Архив из макулатуры 2. Дело № 1436 - "Легенда о Буратино" (Секретные архивы КГБ)

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 20:07

dimacraft04 Просмотров: 132 Комментарии: 1 0 Вчера, 20:07 by

Стас нашел нас с Чингой вечером на пустыре, который облюбовали буквально все собачники района. Пока Чинга резвилась со своим давним и породистым приятелем, шотландским Колли по кличке Джигит, Стас бесшумно подкатил ко мне со спины на велосипеде.- Ух, Стас, ты откуда? - отпрянул я от неожиданности.- Да с работы еду, а тут гляжу - вы гуляете, вот решил сразу тебе отдать, - с видом заговорщика протянул пакет приятель.- Илюха, тут такое! - я прочитал и просто в прострации! Ну ладно там самолет в тайге, это где-то далеко и вроде не про нас. Но вот тут, тыкая пальцем в полученный мною пакет с очередной папкой секретных документов, Стас перешел на свистящий шепот.-Тут такое, Илья! - и оно среди нас, ходит прямо по нашим улицам!Я попытался извлечь папку, но Стас схватил рукой край пакета и, озираясь по сторонам, буквально зашипел:- Не здесь!Немногочисленные владельцы собак были заняты своими питомцами и совершенно не обращали на нас внимания. Но перечить другу я не стал, ведь те материалы, что он мне приносил, действительно имели гриф ”Совершенно секретно”, а контора, которая ими занималась, была в свое время очень влиятельной организацией.Получив от приятеля очередную порцию сенсационных документов, я поспешил закруглиться с прогулкой и, подцепив Чингу на поводок, направился к подъезду.Дома сразу же уселся в любимое кресло и с трепетом раскрыл старую потрепанную папку комитета госбезопасности СССР с делом N 1436 и грифом “Совершенно секретно”.Ее содержимое словно отбросило меня в прошлое. С пожелтевших фотографий смотрели люди эпохи Советского Союза. Постановочный снимок на игровой площадке детского сада “Золотой ключик”. Группа детей выстроилась у разрисованного деревянного домика, а по краям композиции стоят воспитательница и нянечка в белых халатах. Еще были фотографии с мест преступлений, протоколы допросов и заключения экспертов. На многих листах мелькала знакомая подпись ”Туманов”. После дела о пропавшем самолете этот автограф стал знаком качества, который подтверждал только одно - материалы в папке находятся за гранью нашего понимания.Досконально изучив каждую бумажку, я понял каким будет мой рассказ. Осталось только изменить все имена и названия некоторых объектов. Секретность всё-таки.Отхлебнув чаю, я подтянул клавиатуру, и пальцы сами побежали по клавишам.Дело N1436После обеда Самарин сам заглянул в кабинет к Туманову.Ярослав встал из-за стола, чтобы поприветствовать шефа, и сразу заметил, что майор не в духе.- Здравствуй, Яр. Мне сейчас звонили сверху с очень настоятельной просьбой, чтобы я снарядил толкового сотрудника для воспитательной работы, - тут Самарин сделал паузу, глядя в удивленные глаза подчиненного, и немного помолчав, продолжил:- Нашелся в нашем славном городе некий следователь Фролов, который, видите ли, маньяка на деревянных ногах ищет! Совсем они там в МВД с катушек съехали! В общем, ему приказано быть через полчаса в твоем кабинете, чтобы передать это дело лично тебе, так что жди и никуда не отлучайся. Понял?- Так точно. А воспитывать-то, кого надо?- Объясни этому олуху доходчиво, что в Советском Союзе нет никаких маньяков, - Самарин снова выдержал паузу, глядя прямо в глаза Туманову.- Будет сделано! Линию партии и правительства растолкую в лучшем виде! - лихо отчеканил Ярослав.- Вот только давай без вот этих твоих “гусарских” шуточек! И так настроение с утра испортили, - с досадой в голосе бросил майор.- Виноват. Да разберемся мы с этим Фроловым, Николай Степанович, - примирительным тоном заверил выходящего в коридор шефа, Туманов.Минуты ожидания тянулись томительно, Ярослав пытался представить себе странного маньяка на деревянных ногах. Инвалид с протезом или злодей-циркач на ходулях? Размышляя над этой загадкой, Туманов выводил на листке рисунок и, к моменту, когда в двери кабинета постучали, на бумаге уже красовался одноногий пират с костылем и попугаем на плече.- Войдите! - перевернул листок на столе хозяин кабинета.- Капитан Фролов, - представился вошедший и протянул руку.- Туманов, капитан госбезопасности, - Ярослав стиснул крепкую пятерню и предложил присесть у стола.Гость положил на стол пухлую папку и уселся рядом. Ярослав сел напротив.- Ну выкладывай, капитан, что за маньяка на протезах ты хочешь поймать?Фролов открыл папку, вынул фото с места преступления и, передав в руки собеседнику, начал рассказ:- 6 Августа по адресу: улица Запрудная, дом 30, квартира 2, был обнаружен труп восемнадцатилетнего Дмитрия Глухаренко. Его нашли родители, которые вернулись с дачи утром. Причина смерти - утопление в унитазе. Убийца заткнул половой тряпкой сливное отверстие, спустил воду, и после того, как унитаз заполнился, он окунул туда голову жертвы, удерживая ее в таком положении, пока тот не утонул. Пострадавший - довольно крепкий парень и в квартире повсюду следы активного сопротивления, все разбросано, зеркало разбито. На теле убитого также имеются ссадины и следы борьбы. Кисти рук просто утыканы древесными занозами. Под ногтями чешуйки старой, высохшей краски разных оттенков. А на шее и голове следы рук убийцы.- Отпечатки обнаружили? - вопросительно поднял бровь Туманов.- А вот тут начинается самое интересное, - извлекая из папки очередное фото, продолжил следователь.- Судя по следам рук, убийца орудовал в варежках. Гематомы на коже убитого имеют форму ладоней, причем детских. И везде четко видно, что большой палец отдельно, а остальные вместе. Мало того, на полу грязные следы бесформенной обуви и... тоже детского размера.Подтвердив еще одним снимком свои слова, Фролов взял паузу, словно ожидая вопроса от Туманова.- Выходит убийца - карлик?- Этот карлик, по словам экспертов, обладает неимоверной силой, он просто взял за волосы человека, который почти в два раза больше ростом, притащил того в туалет и утопил в унитазе. При этом совершенно не реагируя на неистовое сопротивление жертвы.- А что соседи говорят? Они ведь должны были слышать шум.- Соседи действительно слышали шум и ругань около часа ночи. Но все уже к этому привыкли. Дело в том, что семейка Глухаренко пользуется дурной славой в доме. Любители выпить, а их квартира на первом этаже давно превратилась в притон, где ночные драки и дебош отнюдь не редкость. Весь подъезд уже махнул на них рукой, тем более в этот раз все закончилось очень быстро. Сосед сверху сказал, что шумели не более 10 минут, а потом все стихло. По его словам, это был рекорд, обычно полночи барагозят. Раньше вызывали милицию, пытались приструнить... но все бесполезно. В квартире номер 2 даже входная дверь никогда не закрывалась на замок, как говорится "проходной двор".- Хорошо, ну а родители-то, что говорят? Может они знают кто этот карлик?- Родители, когда начали трезветь после той самой, ночной попойки на даче у знакомых, вспомнили, что у них еще один сын есть - Михаил, на год младше Дмитрия. И после недолгих поисков, его тело было найдено на берегу протекающего неподалеку Околицкого канала.Очередное фото легло на стол перед Тумановым.- Убит не менее жестоким способом, - прокомментировал изображение Фролов. -Удар острым деревянным штырем в левый глаз. Причем рана сквозная, затылок проломлен изнутри. Орудие преступления на месте не обнаружено, но в ране найдены древесные волокна и чешуйки краски идентичные тем, что были под ногтями у Дмитрия Глухаренко. Следов борьбы нет, но рядом снова те самые следы обуви детского размера. Ночью был кратковременный дождь, и на влажной земле удалось найти пару качественных отпечатков подошвы. Вот на этом фото четко видна их древесная текстура.- Карлик в деревянной обуви жестоко расправляется с подростками. Это больше похоже на страшный сон, - Туманов поднял глаза от фотографий, в его взгляде читалось удивление.- Вот и я говорю, немотивированная жестокость, словно орудовал маньяк...- Кстати о маньяках, - строго прервал Туманов. - Кроме меня никому больше слово “маньяк” не говори, и так все начальство переполошил. И вообще, все версии, которые выходят за рамки советской действительности, озвучивать только мне и никому более. Это понятно?- Так точно, - вздохнул Фролов.Выполнив приказ начальства по воспитательной работе, Ярослав перешел на примирительный тон:- Ты пойми, хоть я и забираю дело, но тебя не отстраняю, будешь мне помогать, только вот определенную секретность придется соблюдать. Не стоит лишний раз выводить людей из равновесия.Туманов умело использовал психологические приемы и знал, что после “кнута” обязательно должен быть "пряник", иначе можно совсем потерять контакт с человеком.- Скажи, а кинолога вы привлекали?- Да, там следы этого ман... э-э-э, карлика, ведут к самой кромке воды и обрываются, словно он в канал нырнул, ну мы, естественно, обшарили с собакой оба берега, но, к сожалению, пес так и не взял след.- А что свидетели?- Карлика никто не видел, и зацепок пока нет, все показания в папке.- Хорошо, - складывая фотографии в папку, подвел итог Туманов. - Я изучу показания свидетелей и завтра ближе к вечеру тебе отзвонюсь, чиркни мне свой рабочий.Фролов написал на листке номер телефона и, попрощавшись, отбыл восвояси.Туманов же засел за изучение протоколов опроса свидетелей.Родители потерпевших показали, что с пятого по шестое августа они отмечали день рождения дальнего родственника на его даче. Сыновья отказались ехать с ними и остались дома одни. Вернувшись домой около 10 часов утра, супруги Глухаренко обнаружили труп старшего сына в туалете и сразу вызвали милицию.Пожилая соседка по лестничной площадке подтвердила, что братья Глухаренко были живы после отъезда родителей, так как видела их около шести вечера, когда сидела на лавочке у подъезда. Братья вышли на улицу, поздоровались с ней и, по их словам, отправились гулять. Выглядели оба трезвыми.Сосед этажом выше видел братьев, когда они возвращались домой около одиннадцати вечера. Мужчина курил на балконе и приметил, что братья вышли из ворот детского сада “Золотой ключик”. Аллея, ведущая к детсаду, очень хорошо освещена и ошибки быть не может, причем оба парня были "под мухой". У подъезда братья повздорили, и старший пошел домой, а младший, шатаясь, побрел в сторону беседки у канала. Затем пошел дождь, и свидетель вернулся в квартиру. Около часа ночи он проснулся от шума из квартиры Глухаренко. Громко ругая дебоширов, мужчина постучал по батарее и, попив воды, лег в кровать. Через 10 минут все стихло.Сторож детского сада, шестнадцатилетний Константин Левашов сначала отрицал, что видел пострадавших в тот вечер. Но потом признался, что братья Глухаренко заходили к нему во время дежурства в “Золотом ключике”. По его словам, братья пришли попить пивка в спокойной обстановке. Они где-то раздобыли денег и не хотели, чтобы им на “хвост” упало полдвора. Выпив пиво в одной из беседок детсада, “Глухари” пошли домой и больше Константин их не видел.Что-то не понравилось Туманову в показаниях сторожа детского сада. Парень явно юлил. Да еще информация от заведующей “Золотого ключика” подлила масла в огонь. Оказывается, сторожу Виталию Левашову шестого августа был объявлен выговор за пропажу со двора детского сада деревянной фигурки.- Вот тебе раз... - мысленно удивился чекист. - Дежурил Константин, а выговор Виталию влепили. Странно...На следующий день Ярослав назначил Фролову встречу прямо у “Золотого ключика”. Интуиция подсказывала, что клубок надо распутывать именно отсюда. В 16.10 служебная "Волга" с номерами госбезопасности подкатила к воротам детского учреждения. Следователь уже был на месте.- Здорово, капитан, мне бы с заведующей поговорить, но не хочу лишний раз своей корочкой людей пугать, ты меня ей представь как коллегу.- Не вопрос, товарищ Туманов, - улыбнулся оперативник. - Пошли на второй этаж.Старый дворник был уже "под градусом" и, узнав Фролова, вытянулся по стойке смирно, приложив руку к “пустой” голове, метла при этом видимо исполняла роль винтовки.- У себя? - кивнул на окна второго этажа оперативник, проходя мимо бойца с метлой.- Так точно! - с трудом “расплетая” язык, отрапортовал дворник.На двери, в которую постучал Фролов, висела табличка с лаконичной надписью “Заведующая”.- Войдите, - раздалось приглашение из кабинета и мужчины вошли.- Здравствуйте, Тамара Игоревна, я сегодня с коллегой, у него есть несколько вопросов к вам, знакомьтесь - капитан Туманов.- Да я вроде все рассказала в прошлый раз... - заметно забеспокоилась грузная женщина в очках.- Да вы не переживайте, можно мы присядем? - перехватил инициативу Туманов.- Да, да конечно, - Тамара Игоревна жестом указала на стулья.- Скажите, в ту ночь, когда пропала деревянная фигурка с игровой площадки детсада, дежурил Константин Левашов?- Э-э-э... н-н-ну да, - было заметно, что внутреннее напряжение не покидало заведующую.- А почему же тогда выговор объявили Виталию Левашову.- Дело в том, что официально сторожем у нас устроен Виталий Иванович Левашов, дедушка Константина… вот, ...но в тот вечер мне сказали, что Виталий Иванович неважно себя чувствует и вместо него подежурит внук Костя. Он парень взрослый, да и каникулы сейчас...- Понятно, а кроме фигурки ничего не пропало?- Да нет... все на месте...- Скажите, а как выглядела пропавшая фигурка? - разглядывая многочисленные фотографии на стене, спросил Ярослав.— Это Буратино, его нам сделал бывший заведующий, Эдуард Карлович, когда вышел на пенсию. Добрейшей души человек, очень любил детей и увлекался резьбой по дереву, но, к сожалению, умер в прошлом году. У него были золотые руки, для каждой группы он сам вырезал деревянную фигурку одного из персонажей сказки про Буратино, - Тамара Игоревна почувствовала, что беседа перетекла в более выгодное ей русло и, немного успокоившись, затараторила, с придыханием рассказывая о бывшем начальнике.- Вы знаете, когда он был еще нашим заведующим, то мы за глаза называли его папой Карло, - женщина расплылась в улыбке, вспоминая старые времена. -У нас в “Золотом ключике” всегда была очень душевная атмосфера.- Это он? - Ярослав подошел к одной из фотографий на стене и ткнул пальцем в центр. Композиция на уличном снимке являла собой коллективное фото детишек с воспитательницей и нянечкой в белых халатах. Фоном служила расписная избушка и фигурка Буратино, который был на две головы выше детей. Именно в него и уперся палец Туманова.- Да не-е-ет... это его Буратино, а Эдуард Карлович есть на другой фотографии.- Я о пропавшей фигурке, - улыбнулся Ярослав.- Ой, ну да... именно эта фигурка и пропала, - закивала Тамара Игоревна.- Я могу взять у вас эту фотографию?- Да, конечно, у меня еще одна есть, я потом заменю.- Спасибо, - Туманов взял карточку в руки и еще раз внимательно посмотрел на нее. - Довольно высокий Буратино был.- Это чтобы дети о его нос не поранились, он всё-таки острый, - пояснила заведующая.- Еще раз спасибо Вам, Тамара Игоревна, до свидания, у меня больше нет к вам вопросов.- Ты ведь не думаешь, что фигурку спер убийца? - уже на улице спросил Фролов.- Я думаю, что мне очень надо поговорить с Костей Левашовым, судя по адресу в протоколе, он живет вон в той пятиэтажке, - кивнул Туманов в сторону здания. - Пошли представишь.- Ну пошли.Подниматься на четвертый этаж не пришлось - Константин сидел на скамейке у подъезда. Увидев следователя, парень поздоровался.- Привет Костик, это мой коллега - капитан Туманов, он хочет кое-что прояснить по твоему дежурству в “Золотом ключике”Парень вздохнул, и по его лицу стало понятно, что меньше всего на свете он сейчас хочет говорить о том злополучном дежурстве.- Да там и прояснять нечего, приперлись ко мне Глухари с пивом, ну посидели, выпили, потом ушли, вот и все, - с явным раздражением пробурчал Левашов.- Послушай, Костик, - начал Туманов. - Мне очень не хочется тебя вызывать на допрос, да и сам ты, думаю, не горишь желанием, поэтому есть еще два варианта - либо общаемся у тебя дома при родителях, либо... чтобы без лишних ушей, вон там стоит моя машина... ну ты понял.- Лан... пошли в машину.Ярослав чувствовал, что парень многого недоговаривает, а квартира с родителями и лавочка у подъезда не подходят для откровенной беседы. Другое дело - просторный салон черной "Волги", которую Туманов припарковал так, что ее практически полностью скрывали кусты.Чекист усадил парня на переднее пассажирское сиденье, сам сел за руль, а Фролов разместился сзади.- Скажи, куда делся Буратино? - Ярослав произнес это таким тоном, словно подозревал в краже самого Константина.- Да не знаю я, после того как “Глухари” ушли, я заперся в фойе детсада, там пара кресел есть со столиком журнальным, ну и проспал в этом кресле до утра.- У тебя был конфликт в тот вечер с братьями Глухаренко?- Да нет... особо не цапались, так, поржали немного, пивка попили да разошлись.- Когда они ушли, Буратино на месте был?- Ну да... стоял на месте.- Кто мог убить братьев Глухаренко? - отвечая на предыдущие вопросы, парень не смотрел в глаза собеседнику, а тут он сначала глянул на Фролова, потом на Туманова и после паузы произнес:- Ну откуда мне знать? - и снова опустил глаза вниз.Ярослав подмигнул Фролову и кивком головы попросил того выйти из машины. Фролов все понял и со словами:- Пойду прогуляюсь, - выбрался на улицу, не забыв хлопнуть дверью.- Костя, давай начистоту, я работаю не в милиции и могу гарантировать, что у тебя ни будет никаких проблем, связанных с этим делом, мне надо, чтобы ты рассказал все, что было и все, что ты об этом думаешь. Вот тебе мой домашний телефон, - Туманов протянул листок с номером. - Если что, сразу звони, я решу все проблемы, и тебя никто не тронет. - Поверь, я готов на полном серьезе услышать любую, самую невероятную версию, я к этому давно привык. Расскажи, как все было тем вечером, об этом будут знать только два человека - я и мой непосредственный начальник.Парень поднял взгляд на Туманова и посмотрел прямо в глаза.- Хорошо. В общем-то, как я уже говорил, пришли ко мне Глухари вечером в детсад. Я там один был, все уже разошлись к тому времени. Эти два гопника где-то денег раздобыли и принесли пива с рыбой. Ну я ворота им открыл, думал посидим культурно в беседке, в картишки перекинемся, да и выпровожу их через пару часиков. Но посиделки затянулись. Мишка потом еще за пивом сбегал и… водки прихватил. Я-то от водки отказался, но Димон похоже втихаря ее в пиво добавил. Вот меня и развезло. Сначала сидели спокойно, в дурака играли, анекдоты травили, веселились.Там около беседки фигурка Буратино как раз стояла, рядом с домиком. И когда стемнело... в Глухарей словно бес вселился.Сначала младший, с криком - Смотрите пацаны, я Ван Дамм! - ногой фигурке нос сломал. Следом старший подошел и давай мочиться прямо на Буратино, да еще на голову ему старался попасть. При этом оба ржут, как кони. Ну я, естественно, наорал на них. Обозвал дебилами. Ну как можно на детской площадке такое творить? А Мишка мне в ответ:- Да не очкуй, ночью дождик обещали, он все смоет, - с этими словами он потушил окурок прямо о левый глаз фигурки, и они оба пошли домой.Глухари, конечно, те еще дебоширы, но в тот вечер у них словно крышу сорвало, не пойму, что это было. Может, полнолуние на них так подействовало, а может, с выпивки развезло. В общем, вытолкал я их за ворота, закрыл садик на замок и пошел прибрать немного в беседке, чтобы утром никто не заметил. Подмел окурки, собрал мусор, а вот носа Буратино я так и не нашел. Фигурка тогда еще на месте стояла, как сейчас помню. А у меня на душе словно кошки скребли, мерзко так стало. Я ведь и сам в этот садик ходил. Тут каждый персонаж мне как родной. У Буратино такой вид был жалкий, аж сердце кровью обливалось. Он ведь рядом с избушкой стоял, на которой Мальвина нарисована с цветами. Она ведь смотрела прямо на него. Знаете, я хоть и пьяный был, но меня тогда пробрало очень сильно, словно осквернили что-то светлое из детства. Да еще на глазах у Мальвины. Помню, подошел я тогда к Буратино, вынул окурок из его глаза и прощения попросил. И тут такое произошло, у меня аж мурашки по спине побежали. В свете Луны я увидел, как фигурка крепче сжала свои кулаки, и услышал треск волокон его деревянной мускулатуры. Конечно, может быть, мне все это показалось спьяну. Но я не стал испытывать судьбу и пошел спать в фойе, предварительно закрыв двери на замок. А утром я обнаружил, что Буратино нет на месте и потом эти убийства.- Костик, а что ты сам об этом думаешь?- Можете смеяться надо мной, но я уверен, что это Буратино Глухарей замочил. Помните, Димон помочился на него, и потом нашли Димона в унитазе. А Мишка нос сломал и окурок в глаз сунул. Скажите, в какой глаз Мишке ткнули деревянным колышком?- В левый.- Вот! Носом он своим его завалил, прямо в тот же глаз, куда Мишка окурком ткнул. Четко по пунктам отомстил.Туманов не знал что и думать, мысли путались, но ведь он и сам предполагал нечто подобное, все улики подсказывали, что они с Фроловым ищут-то не человека.- Слушай, а почему после всего этого он в канал прыгнул?- Километрах в семи отсюда по течению, канал протекает мимо кладбища, где похоронен Эдуард Карлович. Больше мне нечего сказать, делайте выводы.Туманов сделал выводы и сегодня он решил пойти до конца. Распрощавшись с Костиком и Фроловым, Ярослав прибыл на кладбище один. Уже смеркалось, когда они со сторожем нашли могилу старого мастера. Пожилой смотритель схватился за сердце, когда увидел странную картину на месте захоронения. С портрета на могильном памятнике смотрело доброе лицо Эдуарда Карловича, а рядом, привалившись на оградку, стояла деревянная фигурка безносого Буратино. Белая краска на его лице облупилась, обнажая красную грунтовку, которая выглядела в сумерках как пятна крови. Трещина в голове проходила прямо через выжженный глаз, деревянный кулак левой руки сжимал длинный острый нос. Лицо деревянного человечка выражало смертельную тоску и смотрело прямо на фотографию своего творца.- Это кто ж его сюда притащил? - прохрипел пришедший в себя сторож. — Вот хулиганы-то, надо убрать этот мусор немедленно, а то родственники будут жаловаться.***В кабинете Самарина стоял терпкий запах кофе. Снимки и протоколы занимали почти всю поверхность стола.- Вот скажи мне Яр, откуда все это лезет? Почему в нашей стране и в наше время? - в тоне майора угадывалась досада. - Ведь не вяжется все это с материализмом, противоречит нашим убеждениям. И, кстати, куда ты этого Буратино дел?- Сожгли мы его, Николай Степанович, дотла, вместе с мусором, но сначала я у сторожа ножовку попросил и отпилил у фигурки правый кулак. Наш Буратино из цельного куска дерева был вырублен, ну кроме носа, тот отдельно вставлялся. Так вот, этот кулак я распилил на две части и привез нашим экспертам. Внутри они обнаружили волосы с головы Дмитрия Глухаренко и следы его крови. В самом центре цельного деревянного кулака.----Автор: Георгий НемовРедактор: Екатерина Сазонова

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