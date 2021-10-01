Лицо | История в стиле кибер-панка- А тепе-ерь, диплом вруча-ается-а, - на распев произнесла декан факультета.
- Ну же, иди, - зашипели однокашники, толкая меня локтями: - Один ты остался же.
- И вместе с дипломом мы вручаем Вам новое лицо! - торжественно закончила декан.
С моего сегодняшнего лица мигом слетела улыбка, оно вытянулось и посерело.
- Но, простите, мне очень нравится моë нынешнее лицо, - возразил я: - Мы с ним столько прошли, столько видели.
В конце-концов, подумал я, сколько раз оно огребало от старшекурсников! А сколько ему досталось робких, несмелых, иногда жарких, горячих, но, случалось, и пьяных, пахнущих смесью вина и текилы, девичьих поцелуев. На этих мыслях моë лицо вспыхнуло и зарделось стыдливым румянцем. Я потëр щëку - именно ей досталось две пощëчины от, не в меру ревнивой, подруги. Не-е, определëнно, моë лицо мне нравилось: оно было молодым, свежим и улыбчивым.
- Мы вручаем Вам лицо образованного человека! С этим лицом можно устраиваться на работу, строить карьеру, управлять автомобилем и, даже, государством! - продолжала речь оратор: - Всë сообщество, все его сограждане будут видеть перед собою лицо эрудированного человека. А это, согласитесь, дорогого стоит!
Мы пожали друг другу руки. Я приветственно помахал дипломом своим вчерашним однокурсникам. Те одобрительно загудели в ответ. Взяв коробку со своим новым лицом, вернулся в своë кресло и огляделся. Свежеиспечëнные специалисты, ещë не растерявшие задор и адреналин от вчерашней защиты, с любовью рассматривали дипломы, сравнивая отметки по дисциплинам.
Я достал коробку. "Лицо эрудированное модернизированное. Версия 2.0. Сорт высший", гласила этикетка. "Не для продажи. Возврату и обмену не подлежит", большие красные буквы по диагонали пересекали грани коробки. "КОНФИДЕНЦИАЛЬНО!" - вдруг вспыхнули люминисцентные буквы: "Не передавать посторонним лицам! ".
Утро началось во сколько-то там. Вчерашнее мероприятие и последующий банкет были устроены на высшем уровне организаторского мастерства. Фотографы, тамада, дэнс-аниматоры, какой-то мегапопулярный диджей - и всë это сверкало, играло, пело, кружилось, улюлюкало. Меня окружали счастливые улыбающиеся раскрасневшиеся лица. Сколько же было конкурсов, пантомим, сценок! Моë собственное лицо заходилось от хохота и веселья. Сколько было выпито вина. Добавлено коньяка. Разбавлено виски. Слизано соли и запито текилы. Сколько тëплых дружеских поцелуев досталось моим щекам, вкупе с произнесëнными словами о последующих встречах. И слëзы. Слëзы умиления, счастья, и огорчения. Огорчения от осознования: всë это заканчивается; и вот, мы стоим на утренней набережной, обнявшись и раскачиваясь, нестройными голосами выводим:
"На трибу-унах станови-ится ти-и-хо;
Развесë-олое детство проща-ай...
... не грусти, улыбнись на проща-а-анье,
Вспоминай эти дни,вспомина-а-ай.
Пожелай исполненье жела-а-ани-ий,
Новой встречи нам всем пожелай"!
Но это было вчера. А сегодня я стою перед зеркалом, рассматривая опухшую физиономию и сам себе клянусь никогда больше не смешивать вино и текилу в одном желудке. На лбу наливается синевой ссадина - это я промахнулся мимо дверного проëма. А на щеке алеет пятерня, заканчивающаяся лëгкими царапинами от дорогого маникюра. "Опять лицу досталось", - думаю я...
"КОНФИДЕНЦИАЛЬНО! " - тревожный багрянец мерцает на коробке. Открыл. Лицо. Почти, как моë нынешнее. Только без ссадины и пятерни. "Дорогой друг! Мы рады предложить Вам улучшенную версию эрудированного лица. Высший сорт изделия позволит носить его в течение долгого времени. Оно не нуждается в замене, модернизации и обновлении. Ресурсы изделия позволяют пользоваться им без каких-либо ограничений и рассчитаны на весь срок эксплуатации. Повышенная эластичность и растяжимость изделия позволят Вам менять размеры своего тела в широком диапазоне - лицо всегда будет соответствовать Вашим общим параметрам.
По сравнению с предыдущей версией Вашего лица мы, без согласования с конечным потребителем, внесли небольшие изменения, не ухудшающие его потребительские свойства. В частности, была понижена чувствительность эмоциональных сенсоров, увеличено время запаздывания положительных реакций, а презрительнонедовольное выражение Лица из разряда опций переведено в базовую комплектацию и доступно сразу же после установки Изделия".
С тех пор прошло 20 лет. Новое лицо исправно служит, не требуя дополнительного ухода сверх регламентных работ. Производители не обманули: это, действительно, хорошая версия. Можно покупать любые товары - ни разу не спросили паспорт. Коллектив прислушивается к моему мнению. Да и диплом мне приходилось показывать всего дважды - на собеседованиях верят эрудированному лицу.
Видимо, производитель систематически дорабатывает изделие, устанавливая в него обновления, пока я сплю. Например, молодые лица стали уступать мне места в трамвае. Я могу, совершенно спокойно, отрастить бороду; или носить очки, не боясь вызвать насмешку и издëвку со стороны других лиц. Только тяготит базовая комплектация: всë чаще, по умолчанию, лицо принимает недовольное выражение; и всë реже на нëм появляется улыбка. Хотя бы лëгкая.
PS. А недавно испортилось зеркало. Просто какой-то программный сбой. Никто не знает, как сбросить установки зеркала до заводских? Раньше оно показывало молодого улыбающегося человека, а теперь там какой-то щетинистый алкаш в застиранной футболке...
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Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 03:58
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 03:58 by RudoznatetzПросмотров: 34Комментарии: 0
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