ПопутчикЗовут меня Александр, работаю архитектором, проектирую высотные здания и сооружения, работа, скажу честно, нервная, вечные звонки, переговоры, планы и все в таком роде. Не скажу, что я жалуюсь, но все же немножко неприятно, когда в твой законный выходной, тебя резко вызывает заказчик и требует немедленно обсудит "кое-какие вопросы". Так случилось и в тот раз.
Был вечер, шел дождь, на улице уже стало холодать, порою температура опускалась до -2,-3, но в тот момент меня волновало лишь одно - успеть прибыть на встречу с заказчиком, поэтому я, запрыгнув в свой автомобиль и провернув ключ зажигания, рванул вперед к своему работодателю. Весь путь должен был занять часа 3 максимум, но из-за погодных условий, а также аварии, которая случилась на трассе, мне пришлось направиться по объездному пути. Таким образом, я немного задержусь, но точно прибуду к месту назначения, поэтому предупредив, заказчика, я направился дальше.
Спустя полчаса дороги видимость окончательно ухудшилась, и мне пришлось чуть ли не ползти, чтобы хоть как-то разглядеть трассу. Именно тогда я и заметил его - попутчика. По обочине шел с виду молодой парень с рюкзаком наперевес. Он окончательно промок и уже еле перебирал ноги, не знаю почему, но именно в этот момент во мне решила проснуться жалость, и я, проехав мимо паренька пару метров, остановился, давая понять, что его мучения окончены, а вот мои только начинались...
- Не подбросите? - пытаясь перекричать сильнейший ливень, спрашивал парень.
- Ну а иначе я зачем остановился. Давай, прыгай! - скомандовал я, и человек быстро забрался внутрь машины.
- Спасибо огромное, я и не думал что кто-то еще подберет, - благодарил меня парень, снимая с себя вымокший рюкзак.
- Пожалуйста, - лишь сухо ответил я и снова стал набирать скорость. Через пару минут, когда дождь немного подутих, я позволил себе надавить педаль газа, и автомобиль уверенно понес нас вперед.
- Вы, видно, спешите да? - неожиданно спросил парень.
- Да, спешу, - все также безучастно отвечал я.
- Ясно. Кстати я бы на вашем месте так не лихачил, вы знаете, сколько здесь уже аварий было?
- Нет, не знаю.
-А я знаю. Поэтому говорю - сбавьте скорость, - приказным тоном произнес попутчик.
Идея подобрать вымокшего насквозь человека, бредущего вдоль ночной дороги, мне уже не казалась такой привлекательной. Как-то он сильно много себе позволяет. В конце концов, я за рулем!
- Послушайте! Я спешу, опаздываю. Но почему-то нашел время подобрать вас, поэтому давайте вы проявите немного уважения и не будете указывать как мне водить.
На мгновение парень притих, но затем снова произнес
- Как знаешь! Мне-то боятся нечего, а вот тебе. Не знаю, стоит ли так рисковать из-за какой-то там встречи своей жизнью, а впрочем, - он немного задумался и, повернувшись ко мне лицом, произнес: - вас, людей, толком не разберешь.
После этих слов мне стало, признаться, не по себе. О чем это он говорит? Что имел в виду? И когда мы успели перейти на "ты"?
Я, было, хотел у него что-то спросить, но тот опередил меня.
- Веришь в приметы? Ну там мистику или чертовщину?
Этот вопрос еще больше заставил меня понервничать. Чего он пытается добиться? Зачем я его вообще подобрал?
- Действительно - зачем?
Я резко повернулся и уставился на него, не понимая, как он мог понять, о чем я только что думал. Но все вопросы тут же отпали, когда я увидел, что его глаза горят красным отблеском и прекрасно видны в темноте. Руки и ноги онемели, дыханье сбилось, сердце забилось быстрее. Я не понимал, что происходит и происходит ли вообще. Кто этот попутчик? Что он от меня хочет? Что вообще происходит?
Попутчик вновь отвернулся и уставился в окно, в этот момент в автомобиле погас весь свет, даже приборная панель и та потухла. По спине побежал холодный пот, губы затряслись, я готов был вытолкнуть этого чертового попутчика из машины, но ноги не слушались, они стали словно ватными.
В этот момент он все-таки отпрянул от окна и посмотрел на меня. Боже! Только и подумал я в ту секунду.
Передо мной была мохнатая, рогатая, с сияющими как пламень глазами, большая, рогатая голова!
Я зарыдал... Зарыдал как малое дитя, напуганное страшным рассказом, у меня началась истерика.
Я просто не мог оторваться от этого зрелища, все мое тело будто парализовало. Даже крик, протяжный и истошный, который я хотел издать, не мог выйти наружу, легкие просто окаменели. Еще пару секунд я просто не понимал, что делать, но потом, вспомнив заветы своей бабушки, когда я, будучи юнцом, приезжал к ней в деревню, начал молиться. Так усердно, как никогда в своей жизни. Слезы градом текли по моему лицу, а легкие все так же не слушались меня, из-за чего мои попытки произнести молитву вслух оканчивались лишь непонятным мычанием. Казалось, что это будет продолжаться вечно, но внезапно это существо заговорило, от чего я еще долго не смог уснуть по ночам.
- Притормози! - произнес он грубым и низким голосом, так, что у меня, взрослого мужчины, затряслись ноги и закружилась голова.
Упрашивать долго не пришлось. Моя нога точно вонзилась в педаль тормоза, так резко и сильно, что не будь я пристегнут, точно вылетел бы в окно. Спустя пару секунд, машина остановилась. Я выскочил наружу, в ливень, в холод, хотя, признаться честно, будь на улице хоть ураган, я все ровно бы согласился быть здесь, чем там внутри с этим... существом.
Не переставая плакать, я начал пятиться назад, не заметив свет фар, быстро приближавшихся ко мне. Я успел лишь обернуться и увидеть, что это несется фура на полном ходу прямо ко мне навстречу.
Мгновение... И я слышу протяжный сигнал клаксона грузовика, уходящий вслед за источником. Сперва не поняв, что происходит, я начал глупо озираться по сторонам и лишь только потом понял, что стою рядом со своей машиной, в метрах 3 от изначального положения.
- Теперь квиты, - произнес все тот же пугающий голос из-за спины, от чего у меня вновь побежали мурашки по телу.
Существо, точнее парень, стоял с противоположной стороны автомобиля и смотрел на меня. Я пытался что-то сказать, но шок от произошедшего был на столько силен, что я не смог связать даже пары звуков.
- Ты подвез меня, я спас тебя. Как мне кажется все честно. Ты так не думаешь?
- Э-э-э...ы-ы-ы... да, - только и смог выдавить из себя я.
Внезапно все осветил яркий свет, и раздался оглушающий раскат грома, от неожиданности я закрыл глаза, а когда открыл, никого уже не было. Я простоял так еще минут 5, не зная, что делать дальше, но по итогу разум все же взял верх, и я быстро уселся за руль и помчался прочь от этого места. Сначала мчался как бешеный, все время думал о том, что тот может вернуться, но потом резко сбросил скорость до 100, затем до 80, а после уже и до 60 км/ч, как бы испугавшись того наказа, что он мне дал. И действительно, через пару десятков метров из темноты показался крутой поворот, который я еле успел заметить, благо, скорость была подходящая, и я без труда выполнил маневр и направился дальше.
Через 10 минут показался полицейский пост. Увидев огни света, я как ненормальный рванул туда. С диким свистом я затормозил прямо около здания, напугав при этом молодого сержанта, который дежурил на улице.
Не став ничего объяснять, я выскочил из машины и забежал внутрь. Конечно, мужики были в шоке от такого появления, но я, находясь в очередной истерике, попросил у них выпить и выслушать меня. Те конечно, немного опешили, но все же, когда я подул в трубочку и доказал, что совершенно чист, поставил бутылочку горячительного и, подождав пока я успокоюсь, выслушали меня.
Закончив свою историю, он молча переглянулись и лишь потом заговорили.
- Повезло тебе, что так все обошлось. У нас обычно по той дороге только большегрузы ездят и то никого в попутчики не набирают, место вроде там плохое. Ну да ладно, ты успокойся, если хочешь, оставайся здесь, можешь даже постараться уснуть, а завтра видно будет.
Естественно, я воспользовался столь щедрым предложением служителей закона.
На следующее утро я, поблагодарив полицейских, сел в машину и продолжил свой путь на встречу с заказчиком.
Вот только какого было удивление моего работодателя и, самое главное - меня, когда я, доехав до условленного места встречи, не нашел там оного. Как оказалось, он действительно хотел со мной встретиться, но вот только именно сегодня, но никак не вчера.
Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 04:14
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 04:14 by DoorHamПросмотров: 54Комментарии: 0
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