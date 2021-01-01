Уютный загородный дом

Что-то не то Просмотров: 120 Комментарии: 0 +2 Вчера, 13:06 by

-Коль, что-то не то с этим домом, не просто же его продают так дёшево!-Надя, тебе же сказали, что деньги срочно нужны. Не переживай, все будет хорошо, - успокаивал мужчина свою жену.Семейная пара давно мечтала об уютном загородном доме. Дети обзавелись собственными семьями, уже подрастали внуки, так что в городе супругов Надю и Колю ничего не держало. Кроме того, их большой семье теперь будет, где собраться всем вместе.Суеверная Надежда переживала, что дом им продают «нехороший». Однако, Коле все-таки удалось уговорить жену, и сделка состоялась.Супругам пришлось снести старый дом, он был совершенно не пригоден для жилья. Но участок был замечательный.-Вот тут можно огородик сделать, - мечтал Коля, - а вот тут - беседку. Надюша, посмотри, вот отличное место для цветника!Супруги построили новый дом, сделали ремонт и наслаждались загородной жизнью. Постепенно, все сомнения Надежды улетучились, и она всей душой полюбила их уютный дом. Но идиллия продолжалась не долго.Как-то Николай уехал в город по делам, а Надя осталась дома. Она хлопотала на кухне - делала зимние заготовки. Вдруг, на кухню зашёл её муж.-О, Коль, привет, - Надя подошла к супругу и чмокнула его в щеку, - ты чего такой холодный, замёрз? Я думала ты позже приедешь, обед ещё не готов.-Пить хочу, - буркнул Коля.Надя достала из холодильника пластиковую полуторалитровую бутылку с компотом. Николай выхватил её из рук супруги и осушил одним глотком.-Никак напиться не могу. Есть ещё?Надя с ужасом смотрела на мужа.-Коль, что с тобой? - испуганно промямлила женщина.-Ты покормишь меня, наконец? - рявкнул Николай.Надя похолодела. С её мужем что-то не так. Никогда он не был так груб. Да и целую бутылку компота одним глотком выпил.-Коля? Это ты? - женщина посмотрела супругу прямо в глаза. Коля глядел на неё странным, жутким взглядом.-Я! А кто же ещё? - мужчина резко открыл холодильник и стал без разбора поглощать все, что там было.Надя стояла на месте, не в силах пошевелиться от страха. Вихрь из несвязных мыслей закружился в голове у женщины. Бежать? Или защищаться? А если это Коля? Может, она спит?В этот момент в кухонное окно постучали. Надя вздрогнула и повернулась. В окне она увидела своего веселого и улыбающегося Колю, он помахал ей рукой. Женщина слышала, как за спиной кто-то чавкает, но она боялась повернуться.-А, Коля пришёл? Ну ладно! - услышала Надя прямо возле уха. Входная дверь открылась.-Наденька! Я пришёл. Дела закончил немного раньше, - довольный Коля зашёл на кухню, - Надюш, ты чего странная такая? Случилось что-то? А почему холодильник открыт и все разбросано?Надя, сбрасывая с себя сильнейшее напряжение, зарыдала. Кое-как она смогла объяснить мужу, что произошло. Успокоившись, супруги решили позвонить бывшим хозяевам дома и узнать, не случалось ли с ними что-то подобное.По идее, прошлым владельцам скрывать это было уже не за чем, ведь дом продан. Однако, девушка на другом конце провода все отрицала:-Нет, говорю же, ничего такого не было. Ну, или я просто об этом не знаю. В доме бабушка с дедушкой жили. А как их не стало, я дом на продажу выставила.Испуганные супруги надеялись, что это единичный случай. Да и что они могут сделать в этой ситуации? Только оставаться наблюдателями.Однако, в покое они были не долго. Надя копалась в тот день на огороде. А Коля был в доме, чинил кран на кухне. Мужчина услышал, как открылась дверь и зашла Надя.-Надюша, я почти закончил. Как твои огородные дела?-В коридоре лампочка не горит, пойди и посмотри, - сухо сказала Надя.Коля даже немного удивился такому странному поведению жены. Всегда ласковая, улыбчивая. Он внимательно посмотрел на лицо женщины.-Надюша, откуда синяк на щеке? Ты что, ударилась?-Все хорошо, - Надя улыбнулась жуткой улыбкой. Словно кто-то потянул за ниточки, прикреплённые в уголках её рта.Испуганный Коля послушно взял табуретку и пошёл в коридор. Там он пощёлкал выключателем.-Лезь уже на табурет, - не своим, захлёбывающимся голосом сказала Надя.Мужчина хотел закричать, убежать, но что-то держало его и не давало сопротивляться. Коля забрался на табурет и выкрутил лампочку.-Перегорела, - мужчина посмотрел вниз.Надя, все так же улыбаясь натянутой улыбкой, замахнулась ногой и выбила стул из-под Коли. Мужчина рухнул на пол. В этот момент он услышал голос с улицы.-Коль, с тобой все в порядке? - через мгновение в дом зашла Надя.-Надюша, ты только не переживай... - Коля рассказал жене про случившееся.-Да что же это такое? - причитала Надя, растирая мужу ушибленное плечо, - может, к соседке сходить? Она хоть нас и не взлюбила, но в такой ситуации должна помочь.Надя испекла шарлотку и вечером отправилась к Светлане, соседке напротив. У них как-то сразу не заладились отношения. Открытой вражды не было, здоровались всегда. Но женщина обычно искоса глядела на супругов.Светлана удивилась такому визиту, но всё же пригласила Надю в дом, налила чай.-Светлана, я вот по какому делу. У нас в доме такое творится... Бывшая хозяйка ничего не знает. Поэтому я решила к тебе зайти, расспросить.-Да не хозяйка она! Хозяев уже нет в живых. Дом вам их внучка продала, - рассердилась Светлана, - ну, так что у вас там происходит?После Надиного рассказа, Света задумалась.-Не знаю. В этом доме никогда никакой чертовщины не было.Светлана рассказала, что раньше в этом доме жили старички. Только внучка у них осталась. Но она в городе все время жила, редко к ним приезжала. Светлана один раз услышала перепалку между ними.-Бабушка! Ну какой огород? Какая дача? Не нужна мне эта земля. Мне нужна нормальная квартира в городе.-Внученька, ну не продавай ты дом, как нас не станет! Это сейчас ты молодая, а потом? Это ведь наша земля уже столько поколений. Мы всё с дедом мечтаем тут яблоневый сад посадить, пока ещё силы есть. Может, поможешь нам, а?-Конечно, никакого яблоневого сада она не посадила. Как появилась возможность, сразу дом продала! - Светлана даже слезу смахнула, - эх, любили мы все этих стариков. Помогали, чем могли. Поэтому и вас не принимаем! Вы же чужие нам, тем более, старички наши не хотели, чтобы на их земле кто-то другой жил.-Вы думаете, что это они нас гонят? - Надя начинала понимать, что творится в их доме.-Думаю, да! Не знаю, чем вам помочь.Дома Надя все рассказала мужу - и про внучку, и про просьбу стариков не продавать дом, и про яблони. Коля вдруг встрепенулся.-Надюша, а может, мы яблоньки посадим? А что, участок большой, место найдём!Супруги на следующий же день поехали за саженцами. Когда дело было сделано, и на участке красовались пять молодых яблонь, Надя сказала:-Видите, мы полюбили вашу землю. Вот и яблоньки посадили, как вы хотели. Дайте нам спокойно жить. Примите, нас, пожалуйста.Странности в доме прекратились. А через пять лет супруги уже собирали урожай душистых и сочных яблок.Автор - Что-то не то.

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