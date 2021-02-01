Паучий король

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 04:15

Причина: Стилистика автора сохранена.

mad_billy Просмотров: 91 Комментарии: 0 0 Сегодня, 04:15 by

В кабинете было темно. Лишь небольшая лампа озаряла стол, на котором были аккуратно разложены документы. Станислав стоял у входа и задумчиво смотрел на босса.В слабом свете лампы виднелся худощавый силуэт его начальника. Паук, Арахнид или же ползучий гад, как его звали недоброжелатели. Это был один из самых влиятельных авторитетов страны. Никто не знал его настоящего имени, но каждое из его прозвищ произносили с трепетом и в тюремных камерах, и в полицейских участках. Где бы он ни появился, его узнавали. Повязка на левом глазу и характерная ухмылка всегда выделяли его.Мафиози расселся за столом, полностью поглощённый предметом в своей руке. При взгляде на этот предмет даже Стас вздрагивал от отвращения. Между костлявыми пальцами бандита вил сети громадный паук. Именно от этих омерзительных тварей произошли многие его псевдонимы. Они были единственной слабостью бандита. Он холил и лелеял целую сеть питомников в разных частях света.Вдоль стен кабинета стояли десятки террариумов разных размеров. Пауки со всех континентов содержались здесь в идеальных условиях. Каждый вольер был выполнен лучшими специалистами этого дела. Качество было гарантировано – если бы хоть один параметр не соответствовал требованиям заказчика, изготовители пополнили бы список пропавших без вести.Арахнид бережно опустил своего питомца на стол, внимательно рассматривая его единственным глазом. Это был необычный паук даже по меркам своего класса. Хитиновый панцирь медного цвета красиво блестел. Тонкие, но сильные лапы деловито стучали по дереву. Огромные красные глаза тщательно изучали обстановку. Брюшко – бывшее размером с мяч для гольфа – покачивалось, будто членистоногое о чём-то сосредоточенно размышляло.Такая необычная внешность была обусловлена ещё одним увлечением Арахнида – селекцией. Больше, чем наблюдать за пауками, ему нравилось только их разводить. Совершенно непонятным образом он умудрялся смешивать виды, которые в дикой природе если бы и встретились, то точно не смогли бы иметь потомство.Его методы были загадкой, ответ на которую лежал глубоко под кабинетом – в подвале особняка. Террариумы в кабинете и всём остальном доме были лишь декорацией, украшением.Наигравшись со своим питомцем, мафиози так же осторожно взял его на руку и вернул в стеклянный ящик. Паук тут же скрылся в расколотом черепе, о происхождении которого было лучше не знать.Арахнид вернулся за стол. Его лицо снова стало серьёзным и холодным. Даже уголки его губ, вечно вздёрнутые из-за врождённой деформации черепа, слегка опустились.Подкрутив ручку на лампе, он сделал свет ярче и приступил к документам. Перед ним лежала огромная кипа различных договоров. Рядом лежала кипа поменьше, но её содержимое было куда приятнее. Это были пригласительные письма на самые разные мероприятия. И бандит, и его подручный смотрели на эту стопку с одинаковым предвкушением.Договоры были таковыми лишь номинально. По факту, это были юридически оформленные подлизывания банкиров, промышленников, бизнесменов и прочего сброда, желавшего заручиться поддержкой могущественного мафиози. Конечно же, большая их часть получала отказ.Лишь пара договоров заинтересовала бандита. По «странному» совпадению именно они не содержали выражений в духе «премного уважаемый господин» и «могущественный покровитель». Это были предложения нескольких фармацевтических кампаний, заинтересованных в «паучьем яде». Они уже давно знали об этом увлечении Арахнида и, наконец, увидели в нём выгоду.Расправившись с юридической макулатурой, мафиози перешёл к приятному. Он вскрыл небольшой голубоватый конверт и вчитался в его внутреннюю сторону.«Многоуважаемый господин, желаю видеть вас на презентации моего нового психологически-физиологического био-космо-бизнес-проекта “Великий…».Не дочитав, Арахнид скомкал приглашение и презрительно бросил в урну. По манере письма он сразу узнал Эдика Мякишева. Великовозрастный недоросль опять прожигал родительские деньги на свой бред. Было что-то отвратительно гротескное в этой ситуации: человек, который окончил два класса и после этого до тридцати лет только и делал, что смотрел телевизор и играл в игры, теперь считал себя настоящим бизнесменом только потому, что его сердобольная мать протолкнула комедию абсурда, которую он звал бизнес проектом, в «ящик». После этого на всю их семейку до сих пор смотрели косо.Чтобы поскорее забыть об этом недоразумении в виде человека, Арахнид приступил к следующему приглашению. С пластиковой карточки на него смотрел самодовольный мужчина с волевым подбородком и блондинистой шевелюрой. На другой её стороне было написано:«Приветствую, мой друг и товарищ. От всего сердца приглашаю вас на мой день рождения, который пройдёт 8 ноября в очаровательном месте под названием «Гавань» по адресу…».Арахнид усмехнулся. В жизни речь отправителя этого приглашения была далеко не так складна. Григория Игнатьевича от Эдика отличало лишь то, что ему хватало ума держать свои бредовые мысли при себе. Это не касалось его самолюбия – уж покрасоваться он любил. Впрочем, этот нарцисс умел устраивать праздники, которые стоило посещать…Приглашений оказалось не так много – всего шесть. Из них его заинтересовали только два: послание Григория Игнатьевича и письмо об открытии нового элитного клуба «Луна» в центре города. Оба были назначены на один день, но в разное время. Это было удобно.Арахнид поднялся из-за стола и взглянул на Станислава.- Подготовь это к отправке в бухгалтерию, - сказал он.- Так точно, - Стас ловко подхватил стопку договоров и скрылся из виду.Мафиози прошёл за своё кресло и раздвинул тяжёлые шторы. Лунный свет озарил комнату. Вдалеке виднелись огни города. Завтра ему нужно было туда…Утром Станислав, как и приказал босс, выкатил из гаража машину. Это был чёрный «Порше», выполненный скромно и со вкусом. Арахнид никогда не любил помпезности, к тому же по роду деятельности ему было опасно привлекать к себе внимание.Телохранитель занял место за рулём и стал ждать. Вскоре на крыльце небольшого особняка показался Арахнид. Он был одет в солидный чёрный костюм. На воротнике висела золотая брошка в виде, как ни удивительно, паука. Мафиози был бодр и полон сил. Казалось, он совсем не нуждался во сне.- Трогай, - приказал мужчина, сев на заднее сидение.Автомобиль затарахтел и выехал за ограду.По дороге Станислав часто смотрел на босса через зеркало. Тот был задумчивее обычного. Сегодня был важный день, и телохранитель это прекрасно знал. К этому моменту они шли долгие годы. Весь криминал, все заработанные миллионы были лишь ступенью на пути к этому дню.Через сорок минут «Порше» затормозил близ первого пункта назначения.Арахнид покинул машину и направился к богато украшенному крыльцу. На ступенях стоял юноша в аккуратной жилетке и полосатых брюках. Перед ним уже выстроилась небольшая очередь гостей.Только завидев новоприбывшего, богатеи расступились, уперев взгляды в пол. Арахнид никак не отреагировал на такую покладистость – для него она была в порядке вещей. Он подошёл к юнцу и протянул ему своё приглашение. На лбу того выступил пот. Он панически пробежался по списку глазами и с большим облегчением нашёл в нём псевдоним страшного гостя.- П-приятного дня, - выдохнул он, уступая дорогу.Вслед за ним прошёл и Стас. Телохранителю даже не понадобилось приглашение – перед мускулистым чудовищем испытывали не меньший страх, чем перед его хозяином.Изнутри заведение было просторным и ярким. Играла музыка, на сцене выступала какая-то местная группа. Все стены украшали портреты именинника, а сам он восседал за большим столом перед сценой. Вокруг него вились несколько девиц, паре их которых, судя по виду, и восемнадцати не было, но Григорий будто не видел их. Всё его внимание захватил слащавый певец, голосивший со сцены на последнем издыхании.Арахнид нашёл стол с двумя свободными местами. Они со Стасом заняли их. Было ещё два стула, но сесть на них уже никто не осмелился.Одна из официанток, бродивших по залу, заметила их и сразу признала. Она метнулась к Григорию и что-то прошептала ему на ухо. Тот напряжённо оглянулся и натянул свою фирменную самодовольную ухмылку. Дюжий мужчина встал и вальяжной походкой приблизился к гостям.- Рад видеть вас, - выпалил он. – Вы, как всегда, вовремя! Праздник вот-вот начнётся!Его речь звучала фальшиво, заученно. Без посторонней помощи он навряд ли бы смог составить такое приветствие. Всё же карьера боксёра и профессиональные травмы оставили свой след.- Мне всегда приятно посещать ваши мероприятия. Позволите явить вам подарок?Переварив сложную фразу, бывший боксёр ответил:- Нет, ещё не время, - и второпях вернулся на место.Вскоре празднование началось. Немногочисленные, но весьма богатые гости заняли свои места. По столам стали расставлять разнообразные блюда, в зависимости от предпочтений гостей. Группа затихла, окончив короткую репетицию. На сцену вышел тамада и стал зачитывать какую-то зажигательную речь.Арахнид, равно как и его помощник, не слушали его. Они внимательно оглядывали толпу, выискивая подходящие образцы. Сразу глаз упал на девушек, вившихся вокруг виновника торжества. Поняв, что они его не привлекают, они засели в углу зала и обиженно шушукались. Да, они хорошо подходили. Возможно, ехать в новый клуб и не понадобится.Они с охранником переглянулись. Стас понимающе кивнул и стал хищным взглядом изучать девчонок. Босс слегка улыбнулся, предвкушая этот вечер.Тем временем тамада окончил выступление и пожелал гостям приятного аппетита. Начался банкет. Все ели жадно и быстро, будто осётры и лобстеры не были их повседневным рационом.Арахнид ел неторопливо и без особого интереса. Какая еда, когда на носу событие всей жизни?!Станислав поглощал угощения с большим энтузиазмом, но был аккуратнее многих других гостей. Сказывалось хорошее воспитание. Было сложно представить, что человек из порядочной семьи может оказаться на посту телохранителя мафиози. «Жизнь полна неожиданностей», - подумал бандит.Пирушка продолжалась долго, почти до полудня. Бандиты наелись всего за полчаса и удивлялись тому, как в других посетителей влезают целые вёдра еды. Теперь это больше походило не на праздник городской элиты, а на обед в свинарнике. Стройные и юркие официантки едва успевали убирать объедки и оттирать то, что невнимательные обжоры уронили на пол.Когда кормёжка кончилась, на сцену вышли музыканты, чтобы встряхнуть объевшуюся толпу. Громкая и весёлая музыка возымела эффект, и разжиревшие богачи принялись плясать в центре зала так, что лопалась плитка. Лишь трое остались на своих местах: Арахнид, Станислав и, как ни странно, Григорий. Последний, всё так же, с аппетитом, разглядывал вокалиста. Заметив этот его взгляд, Станислав произнёс отвращённое «тьфу». Его босс лишь хмыкнул.Праздник шёл своим чередом. Танцы чередовались с едой, еда с танцами. Второпях имениннику всучили подарки, а потом всё по новой. Под вечер у гостей уже не осталось сил, люди стали расходиться. Опомнившись, Арахнид нашёл в толпе тех девиц. Осталось трое, но и их хватит. Они сидели там же, и мафиози невзначай подсел к ним.- Оставь нас наедине, - бросил он охраннику.- Так точно, - Станислав встал из-за стола и направился в туалет.Сделав своё дело и намывая руки, он услышал грохот в одной из кабинок. Дверь открылась, и из-за неё вывалился певчий. Причудливая шевелюра была растрёпана, штаны расстёгнуты. На лице парня играла блаженная улыбка. Вслед за ним показался Григорий. Он застегнул ширинку, туповато ухмыляясь.Вдруг они одновременно посмотрели на Станислава. Свидетель скривился. Ему на ум пришла мысль о пистолете, припрятанном за пазухой, но он сдержался и быстрым шагом покинул гальюн, стараясь вымарать эту сцену из памяти.Он нашёл босса. У того всё шло, как по маслу. Он уже вёл девиц под руки к выходу. Обогнав его, Станислав запрыгнул в «Порше». Арахнид не помедлил и рассадил пассажирок позади, сев на переднее сидение.- Насколько помню, вы хотели… - начал Стас.- К чёрту этот клуб! У нас есть всё, что нужно! – Арахнид был неестественно весел.Некоторое время он спокойно болтал с пассажирками. Те уже порядком выпили и мало что понимали. Мельком взглянув на босса, Станислав заметил, как «брошь» зашевелилась. Золотой паук размял лапы и стал менять цвет. Став одного оттенка с обивкой салона, он сполз с груди хозяина и исчез на заднем сидении.Одна девушка ойкнула и завалилась на бок. Другая этого не заметила и через секунду тоже упала без чувств. Третья начала что-то подозревать, но не успела ничего сделать. Три бессознательных тела сползли на пол…Пробившись сквозь вечерние пробки, автомобиль всё же добрался до коттеджного посёлка и остановился у нужного дома. Заехав в гараж, Станислав без единого слова достал двух девушек и взвалил на плечи. Третью взял на руки сам босс.По давно отработанному плану они спустились в подвал особняка. Точнее, на его четвёртый, предпоследний уровень. Датчики движения включили свет, озаривший ряд длинных акриловых ванн. В первые три они разложили добычу. Арахнид набрал код на панели управления в конце зала. Над каждой ванной открылись люки. Из них посыпались сотни и тысячи мелких тварей. Специально выведенные пауки начали оплетать девушек шёлком и впрыскивать в их вены свой яд. Им нужно было дать много часов на работу. Проект «Паучий яд» вошёл в силу.Оставшееся время Арахнид посвятил второй части «Паучьего яда». Они спустились уровнем ниже. Там был похожий длинный зал, но он был пуст. Лишь в его конце виднелся огромный железный шлюз на нескольких замках. Отработанным движением Станислав набрал комбинацию, прокрутил штурвал и провернул ключ, вскоре открыв путь для босса.За дверью скрывался поистине колоссальный – практически десять метров в длину, ширину и высоту – террариум. Один он стоил столько же, сколько вся надземная часть особняка.Арахнид бесстрашно ступил в него и приложил руки к голове. Ему нужно было усилие для следующей части плана. Тонкий звон огласил вольер, будто череп Арахнида превратился в камертон. Из зарослей в углу показалось нечто, от чего Станислав съёжился в страхе и отвращении. Это был громадный паук-птицеед. Хотя его уже вполне можно было назвать людоедом.Чудовище подползло к хозяину и приподняло головогрудь, словно принюхиваясь. Станислав отвернулся. Несмотря на свой жизненный опыт, он не был готов к тому, что будет дальше.Паук-великан прижался к земле и распластал лапы. Верх его панциря надтреснул, открывая отсек в массе органов и плоти. Арахнид скинул одежду и медленно погрузился в тело чудовища. Как только он лёг полностью, тело твари сомкнулось. Паук приподнялся на лапах и сделал несколько шагов.Пересилив себя, Стас посмотрел на результат этого слияния. «Морда» паука лежала на субстрате. Из того места, где она находилась, теперь торчала верхняя часть мужского торса. Арахнид торжественно ухмылялся.- Как я выгляжу? – спросил он, приблизившись к своему подручному.- Лучше, чем подопытные образцы, - тот постарался улыбнуться как можно непринуждённее.Гибрид человека и паука сложил руки на груди. Станислав ещё никогда не видел его таким довольным.- Конечно, ведь мы истратили столько сил на этот проект. Если бы всё было плохо, то ты знаешь, что тебе пришлось бы делать…- Убрать пару десятков научных сотрудников и руководителей?- Ты меня всегда прекрасно понимал. Итак, напомни, каков наш следующий шаг.- Я займу ваш пост и буду вашим представителем в человеческой среде, попутно поставляя вам новых подопытных и самок для размножения.- Да, да. Молодец. С такой памятью ты долго продержишься на моём месте. Кстати о самках – как только они будут готовы, приведи их ко мне. Я хочу испытать все возможности этого тела!- Будет исполнено.- Жду – не дождусь. А пока иди наверх и выспись. Я назначил встречу с твоим помощником на семь утра. Так как ты теперь мой официальный заместитель, всё, что выше подвала, переходит в твою собственность.- Спасибо, босс.Станислав поднялся в особняк. Конечно, было приятно знать, что теперь все эти триста квадратных метров его, но усталость была сильнее радости. Тяжёлым шагом новый мафиози проследовал в просторную ванную, затем в спальню, где отключился, только завалившись в постель.Проснулся он рано, где-то в шесть. Это была профессиональная привычка. Прекрасно помня о предстоящей встрече, он привёл себя в порядок. Значок с надписью «Телохранитель» отправился в ящик стола. Довольный новой должностью, Станислав разместился в уже своём кабинете.Вдруг зазвонил телефон. Прижав трубку к уху, он услышал голос начальника.- Доброе утро… босс, - произнёс мутант с некой долей насмешки. – Как сидится в моём кресле? Если возникает вопрос – террариум это фасад, там есть тайный ход в мой новый кабинет. В нём есть телефон. Если интересно, можешь заглянуть на обед после того, как разберёшься со своим подручным и бумагами на особняк. И не забудь моих девочек привести! – добавил он игриво.- Так точно.Откинувшись в кресле, Стас стал ждать. Его новый помощник должен был явиться с минуты на минуту. Он задумчиво посмотрел на дубовый потолок. Ему была понятна радость босса – всё же такие длительные изыскания дали наилучшие плоды – но он всё не мог взять в толк, зачем ему всё это. Он что-то говорил о том, как это увеличит его силу, оперировал терминами вроде «телепатия» и «био-гипноз», но это мало значило для обычного телохранителя. Его раздирало чувство, что он ещё многого не знает.От размышлений его оторвал домофон на воротах. Станислав снял трубку.- Здравствуйте, это дом Станислава Геннадьевича?- Да, проходите.Он спустился в прихожую и открыл дверь. Перед ним оказался невысокий, но крепко сложенный мужчина лет тридцати. Лицо покрывала опрятная щетина, а короткая причёска никак не выделяла его из толпы. Лишь небольшой шов на левой щеке придавал его виду криминальный оттенок.Проводив гостя в кабинет, Станислав усадил его напротив себя.- Итак, будем знакомиться, - сказал он кратко.- Я – Дмитрий Демьяненко. Это вам, конечно, ни о чём не говорит, но в определённых кругах я достаточно известен. Я уже имею опыт такой работы и могу гарантировать, что со мной вы забудете, что такое проблемы.- Надеюсь. Приступим к формальностям.По небольшому перечню документов Стас узнал больше о своём помощнике. Он происходил с юга, про семью ничего известно не было. Ранее не был судим, но подозревался в распространении наркотиков и оппозиционной пропаганды, а так же паре более мелких преступлений. Это не выглядело многообещающе, но мафиози решил не терять надежду сразу.- Ваше первое задание – помочь мне с бумажной волокитой. Немного поездим по городу, чтобы кое-что утвердить.- Хорошо, - Дмитрий решительно кивнул.Они проследовали в гараж. С готовностью телохранитель прыгнул за руль, а Стас с большой неохотой занял заднее сиденье. Ему было очень непривычно и, чтобы отвлечься, он стал перечитывать перечень документов, с которыми предстояло повозиться.Как водитель, Дмитрий показал себя неплохо. В потоке он был, как рыба в воде. По большому секрету он поведал, что в юности участвовал в нелегальных гонках – оттуда и опыт.Пришлось объехать несколько учреждений, и освободились они лишь к обеду. Пачка документов, которую Станислав взял с собой, выросла вдвое. Зато теперь паучий дворец был его по праву.- Что дальше, босс? – спросил Дмитрий, паркуя «Порше» в гараже.- Пока ничего. Вот, держи аванс, - мафиози достал из-за пазухи неплохую пачку купюр.- Вот это я понимаю! – прихвостень лихо улыбнулся.- Можешь оставаться здесь. Я проведу тебя в комнату.- О… приятный бонус.Комната для телохранителя была на первом этаже, недалеко от прихожей. В отличие от прислуги, телохранитель всегда должен был быть в шаговой доступности. Это было просторное помещение со всем необходимым – стол, кровать, телевизор и надёжный сейф для оружия и прочих принадлежностей.- Надеюсь, тебя это устр…- Вы шутите, босс?! Да моя прежняя квартира была меньше раза в два!- Что ж, рад, что вам всё нравиться. Отдыхайте, пока я вас не вызову.- Так точно, босс, - Дмитрий сел на кровать и стал листать каналы на телевизоре.Станислав оставил его одного и направился в подвал. Нужно было проведать собственного босса.Сегодня в особняке царило оживление. Вчера был выходной – прислуга разъехалась. Теперь они вернулись и заботливо хлопотали по дому. Штат был небольшим, но очень трудолюбивым.На пути к лестнице Стас встретил Игнатия. Старик отвечал за пауков. Он ходил от террариума к террариуму, держа в руках коробочку, из которой доносился тонкий мышиный писк. Он бросал грызунов в контейнеры, обитатели которых тут же на них бросались. Мыши были их любимым кормом. Встретившись с мафиози взглядом, Игнатий уважительно кивнул, босс ответил тем же.В библиотеке трудилась горничная Марина. Это была крупная женщина примерно одного со Стасом возраста. При виде нового хозяина особняка она ласково улыбнулась. Неожиданно лёгкой для своей комплекции походкой она подлетела к возлюбленному и поцеловала его в щеку. Станислав хотел привычно отстраниться, но понял – в отсутствие босса эти отношения уже не стоило скрывать.Немного переговорив с любовницей, Станислав дождался, пока она уйдёт, отвлечённо разглядывая корешки сотен книг. Как только он остался один, его взгляд упёрся в камин, красовавшийся напротив входа. Он прокрутил подсвечник, и портал камина задрожал. Он удлинился до размеров дверного проёма. Кирпичная стена за ним разъехалась в стороны. Один за другим зажглись светильники над ступенями.Стас сделал несколько шагов, и камин закрылся за ним. Он продолжил спуск. Нужно было остановиться на каждом этаже.Первый уровень подвала отвечал за мониторинг. Включив внушительных размеров аппарат, Стас увидел простенький рабочий стол с несколькими файлами. Он нажал на один с названием «Паучий яд». В открывшейся папке он выбрал строку «Арахнизация». На экране высветились показатели:«Образец 34.Уровень слияния: 76%Оставшееся время слияния: 12 часов 43 минутыПульс человеческой составляющей: 102 уд/мин.Состояние сознания: ясное…»Список всех показателей был огромен. Стас внимательно изучил каждый из них и с облегчением постановил, что босс в полном порядке. Можно было предоставить ему обед. За этим он спустился на второй уровень.Последний представлял собой хранилище пищи. По правую сторону от входа был корм для пауков, обитавших на третьем уровне. По левую – корм для человекообразных подопытных.Босс предупреждал, что первая трапеза в новом теле должна быть максимально сытной, потому Стас остановил свой выбор на большом наборе консервов – от мяса до фруктов.Со второго уровня на три последних помимо лестницы шёл грузовой лифт. На нём Станислав и спустил угощение для Арахнида до самого низа.Босс встретил его в своём гигантском террариуме. Гибрид сидел возле стены, задумчиво уставившись вдаль. Его вид переменился. Кожа покрылась длинной острой щетиной. Нижняя челюсть разделилась и приобрела форму жвал. Нос провалился, превратившись в две дырки под глазами. Самих глаз снова стало два, повязка сползла на шею. Они заметно увеличились в размере. Выглядело это крайне жутко, но Станислав был готов.- Добрый день, босс.- День добрый, - ответило чудовище всё тем же холодным голосом. – Вижу, ты решил не мелочиться.Станислав поставил перед ним небольшой столик. Арахнид тут же принялся вскрывать банки голыми руками. Его сила, очевидно, возросла. Он глотал консервы с огромной скоростью, вскоре разделавшись с последней банкой.- Так что мы стоим? Пройдём в кабинет! – сказал он, утираясь.Вход в него был спрятан в зарослях террариума. Это была большая квадратная дверь, напоминающая вход в бункер. Сильными лапами гибрид без труда открутил вентиль и пустил гостя внутрь.Кабинет был выполнен в чёрных тонах с редкими серыми оттенками. В середине высилась конструкция, заменявшая рабочий стол. В самом дальнем углу комнаты, прямо под потолком, было свито огромное гнездо из белоснежной паутины.Чудовище взобралось на свой стол и горделиво огляделось.- Неплохо я всё обставил?- Да, очень изобретательно с учётом вашей анатомии.Арахнид самодовольно задрал голову. Это было не в его духе, но кто знает, как такие изменения влияют на личность.- Давай обсудим последние дела. Что там с документами?- Всё уладил. Особняк – мой.- Поздравляю. А что насчёт помощника?- Неплох, но мне ещё стоит узнать его получше. Есть в нём что-то… чем он… вас напоминает. В молодые годы.- Правда? Я польщён, да и он, наверняка, тоже. Что-нибудь ещё?- Нет, но могу задать тот же вопрос вам.- Что ж, - паук задумчиво перебрал лапами. – Нужно найти людей, которые будут работать здесь. Не всё же тебе меня кормить. Я говорил по этому поводу с одной фармацевтической кампанией. Они и раньше помогали мне с этим проектом взамен на мои изыскания в арахнологии. Завтра ты должен принять несколько человек из их кругов и ознакомить их с подземным комплексом. Можешь не переживать – они выбрали самых надёжных и стойких. На этом пока всё… ах да! Насколько помню, к этому времени на нижнем уровне должно было кое-что «созреть»…- Одну минуту, босс, - Станислав послушно покинул кабинет.Он спустился уровнем ниже. Акриловые ванны у входа всё ещё были полны паутины. Под ней что-то шевелилось.Взяв из набора при входе мачете, здоровяк бережно разрезал кокон в первой ванне. Из него тут же показалось несколько пар рук. Раздался истошный крик. Нечто, отдалённо напоминающее девушку, вывалилось из ёмкости, окропив пол зловонной жижей. Это был гибрид ещё более жуткий, чем сам Арахнид. Казалось, несчастную девушку просто натянули на паучий каркас.Стас был в ужас, но пересилил себя, сменил клинок шокером и отвесил уродливому созданию удар током. То вздрогнуло и забилось в угол. Понадобилось время, чтобы выдворить её в лифт и доставить наверх. «Это уже не человек», - убеждал себя Станислав в процессе, но это мало помогало. Только профессиональное хладнокровие сдерживало его жалость.По ходу дела с неё опали остатки паутины и одежды, отчего паучиха стала выглядеть чуть опрятнее. Подбадривая её ударами, Стас вытолкал самку в центр террариума. Арахнид уже ждал, перебирая лапами от нетерпения. Без слов Стас понял, что их стоит оставить наедине.Он вернулся наверх и уединился в кабинете, ожидая звонка. От всего произошедшего его разрывали смешанные чувства. Будто они нагнали его только после того, как он вернулся наверх. Он понимал, что теперь является частью чего-то великого с точки зрения науки, но ужасного с позиции морали.Мысли о том, какое потомство могли породить эти «самки» наводила на него тревогу. Они приставали, словно банный лист, и никак не хотели уходить, потому Станислав нашёл лишь один способ отвлечься. Он открыл мини-бар, спрятанный за картиной над дверью, и достал бутылку дорогой водки…На следующее утро в кабинете состоялся разговор. Станислав сидел за столом. Перед ним выстроилось пять человек: один биолог, один программист и троица разнорабочих широкого спектра. Это были те самые люди из фармацевтической кампании. Они с готовностью и большим энтузиазмом отвечали на вопросы и задавали свои.- Что ж, теперь нужно ознакомить вас с местом работы. Советую психологически подготовиться, - Стас отпер дверь.Новые работники проследовали за ним до самого низа.На первом уровне подвала отсеялся программист. Худощавый юноша по имени Василий оживлённо пристал к технике, с горящими глазами изучая каждую её составляющую.Разнорабочие остановились на втором уровне. Ниже спустились лишь Стас и биолог, которого звали Иван. Это был седовласый мужчина в лабораторном халате. В руках его было некое подобие медицинской карты, отмеченной псевдонимом «пациента».Арахнид ждал их в террариуме. Изменений больше не было. Он выглядел так же, как и вчера.- Здравствуйте, - произнёс он, взглянув на гостей.- Приветствую, - Иван улыбнулся, будто встретил старого друга. – Вижу, вы в неплохом самочувствии. Так же полагаю, что слияние прошло по плану.- Именно так, - пророкотал гибрид.- Что насчёт самок? – поинтересовался учёный.Арахнид возбуждённо перебрал лапами. Станислав быстро огляделся и сам нашёл ответ. В зарослях виднелось неподвижное уродливое тело. Пластиковые листья были обагрены кровью. Биолог тоже это заметил.- Мутация каким-то образом повлияла на мои способности, - холодно констатировало паукообразное. - Я больше не могу оказывать воздействие на существ, имеющих паучий генотип. По этой причине самка атаковала меня, и её пришлось… ликвидировать.- Хм, это было ожидаемо, - Иван сделал запись в карте. – Но не переживайте. По прогнозу, ваши способности восстановятся в ближайшие дни, возможно, недели.- Надеюсь, - Арахнид задумчиво потупил взгляд в пол. – Станислав, ты свободен. Я позвоню, если что-то понадобиться.- Так точно, босс.Он вернулся наверх и обошёл особняк. На сегодня больше не намечалось дел. Нужно было хорошо отдохнуть и обдумать всё…Следующие несколько недель «Паучий яд» никак не напоминал о себе. Лишь иногда босс звонил наверх, чтобы разузнать последние новости и обсудить дальнейшие планы. За это время Станислав достойно вошёл в образ мафиози – заключил пару выгодных сделок, по старинке разобрался с несколькими должниками вместе с Дмитрием. Новая должность оказалась не настолько сложна, как казалось. Она нравилась ему всё больше.Увлечённый новой ролью, Стас даже не сразу заметил, как связь с низом оборвалась. Осознал он это только после одного случая…Обычно рабочие всем скопом покидали комплекс в 21:00, но в один день тайный ход не раскрылся. Никто не вышел оттуда и на следующее утро. И на следующее.Станислав забеспокоился и позвонил вниз. Долгие гудки продолжались несколько минут, но ни к чему не привели. «Что-то пошло не так», - сразу пришло ему на ум. Он не был удивлён. Предчувствие этого преследовало его ещё с того момента, когда Арахнид поделился с ним своим безумным замыслом.Он решил не действовать сгоряча. На протяжении дня мафиози сделал ещё несколько звонков, всё также остававшихся без ответа. В восемь часов он наведался в комнату Дмитрия.- Нам нужно кое-куда пойти, - сказал он с порога. – С оружием.- Всегда готов, босс, - Дмитрий жутко оскалился.Вдвоём они проникли в библиотеку. Станислав открыл проход. При виде его телохранитель удивлённо выпучил глаза.- Я подозревал, что здесь есть нечто подобное… - произнёс он, усмехаясь.- Нет времени удивляться! Пошли!Стас стал быстро перебирать ступени. Первым его открытием стало отключение света – он не зажигался ни датчиками движения, ни выключателями. Скорее всего, остальные системы тоже не работали. Ощупью добравшись до первого уровня, он нашёл на стене пару фонариков и отдал один своему спутнику. Холодные белые лучи разрезали темноту.- Что же вы тут делали? – Дмитрий звучал смущённо.- Много что…Пройдясь лучом по комнате, Станислав вдруг замер. Близ компьютерного стола виднелось несколько пятен крови. Широкий багровый шлейф вёл вниз по лестнице. На свой страх и риск они продолжили спуск. Только завидев кровь, Дмитрий передёрнул затвор ружья. Мельком оглянувшись, босс не заметил на его лице ничего, кроме полной охотничьего азарта улыбки. Его самого потихоньку поглощал страх.Дорога на второй уровень казалась бесконечной. Кровавый след оборвался примерно на её середине, но менее жуткой она не стала. Каждую секунду Станислав был готов открыть огонь. Его палец дрожал в считанных миллиметрах от курка пистолета.Второй уровень был пуст. Совсем. Не осталось ни единой крошки хранившейся там пищи. Все лотки, ящики и холодильники пустовали. Некоторые из них были искорёжены до неузнаваемости, будто кто-то в ярости раскидал их по комнате.Луч фонаря вдруг выхватил чьи-то ноги, зависшие в полуметре над полом. Подняв фонарь вверх, Дмитрий вскрикнул. С потолка свисало иссохшее тело. В его бородатом лице Станислав сразу признал Ивана. Старый учёный был подвешен на толстой шёлковой пряди, оплетавшей его шею. Вся его одежда и кожа была испещрена дырами от клыков. Жуткие догадки Стаса подтвердились.Он проверил боезапас и хотел что-то сказать, как вдруг снизу послышались шлёпающие шаги. Дмитрий тут же, словно заводной солдатик, развернулся и направил ствол на лестницу. Из-за поворота показалось нечто телесного цвета.- Прошу, помогите! – вдруг выкрикнуло оно женским голосом.Оба мужчины замерли. Существо медленно, измученно поползло к ним.- Зачем нас забрали?! За что?! – причитало оно.Тело чудовища имело форму шара, из которого торчало несколько костлявых конечностей. Венчало туловище голова с длинными чёрными волосами. Вслед за мутантом волочился кожаный мешок, покрытый острой щетиной.Несчастное создание заползло на уровень и обессилено упало. Оно с большим трудом повернуло голову. Волосы перестали скрывать лицо, и с ужасом Стас понял – это была одна из похищенных девушек. Очевидно, она подверглась более глубокой арахнизации, чем её подруга – в ней почти не осталось ничего человеческого.- Помогите! – девушка вздела к ним измождённые руки.Приглядевшись, Дмитрий отскочил. Стоило направить фонарь на омерзительно брюхо, как становились видны мелкие силуэты, шевелившиеся под кожей.- Да она же беременная! – телохранитель озвучил догадку Станислава.Тот замер. Этого он и боялся. Он не думал, что Арахнид сможет зайти настолько далеко. Вдруг откуда-то с самого дна донёсся яростный, совершенно нечеловеческий вопль. Без раздумий Стас схватил помощника за шкирку и в мгновение ока оказался на лестнице.- Постойте! Не бросайте меня! – доносился им вслед истошный женский плач, но они не слушали.На бегу Стас снёс рубильник, отвечавший за открытие камина изнутри. Тайный проход стал закрываться, и только в последние секунды они смогли проскочить. С грохотом два тела упали на пол.- Боже мой! – сказал Дмитрий, садясь. – Что… что это было?- Тебе лучше не знать… никому лучше не знать… - Станислав соскрёбся и отряхнул с костюма пыль.Осознание того, соучастником какого преступления он стал, наконец, нагнало его. Это было преступление ни против закона, и даже ни против морали. Это было покушение на сами законы природы.Его слова стали клятвой, которую он не помедлил исполнить. На следующий же день возле особняка развернулась небольшая бригада строителей. У них был очень необычный заказ – нужно было залить несколько тонн цемента прямо в дом. От бетономешалки провели канал, ведший в раскрытый камин. На все вопросы Станислав отвечал просто, - «Прежний владелец мечтал о своём тайном логове, но не достроил его, а мне оно на фиг не сдалось». Этого хватило.Внизу лестницы построили небольшую перегородку, чтобы цемент не лился до самого дна, и стали заливать. Дело спорилось, и через пару часов огромная бетонная пробка уже застывала. Камин был закрыт, окончательно изолировав то, что осталось в подвале. Только когда строители уехали, и настала тишина, Станислав прислушался… откуда-то снизу, словно из самого ада, слышался вой, полный досады и боли…С тех пор Стас старался не вспоминать об этой истории. Он полностью вжился в роль местного авторитета, пусть и значительно поубавил своё участие в криминале. В дань уважения Арахниду – по крайней мере, тому, кем он был до «Паучьего яда» - он продолжил разводить пауков и продавать их за неплохие деньги. Это вскоре стало главным его доходом, и постепенно он начал разбираться в них не хуже, чем сам легендарный мафиози…

Ключевые слова: Пауки мутация мафия авторская история

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