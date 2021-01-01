Попутчик

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 04:14

Причина: Стилистика автора сохранена.

DoorHam Просмотров: 54 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 04:14 by

Зовут меня Александр, работаю архитектором, проектирую высотные здания и сооружения, работа, скажу честно, нервная, вечные звонки, переговоры, планы и все в таком роде. Не скажу, что я жалуюсь, но все же немножко неприятно, когда в твой законный выходной, тебя резко вызывает заказчик и требует немедленно обсудит "кое-какие вопросы". Так случилось и в тот раз.Был вечер, шел дождь, на улице уже стало холодать, порою температура опускалась до -2,-3, но в тот момент меня волновало лишь одно - успеть прибыть на встречу с заказчиком, поэтому я, запрыгнув в свой автомобиль и провернув ключ зажигания, рванул вперед к своему работодателю. Весь путь должен был занять часа 3 максимум, но из-за погодных условий, а также аварии, которая случилась на трассе, мне пришлось направиться по объездному пути. Таким образом, я немного задержусь, но точно прибуду к месту назначения, поэтому предупредив, заказчика, я направился дальше.Спустя полчаса дороги видимость окончательно ухудшилась, и мне пришлось чуть ли не ползти, чтобы хоть как-то разглядеть трассу. Именно тогда я и заметил его - попутчика. По обочине шел с виду молодой парень с рюкзаком наперевес. Он окончательно промок и уже еле перебирал ноги, не знаю почему, но именно в этот момент во мне решила проснуться жалость, и я, проехав мимо паренька пару метров, остановился, давая понять, что его мучения окончены, а вот мои только начинались...- Не подбросите? - пытаясь перекричать сильнейший ливень, спрашивал парень.- Ну а иначе я зачем остановился. Давай, прыгай! - скомандовал я, и человек быстро забрался внутрь машины.- Спасибо огромное, я и не думал что кто-то еще подберет, - благодарил меня парень, снимая с себя вымокший рюкзак.- Пожалуйста, - лишь сухо ответил я и снова стал набирать скорость. Через пару минут, когда дождь немного подутих, я позволил себе надавить педаль газа, и автомобиль уверенно понес нас вперед.- Вы, видно, спешите да? - неожиданно спросил парень.- Да, спешу, - все также безучастно отвечал я.- Ясно. Кстати я бы на вашем месте так не лихачил, вы знаете, сколько здесь уже аварий было?- Нет, не знаю.-А я знаю. Поэтому говорю - сбавьте скорость, - приказным тоном произнес попутчик.Идея подобрать вымокшего насквозь человека, бредущего вдоль ночной дороги, мне уже не казалась такой привлекательной. Как-то он сильно много себе позволяет. В конце концов, я за рулем!- Послушайте! Я спешу, опаздываю. Но почему-то нашел время подобрать вас, поэтому давайте вы проявите немного уважения и не будете указывать как мне водить.На мгновение парень притих, но затем снова произнес- Как знаешь! Мне-то боятся нечего, а вот тебе. Не знаю, стоит ли так рисковать из-за какой-то там встречи своей жизнью, а впрочем, - он немного задумался и, повернувшись ко мне лицом, произнес: - вас, людей, толком не разберешь.После этих слов мне стало, признаться, не по себе. О чем это он говорит? Что имел в виду? И когда мы успели перейти на "ты"?Я, было, хотел у него что-то спросить, но тот опередил меня.- Веришь в приметы? Ну там мистику или чертовщину?Этот вопрос еще больше заставил меня понервничать. Чего он пытается добиться? Зачем я его вообще подобрал?- Действительно - зачем?Я резко повернулся и уставился на него, не понимая, как он мог понять, о чем я только что думал. Но все вопросы тут же отпали, когда я увидел, что его глаза горят красным отблеском и прекрасно видны в темноте. Руки и ноги онемели, дыханье сбилось, сердце забилось быстрее. Я не понимал, что происходит и происходит ли вообще. Кто этот попутчик? Что он от меня хочет? Что вообще происходит?Попутчик вновь отвернулся и уставился в окно, в этот момент в автомобиле погас весь свет, даже приборная панель и та потухла. По спине побежал холодный пот, губы затряслись, я готов был вытолкнуть этого чертового попутчика из машины, но ноги не слушались, они стали словно ватными.В этот момент он все-таки отпрянул от окна и посмотрел на меня. Боже! Только и подумал я в ту секунду.Передо мной была мохнатая, рогатая, с сияющими как пламень глазами, большая, рогатая голова!Я зарыдал... Зарыдал как малое дитя, напуганное страшным рассказом, у меня началась истерика.Я просто не мог оторваться от этого зрелища, все мое тело будто парализовало. Даже крик, протяжный и истошный, который я хотел издать, не мог выйти наружу, легкие просто окаменели. Еще пару секунд я просто не понимал, что делать, но потом, вспомнив заветы своей бабушки, когда я, будучи юнцом, приезжал к ней в деревню, начал молиться. Так усердно, как никогда в своей жизни. Слезы градом текли по моему лицу, а легкие все так же не слушались меня, из-за чего мои попытки произнести молитву вслух оканчивались лишь непонятным мычанием. Казалось, что это будет продолжаться вечно, но внезапно это существо заговорило, от чего я еще долго не смог уснуть по ночам.- Притормози! - произнес он грубым и низким голосом, так, что у меня, взрослого мужчины, затряслись ноги и закружилась голова.Упрашивать долго не пришлось. Моя нога точно вонзилась в педаль тормоза, так резко и сильно, что не будь я пристегнут, точно вылетел бы в окно. Спустя пару секунд, машина остановилась. Я выскочил наружу, в ливень, в холод, хотя, признаться честно, будь на улице хоть ураган, я все ровно бы согласился быть здесь, чем там внутри с этим... существом.Не переставая плакать, я начал пятиться назад, не заметив свет фар, быстро приближавшихся ко мне. Я успел лишь обернуться и увидеть, что это несется фура на полном ходу прямо ко мне навстречу.Мгновение... И я слышу протяжный сигнал клаксона грузовика, уходящий вслед за источником. Сперва не поняв, что происходит, я начал глупо озираться по сторонам и лишь только потом понял, что стою рядом со своей машиной, в метрах 3 от изначального положения.- Теперь квиты, - произнес все тот же пугающий голос из-за спины, от чего у меня вновь побежали мурашки по телу.Существо, точнее парень, стоял с противоположной стороны автомобиля и смотрел на меня. Я пытался что-то сказать, но шок от произошедшего был на столько силен, что я не смог связать даже пары звуков.- Ты подвез меня, я спас тебя. Как мне кажется все честно. Ты так не думаешь?- Э-э-э...ы-ы-ы... да, - только и смог выдавить из себя я.Внезапно все осветил яркий свет, и раздался оглушающий раскат грома, от неожиданности я закрыл глаза, а когда открыл, никого уже не было. Я простоял так еще минут 5, не зная, что делать дальше, но по итогу разум все же взял верх, и я быстро уселся за руль и помчался прочь от этого места. Сначала мчался как бешеный, все время думал о том, что тот может вернуться, но потом резко сбросил скорость до 100, затем до 80, а после уже и до 60 км/ч, как бы испугавшись того наказа, что он мне дал. И действительно, через пару десятков метров из темноты показался крутой поворот, который я еле успел заметить, благо, скорость была подходящая, и я без труда выполнил маневр и направился дальше.Через 10 минут показался полицейский пост. Увидев огни света, я как ненормальный рванул туда. С диким свистом я затормозил прямо около здания, напугав при этом молодого сержанта, который дежурил на улице.Не став ничего объяснять, я выскочил из машины и забежал внутрь. Конечно, мужики были в шоке от такого появления, но я, находясь в очередной истерике, попросил у них выпить и выслушать меня. Те конечно, немного опешили, но все же, когда я подул в трубочку и доказал, что совершенно чист, поставил бутылочку горячительного и, подождав пока я успокоюсь, выслушали меня.Закончив свою историю, он молча переглянулись и лишь потом заговорили.- Повезло тебе, что так все обошлось. У нас обычно по той дороге только большегрузы ездят и то никого в попутчики не набирают, место вроде там плохое. Ну да ладно, ты успокойся, если хочешь, оставайся здесь, можешь даже постараться уснуть, а завтра видно будет.Естественно, я воспользовался столь щедрым предложением служителей закона.На следующее утро я, поблагодарив полицейских, сел в машину и продолжил свой путь на встречу с заказчиком.Вот только какого было удивление моего работодателя и, самое главное - меня, когда я, доехав до условленного места встречи, не нашел там оного. Как оказалось, он действительно хотел со мной встретиться, но вот только именно сегодня, но никак не вчера.

Ключевые слова: Дорога машина попутчик авторская история

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