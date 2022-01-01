Кислотное роуд-муви

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 22:36

Причина: Стилистика автора сохранена.

Dreamwalker Просмотров: 152 Комментарии: 0 0 Вчера, 22:36 by

Часть первая.Джонни и Джо.Вдоль дороги, с запада на восток, тянулась лесная полоса. Высоко над легкомысленными, образующими сплошной волнистый ковёр макушками деревьев, кружила одинокая рамфора. Она планировала на двадцатифутовых кожистых крыльях, открыв устрашающий клюв и громко клокоча в грузные чёрные небеса. Непогода окрасила её чешуйки в строгий, пасмурный спектр, предавая животному вид причудливого дельтаплана.Через дорогу от черты леса, точно сожранная циклопическим ульем, притаилась старая покосившаяся заправка, именуемая в народе «клоакой». Рыжие облупившиеся стены, выделялись на фоне холмистого пейзажа крохотным ржавым пятном.Небо уронило на шляпу Джонни первые капли дождя. Он задумчиво наклонил голову, в уголке рта горел огонёк сигареты.Из-за дверей «клоаки», доносился звон и стрёкот печатной машинки. Квадратные ржавые клетки у ног человека ходили ходуном: гроки активно пытались сломать их клешнями.Человек докурил и вошёл внутрь. По асфальту ударила хлёсткая морось.За столом, перед стеной улья с четырьмя круглыми окнами, вырезанными специально под жирную ряху Слига, сидела Альви. Её длинные светлые волосы, спадали на худенькие плечи в жёлтом дождевичке. С потолка стекала липкая струйка слизи.Девушка обернулась на шум у входа, после чего печально глянула на потолок и немного отодвинула стул.- Проходи, Джон, - она сделала приглашающий жест рукой и поправила очки.Наёмник обернулся на подпрыгивающие и гуляющие по заправке клетки и произнёс, указывая пальцем:- Я это дерьмо на горбу по топям тащил, если этот урод заплатит мне меньше…Его сетования прервало громкое хлюпанье. Одно из окон открылось и в нем показалась морда нанимателя.- А я-то как рад тебя видеть! – сказал Слиг. Открыв рот, червь едва не утопил бедную Альви.Девушка вскочила со стула, спасая сухие бумаги. Слиг смущённо глянул вниз, проворчал что-то на родном языке и сместил морду в соседнее окно.- Альви, сходи выпей кофе, - отдал приказ Слиг, тупо уставившись на Джона.Девушка достала зонт, сунула в сумочку бумаги и молча вышла на улицу, прикрыв за собой дверь. Судя по звукам, она сразу же взялась за клетки с гроками.- Чего уставился?Червь открыл нижнее окно, просунул туда конечность, превратив свою липкую культю в подобие человеческих пальцев. Он указал «пальцем» на человека и заорал, обильно брызгая слизью:- Ты мне тут не ёрничай! Я таких, как ты, десятками выдворял пинками под зад! Мало того, что разбил моего «проныру», так ещё смеет заявляться в «клоаку» с пафосной рожей!Джонни зажмурился, мысленно взмолившись, чтобы это прекратилось.- Это я ещё не плевался!После этих слов, Слиг надул щёки и плюнул, да так, что опрокинул Джона за стол, за которым ранее работала Альви. Джон выхватил из кобуры револьвер, едва успев увернуться от падающей печатной машинки.Завидев ствол, червь принялся втягивать свою тушу в улей.Джонни вскочил, но левая нога поехала на соплях, и пуля вошла в стену улья.- Стой! Мы же не глупые личинки! – бубнил из-за стены червь. – У меня есть работа.Человек вздохнул, поднял и встряхнул мокрую бесформенную шляпу.В помещение заглянула Альви. Она молча окинула взглядом помещение, после чего поправила очки и тихонько объявила:- У нас клиенты...Возле заправки остановились два убогого вида «проныры», из которых, вышли двое мужчин и девушка. На лбах у компании, были наколоты рыболовные крючки - отметки секты Чёрного Вихря.- Слава Чёрному Вихрю! – сказала девушка, буравя Альви и Джона жутким взглядом.Её спутники прошли прямо по слизи и остановились перед стеной улья. У них были жёлтые, будто светящиеся во мраке «клоаки», глаза. Оба в подранных бронежилетах поверх длинных плащей. Девушка ограничилась плотной кожаной курткой. Её пояс украшали ножны с характерным для сабель изгибом; из-под широкого капюшона, выбивалась русая чёлка и огоньки жёлтых, но менее ярких чем у мужчин, глаз.Джонни тайком сравнивал её с Альви.Из окошка показалась морда Слига. Он окинул взглядом вошедших и пробурчал:- Чего вам надо?- Бензин, - сухо произнес один из мужчин.Небо совсем распогодилось. В лицо человеку ударили тёплые солнечные лучи. Рамфора улетела, уступив место меньшим сородичам - охотникам на мошкару.Джонни прошёлся мимо «проныр», к старой, как мир, раздолбанной дороге. Ликующе визжали мелкие хищники, а у обочины, дьявольским клубнем сцепились змея и невероятных размеров фиолетовая сколопендра.Он подумал, что пора бы уже стать на ноги и вытащить из этого бардака Альви. А чем чёрт не шутит? Альви - сильная девушка, навидавшаяся кое-чего похлеще всяких сатанистов, ибо проводила большую часть времени в «кабинете» Слига. Её тяга к свободе будет похлеще чем у самого отпетого рейдера.Обошлось без эксцессов. Сектанты наполнили баки и умчали на запад.Когда их машины сорвались с места, Джон облегчённо снял руку с кобуры. Он пошёл назад в «клоаку», перевернув перекошенную табличку на дверях.«ЗАКРЫТО».Увидев наёмника, Слиг вновь выгнал секретаршу и набрал полные щёки.- Мир так мир, - сказал Джонни, пожимая плечами.Червь довольно глотнул свой снаряд и втиснулся в улей. Из нижнего окошка вылез другой слигон. Он был гораздо меньше Слига, но крупнее человека.- Надень это, - слигон протянул склизкие наушники.Человек взял их двумя пальцами и громко выругался. Слигон похлопал его по плечу и залез обратно.- Какие же вы мерзкие твари! – крикнул в окошко Джон, тщетно пытаясь оттереть хотя бы наушники. Пересилив себя, он надел наушники и громко выругался.- Вычту из платы за гроков стоимость печатной машинки.- Я тогда тебя и твой гадюшник вычту.Мысленный диалог с червями, был для Джона отвратней телесного контакта.«Я смогу отстирать загаженную одежду, но не мозги» - подумал он.Слигон раздражённо булькнул, а человек вспомнил о нерабочем рычажке с иконкой перечёркнутого мозга под ним и предположил, что, вероятно, когда-то этот рычажок отвечал за блок нежелательных для собеседника мыслей. Вроде рации, передающей мысли по актуальному каналу. Теперь же, давно позабытый, но по чудесному стечению обстоятельств исправный артефакт прошлого, превратился в кошмарный полиграф.- Дело серьёзное, Джон. У меня есть работёнка для тебя.- И сколько? – мысленно отозвался человек, предвкушая 300 плашек за миску гроков.- Миллион, - при этих словах, Джон едва не подавился. А может, просто слизь с потолка капнула. – Да-да, именно столько, за риск, так сказать. Нужно пересечь земли Алого Мясника и доставить одну вещь в… в общем, нужное местечко. Интересант?- Ты в своем уме, Слиг? Я не смогу проскочить мимо людей Мясника!- Не ори. Ты будешь не один. Тебе необходимо добраться до Священного, колёса я одолжу. Дело опасное, заказчики ещё страшнее. Соглашайся. Отправишь мою машину обратно через одного человечка в городе и пересядешь на другую.Джон представил жирную бесформенную тушу, катающуюся по полу с отсеченным хвостом и ответил категорично:- Пошёл ты.Спустя пару минут, наёмник внимательно осматривал предоставленный Слигом «вэн».Кабина грузовика была матово-чёрной, с красно-жёлтыми огнями по бокам. Стёкла тонированы, сверху установлен мелкокалиберный пулемёт; бампер ощетинился сеткой с шипами; на капоте и кузове, кое-где виделись царапины и небольшие вмятины.Джонни закурил и открыл кабину, осматривая ничем не примечательный салон с подозрительными пятнами на сидениях.- Господин Слиг попросил передать вам, цитирую: «Если замечу на тачке хотя бы одну лишнюю царапину – берегись, Джон!», - протараторила подкравшаяся со спины Альви. – Простите…Джон потёр затылок, затянулся сигаретой и произнес:- Слушай, а давай со мной, а? Поездочка, мягко говоря, так себе, но с твоим боссом иначе и не бывает. Что скажешь?Девушка смущенно отвела взгляд, потом уставилась на дверь заправки и быстро заговорила:- Я нужна мистеру Слигу. Я многим ему обязана и не могу его подвести, - она развернулась и пошла в помещение. Ей предстояло хорошенько там всё отмыть.Джон выбросил окурок и залез в кабину. К его большому удивлению, машина завелась что новенькая. Вдруг, из «клоаки» выбежал тот самый, вручивший ему ранее наушники, слигон.Он бежал к грузовику, активно жестикулируя наспех воссозданными руками, одна из которых, была заметно короче. Он был опоясан чёрными ремнями с двойной кобурой.- Я с тобой! – крикнул он в окно, нагнав выезжающую с заправки машину. Его руки стали пропорциональны.Джон остановился, продолжая сидеть прямо, уставившись на дорогу. Кабина заполнилась сигаретным дымом.- Я ДжоДжо! Можно просто Джо, и у меня есть чистая одежда!Путь к городу у реки.«Вэн» мчал на запад. По правую руку тянулась сплошная зелёная стена, по левую - холмистые очертания ульев слигонов. Округу застлала густая хмарь. Какое-то время над машиной кружила наглая рамфора, пока Джон не попросил слигона шугануть её из пулемёта.Джонни вёл грузовик, рассекая туманную вуаль светом фар. Несколько раз, мимо них проезжали чёрные легковушки - «проныры» Федерации Свободных Городов.Когда лес и поселения червей сменились степью, человек остановил машину.Стоя на обочине с расстёгнутой ширинкой, Джон размышлял над порученным ему делом. В его кармане лежала загадочная хромированная коробочка стоимостью в целое состояние. Путь через весь белый свет, и первой остановкой был Священный.Затвердевший Джо тоже вылез из машины, протирая запотевшее стекло. Черви умели твердеть, превращаясь в жирных големов. Теперь, он напоминал Джону антропоморфного броненосца с мордой антихриста - такой доспех пробьет не каждый ствол. Но Джон понимал, что напарник страдает, вынужденно пребывая в боевой форме длительное время. Боевая форма, постепенно высушивала их тела.Вечерело. Показались редкие звёзды. Чем ближе грузовик подбирался к городу, тем чаще из тумана вылетали вооружённые «страйкерами» и чёрные, как бесы, желтоглазые двухместные «проныры» ФСГ.Помимо «клоаки», ориентиром к Священному, служила огромная кабина "Атланта". Строгая стальная морда утратила лобовой щиток; капот и крыша были расписаны крупнокалиберным оружием и узорами ржавчины. История этого здоровяка туманна и обросла всевозможными байками. Кабина, будто голова титана, лежала тут задолго до прихода Федерации.Несколько раз, путникам встречались стада хиппо. Упитанные животные мирно паслись на полях, поднимая свои рогатые морды дабы поглазеть на машину.- Знаешь, Джон, - развеял напряжённое молчание Джо, когда «вэн» проезжал очередное стадо, - дорога сгладит все тревоги, развеет сомнения и даже простит самый страшный грех. Может быть, я тебе не нравлюсь, но знай вот что: раз наши пути пересеклись, нам придётся поладить.Джон сунул в зубы сигарету и крепко затянулся, выпуская дым в тёплый, спокойный вечер.На подъезде к десятифутовым воротам Священного, состоящим из нагроможденного и наспех сваренного хлама, человеку пришлось прижаться к обочине по требованию патруля.Священный представлял из себя поселение на пару тысяч человек. Помимо унылых одноэтажных домов, «город» был богат салуном, заправкой и бревенчатым белым храмом.Предрассудки и суеверия.Джонни подогнал грузовик к автомастерской. Завидев путников, механик направился к ним. Одна его рука была на гаечном ключе, вторая - на кобуре.Это был полный мужик за сорок, с ореолом кудрявых волос вокруг рыжей лысины. Губы утонули в густой бороде и усах.Когда путники открыли двери и вышли из машины, механик убрал руку с кольта и почесал затылок ключом.- ДжоДжо, ты ли это? – спросил он хрипловатым голосом.Джон глянул на спутника: червь как червь.- Привет, Эрк, - ответил ему слигон. – Батя просил притарабанить тебе его тачку.Механик Эрк рассмеялся.- Вряд ли он когда-нибудь в неё влезет.ДжоДжо улыбнулся и крепко обнял механика.- Как же я соскучился, Эрк! – сказал он, отпуская рыжего толстяка.- Пройдёмте, - Эрк кивнул прибывшим, увлекая их в мастерскую.У входа стояли два неважно выглядевших «проныры» ФСГ и бирюзовый «вэн» без дверей и стёкол. На фоне всего этого, тачка Слига казалась пределом совершенства.Механик любезно предоставил путникам по удобному креслу. Джо отказался, попросив разрешения «снять» доспехи и теперь довольно балдел, наслаждаясь лёгкостью в теле.- Он сказал, что вы поможете нам добраться до Источника, - произнес слигон.Эрк почесал рыжую бороду и хлопнул себя по коленям.- Что ж, раз батя Слиг просит помочь - помогу, - он налил себе и Джону по шоту муншайна.Люди чокнулись рюмками. Алкоголь был крепким и отдавал машинным маслом.Джонни скривился и занюхал рукавом чёрной рубашки, которую ему перед поездкой подогнал спутник.И они пили. Джо и Эрк общались о чём-то своём, а Джонни слушал и изредка, ему даже удавалось метко вставить словцо.- В свое время, - начал механик, опустошив очередную рюмку, - человек по имени Бенджамин Франклин, сказал золотые слова: «Труд – отец счастья». Потому Священный до сих пор не сравняли с землей рейдеры. Здесь живет простой, богобоязненный народ, трудящийся не покладая рук на благо всей коммуны.Но сейчас, господа, у нас настали трудные времена.- И что у вас стряслось такого? – спросил Джонни, подавшись к механику.Эрк откинулся на спинку единственного стула и достал из кармашка своего комбинезона трубку.- Вы видели, сколько федератов тут снуёт? Мало того, что проблему не решают, так ещё и взяли нас в оборот окончательно.Примерно два месяца назад, - продолжал механик, утрамбовывая табак, - начал пропадать скот. Старейшины сразу подумали на куко, всё смелее захаживающих на территорию пастбищ. Убили пятерых, но без жертв не обошлось. В последней вылазке, мы проглядели выпрыгнувшего на нас из кустов хищника. Его челюсти сомкнулись на голове старины Боба, вмиг оторвав бедолаге голову. Знали бы вы, каково мне было смотреть в глаза его вдове…А скот продолжал исчезать и никаких следов. Как сквозь землю. Пришлось обращаться за помощью к федератам. Они пригнали бойцов и начали патрулировать округу, перебив всех куко на многие мили.Механик закурил трубку.- А что люди думают? – спросил червь.Эрк отмахнулся:- Начали верить в байки разные. Даже пустили сплетни о каком-то там древнем злом духе. Развели язычество в Божьем храме.- Так к чему вы клоните? – вступил в разговор, окруженный дымом от самокрутки Джон.- Завтра мы, вопреки запрету, намереваемся предпринять вылазку вниз по реке. Старожилы поговаривают, что там есть какие-то пещеры. Вы в деле? За беспокойство отплачу хорошей пушкой на тачку.Спутники переглянулись. Джонни засомневался, не желая отправляться в путь безоружным, но отрицательно помахал головой:- Нас ждёт долгая дорога.Эрк нахмурился, приложив ко лбу пустую рюмку. Потом сказал:- Раз Слиг нанял самого Джонни Вайлда, значит, пахнет кругленькой суммой. Там, где большие деньги, Джонни, там и большая опасность.Джонни ухмыльнулся и поднял рюмку.***Наёмник наколол на вилку отбивную из хиппо и взглянул на часы – почти час. Слигон сидел напротив, поедая что-то похожее на землю. Он проглотил ложку своего блюда и уставился на человека.- Мы делаем правильно. Я не моралист, Джон. Наш путь чертовски опасен, а у тебя в кармане - безделушка ценой в состояние. Гляди, сделаем доброе дело, дурное обойдет стороной.Джонни вспомнил череп куко над входом в салун Джаззи.- Если нас сожрут зашуганные федератами чудовища, виноват будешь ты, - сказал он и откусил стейк.Предрассудки и суеверия. Часть 2.Джон припарковал машину у паба, вылез наружу и направился к ковбойским дверям. Над входом, красовалась вывеска «Салун «У Джаззи»», а над ней – рогатый череп куко (или грума, как сказал семенивший следом червь).В тёмном прокуренном помещении, за богатой на выпивку барной стойкой, протирая тряпочкой бокалы, стояла Джаззи собственной персоной.У стойки было два свободных стула, на третьем, обхватив рукой стакан с медовой жидкостью, похрапывал мужчина в пыльном плаще и грязной широкополой шляпе. Девушка отложила бокал, внимательно рассматривая прибывших.- Доброго денёчка, - улыбнулся Джон, сняв шляпу и присаживаясь за свободный стул.Слигон стал рядом, опёршись о барную стойку и с интересом рассматривая ассортимент на стеллажах позади.Джаззи достала из-за стойки самокрутку и элегантно затянулась, выпустив изящное колечко дыма. Подстриженная под выкрашенный в белый цвет ёжик, с длинными ухоженными ногтями и твёрдой тройкой под одной маечкой – такой была Джаззи.- И тебе привет, дорогуша, - Джаззи улыбнулась, достала со стеллажа бутылку «Кесслера» и смешала его с лимонным соком в блестящем роксе.Джон сглотнул, глядя как стакан наполнился ровно наполовину.- Да, - произнесла девушка, - не волнуйся, я ещё помню твой «дрем».Наёмник махом опустошил стакан и громко стукнул им о стойку. Спавший рядом мужик приподнялся, проворчал что-то неразборчивое и снова отключился.- Ты, как всегда - великолепна, - произнёс Джонни.- А ты выглядишь дерьмово, дорогуша, - она вновь наполнила рокс, гипнотизируя мужчину синевой своих глаз. – Какими судьбами? И кто твой приятель?Джонни покосился на слигона, внимательно изучавшего начатую бутылку «Кесслера» и ответил:- Это… Джо, и мы тут проездом. Дельце есть.- И какое же?- Нам нужен ночлег. Червю желательно вернуться в слизистое состояние. Разумеется, не бесплатно.Хозяйка салуна подалась вперёд, едва не касаясь губ Джона, и кокетливо прошептала:- С возвращением, Джон.- Я тоже рад видеть тебя, мегера.В помещение вошли двое мужчин с прижатыми к груди ковбойскими шляпами: один – в джинсах и клетчатой рубашке, второй – в рясе священника. Девушка вернула свою верхнюю половину за барную стойку. Мужчины подошли и оценивающе уставились на путников.- Ух ты, да у нас новоприбывшие, да какие! – пробасил мужчина в рубашке, расхохотавшись с собственных слов.Джонни медленно обернулся, его рука лежала на револьвере. Незнакомец прищурился, театрально схватился за кобуру и расхохотался:- Не парься, мужик. Я всего лишь грёбанный шериф.- Горячие парни, - сказал священник, - Лиам, у тебя появился достойный конкурент! – священник протянул тяжёлую ладонь: - Я отец Александр, капеллан Священного.Путники обменялись рукопожатиями, но Джонни смотрел на шерифа с прищуром, медленно проговорив следующие слова:- Где же ваша звезда, шериф?Лиам приложился к стакану, затем махнул рукой:- Ай, звезда! С тех пор, как тут рулят ФСГ, моя должность носит исключительно формальный характер.- Что ж, давайте присядем, господа, - капеллан сделал приглашающий жест.Путники прошли к круглому деревянному столику, присаживаясь на неудобные табуреты. Подоспевшая Джаззи выложила выпивку на стол, разместив стаканы по фирменным деревянным подставкам с выжженной на них мордой куко. Толстые рога чудовища были сильно закручены, вытянутый череп застыл в хищном оскале; глазные провалы и массивные челюсти обрамляли лоскуты морщинистой кожи.Внезапно прямоугольник окна озарила белая вспышка, а затем сильно громыхнуло. Казалось, что съёжился каждый из посетителей салуна.- Ну что ж, - торжественно объявил отец Александр, – за знакомство!- Слигоны пьют скотч? – удивился шериф Лиам.Слигон уставился на желтоватую жидкость, на дне которой лежали идеальные кубики льда. Джаззи гордилась этими кубиками, делая «самый сексуальный лёд во всей пустоши». Видимо, она имела в виду колоссальные размеры пустынь, покрывающих семьдесят процентов суши нашего мира. Зелёные поля и долины, в пределах которых пока лежит путь команды Джо, напоминают пучок косичек на бритом черепе индейца.- Пью, ведь это жидкость, а слигоны просто-таки ей поклоняются, - ответил слигон и мужчины засмеялись.Священник махом допил остаток скотча и вздохнул:- И Бог живёт в этом месте и люди добрые, но в Священном ныне неспокойно…- Что вы сказали? – переспросил слигон.- Странные вещи творятся, - ответил капеллан. – Сам Дьявол заинтересовался Священным.- К чему же вы ведёте? Пусть я и слигон, но хорошо осведомлён в христианстве, святой отец.- Скот исчезает, пастухи и охотники то и дело натыкаются на языческие круги…- Круги?Отец Александр отвернулся к окну и проговорил:- Обитые кожей кувшины, помещённые в круги из костей животных и птиц, языческие капища… Чья ж это работа, по-вашему?- Мы наслышаны о бедах вашей общины, святой отец, - ответил Джон. – и собираемся прогуляться к устью реки.- О, плюс двое! Выпьем за это! – поднял новый стакан шериф.- Плюс? – удивился наёмник.- Мы тоже идём к устью. Не можем же мы бросить старину Эрка сам на сам с Дьяволом.Буря длилась пару часов. Ещё около получаса ей понадобилось, чтобы прочистить горло и повредить крышу какого-то сарая напротив.Облака-призраки отступили, давая дорогу звёздам и рогатому, как хиппо, полумесяцу. Спустя пару часов и несколько пустых бутылок виски, салун стоял вверх дном. Два стола перевёрнуты, шериф Лиам еле стоял на ногах, полусвисая на могучем плече капеллана.- Спасибо за гостеприимство и прекрасную компанию, - добродушно улыбнулся отец Александр, направившись к выходу и подняв в прощании руку, но вдруг остановился, едва не стукнувшись головой о дверной косяк, - Вместе мы способны одолеть даже Сатану.***Червь провёл ночь с комфортом, развалив своё скользкое желейное тело по клеёнчатому полу любезно предоставленной хозяйкой салуна комнаты. Наёмник провёл ночь в её постели. Джон проснулся к рассвету, гипнотически вертя в руках хромированный куб. Иногда, на нём проявлялось лёгкое свечение: оранжевые жилки переливались в зелёные и тёмно-синие, а затем по кругу. Так продолжалось с минуту, после чего куб гас и абсолютно произвольно зажигался вновь.Спавшая рядом Джаззи пробурчала что-то во сне, выведя наёмника из необычного транса, а затем вновь мирно засопела ему на ухо. В обед им предстояла вылазка к логову Сатаны.Джон так и не смог уснуть. Он встал, спустился к барной стойке и приложился к виски. Червь устал в дороге, и Джон не стал его будить. К тому же, им ещё предстояла вылазка в логово сектантов, что уже сулило весёленький денёк.Рубашка расстёгнута на груди, растрёпанные чёрные волосы вылезли из-под мятой шляпы. Он сидел на полу, картинка перед глазами пришла в движение. «Поздравляю, Джон, ты нализался в семь утра» - сказал он вслух.За спиной возникла Джаззи. Она стояла в распахнутом розовом халате, покуривая тонкую сигариллу.- Что ж, хочешь бухать – бухай, - сказала она.Джон уставился на струящийся меж её пальцев, дым.– Лови ключи. Салун сегодня не работает. Я одеваться. Закроешь за мной, и не забудьте закрыть потом за собой.Джон поймал связку ключей, поднялся и сделал жест, который вполне сошёл бы за «зигу»:- Так точно, мэм!Наверху проснулся ДжоДжо. Черви пробуждались легко, не ощущая усталости. Он затвердел, вновь превратившись в бронированного щекастого громилу. Большие, словно блюда, чёрные глаза, в сумерках комнаты выглядели довольно зловеще. Но громадные щёки и практически отсутствующий подбородок, делали его вид слегка комичным и нелепым.Слигон спустился на первый этаж, застав бухавшего за барной стойкой Джона.- Не советую сейчас пить, - сказал ДжоДжо.Джон глянул на напарника сверху вниз и обратно, поднял стакан и махом выпил. Джо выхватил стакан, сжал его в руке и сжимал до тех пор, пока стеклянный тумблер не разлетелся по всему салуну.- Ну ладно, ладно! – посетовал Джонни, вставая со стула.Спустилась Джаззи. Она была одета в оливковое пончо и ботинки с массивной подошвой.- Привет, Джо! – поздоровалась она с ДжоДжо и прикрыла за собой дверь.- И куда она намылилась? – задумчиво пробурчал Джон.- А она не сказала?По правде, Джона кольнула истина, но он её отверг и теперь грузил напарника человеческими отношениями. Но, возможно, виной всему был алкоголь.- Не-а… - Джон раскинул руки и закружился по помещению. – Ну и пусть чешет, салун «У Джонни» объявляется открытым!Червю шутка понравилась.Вниз по реке.Джонни вздохнул, завидев Джаззи в числе храбрых и неравнодушных жителей города.Она носила шляпу с пятиконечным значком шерифа. Некоторые, включая Эрка, сгрудились вокруг неё, с похотливым любопытством тараща глаза. Отряд состоял из знакомых путникам людей: Джаззи, Эрка, отца Александра и шерифа Лиама, сверкающего своей лысиной в лучах жаркой звезды; а также новых лиц: молодого двадцатилетнего мексиканца Хосе и двух братьев-бородачей Стива и Свена.- Hola, amigo! – крикнул шериф, заключая Джона в объятья.- Рад вас видеть! – сказал рыжий Эрк – инициатор миссии. – Рад, что все в сборе!Отец Александр посмотрел на уходящую вниз извилистую тропу. Тропа эта, вела к чёрной пещере. Он подумал: «Когда последний раз туда захаживал добрый самаритянин Священного?».- Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь. Благослови, Господи, начинаемое мною дело. и помоги мне благополучно завершить его при содействии Твоей благодати… - тихонько шептал Хосе.Все обернулись к нему, а капеллан громко вторил молитве:- Тебе посвящаю все мои труды и старания, чтобы они послужили для блага и спасения моих ближних. Через Христа, Господа нашего. Аминь.Рыжий Эрк водрузил на голову свою ковбойскую шляпу и повернулся к тропе:- Что ж, тогда в путь.***- Хосе, почему вы назвали их «куко»? – спросил Джонни мексиканца, когда отряд добрался до реки.Ярко светило солнце, заливая зелёную округу и отблескивая в реке. В многочисленных посадках росли молодые деревья и ягодные кусты. На покрышках и бревнах у берега, будто каменные, застыли балдеющие рептилии и ощетинившиеся зеркальными панцирями, гроки.- По аналогии с Эль Куко. Вроде вашего «мимика», - Хосе кивнул слигону, - страшилка для детей, одним словом.- И значит, мы идём ловить этого Эль Куко, - проговорил слигон. – Но знаешь, Хосе, страшилки рождаются не просто так. Мимики когда-то воевали с моим видом.Братья-бородачи шли чуть позади, в компании Джаззи и Эрка. Подслушав разговор, Свен постучал по стволу своего карабина:- Хоть «куко», хоть «эль куко», хоть сам Сатана. Против «7,62» не потянет.Мужики и Джаззи засмеялись. Но не Хосе.- Эй, Джо, - окликнула слигона Джаззи. – а правда, что вы гермафродиты?Джонни пошёл вперед, подальше от её трёпа.- А как вы решаете, кому в какую позу? – это уже вопрос от Стива.Слигон протестовал, нелепо размахивая конечностями:- Нет-нет, мы делаем это с самками!Смех и веселье прервал наёмник, шикнув на спутников и затаившись в кустах. Его правая рука легла на кобуру.Он заметил белёсые туши на одной из солнечных полян, к которым ветвилась тропа.Над головами, клокотали какие-то летающие существа, у ног проползла огромная ящерица. Природа казалась мирной.Засады не обнаружилось. Джаззи вошла в круг из туш разлагающихся хиппо. В центре круга лежал кувшин со следами гари. Девушка подняла кувшин и из горлышка посыпались кости.- Человеческие? – спросила Джаззи, разглядывая находку.Эрк нагнулся над костями. Хосе перекрестился, бородачи подняли оружие.- Похоже на то.- Хосе, твой Эль Куко способен на такое дерьмо? – язвительно произнес Свен, заметив ритуальный жест мексиканца.- Отвали от него, - прошипел на бородача Джон. Тот раздражённо сплюнул и достал готовую самокрутку.Джаззи вертела головой, разглядывая поляну. Она посмотрела на массивную голову одного из сложенных пентаграммой животных: длинная морда вывалила отвратительный синюшный язык на зелёный травяной ковер; на угасшем глазу сидело несколько насекомых.- Почерк сектантов, - произнёс отец Александр. – Что ж, пещеры рядом. С этого момента, нам всем придется быть начеку.Рыжий Эрк глянул на карту, кивнул и спрятал её во внутренний карман своего жилета.Сложнее всех было Джо - грузный слигон создавал много шума. Он будто нарочно ломал ветви деревьев; под его ногой, то и дело что-то хрустело и сыпалось.Когда кончилась тропа, стал виден зёв пещеры – чёрный провал в поросших зеленью горбах холмистого ландшафта впереди. Воды реки впадали здесь в обширное озеро.Бородач Стив достал причудливый монокуляр и осторожно выглянул с ним из-за лесного укрытия. Он долго разглядывал пещеру и тонкую линию песка, образующую в этом месте довольно уютный пляж, потом повернулся к остальным и прошептал:- Трое сектантов на берегу.Шериф Лиам забрал у Джаззи свою шляпу и снял револьвер с сыромятного ремешка на поясе.- Будете производить арест, шериф? – хмыкнула Джаззи.- Если потребуется, - мрачно ответил тот.Джонни, до того молча выглядывавший из-за широкого ствола, раскинувшего могучие ветви дерева, щёлкнул металлической зажигалкой, затянулся сигаретой и прошептал:- Беру их на себя. Борода, внимательно гляди в свою трубу, не хотелось бы поймать пули из засады. Подам знак, как подберусь к пещере.Стив кивнул. Джонни затянулся, выкинул сигарету и с ловкостью кота вынырнул из посадки.Отряд тихо рассредоточился, охватывая поляну. В густых зарослях, Джаззи видела лишь задницу крадущегося впереди слигона. Она не могла назвать себя верующей, но с радостью помолилась бы за Джона, если бы знала хоть одну молитву из тех, которые ежедневно читал в храме отец Александр.Заняв, наконец, хорошую позицию, она увидела фигуру Джона, медленно кравшегося к реке и ничего не подозревавшим культистам.Рядом с ней, в засаде, сидел Хосе. Жёсткие чернявые волосы взмокли от пота и липли к красивому смуглому лицу. Парень нервно сжимал шестизарядную винтовку.Джонни почти достиг цели, засев за удачно подвернувшимся большим валуном. Сколько бы он не вглядывался в лесную стену, напарники оставалась для него невидимы.- Видишь его? – обратился Эрк к Стиву, поглядывая на зёв природного грота. Они приблизились к нему на опасно-близкое расстояние.Бородач молча осматривал местность, то и дело осторожно смещаясь – густой пушистый подлесок мешал обзору. Наконец, объектив монокуляра остановился на пригнувшимся за валуном наёмнике. Наёмник медленно достал нож и бесшумно устранил одного из сектантов, вогнав нож в затылок бедолаги по самую рукоять. Потом он подхватил тело и утащил его обратно за камень.- Пока справляется, - ответил бородач.Джон бесцеремонно вытащил нож из затылка сражённого желтоглазого. Навязчивая похмельная слабость сменилась кровожадным азартом.Оставшиеся сектанты возились у воды, над подобием каменного алтаря, не заметив пропажи своего «amigo». Но разделить их не представлялось возможным.Наёмник выпрыгнул на ошалелых противников, метнув нож точно в татуировку одному из них. Сектант застыл на месте, придурковато уставившись на чёрною рукоять торчащего изо лба клинка, после чего рухнул, окрашивая песок в цвет своей крови. Другой схватился за оружие, но был повален и утоплен в озере шустрым наёмником.- Вот это мужик, - присвистнул Свен, глядя за побоищем во взятый у брата монокуляр.Джаззи нежно прикоснулась к Хосе и прошептала:- Мне тоже не по себе, милый. Но мы уже победили страх, отважившись спуститься к этой дурацкой пещере, - она улыбнулась. – Знай, ты – храбрейший мужчина во всём Священном!Хосе был смущён. Словно по волшебству, унялась дрожь в руках и коленях. Джаззи и самой стало значительно легче.Тем временем, Джонни добрался до пещеры и подал обговоренный знак. Остальные вылезли из укрытий достигли входа в уходящий в глубь холма природный грот.Первым, словно отважный пилигрим в царство тьмы, в пещеру вошёл отец Александр. Остальные последовали за ним с пушками наперевес. Замыкал процессию Хосе.Спустя пару десятков шагов, пещера завернула и приняла вид узкой кишки, где отряд превращался в идущую гуськом дичь. Сложнее всего было ДжоДжо – слигон едва помещался в клаустрофобном пространстве. Тогда, они услышали странное хоровое пение. Затем, «кишка» вывела их в просторную галерею. Стены здесь, были облеплены тускло-зелёным мхом, высвечивая отдельные сгустки погружённого во мрак пространства. По стенам и, примерно, пятнадцатифутовому потолку, шныряли бурые, размером с собаку, сверчки. Пение стало громче и мох вторил ему, мерцая то ярко, то тускнея.Вскоре, тоннель вновь превратился в «кишку», и идущий спереди Джон вдруг вернулся назад.Джаззи заметила, что что-то явно отбрасывало свет на камень впереди.- Кишка обрывается сразу за тем поворотом, – Джонни указал пальцем. Огонь зажигалки высвечивал заросшее щетиной лицо, на котором плясали жутковатые тени. – Потом, открывается аналогичная первой, комната. Сектанты сгрудились там. Заняты чем-то вроде ритуала.- Предлагаю подавить их внезапным огнём из всех стволов, - выдвинул предложение Свен.В помещении под холмом, в окружении факелов, у жутковатой, облачённой в жёлтый плащ фигуры, несли службу адепты «Чёрного Вихря». Какого же было их удивление, когда из узкого прохода, словно лягушки из банки, повыскакивали вооружённые еретики. Ближайший адепт так ничего и не понял, а голова его уже разлетелась вдребезги от пули молодого мексиканца. Джон выстрелил дважды, перекатившись за каменный стол у стены и сразив двоих. Оттуда, он записал на свой счёт ещё троих, метя точно в глаз. Джаззи убрала ещё одного, превратив сектанта в дырявую тушу выстрелом из обреза. Следующая пуля, была персонально для неё, отскочив от прочного панциря прикрывшего девушку слигона. Сектант с ужасом взглянул на свой «ремингтон», и ДжоДжо взорвал его голову двумя пулями 45 калибра.Ещё девять - четверо застигнутых врасплох сектантов были сражены в спины - пали под огнём братьев Гилл, отца Александра и Эрка. Свен выплюнул кусок чего-то, подозрительно похожего на мозги, разнёс в клочья запрыгнувшего в галерею сверчка и обратился к слигону:- Ну-ка, здоровяк, помоги мне пересчитать покойников.Слигон кивнул и они принялись стаскивать тела в ряд. Всего насчитали семнадцать человек. Все (у кого имелись головы на плечах) носили на лбах наколки в виде трёх рыболовных крючков. «Святыня» сектантов, теперь напоминала разгромленный ковбоями салун. Некоторые факелы валялись на полу, статуя «божества в жёлтом», столы и несколько скамей превратилась в груду дерева и камня.- Ребят, сюда! – крикнула ДжаззиОна нашла на полу незамеченную ранее в темноте книгу в чёрном кожаном переплёте. Осмотрев книгу повнимательнее, девушка вскрикнула и бросила её на пол, комично скривившись с поднятыми к подбородку кулачками.- Чего там? – Хосе подошёл к Джаззи и наклонился над книгой. Потом вскочил и перекрестился.Отец Александр, похожий теперь скорее на «Алого мясника», указал на книгу перстом:- Это богохульный трактат, ставящий под сомнение Священное Писание.- Отойдите же! – гаркнул Джонни и поднял книгу, в центре которой, торчал человеческий пупок.Наёмник открыл страницы, разглядывая надписи. Джаззи нависла над его ухом.- Что там? – спросил Эрк, подходя к ним.- Какая-то тарабарщина. Треугольники, крылья, жопы – сплошная чушь.Внезапно, книга завибрировала и едва не обожгла Джону руки. Её страницы почернели, и она рассыпалась в пепел по падении на пол.На лицах очевидцев, красноречиво читалось: «Какого хрена?».***По прибытии, весь отряд собрался в салуне.На фирменных подставках Джаззи, стоял виски с «самыми сексуальными» кубиками льда. По возвращении из логова сектантов, салун «У Джаззи», казался вершиной уюта.Люди выпили и закурили.- Ай да малыш Хосе! – Стен потрепал парня по голове. – В два счёта разобрался с тем вонючкой! - и они с братом рассмеялись.Смущённый Хосе улыбнулся.- Но что это за книга такая, что сгорает сама по себе? – отозвалась отлучавшаяся по нужде Джаззи.- Библия Сатаны… - мрачно произнёс отец Александр.Свен повернулся к капеллану и произнёс с ухмылкой:- Слыхал, Сатане не дозволено ничего, чего не пожелал бы Господь Бог.Отец Александр открыл было рот, но тут, Хосе осторожно выложил из подсумка какой-то диковинный предмет. Все уставились на стол и тут же отвели взгляды.В его центре, лежал шестиугольный медальон. Никто из присутствующих, никогда не видел такой абсолютной тьмы. Будто исчез клочок материи, и на месте него зияло шестиугольное окно в невозможный мрак.- Что за чертовщина? – подскочил Эрк. – Будто заблудившийся кусочек беззвездной ночи…- Что же за дьявольщина происходила в той пещере? – воскликнул капеллан.Джонни молчал, осторожно поглядывая на чёрное пятно. Иногда, оно приобретало вид шестиугольного медальона, но чаще, казалось просто режущей глаз безумной чернотой. Он был уверен, что от такого легко ослепнуть, если заиграться.- Откуда это у тебя, Хосе? – задал вопрос слигон.Мексиканец задумался и ответил, медленно чеканя слова:- Когда мы уходили, я обратил внимание на необыкновенный сгусток черноты, выделявшейся даже на фоне мрака пещеры. Понимаете, книга не растворилась бесследно… а эта штука была холодной и будто живой…- Так почему же не показал сразу? – вступил в разговор Джонни, разливая по стаканам алкоголь. Он скривился от дыма зажатой в уголке рта самокрутки.- Чтобы не накликать беды, - серьёзно ответил парень.- Спрячь его, только закрой глаза, - сказал наёмник.Парень кивнул и сделал как велелось, бросив предмет обратно в подсумок.- Нельзя хранить такое в городе, - сказал капеллан.Жители города согласились.- Попробуем сжечь, не выйдет – похороним в лесу, - кивнул Эрк.Вечером, человек и слигон покинули «Священный».- Спасибо за помощь, - сказал Эрк, когда Джонни и ДжоДжо шли к подогнанному Эрком «вэну». Грузовик был цвета хаки, с листами защиты на кабине и баке. На крыше его, красовался управляемый из кабины, новенький пулемёт.- А вам – за гостеприимство, - ответил слигон.- Спасибо, - кивнул Джонни.Он подошёл к Джаззи, обнял её и спешно запрыгнул в машину, выводя грузовик на старый тракт. Следующим пунктом в их длинном пути, был Город Грёз – Источник.Фигурки Эрка и Джаззи быстро удалялись и вскоре пропали из виду. Джонни мрачно глядел на загадочный куб.- Сектанты, «Алый мясник», «Город грёз»… - перечислил человек.- Спрячь его, Джон, - слигон имел в виду куб. – Во что бы мы не ввязались, мы - в одной лодке и вместе, одолеем даже «Алого мясника».Джонни спрятал куб, мрачно глядя на дорогу. В сторону Священного, стягивались силы "ФСГ".Свободная рамфора«Что скажешь?» - крутилось в голове у Альви, пока она пыталась отсчитать сдачу бородатому мужчине за полтинник. Несколько пуговиц в районе круглого живота расстегнуты; хмурый взгляд из-под седых бровей устремлен на неё.Голова девушки витала в облаках с того самого момента, когда Джон пригласил её в захватывающее путешествие.«Я нужна господину Слигу»…Почему ты не сказала «да»? Испугалась перемен в своей никчёмной жизни на всеми забытой дороге?».Щелчки толстых, что колбаски, пальцев перед лицом, возвращают Альви на землю. «Клоака», слигоны и грязь. И толстяк на внедорожнике, требующий свои двадцать плашек.Она пришла в себя, извинилась и отсчитала сдачу. Толстяк поковылял к машине, хохоча над ней вместе со своей компашкой.Но ей плевать. Альви вошла в туалет, схватила ножницы и осторожно отрезала локон волос. Светлый локон упал в раковину. Альви взглянула на него и принялась яростно кромсать свои волосы.«Твоя дорога не заканчивается у «клоаки», Альви».Все её чувства и ощущения непривычно обострились. Когда дело было сделано и волосы стали походить на лёгкую «помойку», девушка вошла в «клоаку».В помещении стояла резкая, но такая привычная вонь. Когда-то, у Альви была подруга Химена. Она работала в какой-то закусочной на юге и Альви всякий раз удивлялась, как подруга выносит эту жуткую вонь, круглосуточно царящую у вонючей забегаловки, под романтичным названием «Олд Роуд».Альви подумала, что, наверное, в клоаке пахло не лучше, а то и похуже.С потолка, привычно капала серая слизь. На столе, фиолетовыми индикаторами, мигала коробочка коммуникатора.Девушка подошла к столу, как смертник к эшафоту.- Я вас слушаю.- Будьте добры, соедините меня с мистером Слигом. Его беспокоит Лео.- Секунду, - ответила Альви, выполняя требование очередного «партнёра» шефа.Чем дольше она пребывала в этом месте, тем стремительнее, будто газировка, улетучивалась её решительность.Спустя несколько минут нервного ожидания, в помещение вошли две девушки, прибывшие на двухместном розовом проныре с тяжёлым закопченным "страйкером" на крыше. Одна была высокой, почти на голову выше Альви, хотя Альви, при своих ста шестидесяти с шляпой, считала себя достаточно высокой. Вторая была чуть ниже Альви, полноватой и размалёванной, как клоун.Высокая показалась Альви довольно привлекательной, не считая лёгкой лопоухости и излишне стервозного взгляда.- Детка, организуй-ка нам кокса для «Сьюзи», - заметив изумление на лице Альви, лопоухая разъяснила: - Она там, у бензоколонки.Альви щёлкнула коммуникатором и из окошка, показался маленький затвердевший слигон. Он поприветствовал девушек своим тонким голоском и пошёл с ними к бензоколонкам.Срезая волосы, она чувствовала себя свободной рамфорой, вольной лететь куда пожелает, но теперь, скорее походила на мелкого грока, навеки увязшего в болотах большого леса.Следом был одинокий рейнджер из «Степного братства». Он показался Альви довольно приятным и напомнил ей Джона: такая же ковбойская шляпа, тесно подогнанная рубаха и штаны карго. Только рейнджер был старше. Вокруг его глаз скопились морщинки, а за спиной, на ремне из кожи хиппо, висел начищенный карабин.Он рассказал ей, что едет домой с севера, из неподконтрольных ФСГ синдикатов.Потом были два слигона. Они забежали в клоаку и облегченно сбросили броню. У их грузовика отсутствовал передний бампер, правое переднее колесо едва держалось.Пока рабочие меняли клиентам колесо, Альви расспросила их о случившемся. Слигоны рассказали, что попали в засаду в пятидесяти милях к востоку.Рабочий день шёл своим чередом. Альви принимала звонки и клиентов, пока на небе не показались первые звёзды.От той мимолётной, химерной уверенности не осталось и следа. Уставшая Альви хотела лишь хорошенько выспаться. Мысли о приключениях по опасным неизвестным землям, уступили место банальной усталости.Такова жизнь Альви. Слиг хорошо оплачивал её труд, но каков прок с денег, когда обрезаны крылья?Направляясь к выделенному ей уютному домику, Альви пыталась удержать в подавленном сознании лоскуты авантюрных образов.И вдруг сама судьба постучалась в её сердце.Альви увидела свет фар ФСГ и выбежала к дороге, сигналя ему рукой. Он затормозил и Альви побежала к машине. Из окна высунулся молодой парень с густыми чёрными волосами. Его руки, по самые локти закатанной клетчатой рубашки, были покрыты цветными татуировками. Он осмотрел девушку с головы до ног, задержав взгляд на волосах.- Альви? – удивился он. – Точно! Это же ты та миленькая секретарша бати Слига!Альви попыталась вспомнить его лицо, но оно потерялась в множестве лиц странников, ежедневно прибывавших к заправке.- Мне нужно в Священный, сэр, - ответила она.Парень оглянулся на «клоаку», после чего широко улыбнулся и открыл пассажирскую дверь.Альви невозмутимо обошла машину и умостилась на сидении.- Значит, старина Слиг совсем тебя доконал, - обратился к девушке патрульный, - Сбежала?- Жизнь без дороги вела меня в тупик, - ответила Альви.Патрульный снова улыбнулся, вставил в зубы самокрутку и повёл машину вдоль лесной стены.В сумерках, лес походил на спящее циклопическое чудище. Мысли Альви спутались, покрылись чёрной непроницаемой дымкой.«Что скажешь?» - переспросил Джон.- Да…- Что? – повернулся к ней патрульный ФСГ, но Альви уже отрубилась под ровный шум двигателя.«Тем лучше», - подумал патрульный, ведь желтоглазый «проныра» и не думал останавливаться в затрёпанной религиозной коммуне, мча к Источнику – Городу Сладких Грёз.

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