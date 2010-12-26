Человек в белом

Даниил Терехов Просмотров: 168 Комментарии: 2 +3 Вчера, 19:20 by

Меня зовут Даниил Терехов, и скоро я умру. Меня убьет человек в белом. Только он не человек. Я не знаю, что мне делать. Остается только рассказать, хотя всё равно мне никто не поверит. Так наверно чувствуют себя сумасшедшие. Когда они знают что-то, точно знают, но никто вокруг не верит, и никогда не сможет поверить. Но я не сумасшедший.Вчера утром я как обычно вышел на пробежку. Ну в смысле как обычно, бегаю я уже три недели. Я всем говорил, что это для здоровья, но на самом деле мечтал, что приведу себя в форму, и Алена на меня посмотрит по-другому. Знаю, что идиот, но ничего не мог с собой поделать. Сейчас уже нет разницы. Алена - это моя однокурсница. Официально мы друзья, но для меня это френдзона.Я бегаю утром, перед колледжем. Вышел из дома в шесть утра, было прохладно. Помню, не в первый раз подумал о том, когда скоро станет совсем холодно, запишусь в бассейн. Каждый день я старался менять маршрут, чтобы не было однообразия. Но основную часть всегда бегал по набережным - просто люблю быть возле воды. Вот и вчера бежал вдоль канала Грибоедова. Если бы я только выбрал другой маршрут...Людей в центре в такую рань почти не было. Отдельные рандомные прохожие, спящий бомж, полицейские в машине переговариваются. Встретил трех таких же бегунов - я их уже знал в лицо, с одним мужчиной мы даже обменивались кивками.Я бежал и как обычно думал об Алене, и вдруг я заметил что-то в воде. Сначала я не понял, что это. Но потом увидел - это было лицо девушки.Я чуть не упал, потому что ноги будто сами собой перестали бежать, я даже не давал им такой команды. Просто встал как вкопанный.Девушка была примерно моего возраста. У меня даже не возникло мысли прыгать в воду спасать ее или что-то такое. Она была мертва, однозначно. Лицо выглядело почти белым, в волосах запутался обычный мусор, который плавает по каналам. И я видел ее мертвые глаза. Девушка явно была красивой, но не сейчас.Есть еще кое-что. В первую секунду мне показалось, что она смотрит на меня. Теперь я думаю - наверно и правда смотрела.Первым моим инстинктом все равно было позвать на помощь. Я осмотрелся, и тогда первый раз увидел его, но даже не придал особого значения. Человек в белой одежде стоял в глубокой тени у одного из домов. Достаточно далеко, я не мог четко разглядеть его, а лица совсем не было видно. Я ведь даже крикнул в его сторону, позвал на помощь, но он не двинулся с места, только повернул голову ко мне. С ним было что-то не так. Я сразу заметил эту неправильность, но просто не успел осознать, думал тогда о другом. Не успел даже подумать, почему это утренний прохожий весь в белом. Не реагирует, ну и ладно, он ведь не знает, что здесь творится - так я тогда подумал.Я вытащил телефон и стал набирать 112. Когда снова бросил взгляд туда, где стоял человек в белой одежде, его там уже не было.Полиция приехала быстро, это были те самые полицейские, мимо которых я пробегал. Они записали мои контакты и отпустили. К тому времени приехали и специальные люди, чтобы доставать тело из воды, и откуда-то взялась маленькая группка зевак. Я не остался смотреть, как ее будут доставать.Дома я не стал рассказывать родителям о трупе в канале. Решил, что не буду портить день, расскажу вечером. Сходил в душ, позавтракал и поехал на Ваську на учебу. Там я во всех подробностях описал произошедшее сначала двум друзьям, потом еще несколько раз другим однокурсникам. Стыдно это писать, но мне нравилось внимание, но Алены, которой мне хотелось рассказать больше всего, на учебе не было.Это случилось на третьей паре. Селезнев, наш препод, что-то начал бубнить у доски, и тут с опозданием появилась Алена, села на задний ряд.Пока я представлял, как она после пары будет слушать мой рассказ, Селезнев задал вопрос кому-то с заднего ряда, и я повернулся - будто бы посмотреть, как обычно, на отвечающего, но на самом деле чтобы бросить взгляд на Алену. Я повернулся - сердце у меня будто остановилось, и я закричал.Человек в белом сидел прямо позади меня. Но это был не человек. У него не было лица. Не знаю, как это описать, это не было лицо человека. Будто кто-то стер глаза, нос, рот, оставив только очертания. Никаких эмоций. Сама кожа головы тоже не была похожа на человеческую - такого же белого цвета, как и одежда, она была гладкой, матовой, мертвой.Он резко повернул ко мне свою голову, и я отчетливо услышал, как хрустнули шейные позвонки. Это был невыносимо мерзкий звук - не просто хруст, а будто с какой-то влажностью. Меня чуть не стошнило. У него не было глаз, но я знаю, что он смотрел прямо на меня, в упор, я это чувствовал. От него будто шла волна огромной злобы. Никогда в жизни мне не было так страшно.Всё это длилось всего пару секунд. Я вскочил, со всей силой вжался в парту, чтобы отодвинуться от Человека в белом подальше. Селезнев позвал меня, и я обернулся на него на секунду. Когда повернулся обратно, Человека в белом уже не было.Я вышел из ступора, сердце бешено колотилось, я хватал ртом воздух. Все смотрели на меня, на лицах - «какого хрена». И Алена смотрела. Потом уже я понял, что Человека в белом видел только я.Я не остался в колледже. Пока ехал домой, в метро я постоянно оглядывался. В один момент увидел сквозь толпу людей белую одежду. Может быть, конечно, мне показалось, или это был не он. Может быть, но я так не думаю.Мама и папа были на работе. Я тщательно проверил всю квартиру - балкон, шкафы, даже холодильник. Даже засмеялся, когда закрыл его дверцу.До вечера я просто сидел в своей комнате, пытался смотреть соцсети. Есть не хотелось. Пришло сообщение от Алены, я не ответил. Начал читать городские новости, там быстро увидел про утонувшую девушку. Ее звали Олеся. Все решили, что это самоубийство. Только среди новостей я прочитал, что у нее было помешательство - она говорила, что ее преследует человек в белом. Ей никто не поверил. Тогда я вспомнил, как она смотрела на меня из воды мертвыми глазами. Смотрела ведь.Вдруг я услышал из коридора звук - тогда я не понял, что это было. Что-то падало на пол. Я встал с кровати, одна нога затекла и сильно колола. Я держался за мысль, что Человека в белом не может быть в квартире. Должно быть это папа или мама вернулись с работы, а я не услышал, как дверь открывалась. Ближе, еще ближе к двери комнаты. Только когда я взялся за ручку, понял, какие влажные у меня ладони.Человек в белом стоял в конце коридора. И снова я почувствовал, что своими безглазыми впадинами он смотрит на меня. Я будто прирос к полу. В голове голос кричал, что надо обратно в комнату, закрыться, звонить родителям, звонить в полицию, кричать изо всех сил. Но я мог только смотреть. И чувствовал, как у меня встают волосы на руках. Все это было неправильно, будто во сне. В худшем кошмаре, от которого чувство, что ничего уже никогда не будет хорошо. Только в тот момент в коридоре я не мог проснуться и сказать себе, что это сон.Человек в белом поднял обе руки. Одну он положил на затылок, а другой взялся за подбородок. У меня перехватило дыхание. Я попытался что-то сказать, сам не знаю, что. Но получилось издал только хриплый звук, почти всхлип. И в этот момент он резко дернул руками. Я снова услышал тот же отвратительный влажный чавкающий хруст.Он сам себе свернул шею.И тут же Человек в белом упал на пол с тяжелым звуком, который я и слышал из комнаты. Вот тогда я вышел из оцепенения, отскочил обратно в комнату и захлопнул дверь. С тех пор не выходил.Когда мама пришла с работы, она позвала меня через дверь ужинать. Я солгал, что уже поел. Еще сказал, что плохо себя чувствую. Это была правда. Пока мама со мной говорила, я услышал в четырех шагах от нее хруст и звук падения тела на пол. Не думаю, что я смогу рассказать обо всем этом родителям.Уже утро. Час назад мне позвонил какой-то полицейский. Он приедет в колледж, договорились с ним там встретиться. У меня возникло ощущение, что он знает что-то о происходящем. Но не думаю, что он сможет мне помочь. Я чувствую, Человек в белом убьет меня - именно так, как показывает. И я кажется знаю, что он показывал Олесе.Даже если этот полицейский что-то знает, как я могу кому-то рассказать? Меня же просто в психушку отправят. Раньше я бы сам в такое ни за что не поверил. Но может быть первым делом, если доживу до колледжа, я попробую рассказать Алене. Может только о Человеке в белом, может обо всем.Пока я пишу это, слышу, как он в коридоре с хрустом сворачивает себе шею и падает. И снова. И снова.

Ключевые слова: человек смерть история паника безысходность

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