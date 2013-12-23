Бомжи на Троещине

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 22:15

Причина: Стилистика автора сохранена.

Gigaroach Просмотров: 64 Комментарии: 1 0 Вчера, 22:15 by

Хочу поделиться одной историей. Я тогда учился в школе... не скажу номер, уж извините. Были у меня там два кореша — Сява и Андрей. Жили мы в одном доме и в школу ходили вместе. Обычно мы проходили мимо заброшки, вокруг там еще кусты, деревья, место уединенное, в общем.Как-то мы шли домой, как раз мимо той самой заброшки. Май, птички чирикают, солнышко греет, ничего не предвещает. Я вижу на пути пару максимально мерзких бомжар в каких-то мешках, головы замотаны тряпками, так что и лиц не видно, пихаю в бок Сяву и говорю: «Ну нахрен, давайте кругом обойдем». Сява что-то хмыкает и вертит головой. Делаем еще пару шагов, и тут до нас доносится неописуемое амбрэ от бомжей. Мы с Сявой молча синхронно поворачиваем и идем назад, Андрей нам кричит: «Вы че, зассали, девки?» Короче, поспорили, показали друг другу факи и разошлись — мы с Сявой в обход, а Андрей взял курс прямо на бомжей. Так и расстались.Вечером, однако, к нам пришли родаки Андрея, спрашивали у меня, где и когда я его видел в последний раз. Сказал им про заброшку. Ушли искать. Я сразу позвонил Сяве, он предложил тоже пойти глянуть на то место. С нами тогда еще Сявкин брат и его друган напросились, поэтому предки отпустили: в такой толпе безопасно же, ага. Побежали мы всем стадом вслед за Андрюхиными родаками, к заброшке пришли одновременно. Ни Андрея, ни бомжей там не оказалось, только запах все еще не выветрился.По дороге домой Сявкин брат рассказал, будто он с однокашником тоже там проходил и к ним так же докопались вонючие бомжары с замотанными бошками, только было их штук пять-шесть. И якобы они бормотали какие-то там церковно-славянские словечки. Иже-понеже, агнцы и т.п. Но малые свалили от тех бомжей.Андрей нашелся через пять недель на Печерске, запертый в подвале старого дома. Помимо Андрея, там обнаружился и тайный проход, когда-то заложенный кирпичами. Есть версия, что Андрей выбрался из него, выбив часть слабой кладки. Но официально он просто потерялся, в подвал попал случайно, а проход тот якобы оканчивался тупиком, но при этом его почему-то оперативно забетонировали, а дверь в подвал заменили новой, понадежней. Попасть в тот подвал стало невозможно, замки на новой двери скрепками и тому подобным «инструментом» не открывались. Мы с пацанами проверяли.Сам Андрей говорил, что почти ничего не помнит, только тьму и холод. И вроде был он в той темноте не один. Больше ничего не рассказывал, когда его особенно настырно расспрашивали, начинал злиться. Вскоре после возвращения домой, он ослеп на один глаз. Врачи, к сожалению, ни причины не смогли найти, ни помочь.Понемногу местные бабки начали сплетничать, что у Андрея «открылся дар». Якобы бабе Вале он рассказал, что ее кольцо не украли, оно за комодом лежит; и надо же — там его и нашли. Бабе Оришке как-то ляпнул, что она новорожденного когда-то приспала (придушила во сне), и он теперь следует за ней и, лол. Еще у нас в доме жила Леська — весьма видная деваха, у которой стабильно по несколько раз в год случалась вечная любовь до гроба с очередным владельцем дорогой тачки. Когда очередной хахаль привез ее домой, мы с Андреем ошивались во дворе. Он нагнал Леську у подъезда и, не заботясь о развесивших уши бабках, сообщил, что владелец красной итальянской тачки женат и ничего у них не выйдет. Леська поморщилась: «Опять двадцать пять, да шо ж такое, опять женатый», — и направилась в подъезд. Бабки ликовали.А потом мы как-то неожиданно переехали. Однажды в субботу отец уехал рано утром. К обеду позвонил и сказал, что жить мы теперь будем на другом конце города, велел собираться. В старой квартире он больше не появлялся, упаковывать и выносить вещи нам с мачехой помогали нанятые отцом грузчики. Со старыми друзьями я еще какое-то время общался. Мне рассказали, что Андрей тогда снова пропал, на этот раз с концами.У многих, думаю, случается, когда в памяти всплывает давно забытое воспоминание из раннего детства. Недавно это произошло и со мной. Тем вечером отец с мачехой долго собачились, в итоге отец ушел, громко хлопнув дверью. И тогда у меня в голове мелькнула мысль, что точно так же ушла моя родная мать. Никогда ранее я не вспоминал тот вечер, мне на тот момент было слишком мало лет. Но теперь я помню. Отец с матерью поругались. Она засобиралась «к маме», меня отец ей не отдал, и она ушла одна. И больше ее никто не видел. Милиционерам отец сказал, что просидел со мной дома до утра, никуда не выходил, а утром позвонил теще и только тогда понял, что моя мама исчезла. Но в моих воспоминаниях он на самом деле выходил. Следом за ней.И теперь у меня есть вопросы. Возможно ли, что мое воспоминание — ложное? А может, отец что-то скрывал всю мою жизнь? Почему-то мне остро не хватает Андрея. Он ведь был отличным парнем, хоть и строил из себя порой. Вообще, я не то чтобы хочу сказать, что верю в «ясновидящих». Просто с Андреем всегда можно было поговорить по душам, и он был толковый малой. Может, он помог бы мне сейчас разобраться. Не спрашивать же мне у самого отца «пап, ты случайно ничего не натворил в тот вечер, когда мама исчезла?»Впрочем, спрашивать мне некого. Андрея нет. И отец со своей ночной прогулки так и не вернулся.

Ключевые слова: Пропавшие без вести ясновидение странные люди авторская история

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