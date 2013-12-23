Ночью в окна не смотрите

Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 10:47

Phantom666 Просмотров: 53 Комментарии: 1 +4 Сегодня, 10:47 by

Моя квартирка располагается на втором этаже дома, расположенном в одном уеденном районе ДС. Работаю в здании напротив моего дома, по другую сторону дороги, поэтому обычно хожу туда пешком.Я проживаю в том районе уже как целых 5 лет, ибо обжитое мной пристанище, досталось от предков, которые, будучи людьми состоятельными, позволили найти себе более комфортную квартиру в другом районе города. Решив, что я стал уже достаточно взрослым и самостоятельным, они отдали старую квартиру мне, при условии, что я не буду тут буянить по всякому поводу (что я, собственно не делал). И по правде говоря, я особо не жалуюсь - вполне годная однушка, в тихом районе и с хорошими соседями. Что ещё нужно для счастья?Стоит отметить - чтобы дойти до работы, мне приходится постоянно проходить по одному и тому же маршруту - поворачиваю от подъезда налево и огибаю угол дома, всё также сворачивая налево (поскольку дом Г-образный и обходить его справа вообще не вариант), после чего по прямой шагаю до дороги с обратной стороны дома, а уже на том конце перехода и находится заветное здание. Это информация для понимания дальнейших событий.За долгое время проживания в том доме я приобрёл одну нехорошую привычку - после утомительного рабочего дня мне от скуки иногда хотелось заглянуть в окна первого этажа, поскольку находились они достаточно низко и даже издалека можно было увидеть, что происходит у жильцов дома. Как правило, ничего особо интересного. В основном большую часть комнат с той стороны дома занимали либо гостиные, либо кухни. Так что никаких излишне откровенных вещей я там никогда не видел. Но всё равно было интересно посмотреть на копошащихся людей - вот например добрая соседка Лидия Ковалёва блины на кухне жарит, приправляя их маслом из местной Пятёрочки, вот в комнате дяди Гоши по телевизору показывают очередной матч по футболу, вот на окне у одной миловидной девицы сидит и пялиться на меня своими оранжевыми глазами чёрная кошка. В общем привычка хоть и вредная, но довольно занимательная. Особенно после навала работы и разгребания всех дел до позднего вечера. И всё бы ничего, но вот только чуть больше двух недель назад случилось нечто, из-за чего я стал бояться смотреть в чужие окна, о чём я вам сегодня и расскажу.Тогда в начале Мая мне наконец-то выдали зарплату, и я с оптимизмом на душе потопал обратно домой. Уже дома я стал пересчитывать свои честно заработанные деньги, когда внезапно услышал звук заведённой машины. Я выглянул в окно и заметил внизу двух человек возле знакомого мне Форда. Моя соседка Лидия Ковалёва вместе с её супругом складывали вещи в багажник их собственного автомобиля, по видимому - готовились к отпуску. Да, кажется во время нашего последнего разговора она упомянула про их ближайший отъезд на 1-2 недели, после чего им нужно было возвращаться обратно - у их родственников скоро должна была родиться девочка (племянница видимо). Куда они собрались ехать, она не сказала, но утончила, что там довольно красиво. Судя по всему в тот день они и собрались поехать, раз уж так спешно всё собирали. Когда подготовка была окончена, они выехали из парковочного места и покатили в сторону основной дороги. Я же пересчитал все деньги, сделал пару дел и отправился спать.Следующие 8 дней пролетели как на ветру - перед предстоящей плановой проверкой начальством, всему коллективу нужно было выполнять тонну работы в считаные сроки, из-за чего стало крайне трудно следить за временем. Я просыпался по будильнику в 6 утра только для того, чтобы заглотить кофе с наскоро сваренной кашей, забежать в здание напротив дома, захватить печенья из буфетной, пролететь 6 этажей на лифте, завалиться в свои кабинет, долбить по клавишам с 7 утра до 9 вечера и уже только потом, будучи полу-убитым и утомлённым, плестись обратно домой, где меня ждали вкусный ужин и тёплая кровать. И через часов 7-8 всё по новой.Работа превратилась в какой-то сущий кошмар, куда не посмотри - все куда-то бегут, то за документами по юридическим соглашениям, то за бумагой для принтера, то банально в туалет по своим делам. Но слава богам это закончилось на хорошей ноте и можно было больше не париться, ведь все контракты были подписаны, никого не уволили и весь коллектив наконец-то выдохнул с облегчением. Вот после того всё дня и началось.Если быть конкретнее, тогда был вторник. Я уже по обыкновению возвращался домой с работы уставший, хоть и не настолько, как в те прошедшие 8 дней безумия. Перехожу дорогу, подхожу к окнам второго этажа и по привычке начинаю заглядывать внутрь знакомых комнат. Всё было как обычно, ничего особо нового не наблюдалось - мужик с соседнего подъезда по умолчанию сидит за столом и пишет какой-то реферат на ноуте, на подоконнике соседки-девушки лежит чёрная кошка и таращится на меня, будто что-то пытаясь сказать мне своим взглядом. Я ей улыбнулся и двинулся дальше к подъезду. И тут мой взгляд уловил одну странную деталь, на которую я не сразу обратил внимание. Одно из окон светилось, и в его неярком, желтоватом свете угадывались очертания кухни Лидии. Мне это показалось довольно странным, неужели они вернулись раньше, чем планировали? Или наняли домработницу на время их отъезда, а я не заметил её? Однако стоило мне только подумать об этом, как тут-же свет в окне погас. Тогда я особо не придал этому значения и, гонимый желанием поскорее лечь в тёплую постель, поплёлся домой.Уже утром, вспоминая тот ночной случай, я решил выглянуть в окно, чтобы проверить - не стоит ли во дворе машина соседей. К моему удивлению, серого Форда на месте не обнаружилось, что подкрепило мою теорию о домработнице. Разбираться я не стал и решил сходить на работу, чтобы уже вечером позвонить в соседскую дверь и проверить, всё ли в порядке.День пролетел почти незаметно и уже ближе к 9 вечера я смог освободиться. Проходя под окнами дома, я снова увидел в окне соседей свет, при этом внутри опять никого не было. И тогда я обнаружил ещё кое-что - на обратной стороне окна были видны очень странные, едва заметные следы, больше похожие на отпечатки ладоней, но слишком длинных. Это меня слегка насторожило и я решился всё-таки позвонить в дверь квартиры Лидии. Будучи полным скептиком, меня это всё не напугало, ведь наверняка должно было быть логичное объяснение происходящему.Я зашёл в подъезд, поднялся на первый этаж и позвонил в соседскую квартиру. Подождал минут 2, но никто так и не пришёл. Снова позвонил - тот же результат. Стало быть, домработница принимает душ и поэтому не слышит звонка в дверь. Оставив тщетные попытки, я пошёл обратно к себе, чтобы уже завтра попробовать снова дозвониться до того, кто находился внутри.На следующий день я по дефолту отработал, вернулся к дому, подошёл к окну и, как и раньше - в нём снова был свет, а внутри пусто. Во дворе серого Форда всё ещё не было. Всё это мне уже казалось очень странным и я решил снова позвонить в дверь квартиры соседей. Сначала ничего не происходило, однако уже на четвёртой попытке случилось нечто странное. Прямо за дверью послышались тихие звуки, похожие на шелест бумажного пакета, и тихое сопение. Я возгласил «Есть там кто-нибудь, отвечайте!». Но в ответ услышал те же самые звуки, которые как будто приближались. Когда звук был совсем близко к двери, он резко затих и больше ничего не было слышно. В этот момент я почувствовал себя немного неуютно и по спине пробежала волна страха. Такое ощущение, словно в тот момент кто-то или что-то посмотрело через глазок прямо на меня, и пялилось. Это было очень странное чувство, которое я не мог здраво объяснить. В конце концов мне это перестало нравится и я пошёл к себе - гнетущий саспенс повлиял на моё состояние очень странным образом, первый раз в жизни.Всё следующие утро меня терзали самые разные мысли. Я уже подумывал вызвать полицию, вдруг к соседям проник незваный нарушитель, которого стоит арестовать за такое наглое поведение, а быть может - за нелегальное проживание в чужой квартире. Хотя, если подумать - с какой стати? Лидия с супругом вроде как не богатая семья, хата у них комфортная, но при этом самая обычная. Про семейные реликвии в их квартире я не слыхал, да и если они вдруг есть, то кому они понадобились? Я решил на время прервать странные мысли, поскорее позавтракал и ушёл на работу, не было времени об этом думать.Тем вечером я планировал в последний раз проверить квартиру, и если всё-таки ничего не изменится, тогда нужно будет вызвать ментов - пусть сами разберутся в этом. К сожалению в этот день навал работы сместил время освобождения на целый час, так что я вышел из здания только в начале одиннадцатого. Уже стемнело, и я по быстрому пошёл к своему дому для очередной плановой проверки квартиры.Забыл уточнить - квартира Лидии находилась близко к углу дома и окно в её гостиной выходило как раз со стороны того угла, тем самым завершая дом. И за то время, когда я видел на кухне свет, в этом окне обычно было темно с момента отъезда хозяев.В общем, заглядывая в окна дома я ничего приметного не заметил, разве что та чёрная кошка игралась с мухой, чем меня и рассмешила. Когда я подошёл к кухонному окну, то озадачился - на этот раз света я не увидел, будто бы всё это время квартира пустовала и никто в ней не шлялся. Здесь я растерялся и не знал, что делать - вызывать ли ментов, или нет. Вроде было довольно тихо и ничто не нарушало спокойствие дома. На всякий случай я решил ещё глянуть в окно гостиной. И вот тогда то и произошла эта кошмарная встреча.В окне гостиной горел свет, и в нём я увидел ярко выраженный силуэт. И он ТОЧНО не был человеческим, даже приблизительно. Это существо по виду напоминало какое-то корнистое растение - все его конечности начинались откуда-то снизу и извивались, как какие-то змей, словно суставов у них было гораздо больше, чем в руке человека. На концах двух таких конечностей были видны кисти рук, причём очень длинные (вероятно те следы на окне им и принадлежали). Одна кисть лежала прямо на оконном стекле, а вторая держалась за форточку. Другие две конечности пропадали за оконной рамой. Но даже не это было самым жутким. На длинной шее умещалась относительно небольшая, отвратительного вида голова, покрытая длинными, грязными волосами, а лицо вообще не походило на человеческое. Оно больше напоминало по форме укорочённый лошадиный череп, с вертикальным отверстием вместо носа, и крайне широкой пастью, усеянную длинными, тупыми зубами. Глаза этого существа были словно немного провалены в тёмные глазницы, и их белки отражались в свете фонаря за окном, зрачки же были очень маленькие и пронзительно смотрели прямо на меня.Я в тот момент просто встал, как вкопанный, не смея шевельнуться. Казалось, этот взгляд загипнотизировал меня, не давая совершать какие либо действия. Оно покачивало голову, словно глубоко дышало своим отверстием вместо носа, а глаза всё также пялились на меня. Сердце стучало очень быстро, я уже начал потеть на месте. Тварь немного постучала когтями пальцев по стеклу, и чуть наклонила голову в бок. И, господи - из её рта в тот момент потекла какая-то оранжево-красная жидкость, больше напоминавшая скисший овощной суп.И тут случилось внезапное. Сначала тварь сильно ударила «рукой» по стеклу, и на ней появилась небольшая трещина. Я вздрогнул, и краем глаза углядел прохожего, неспешно идущего вдоль дома. Наваждение спало и я машинально обернулся в его строну, он же недоумённо посмотрел на меня. Не знаю, почему в тот момент я сделал это, быть может сознание пыталось таким образом отвлечься, отрицать происходящее. А когда обратно повернулся к окну, твари уже там не было. Свет был выключен, но на окне осталась трещина - как доказательство правдивости произошедшего. Мужчина не успел увидеть существо в тот момент, однако, заприметив трещину на стекле, предложил вызвать полицейский отряд для расследования. Я не смог с ним не согласиться.Как итог - менты приехали на место, проникли в квартиру, но ничего внутри не обнаружили, кроме открытого холодильника и воды на полу, особенно много её было в туалете и кухне. Множество мусора было разбросано повсюду, из холодильника пропали почти все запасы, и в некоторых местах, в изобилии были следы той оранжево-красной жидкости (как потом мне сообщили криминалисты - это был желудочный сок неясного состава). Были также обнаружены отпечатки пальцев, однако в базе данных им не было найдено ни одного соответствия. В конце концов я подписал пару листовок, они ещё потоптались на месте и потом укатили прочь. И ведь ирония в том, что если бы в квартире не было всего этого хлама (по всей видимости созданного той тварью), полицейские просто посчитали бы мой вызов ложным и могли бы повесить штраф. Но, слава богу - обошлось.Приехавшие хозяева квартиры были просто в шоке от вида их уютного жилья. Как мне сообщила Лидия - с чем-то подобным они ещё никогда не встречались, как и я. Я же промолчал об существе, сказав, что к ним, скорее всего пробрался неадекватный вор. Позже помог им прибраться и предложил денег на продукты, но они, естественно, отказались. Сказали, что как нибудь сами управятся.Меня же ещё пару дней не покидали мысли о произошедшем. Что это было? Почему оно проникло в квартиру соседей? Разжиться на халяву?? Если да, то как? Через туалет что-ли?.. Столько вопросов, и не единого ответа. Но даже на этом моя история не кончилась.Сегодня я возвращался с работы уже более менее спокойный, устав от утомительного дня. Жуткий случай стал забываться, и я даже позволил себе заглянуть в окна соседей. Лидия заметила меня и, улыбаясь, помахала мне. Я же помахал в ответ. Было приятно наконец видеть нормальных и добрых соседей, а не жуткую, змееподобную тварь. По пути я заглянул в окно гостиной, там разбирал вещи супруг Лидии, статный дядька с усами. И пока я рассматривал его, то осознавал, что что-то явно было не так. Я заглянул в своё окно на втором этаже, и замер… Оно находилось в моей комнате, пронзая меня своим диким, животным взглядом. Левая рука лежала на стекле, а правая держалась за форточку, точно также, как и раньше. Я онемел, как и в ту ночь, не смея пошевелиться. Однако на этот раз я смог перебороть себя и сделал снимок существа на свой телефон. Тварь на это, почему-то никак не отреагировала, а всё продолжала смотреть на меня сквозь окно. Продолжала смотреть своими маленькими зрачками, пронизывающими меня до глубины души…Сейчас я сижу на скамейке во дворе дома и пишу этот текст. Я совсем не желаю возвращаться в свою маленькую квартиру, поскольку знаю, что оно всё ещё там. Время 23:47, и я жду полицейскую бригаду. Заодно покажу им снимок, мало ли что они скажут об этом. Если в квартире никого не найдут, я всё равно тут надолго не задержусь - продам квартиру и уеду жить в другой район, быть может удастся сбежать от этого чудовища.Из этой истории я вынес мораль - лучше не заводить вредные привычки и смотреть в чужие окна, особенно по ночам.Вот сейчас сижу и раздумываю, а что если бы я не видел Этого, что если бы оно само со временем ушло оттуда и больше никогда не появлялось. Или наоборот - я спас соседей от возможной угрозы, но теперь его мишенью стал я, после того, как его увидел. После того, когда узнал о его существовании. После того, когда… увидел его глаза. И оно запомнило меня.Мне сейчас очень страшно. Мне не хочется идти одному в свою квартиру и даже смотреть в её окна. Поскольку оно всё ещё там. Всё ещё продолжает смотреть прямо на меня…Думаю, не стоит говорить о моих эмоциях сейчас, фотографию вы и сами видите…(Дополнение от автора рисунка:Это существо называется также, как и данная история, потому что иначе его никак не описать. На самом деле оно довольно осторожное и проникает в квартиру через унитазы благодаря невероятно гибкому и тонкому телу, выжидая момента, когда хозяина квартиры нет дома. Оно поглощает запасы еды и выделяет излишки через рот в виде той жидкости. Когда оно чует приближение человека, сразу скрывается в туалете, но очень редко бывают исключения, как в данной истории. Иногда одиноких жильцов не находят внутри их квартир, а это значит, что тварь отведала самый вкусный «десерт», поглотив человека, словно анаконда. В самое тёмное время суток оно любит смотреть в окна, и если редкий прохожий увидит его, то он становится её следующей жертвой… Никому не известно, сколько особей этого вида существует. Если в вашей квартире после ухода повсюду валяется мусор, выделения оранжево-красной жидкости и вода на полу - значит оно было у вас в гостях. Так что всегда будьте начеку…Кстати, предлагайте свои варианты для названия существа в комментариях, будет интересно их почитать.)

Ключевые слова: Монстр окно ночь фото слежка авторская история

Другие, подобные истории: