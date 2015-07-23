Головная боль

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 23:11

Причина: Стилистика автора сохранена.

Snowik Просмотров: 73 Комментарии: 2 0 Вчера, 23:11 by

Ночную тишину нарушали удары декабрьского ветра в окно. Я открыл глаза и смотрел в потолок, думая о завтрашнем (вернее, уже сегодняшнем) дне. Меня беспокоила головная боль. Кое-как я пробрался сквозь квартирную мглу на кухню, где выпил обезболивающее. Мысли хаотично вертелись в моей голове: учёба, экзамены, отношения. Я ещё раз выпил воды и отправился досыпать оставшееся время, я хотел быть свежим этим утром. Сон не заставил себя долго ждать - уже через несколько минут я заснул.Разбудило меня непонятное противное чавкание. Я повернул голову в сторону источника звука и еле как разглядел её через чёрную пелену ночи. Она стояла на столе и, не сводя глаз, смотрела на меня. Я оцепенел. Она продолжала смотреть на меня и чем-то чавкать. Я не мог разглядеть, что там было, но это что-то еле видно блестело. Создавалось ощущение, что наш визуальный контакт длится вечность. Голова, что чавкала на столе, не собиралась сдаваться. Тут мне в голову пришло, что, возможно, я попал в осознанный сон. В этом деле я был не профи, но кое-что знал. После того как я резко дёрнул ногой, меня окутала тьма.Эта тьма постепенно превратилась в осознанность, и я поднял голову. Это действительно был сон. Я облегчённо вздохнул и пошёл в туалет. По пути до белого друга, я обнаружил, что пол необычно холодный и ровный, не было этих скрипов, что есть в каждой квартире, в которой ремонта не было лет двадцать. "Кажется, наверное", - подумал я и не стал заострять на этом внимания. Зайдя в туалет, я не сразу обнаружил неладное, что-то капнуло мне на плечо, и я машинально посмотрел вверх. К счастью или сожалению, я ничего не успел увидеть, так как свет погас. Я смыл и быстро пошёл обратно в комнату. Я встал на пороге.В комнате неподвижно стояли два силуэта. Я не мог понять, где находится голова у этих теней. Я ретировался в комнату к родителям, чтобы сообщить о незваных гостях, но там никого не было. Я включил свет и закрыл дверь на щеколду. В зеркале я заметил, что на моём левом плече засохшая бурая капля. Мне было точно не до неё. "По моей квартире шастают какие-то силуэты, а я думаю о капле", - подумал я и не придумал ничего лучше, чем самостоятельно прогнать преступников. Вооружившись отцовским охотничьим ножом, я осторожно выглянул и, никого не обнаружив, медленно направился к своей комнате, попутно чем-то хлюпая. Казалось, что с момента моего ухода, силуэты вовсе не двинулись с места. А может, они ненастоящие? Иллюзия, которую создала мгла? Я медленно потянулся к выключателю, направляя нож второй рукой в сторону теней. Стоило только прикоснуться к выключателю, как вдруг силуэты исчезли. Нет, они не растворились, они молниеносно опустились вниз. Меня охватил дикий ужас, на такие быстрые движения человек просто не способен, что-то во мне перемкнуло, и я бросился с ножом в пустоту. Я размахивал им с криками "Умрите, умрите, умрите". Это могло продолжаться довольно долго, если бы я не отключился...- Я правда не хотел, я просто случайно принял на дозу больше! Я здесь ни при чём! Вы не понимаете? Это сделал не я! Я бы никогда так не сделал!- Подсудимый, Вам слова не давали. Имейте уважение к присутствующим.- Итак, Вы, Паршин Александр Викторович, в ночь с 22 по 23 декабря совершили два убийства. Ваши соседи слышали, что Вы кричали в своей квартире и громко стучали по полу. Напоминаю, что кроме Вас и Ваших родителей никого в квартире не находилось...Далее следователь стал показывать фотографии убитых. Это были изуродованные до неузнаваемости головы родителей подсудимого, стоявшие на письменном столе. Тела были расчленены, а их внутренности развешаны по квартире, словно гирлянды. Кровь убитых была повсюду. Весь пол был залит бурой засохшей жидкостью. Одной из улик была баночка с обезболивающим.- Вы утверждаете, что приняли обезболивающее, но экспертиза показала, что вместо обезболивающего в ёмкости были мощные психотропные вещества. Также мы нашли некоторых Ваших клиентов, которые подтвердили, что Вы торговали наркотиками...

Ключевые слова: Резня наркотики изменения в поведении авторская история

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