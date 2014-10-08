На дне мира

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 05:22

Причина: Стилистика автора сохранена.

mad_billy Просмотров: 88 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 05:22 by

Небо сияло чистейшей, безоблачной голубизной. Над горизонтом висело бодрящееся весеннее солнце. В зарослях валялись не растаявшие кучки снега. На раскидистых ветвях уже набухали почки, предвкушая праздник жизни.По узкой грунтовке лениво полз багровый пикап. Рама была серой от пыли и грязи. Мотор усердно тарахтел, толкая кузов на кочки. За рулём сидел мужчина лет двадцати пяти. Несмотря на долгую дорогу, выглядел он бодро. Он любил поездки.Лес вскоре раздвинулся. В небо устремились белые столбы. На другом конце равнины показались приземистые дома.- Ну ты и забрался, дед! - усмехнулся водитель, с новой силой вдавливая педаль газа.Автомобиль въехал в деревню. Людей видно не было. Многие дома выглядели заброшенными. С большим трудом Артём пытался вспомнить, как выглядел дедовский дом и где он стоял.Вдруг на обочине показался человек. Он вытянул руку, глядя на машину. Артём затормозил и высунулся в окно. Перед ним оказался пузатый старичок в очках и потёртом бушлате. Округлое лицо показалось гостю знакомым, и вдруг он вспомнил.- Дядя Гена?Мужчина поправил очки и улыбнулся.- Тёмка, ты?! Ох ты ж, уж лет десять тебя не видел!Артём вышел из машины и пожал старику руку.- А ты зачем тут?- Да так… деда навестить. На похороны приехать не успел – вуз оканчивал. А там уже работа, дела. Ну и как-то запамятовал.- Ой, не страшно. Ты хотя б приехал. Надолго?- На денёк, завтра обратно.- А кем работаешь? – Геннадий достал сигарету и протянул ещё одну старому знакомому.Они закурили.- Ветеринаром. В большой клинике.- Прям как дед!- Ага. Он меня на это надоумил.- Ясно. Давай до его хаты доедем. Заселишься.- Садитесь, дядь Ген!Старик забрался на пассажирское сидение, и пикап тронулся. Деревенька была небольшой. Через пару минут они затормозили между двумя избами, бывшими полными противоположностями друг друга. Одна была низкой и широкой, словно черепаха, а другая больше напоминала двухэтажную башню. Рядом с последней скособочилась посеревшая от времени стайка.- Вы, вроде, свиней держали, - Артём вытащил свою сумку и пошёл к низкому дому.- Да, держал. Сейчас перевелись. Дед твой говорил, это и-ин… тьфу ты! Посмешивались они, короче, и больные стали.- Инбридинг…- Да-да, он самый, едрить его за ногу! Ты, это, к дому иди, а я за ключом сбегаю!Молодой человек положил сумку на крыльцо низкой избушки и сел на ступеньку. Он помнил этот дом и даже примерно представлял внутреннее убранство. Навряд ли там что-то изменилось за последнюю декаду.Геннадий скоро вернулся и торжественно протянул ему ржавую железячку на верёвочке.- Милости прошу! – сказал он с игривой ухмылкой.Замок устало хрустнул, и дверь со скрипом отворилась. Свет упал на покрывшийся пылью пол длинного коридора, объединявшего четыре комнаты. Воздух всё ещё пах спиртом и какими-то лекарствами.- Спальня там, - Геннадий указал на первую дверь слева. – Оставляй манатки, и поедем.Особо не разглядывая комнату, Артём бросил сумку на кровать и запер дом. Они вернулись в машину и поехали. Кладбище находилось в отдалении от деревни. Через несколько минут за окнами мелькали редкие деревья. Дома уже остались позади.- А живёт в деревне кто? – Артём не отрывал глаз от дороги.- Ой, да человек десять, не больше. Старые, как я. Все, кто старше, умерли, кто младше, уехали. Нечего в деревне делать. Раньше, вот, мясо хоть продавали, овощи. А сейчас земля бедная, животина не водится. Не поймёшь, от чего раньше умрёшь – от старости или с голоду.- А вы почему не уезжаете?- А куда? Были у меня дети, так ведь не помнят. Не знаю даже, живые-нет. У остальных так же. Некуда нам ехать.Среди зарослей показались покосившиеся надгробия и развалившиеся оградки. Воцарилась загадочная тишина, всегда окутывающая такие места.- Вон там, в дальнем ряду он, - даже Геннадий перешёл на шёпот.Пикап притормозил, и они выпрыгнули на зарастающую молодой травой дорогу. Всего несколько шагов, и они оказались на месте.Могила была ухоженная, даже богатая по местным меркам. Пластиковые цветы не успели выцвести. У памятника стояло целых две рюмки и большое блюдце, в котором остались лишь фантики от конфет. На памятнике красовалось худое лицо старика. Из-за складок кожи на шее и подбородке он был похож на грифа, но спокойный, полный мудрости взгляд, делал его вполне симпатичным. Именно таким Артём помнил его. Под фотографией значилось:«Ярославский Фёдор Михайлович. 1940-2023».Артём достал из-за пазухи небольшой искусственный цветок, расправил его и воткнул в землю. Это было всё, что он мог сделать.Какое-то время они стояли над могилой, молча. Артём припоминал деда. В детстве он часто навещал его. Летом они проводили много часов, беседуя на различные темы. Мальчик унаследовал от него интерес к природе и биологии в целом. Фёдор с удовольствием объяснял ему значение терминов из справочников и энциклопедий, обучал обращению с разными животными. Именно благодаря нему Артём понял своё призвание и воплотил его спустя много лет. Почти вся его карьера была заслугой старика, жившего где-то на краю света…Вернувшись в деревню, Артём припарковался у дома.- Ты обращайся, если что. Я всё равно не занят, - Геннадий в развалку пошёл к своей избе.Артём помахал ему рукой и скрылся в жилище своего предка. Предстояло перебрать много его вещей. Что-то присвоить, а что-то выбросить. Так наставлял его сам Фёдор.В первую очередь Артём обустроил место для сна – протёр начисто мебель и вымел пыль. Ненадолго его увлекла полка с книгами. Он с ностальгией полистал жёлтые страницы, ощупывая взглядом знакомые иллюстрации. Но, опомнившись, он не помедлил перейти в кухню. Там он провёл мало времени. Смахнул пыль, и всё.Гораздо интереснее было в кладовой. Квадратная комнатушка была обложена самыми разными вещами. В углу висела пара белых халатов. По полкам были аккуратно расставлены склянки и пробирки. Закрытые ящики были красиво подписаны названиями лекарств и реактивов. Казалось, всё это было покинуто совсем недавно. Лишь сантиметровый слой пыли напоминал, что всё это уже никому не принадлежит.Ушло немало сил, чтобы отчистить каждую вещь. Грязь здесь была какой-то особо стойкой. Запах застоялых веществ уже начинал дурманить, когда Артём всё же вышел из кладовки и запер её. Осталось последнее – кабинет.Войдя, мужчина застыл на секунду. В комнате было совершенно темно. Пришлось достать фонарик.В центре кабинета стоял хирургический стол. На маленькой каталке рядом лежали готовые к работе скальпели. Фёдор не бросал своё дело даже на пенсии и подрабатывал, помогая местным жителям. Собаку стерилизовать или вырезать опухоль – за всем обращались к нему.В углу операционной был небольшой письменный стол и кресло на колёсиках. На столе лежала толстая тетрадь. Это была «амбулаторная карта» всех пациентов деда.Открыв на случайной странице, Артём обнаружил историю болезни собаки по кличке Белуша. Судя по лаконичным записям, она убежала из дома, а вернулось беременной. Чуть ли не ежедневно Фёдор держал её на контроле, отмечая, что беременность идёт нормально. После положенного срока на свет появилось пять здоровых щенят. По мере их взросления, Фёдор отметил, что это могут быть гибриды собаки и волка.Артём перебрал несколько страниц. Обычные, однотипные записи. Больше для себя, чем для дела. Но вдруг очередная страница явила ему нечто… странное. Запись называлась «Происшествие №87: Неизвестный живой организм, произведённый свиньёй с неизвестным заболеванием».В тексте описывались события, в которые было сложно поверить. Фёдор повествовал о рождении существа, не похожего ни на свинью, ни на человека, ни на что-либо. В мельчайших деталях было описано всё: от цвета кожи до половых органов существа. За свою краткую практику Артём не видел и не слышал ничего подобного.Тетрадь увлекла его сильнее любой книги. В кратких предложениях укладывалась история нескольких дней. От рождения существа до его смерти. Очень часто в тексте упоминался Геннадий. Именно его свинья родила мутанта.Забыв обо всём, мужчина схватил тетрадь и бросился из дому. Юношеский азарт раздирал его. Несколькими сильными ударами он сотряс дверь соседнего дома. Старый знакомый не помедлил открыть. Стоило ему увидеть тетрадь, как он оживился.- Ой! Откудова это?- У деда нашёл. Здесь часто упоминают вас.- О-о-о… я уж думал, что совсем забыл эту историю…- Так что случилось?Они прошли в просторную кухню. Старик накипятил воды и навёл чаю.- Думаю, ты уже всё вычитал. Мы с ним знали об этом одинаково.- Говорите! – Артём отхлебнул чая.- Ладно. В один день Танька – свинья моя – из лесу вернулась. Бегала она часто, я особо не переживал. Но в этот раз что-то было не так. Она потолстела, расхлябалась, едва могла ходить. Я деда твоего позвал, он рассудил – беременная она. От кого, фиг пойми. Ушёл он, а я убираться стал. Всё шло как надо, но к обеду Танька разоралась… и родила. То, что я увидел, до сих пор во снах приходит. Поросята на младенцев были похожи, только со свиными рылами, и худые, будто с концлагеря. Они визжали, спугнули всех свиней и мать. Я Фёдора позвал, да толку! Он тоже ничего не знал. Мы покидали уродов в ящик. Я уже думал пришибить их, но Фёдор был против. Изучить их хотел. Но не успел. Они друг в друга вцепились! Один самый крепкий взял и всех сожрал! Его Фёдор и забрал…Старик перевёл дыхание и приник к кружке. Он продолжил.- На следующий день мы наведались к нему всем селом. Несколько мужиков прошли, вынесли эту тварь. Фёдор её в банке держал. И тут один мужик споткнулся и банку разбил! Тварь заорала и наутёк! Мы за ней! Похватали кто-что и в лес! Бегали за ним мы долго и загнали к скале. В полукилометре от деревни. Эта тварь полезла к пещерам, и там мы её пристрелили. Она укатилась вниз, и больше никто её не видел…- О-о-о… - Артём опустошил чашку.- Вот тебе и «о». У нас тоже бывает всякое.Пару минут они просидели, сверля друг друга задумчивыми взглядами.- А где эти пещеры?Старик усмехнулся.- Приключений на попу захотелось? Не советую. Там чёрт ногу сломит. Один раз спускались спелеологи – профессионалы, между прочим – и они не выбрались.- Я увлекался скалолазанием. Да и по пещерам лазил в своё время. Подстраховал бы кто…Геннадий смотрел на него не то насмешливо, не то сочувственно.- Вообще я как-то по молодости тоже по горам скакал. Вроде, у меня даже экипировка осталась. Но всё равно не советую! Это очень опасно!- Я не буду лезть глубоко. Просто поищу кости твари, и всё. Они не могли куда-то деться.- Ну если так… я сейчас! Уж приключение, так приключение!Он вылетел из кухни и вскоре вернулся с двумя увесистыми сумками, полными верёвок, ремней и крюков.- Советское производство! Хоть слона в пещеру спускай! Не подведёт!- Надеюсь…Поход начался незамедлительно. Геннадий удивительно преобразился. Казалось, он даже слегка помолодел. От грустного старичка в очках не осталось ни следа. Словно опытный гид, он повесил на плечо сумку и повёл Артёма за собой. Очевидно, тоже уловив это сходство, он заговорил.- Мы эти пещеры Кишками называем. Они узкие и длинные. Как кишки. Были они здесь не всегда. Вроде, даже после революции их не было. Мой отец застал их. Он мне рассказывал, что в один день было слышно гром, но погода была ясная. Стали они искать, откуда звук. И нашли эти дырки в скале неподалёку. Мужики даже говорили, что видели, как внутри что-то шевелилось, но им никто не поверил. Много слухов было про эти пещеры. То ли какие-то эксперименты учёных, то ли карстовые воронки. Времена были нелёгкие, так что всерьёз этим никто не занимался. Лишь в девяностых те самые спелеологи явились. Вот только не вернулись. С тех пор люди этих пещер побаиваться стали. Может, поэтому тоже уезжать стали. Место, мол, гиблое.- Хм… вроде, я слышал об этом.- А как же. Любой приезжий слышал. У нас в селе больше особо не о чем говорить.Дорога и правда была долгой. Пришлось продираться сквозь заросли, расталкивать сугробы, перепрыгивать овраги. Геннадий шёл бодро, Артём не отставал. Неожиданное путешествие взбодрило и толкало их обоих вперёд.Впереди завиднелся серый камень с круглыми чёрными провалами. Они вырвались из леса и замерли перед скалистой громадой. Из бездонных пещер исходил запах сырости и затхлости, веяло холодом.Геннадий скинул сумку и извлёк из неё… противогаз. Артём вопросительно поднял бровь.- Газ может быть! Задохнёшься ещё!Молодой человек кивнул и примерил резиновую маску. Старик же принялся умело колдовать над экипировкой. Опытной рукой он закрепил ремни. Крепкий канат оплёлся вокруг ближайшего ствола. Верёвки должно было хватить, чтобы уйти довольно далеко и не заблудиться.- Готов?- Готов, - глухо донеслось из тяжёлого фильтра.- С богом! Как сейчас помню, мы прикончили тварь в той пещере! – он указал рукой на один из провалов.Артём держал себя в хорошей форме и без затруднений забрался на скалу. К тому же эта пещера была самой низкой. Забравшись, он приподнялся, но встать в полный рост не смог. Геннадий стоял внизу, сжимая верёвку в грубых рукавицах. Старик кивнул, и Артём направился вглубь пещеры.«Кишка» было подходящим названием. Тоннель высотой в полтора метра был почти идеально округлым. Порода на стенах даже казалась слегка отполированной, будто что-то большое постоянно ползало здесь, стирая камень. Пещера шла вниз под небольшим углом. Спускаться было легко.Свет с поверхности постепенно померк. Фонарик щёлкнул, озаряя нутро Земли бледным лучом. Но даже его не хватало, чтобы охватить всю длину пещеры.Местами на острых камнях виднелись чёрные высохшие брызги. Артём наклонился к одной из них, мазнул пальцем и на мгновение снял противогаз. Вещество пахло железом. Кровь, очевидно. Значит, кто-то точно сюда упал.Чем ниже, тем больше пятен становилось. Пещера «наклонялась», пока не стала почти отвесной. Осторожно хватаясь за камни, Артём не прекращал спуск. Время от времени верёвка дёргалась. Он дёргал три раза в ответ. Систему сигналов они с Геннадием обсудили ещё у него дома.Вдруг под ногу попал совершенно ровный пол. От неожиданности Артём вздрогнул и шлёпнулся на спину.- Твою мать! – эхом разнеслось по тёмному подземелью.Он вскочил и огляделся. Вокруг оказалась довольно высокая куполообразная пещера. На полу под ним было самое большое пятно. От красной лужи тянулась узкая полоса. По бокам от неё виднелись странные отпечатки – четыре заострённых отростка напоминали свиное копыто.Луч фонаря проследовал по багровой дорожке. Она вела к стене. В ней виднелся ещё один лаз. За его край держались две окостенелые лапы. Скелетик в метр ростом развалился на конце кровавой тропы. Рёбра и ноги были поломаны, одна рука треснула. Заморыш носил явные черты человека, но конечности и череп были поросячьи.Артём дёрнул за верёвку пять раз – «нашёл». В ответ верёвка дёрнулась трижды – «выходишь». Два раза – «нет».Молодой человек мог хорошо представить недоумение на лице дяди Гены, но возникшие вопросы увлекали его больше, чем чьё-то мнение. К тому же фильтра должно было хватить ещё на полтора часа. Если в пещере вообще есть газ.Первый вопрос был таков – почему заморыш пополз в определённом направлении? Дорожка была прямой, будто он знал, куда двигаться. К тому же что-то привлекло его именно к пещерам во время побега.Постояв в нерешительности, Артём всё же двинулся к проходу. Их было ещё несколько, но все остальные были слишком узкими. Пришлось встать на четвереньки, чтобы продолжить спуск.Тоннель шёл с едва заметным уклоном. Свет фонаря выхватывал пол другой пещеры в десяти метрах впереди.Это были тяжёлые десять метров. Даже крепкие штаны начали стираться об острые камни. Но, в конце концов, Артём выполз и облегчённо встал в полный рост. Этот грот был намного больше. До потолка было метров семь, не меньше. Стены испещрили ходами. Через одни едва проползла бы мышь, а в других мог поместиться небольшой автомобиль.Пройдясь фонарём по пещере, Артём вновь застыл в страхе. У стен лежали горы костей. Мелких и крупных. Подойдя, мужчина растолкал их ногой. Окаменевшие останки застучали о породу. И вдруг из-под мёртвой кучи показался шлем. Настоящий, укреплённый железными лентами шлем.Он поднял облачённый в броню череп. Но это был не человек. В шлеме оказалась голова… козы. Вернее, какой-то странной породы. Черепная коробка была большой, морда плоской, в самом шлеме было две дырки для рогов. Всё это явно говорило о родстве с людьми. История заморыша сразу всплыла в памяти.Вдруг из ближайшего лаза раздался шорох. Что-то приближалось. Две волосатых лапы зацепились за края пещеры и вытащили на свет фонаря большое чёрное тело. Существо взвизгнуло. Артём отпрянул, едва не выронив фонарь. Чудовище задрало голову и замерло.Это был человек. Не Хомо Сапиенс, но точно антропоид. Скорее он напоминал нечто среднее между неандертальцем и австралопитеком. Дикарь, очевидно, был слеп. На месте глаз были две узкие полоски, в которых едва виднелись белки.Примат шумно принюхался и вылез. Он встал в полный рост и шагнул к Артёму. Тонкие длинные пальцы вытянулись вперёд и нащупали кнопки на куртке мужчины. Недоумённо замычав, дикарь резко дёрнул руку вверх и схватился за фильтр. Холодный металл напугал его. Он вскрикнул и отскочил, схватив с пола длинную кость.Повинуясь инстинкту, Артём взмахнул тяжёлым фонарём. Звякнуло стеклышко, хрустнул череп. Обезьяна ахнула и завалилась на пол без чувств. Страх тут же прошёл, вернулось любопытство. Артём склонился над телом, изучая. Сквозь линзы противогаза было плохо видно, но он смог различить, что перед ним самец, причём в возрасте – шерсть местами поседела. На морде и руках было много синяков и шрамов от зубов. Очевидно, этих существ было много здесь.Словно в подтверждение, из других ходов донеслись шаги… и голоса. Существа невнятно и беспокойно лепетали. Под луч фонаря стали попадать десятки волосатых тел, спускающихся на дно. Шлёпая по камню стопами, они окружали собрата с пробитым черепом. Некоторые садились на корточки и ощупывали тело. Другие стояли за ними, всё так же беспокойно переговариваясь. Они даже не подозревали об Артёме, который медленно отступал к своему проходу, время от времени подёргивая верёвку.Вдруг дикари разошлись радостными возгласами. Они начали прыгать и визжать. Пол и стены пещеры заходили ходуном. Эхо разошлось по тоннелям. Они принялись рвать труп на куски и жрать. Тот вдруг оживился и заорал от боли, но его собратьям было всё равно. Он бился и вырывался, но его крепко держали. Всего через несколько минут на полу лежал лишь поломанный скелет.Сытые твари разошлись по пещере. Кто-то уполз обратно в тоннели, многие просто сели на пол, лениво обсуждая что-то на своём примитивном наречии. Артём всё стоял у тоннеля в растерянности. Он не мог представить, что увидит такое. Мысли беспорядочно роились в голове.Он на цыпочках бродил по пещере, изучая умиротворённых тварей. При ближайшем рассмотрении выяснилось удивительное – они все были самцами. «Половые признаки» бросались в глаза завидными размерами.Вдруг из другого тоннеля донёсся рык и лай. Не собачий, скорее волчий. Но откуда здесь взяться волку? К тому же лай шёл не с той стороны, с которой пришёл Артём. Возможно, ходы есть с другой стороны скалы.Дикари повскакивали и заухали. Артём отпрянул к тоннелю и встал на колени, готовый отступать. Волосатые твари отошли к противоположной стене и задрали руки вверх. В одном из широких тоннелей показались два особо крепких примата. Они крепко держали бьющегося изо всех сил волка. Вопли их собратьев стали радостными, они шумно втягивали запах ноздрями. Кто-то подпрыгивал, пытаясь дотянуться. Другие лезли на стенку и тянули лапы к напуганному зверю.Здоровяки передали жертву собратьям. Словно муравьи, они выстроились в лестницу и стали осторожно спускать животное на дно.Чем ближе было к полу, тем яростнее билась волчица. Она скулила от страха, клацала зубами, но без толку. Твари явно были опытны в этом – держали железной хваткой.Вскоре она была внизу. Пещеру сотряс оглушительный визг. Чудовища толклись, пытаясь пробраться ближе. Артём догадывался, что происходит, но почему-то не видел крови. Цепенея, он подкрался и вытянулся, пытаясь разглядеть действо. И вдруг толпа расступилась. Всего на секунду – какой-то особо сильный урод растолкал остальных – но этого хватило, чтобы увидеть всё…Артём согнулся, срывая противогаз. Рвота растеклась по камню. В нос ударил запах сырости и гнили. Его вырвало снова. Орда тварей делала с несчастным животным нечто куда более мерзкое и противоестественное, чем он думал…Выпрямившись, Артём отступил на шаг. Твари отвлеклись. Скулящая волчица кое-как пыталась отползти в сторону. Приматы пронзали человека слепыми взглядами. И вдруг они разошлись яростным хором. Один из уродов бросился вперёд, замахиваясь лапой. Тяжёлый фонарь раздробил ключицу, и тварь упала. Ещё один подскочил и получил железом в висок. Все остальные были уже близко.Артём бросился бежать. Он нырнул в тоннель. Какая-то тварь схватила его за ногу. Он развернулся лишь на миг и швырнул фонарь во тьму. Свет погас, раздался визг, и лапа разжалась. Словно всю жизнь это делал, мужчина стал перебирать ногами. Одной рукой он нащупывал верёвку, другой хватался за камни. Выбиваясь из сил, сдирая кожу. Свежий красный след оставался за ним. Запах железа заполнял пещеру. Но Артём не чувствовал боли. Лишь животный страх бушевал в его разуме, толкая вперёд.Он выпрыгнул в малый грот и тут же полез выше. Забрезжил свет. Орда дикарей не отставала. То и дело сзади прилетали камни и кости.Светлая точка превратилась в круг. Земля ушла из-под ног, и Артём с криком полетел вниз. В последний миг он сгруппировался и покатился по земле, прямо к ногам Геннадия. Он кое-как встал и опёрся на плечо старика. Тот стоял без движения, уставившись на скалу.- Господи Боже… - шепнул Геннадий.Из узкой пещеры на них уставилось несколько пар слепых глаз. Твари сморщились от непривычных запахов поверхности.Вдруг дядя Гена пустился наутёк. Артём без раздумий бросился за ним. За считанные минуты они оказались в деревне. Геннадий упал на крыльцо своей избы, тяжело дыша.- Что… что это было?! – и без того выпученные глаза казались вдвое больше из-за линз очков.Артём сбивчиво описал всё, что видел. Старик внимательно слушал, и с каждой минутой его взгляд становился всё более обескураженным.- Отче наш… - выдохнул старик под конец рассказа. – Это ж что получается? Заморыш тот – сын этой мерзости?!- Даже думать не хочу.- Ох, Федька. Был бы ты здесь, - Геннадий задумчиво посмотрел на небо, медленно затягиваемое облаками.- Но я ведь тоже ветеринар…- Так объясни!- Не могу. Я такого никогда не видел. Но родство очевидно. Я видел в пещере кости других гибридов. Животных и людей одновременно. Возможно, они охотились на животных с поверхности и… оплодотворяли их, и они порождали этих химер. И чудовища их пожирали. Больше я ничего не могу сказать.- Ох, дурнота-то какая! Мы столько лет тут жили, а прямо под нами… эти! И как только никто не узнал!?- Скорее всего, они не охотятся на людей. Я не нашёл ни одной человеческой кости. Только звери и гибриды.- И то хорошо… но что теперь?- Пещеры глубоки. Я зашёл совсем недалеко. Скорее всего, этих тварей полно. Их нужно изучить. Я уеду, но вернусь. С группой, с аппаратурой! Это будет невероятное открытие!Дядя Гена усмехнулся, ощерившись жёлтыми зубами.- Эх, вы – интеллигенция. Всё бы вам разглядеть да пощупать. Да что уж там. Раз наверх они не лезут, то можно не переживать. Хотя за сумкой я всё равно не пойду!Только сейчас Артём заметил, что они забыли экипировку. Ремень, на котором держалась верёвка, всё ещё был на нём, но от каната осталась лишь пара метров, тащившаяся за ним хвостом.- Да там она никому и не нужна! – молодой человек стянул ремень.Старик ухмыльнулся и, покачиваясь, подошёл к двери избы.- Ой, ну и набегался. Ладно, до завтра. Если ещё что надо, обращайся.Кивнув, Артём вернулся в дом деда. Он перебрал все книги и личные записи, но не нашёл ничего похожего на увиденное. Простор для исследования вскружил ему голову. Он обязан был вернуться и изучить этот загадочный вид. Тщательно и профессионально. Теперь, когда первичный страх и отвращение отступили, он не мог думать ни о чём другом.Открыв пустую страницу в тетради, мужчина засел на кухне и записал всё, что видел. В мельчайших деталях, вплоть до запахов и звуков. Спустя несколько страниц наблюдения сменились размышлениями.«Очевидна принадлежность этих существ к приматам, вероятно, семейству гоминид. Не исключаю отношение к роду Homo. Но поразило меня даже не это. Каким-то образом эти существа скрещиваются с другими видами, причём из других отрядов. Это невероятно. Даже такие близкие виды, как шимпанзе и гориллы (в одном отряде и семействе), не могут скрещиваться между собой. В потенциале это может быть инновационным открытием в генетике и селекции. Возможно, за этим таится целый новый, неизведанный раздел биологии».Он отложил ручку и захлопнул тетрадь. Её нельзя было забыть ни в коем случае! Крепко сжимая книжицу в руках, он положил её в сумку. Так, чтобы ничто не повредило её. Сейчас в его руках была история…На следующее утро Артём собрался. Прихватил записи и о заморыше, и о его предполагаемых родителях. Его глаза пылали в предвкушении чего-то масштабного. Геннадий проводил его и остался на краю деревни, наблюдая за удаляющимся пикапом. Старик не знал, о чём и думать. Он не знал, чего ожидать…

Ключевые слова: Пещеры мутанты существа авторская история

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