Яма-13

Район "Яма-13"

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 02:08

Причина: Стилистика автора сохранена.

Alviss Просмотров: 23 Комментарии: 0 0 Сегодня, 02:08 by

До этого момента всё было замечательно. Спокойно и тихо. Ну, бывали, конечно, странные вещи. То люди пропадут, то электричество резко отключится, то радио начинает барахлить. В эфире странный гул и ничего более. Даже птицы замолкали, когда начиналось это, и сразу же оживали, когда прекращалось. Но такое бывало не очень часто, а местные службы объясняли это какими-то бурями. Вроде от Солнца. А люди всегда терялись в наших лесах. Ну, хотя бы иногда находились же! А тут... Все пропавшие как сквозь землю проваливались. А самое странное - часы останавливались.Но знаете, жить это не мешало. Спокойно работали, отдыхали, спали. А всё пошло по известному месту, как только сюда приехал 8 отдел НКВД. Было это летом. Месяц и число точно не скажу, но вроде где-то в начале. Забыл. Помню только, что выходной был. К самим сотрудникам претензий не было. Они приехали на станцию, погрузились в грузовики и уехали. Я там как раз был, получал на почте посылку из Москвы, от сына. Учился там.Поехал я, значит, на велосипеде к себе домой. По дороге мне стало как-то не по себе. Птиц не слышно. Только деревья скрипят, словно норовят упасть. Наручные часы остановились. Ну а что тут поделать, под рукой ничего нет. Остаётся только ехать дальше. Зверя я не боялся. Зверя я знал. Но я несколько опасался того, чего я могу и не знать. А учитывая всю сложившуюся ситуацию, мне в итоге было чего опасаться.Увидел я крайние дома, которые показались из-за поворота, и сразу отлегло. Как-то чуток повеселее уже ехал. Птицы запели, даже Солнце стало ярче светить. Но с каждой секундой приближения к родным местам... Я стал понимать, что это не моя деревня. Неужели я перепутал чего? А как? Тут всего две дороги большие от станции. В мою деревню и куда-то в сторону воинской части. Ну, я и подумал, что я поехал, задумавшись о своём, в сторону части. Но я сразу отклонил эти мысли. Местность я знал хорошо. Тут нет никакой другой деревни вокруг станции, на таком расстоянии. Я не мог так быстро и далеко ехать, чтобы уехать в другое место.Оказался я у первого попавшегося дома. Слез с велосипеда, положил его на землю и подошёл к забору.- Есть кто? - громко спросил я, стоя у калитки. Забор, как и везде у нас, был невысокий, и двор было прекрасно видно. Окна были зашторены. И ничего не слышно в ответ.- Есть кто живой? Эй! - и снова в ответ лишь тишина.Я пошёл к следующему дому. А там также. Всем видом эта деревня показывала, что тут людей нет. Я не сразу заметил, что лая собак нет. Они бы сразу устроили дикие вопли, заприметив чужака. Собак нигде не было. Людей и следа нет. Дорога слегка заросшая. Меня насторожило, что все дома были закрыты, шторы занавешены. У некоторых и ставни тоже закрыты. Решил я, от греха подальше, поехать назад. Вернуться на станцию и снова попытаться поехать домой, точно убедившись в том, что правильно сворачиваю. Сел я на велосипед, и тут за спиной у меня что-то зашумело. Я обернулся и увидел прямо в конце улицы странное мутное пятно, которое словно плыло в воздухе. Зрение у меня было уже не такое, как раньше, очки я не носил. Поэтому особо разобрать, что это такое я не мог. Подумал, что это дым какой-то. А потом как всё начало искрить! Я тут же дал дёру оттуда. Слишком уже. Хватит с меня чертовщины. Рванул я до станции.Приехал туда. Там всё нормально. Отдышался, присел на лавочку, перекурить. Всё спокойно. Поезд куда-то едет, люди иногда ходят. Даже грузовик слышно. Запустил я руку в нагрудный карман и понял, что зажигалку забыл. Или потерял. Но и ладно. Попросил закурить у грузчика. Отдохнул чуток. Просидел так полчаса да поехал. Остановился у Y-образного перекрёстка. Одна дорога на часть, а другая на мою деревню. Ну и поехал до дому. В этот раз дорога казалась короче. Вдали вижу родные дома. Точно моя деревня. Люди ходят, кто-то тоже куда-то спешит. Мальчишки с рыбалки идут. Тишь да гладь.В общем, дома я стал искать свою зажигалку, даже забыл про посылку. Перерыл всё и везде. Не нашёл. Решил попить чай и открыть посылку. А о том, что со мной случилось, я решил никому не рассказывать. Я стал себя успокаивать, что привиделось, да и уехал я куда-то не туда. Мои наручные часы снова заработали.И вот, присев на кровать, я открыл заветную коробку из Москвы, а там, аккуратно завёрнутая в бумагу, моя зажигалка, которую я сегодня потерял.Но от разных мыслей меня отвлёк стук в дверь. Это был мой старый друг.- Иваныч, открывай!Я тут же встал с кровати и чуть не подбежал к двери. Я был очень раз видеть Сергеича.- Ну здорово! - мы тут же обнялись. Я позвал его внутрь хаты. Пошли пить чай. Он вроде вначале был радостный, а потом как-то поник. Лицо его было... Не описать. Он был напуган. Никогда его таким не видел.- Иваныч... Тут это... Чертовщина какая-то творится, - его голос лишь подтвердил его страх.- Я знаю, - ответил я, - а что у тебя случилось-то?- Да тут... Опять эта буря непонятная началась. Там это... Ну... Как бы сказать... В общем, ты должен пойти со мной до дому. Я покажу.Я был несколько озадачен, но согласился. Мы быстро допили чай и пошли к его дому. Когда мы оказались на месте, я понял страх моего друга. Местами деревянный пол его хаты был покрыт чёрными точками. Обгоревшими точками. Словно кто-то ходил и точечно обжигал каждую половицу. Я тут же вспомнил о том, что видел буквально несколько часов назад. То чёрное пятно вдали, которое яростно плевалось искрами. Оно было здесь.Мы проверили весь дом Сергеича. Ничего не изменилось больше. Всё также. В деревне тоже всё спокойно. Детишки бегают, играют. Собаки иногда лают. В общем... День пролетел потом быстро. Я уже тогда дома был. Снова вернулся к своей посылке. В ней ничего, кроме моей же зажигалки не было. Но обычно сын пишет письмо, когда отправляет что-то и прилагает его к бандероли. Да и коробка... Она была явно больше, чем нужно. Решил я на следующий день поехать на почту и разузнать насчёт этого всего.Ночь прошла напряжённо. Вроде на улице и тихо, только кузнечики стрекочут. Ну, как-то уснул.Утро. Воскресенье. Решил я сразу съездить на почту. Позавтракал, да и поехал. Быстрее всё узнаю - быстрее дома окажусь. Ну, я так думал. Доехал до станции, а там вообще никого нет. Ничего не слышно и никого не видно. Оставил велосипед у стенки и зашёл в здание почты. Там темно, людей нет- Есть кто? - спросил я, - я бы спросить кое-что хотел.Но в ответ ничего. Я даже как-то и не заметил поначалу, что все часы остановились. И настенные и наручные. Я сразу понял, что тут опять чертовщина эта творится и поскорее решил вернуться домой. Как только я подошёл к двери, я услышал, что за ней кто-то есть. Даже скорее не услышал... А почувствовал. Странный гул, писк в ушах... Я замер и не мог сдвинуться с места. В щели, между порогом и самой дверью что-то сверкало. И тут через эту щель залетела маленькая искра. Я отшатнулся. Дышать я почти не мог. Это продолжалось недолго. Но казалось, что вечность. Неожиданно где-то со стороны дороги послышалась активная стрельба. Это отвлекло существо, и оно перестало нагнетать своим присутствием обстановку.Я снова мог двигаться и нормально дышать, но сердце колотило дико. Я решил отсидеться внутри, тихонько выглядывая из окон наружу. Никого не видно. Пятна тоже нет. Через минут 10-15 я решил открыть дверь. За ней тоже никого. Схватил свой велосипед и поехал домой. Я никогда так быстро не ехал. Стрельба всё ещё шла, но затормозила она меня, когда рядом со мной стали хлестать и свистеть пули, а некоторые из них с визгом ударялись о деревья, выбивая ветки и кору, которая сыпалась на меня. Одна из пуль даже попала в колесо. Шина очень громко лопнула, как выстрел. Я тут же упал в канаву. Я ещё какое-то время лежал, под своим же велосипедом. Вдали послышалась человеческая речь. Я успокоился, но решил не высовываться. Может, военные перестреливались с пятном? Не знаю... Лучше сидеть здесь. Хотя тут очень мокро и грязно. Ну, хоть не в крапиве лежу. Через несколько минут человек 10 пробежали мимо меня. Я как-то не решился их останавливать. Это были бойцы НКВД. Наверное, тот самый злополучный 8 отдел. Ладно уж. Я встал, отряхнулся и покатил свой велосипед как можно скорее до дома.Наверное, это была самая большая ошибка в моей жизни...

Ключевые слова: Деревня деревня-призрак необъяснимое явление необъяснимое существа авторская история

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