да сверли.Только вот проблемка: вернулся я в свою квартиру, а тела-то нет. Тело-то в гробу, в земле стало быть, а сам я дух бесплотный.Пробовал по всякому подобраться к инструменту. Пытался ухватить тем, что осталось. Всё время мимо. Руки вроде бы есть, но они прозрачные и ухватить ничего не получается. Насквозь всё проходит. Прям беда. А пока я полочку на её законное место не присобачу - меня тоже не заберут. И что делать, если в квартире меня никто не видит кроме кошки? А кошка, когда меня видит, орёт и за обоями пытается спрятаться.Я в раздумьях начал слоняться по дому, а дом у нас очень приличный: девять этажей и магазинов ещё, на первом, целая куча. Гуляю, значит, гуляю и вижу, что один дед мохнатый за тумбочкой притаился и так пристально на меня смотрит. И не орёт, главное.Ну я его, ради интереса, цап за бороду, а он мне лаптём прям по… Раньше-то сказал бы по яйцам, но тела-то нет, однако ударил больно. Я прям почувствовал.Так и познакомились. Я извинился, он тоже что-то буркнул. Водки мне добыл из холодильника. Налил в два стакана. Выпил при мне, а моя рука только насквозь прошла. Подружились. Ну я и стал его просить, что бы меня научил так же. Я же вижу, что он тоже не совсем материальный. Сквозь стены ходит, по потолку бегает и никто его не видит кроме меня. Борода у него до пола - значит дядька в годах и опытный.Он покобенился малёхо, но я ему про жену свою рассказал и про своё горе, вот он и сжалился. Стал учить. Поначалу я тренировался в подвалах и на чердаке. Дед притащил мне коловорот, а я учился им пользоваться. Как в руках держать, сколько усилий требуется, как сверло зарядить — всё заново прошёл, будто с пелёнок. А вот электроинструмент дед почему-то не уважал. Я было пытался ему продемонстрировать, когда пообвыкся, но он боялся. Да ещё эта статика. Я посверлю, бывает, дрелью, а дед, если рядом постоит, потом, весь наэлектризованный и борода дыбом. И пылесоса он очень шугается.Ну месяца два-три прошло и у меня стало получаться. Любой инструмент стал поднимать, молоток, дрель, отбойник, а по вечерам стакан с дедом, это всегда пожалуйста. Захотелось мне продемонстрировать своей живой супруге своё искусство, дабы поминала она меня потом добрым словом. Явился домой и на кухне вижу, что она с моим закадычным друганом Федькой шашни крутит. Причём на столе холодец, бутылка водки, котлеты, колбаса различная, а моя, значит, хихикает и рассказывает Федьке, что я дома, при жизни, гвоздя забить не мог. И так это меня покоробило, дорогие товарищи! Так это меня обидело до глубины души, такое к себе отношение! Я, значит, ради неё на Земле остался. Свой однокомнатный котёл с паровым отоплением на неё, шалашовку помойную, променял, а она вот как значит? И Федька ещё поддакивает…Тоже мне, друг!Сильно я тогда на них очень обиделся. Я и гвоздя забить не могу? Да после таких слов ничего бы не пожалел! Сам бы себя из могилы выкопал, а вернулся и забил бы гвозди во все места и Федьке, и жене своей. Обоим, короче. Но поскольку я был мёртв, а мёртвые, как говорится “сраму не имут” — решил я восстановить историческую справедливость. Полочку присверлить. Только так, что бы они на всю жизнь запомнили. И начал я сверлить. Коловоротом. По заветам мохнатого дедушки. Как он меня учил - так и делал, а свёрла выбирал самые тупые. Те, которые с завода притащил, советские. С победитовой напайкой. И днём сверлил, и ночью. Мне-то чё? У меня времени вагон. Отпуск сплошной. Могу позволить, как говорится.Ох они меня проклинали. Вернее, не меня, а того поганого дятла. Соседи особенно. Они-то думали на Федьку, который поселился в моей квартире вместо меня, а значит имел, сука, за всё ответственность. А он думал: просто так будет мою жену иметь и спать на моей постели? Тем более, они не расписывались. И руки у него золотые. Не как у меня. А я честно, когда к нему приходили, сверлить прекращал, слушал. Напрасно Федька кричал, что это не он и сверлят в совершенно другом месте. Я, когда надо, и улики подбрасывал. Мусор строительный. Куски бетона. Плинтус и гвозди. А чтобы соседи кричали громче, я по ночам делал отпечатки Федькиной обуви на лестнице, на стенах, на ковриках соседей, что бы уж совсем подтвердить их опасения, что он, подлец, по ночам строительный мусор выбрасывает.Зато как меня соседи хвалили! Как Федьке меня в пример ставили! Ведь при мне такого говна не было, как при Федьке. Тишина и спокойствие при мне были. Красота, одним словом!Мой бывший кореш не продержался и месяца. Слабак. Он съехал и жена моя решила квартиру сдавать. Ага, щас! Я не для того столько сверлил, что бы в моей квартире какие-то посторонние хмыри жили. У меня полочка в ванной не прикручена, для кого?Первые жильцы съехали через две недели, вторые не продержались и пяти дней. А потом моей жене пришла в голову идея сдать квартиру глухонемым и я поначалу немного растерялся. Даже сверлить перестал. Но противоядие нашёл очень быстро. С запахами-то у них нормалёк. И я начал активно вонять. Ну, не сам конечно, а при помощи различного вспомогательного оборудования.Засорял канализацию по всему подъезду, забивал кухонную раковину. Мазал рыбьим жиром обои. Заставлял всех окрестных собак и кошек ходить под дверь. Привёл из соседнего барака стадо тараканов и прописал их на своей законной жилплощади.В конце-концов и глухонемые не выдержали. Жене моей они на пальцах рассказали, что в квартире “Фу и жить не возможно”, а сами в спешном порядке слиняли.Жена моя поревела-поревела, да и оставила квартиру пустой. Вывезла всю мебель, ободрала обои, отключила газ. Уехала. Остался я в квартире один, наедине со своей полочкой. Даже тараканы и те меня бросили. Скучно стало до смерти. А когда умер да ещё и скучно, так и в сто крат хуже. Совсем было я упал духом, если бы не мохнатый дед. Пришёл ко мне в квартиру, обвёл глазами обстановочку, да и объяснил, что всё это соответствует моей жизни и сущности. Жил, сам всё профукал и только хуже всё сделал, да и после смерти ничем и никем лучше не стал. Хотя шанс выдался выдающийся. Хорошо сделать. Напоследок. Да и тот шанс я просрал.Стыдно мне тогда стало. Правильно он мне всё сказал, напрямик. Ну я посидел, подумал и решил сделать что б всё как было. Соседям написал записки, что я новый жилец и извините-пожалуйста по утрам и вечерам буду ремонт делать, но только в удобное для вас время. Они сначала оху…ох как удивились. Ведь никого нет. Квартира пустая. А я как начал делать ремонт. Только свист стоит. Но стоит к квартире подойти и прислушаться, так тишина. У меня порядок. И по ночам я не шумлю, только в строго отведённое время. В общем, стараюсь потише.Большую часть материалов я, конечно, стыбзил. Нет, а кто мне плитку, скажем, продаст? А гипсокартон? Понемногу и воровал. Оно, если где валяется и никому, так почему бы не взять? Нет, насчёт закона я согласен: поймал меня за руку — веди в тюрьму. Но ведь никто и не поймал, даже когда я ванну из особняка одного судьи утащил. Ни одна собака не гавкнула.Евроремонт сделал полный. Проводку переделал. Пробки на автоматы сам поменял. Искру на язык проверил. Полы, стены, потолки выровнял ровненько, любо-дорого посмотреть. Меблировку организовал: за неё мебельному центру на соседней улице — большое спасибо. В ванной плитка новёха, в туалет зайти и то страшно, там унитаз последней модели, японский. Как зайдёшь, сразу здоровается и уточняет цель визита. Вот до чего техника дошла!А уж кухню я соорудил какую! Не только моей жене - самой королеве Английской будет пирожки стряпать не стыдно, окажись она сей момент на кухне. Всё имеется, всё под рукой есть. Одного только нету. Домашнего уюта. А как мне жену обратно в квартиру зазвать? Она - с одной стороны изменщица, но с другой стороны - я же умер. Квиты, получается. Да и Федька уже не при делах.Подглядел я у одного соседа замануху. Сайт знакомств. Оказывается, можно любую фотокарточку туда воткнуть и крутить амуры, соблазняя любую бабу по переписке. Ну мне-то не любую надо было, а только свою. Жаль, что она у меня компьютер только по телевизору видела. Пришлось подарить. Украл…Эм, в смысле купил ей ноутбук стоявший, на витрине магазина электроники.Нашёл где она живёт, поставил под дверь, позвонил, а к ноутбуку приложил открытку. В открытке ей написал, что я очень застенчивый воздыхатель, влюбился в неё без памяти и жить без неё не могу. Готов общаться тайно. Через ноутбук. Сначала она ни в какую. А я ей снова записочки под дверь и цветы. А потом ещё два мешка картошки. Тут-то она и поплыла. Начали общаться. Фотографию я, конечно, чужую взял. Не с надгробия же брать, неудобно. Жалел её, развлекал, обещал всякое. Ну, как в молодости. И сам как-то незаметно воспрял духом. Легче стало. Серьёзно легче. После смерти только и понимаешь, сколько всего ты не ценил в любимом человеке такого, за что ценить следовало. Но врал. Врал, а как же иначе? Мужик бабе не соврёт - так ни дня не проживёт. За то нас и любят.Враньё — враньём, а всё-таки подвёл я её к вопросу о брошенной квартире. Как говорится, нос к носу. Жить-то, говорю, где-то надо нормально, а там хоть две комнаты, а свои. Приезжай, говорю, там и встретимся, а я тебе её ремонтировать помогу. Наврал ей с три короба, заболтал, убедил. Поверила.Ну я сам тоже обрадовался. Всё-таки родной человек. Набрал, накупил в магазинах всякого. Холодильник набил. Прибрался. Наготовил. Жена же придёт. И только перед её приходом опомнился: тела-то нет!Побежал я быстрой ногой на кладбище. Отобрал у первого попавшегося могильщика лопату и давай себя обратно откапывать. И ведь не думалось дураку. На азарте всё. Крышку открыл и всё. Понял, что опоздал. Причём опоздал надолго. Хоть и в костюмчике, а износилось моё тело непутёвое. Время никого не бережёт. Вздохнул чем вздохнулось. Пожелал червям и гадам земным “приятного аппетиту” и закопал сам себя обратно. Только работу закончил, а мне в спину уже ангелы “доброго здоровьица” желают. Кланяются и говорят, что меня там заждались уже. Я согласно киваю, меня берут под призрачны рученьки и только тут я вспоминаю: “Тьфу-ты! Я же полочку так и не прикрутил!”Автор - WarhammerWasea.

Ключевые слова: Полочка жена ремонт квартира призрак

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