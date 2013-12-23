Случай со стариком Прокофьевым

Новость отредактировал Elfin - Вчера, 10:30

Илья Трифонов Просмотров: 290 Комментарии: 3 +2 Вчера, 10:30 by

Эта история произошла в одной из обычных деревень, Павловке, близ города Владимир. Недалеко от нее находилось озеро, рядом с которым жил старик Фёдор Прокофьев. Он был невероятно худ и бледен, но не только это больше всего пугало в нём жителей деревни. Его лицо. Седая борода, сморщенное лицо и взгляд мертвеца. Всё это заставляло испытывать окружающих отвращение к глубокому старику. Также он всегда носил одну и ту же одежду, порванную и уже давно пришедшую в негодность шинель и большую меховую шапку. Он надевал эту одежду даже летом. В деревню Прокофьев приходил только для того, чтобы купить еду. Лишь из жалости и почтению к возрасту люди продавали ему пищу, дабы тот поскорее убирался с глаз долой. Надо сказать, что жители презирали старика Прокофьева не только из-за его внешнего вида. Он обладал невероятно злобным характером. Старик не упускал случая нагрубить прохожему или стукнуть своей палкой случайно подвернувшегося человека. Жил Прокофьев в старом, покосившиеся доме, снаружи почти заросшим плесенью и мхом. Между озером и домом расположилось восемь монолитов пять метров в высоту и три метра в ширину в форме полуовала, ярко-белого цвета. На этих монолитах были барельефы, на которых было изображено странное существо. Все, кто когда-либо видели эти монолиты, утверждали, что оно не похоже ни на одно животное или мифического зверя, которое было известно на планете Земля. Существо скорее было непонятной смесью всего живого на этой планете. Шар, снаружи которого торчали множество конечностей и голов других животных. Среди них больше всех выделялась голова оленя, расположенная анфасом в самом верху шара и имеющая вместо рогов тернистые ветви, переплетающиеся между собой. К тому же она была самой большой из всех. Внутри же существа находились люди, которые, закручиваясь в спираль, стремились в центр существа, покрывая всю внутреннюю часть шара. Снизу барельефа располагалась загадочная надпись или скорее всего имя этого загадочного существа. "КХАРАГ".Никто не знал для чего предназначались эти строения. Однако, большинство жителей это мало интересовало, так как в тяжёлые послевоенные годы не терпели никаких отклонений от графика работы.Естественно, находились смельчаки и любопытные, что отважились пойти и изучить столь необычные строения. Но каждый раз, когда такое происходило, из своего дома выбегал разозлившийся докрасна старик Прокофьев. Несмотря на свой почтенный возраст, Фёдор всегда догонял нарушителей и наказывал их, лупя своей палкой, несмотря на то, что это были молодые люди в полном расцвете сил.Большинство жителей деревни после тяжелых дневных работ наконец-то ложились спать, кроме трёх местных проказников, Сашки, Витьки и Димы. Им всем было лет 10-11. Эти три хулигана всегда любили совать нос не в своё дело, за что часто получали, однако это ни капли не останавливало их детского любопытства. Сегодня они решили наконец-таки разгадать, что же там такое у дедушки Фёдора, ведь ночью до этого ещё никто туда не ходил. И поэтому, пока их родители спали, они вышли из своих домов и пошли в сторону дома старика Прокофьева.Через полчаса жителей деревни разбудил невероятно громкий и жуткий вой, раздавшийся со стороны леса. Но то был не вой волка или какого-нибудь другого зверя. Его определённо издавало огромных размеров существо. Рёв был настолько громким, что было неясно откуда он. Не успели жители деревни испугаться, как тут же на них обрушилась новая напасть. Через несколько минут в лесу поднялся громадный столб огня. Он вздымался аж до самого неба, освещая все вокруг, и был кроваво-красного оттенка. Иногда в нём мельком показывались и другие цвета, однако огонь всегда оставался по-прежнему красным. После того как он достиг неба, от него начали распространяться более тонкие линии. Они распространялись почти по всему небу и образовывали довольно причудливые узоры спиралей и зигзагов, а рядом с ними начали сверкать молнии ядовито-зелёного цвета. Это зрелище поразило жителей и внушило им дикий ужас. Они все разбежались по своим домам в надежде спрятаться от неизвестной угрозы, что исходила оттуда. Эта вакханалия продолжалась несколько часов, пока огонь, как и вой, не исчезли также внезапно, как и появились.Утром следующего дня жители деревни обнаружили страшное. Саша, Витя и Дима пропали. Были организованы поиски, однако результатов они никаких не дали. Но было обнаружено другое. Или вернее сказать не́ обнаружено. В месте около озера, где жил Прокофьев, исчезло всё: его дом, монолиты и сам старик Фёдор. Причём самым жутким было то, что никаких следов жизни в этом месте не было обнаружено. Там росла трава и камыши, будто бы и не было там вовсе никакого дома и огромных монолитов с не менее загадочным существом. Через несколько дней все жители деревни решили уйти из этого проклятого места и покинуть свои старые дома. В других ближайших деревнях тоже видели его, но это затронуло не так сильно, как Павловку и там вскоре уже позабыли об этом.Но всё же местные жители старались обходить это место стороной, считая его проклятым.

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