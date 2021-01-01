Излей свой страх

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 22:10

Причина: Стилистика автора сохранена.

mr Andy Просмотров: 68 Комментарии: 0 +1 Вчера, 22:00 by

Эта ночь обещала быть бессонной.Я не стал пить кофе – адреналин и так сделает свое дело. Ноут был заряжен. Листы бумаги, тетради и блокноты, ручки и карандаши – все валялось повсюду. Не будем также забывать про белую доску и маркеры в большой комнате.Я сел в кресло в спальне, надеясь немного передохнуть.Из дремотного оцепенения меня вывел грохот в зале. С ноутбуком наперевес я аккуратно выглянул из-за двери.Оно стояло возле окна, среди комьев земли и осколков цветочного горшка. То, что раньше было моим кактусом – высокое… растение? Существо с крепким на вид зеленым стеблем, с шевелящимися щупальцами, все в шипах и иглах, а также с большими пурпурными цветами и «ртами», как у венериной мухоловки. Оно никак не отреагировало на меня. Я, превозмогая страх, на цыпочках вошел, сел на краешек дивана и защелкал по клавишам. Оно тут же оживилось и быстро поползло в мою сторону. Судя по всему, оно не видело, зато имело другие способы чувствовать реальность. Я вскочил и едва успел укрыться ноутбуком, когда оно плюнуло в меня светло-зеленой жидкостью. Выбежал в коридор и оттуда в спальню, заперев дверь на заблаговременно приделанную задвижку, и протер ноут спешно выхваченным из комода полотенцем.«Среди цветов были пасти с направленными внутрь иглами, чтобы то, что попало внутрь, уже не смогло сбежать».Пластиковый корпус ноутбука немного оплыл.Я подождал немного, перебирая в памяти все, что успел разглядеть, и, прислушиваясь к тишине, потом отворил, приоткрыл дверь и высунул в щель щетку для мебели, помахал ей. Кислотной атаки не последовало. Я выглянул (очень кстати, что на мне очки).Кажется, все.Я снова сел в кресло, но прийти в себя не успел. Краткое помрачение сознания, и я провалился в кромешную тьму.Попытался всмотреться и понял, что не чувствую век и глаз. Вообще не чувствую своего тела, равно как и веса. Где верх, где низ? Вестибулярный аппарат мог бы возмутиться, но его тоже словно не было.Что это, паралич, кома, смерть? Лежу ли я в своем кресле, ослепленный, оглушенный, с отказавшими органами чувств, или я словно бестелесная искра разума, зависшая в бесконечной пустоте черного беззвездного космоса? Не грозит ли мне остаться тут навсегда?Паника накатывала на меня. Может ли тут быть еще кто-нибудь? Бесчисленные мириады подобных мне одиноких песчинок, немых, бессильных достучаться друг до друга?А вдруг некто опасный как раз подбирается ко мне? Вечное одиночество казалось страшнее даже этого. Да и кто может быть опасен для бесплотного духа?Мне не на чем было записывать. Да и нечем. Я слышал где-то про камеру с водой, в которую помещают человека в полной темноте. Правда, там можно было шевелиться. Впавший в состояние сенсорной депривации, мозг начинал генерировать галлюцинации. Смогу ли я вызвать изображения чего либо, на чем можно зафиксировать свои впечатления?Я пытался представить себе белую доску, но мрак словно смеялся надо мной. Может быть, достаточно просто продекламировать про себя все, что я должен сказать об этом – месте? – или состоянии.Мои ощущения вернулись, резко. Я и впрямь полулежал в кресле. А надо мной склонилось нечто вроде змеи – женская голова на длинной шее. Она высовывалась из-за дверцы шифоньера, откуда было видно ночное небо, и веял теплый ветерок. Я знал, что это за существо! Персонаж из японского фольклора – любительница совать свой нос в чужие дела, сплетничать, подглядывать и подслушивать. Большинство из них днем ничего не подозревали о своей одержимости демонической сущностью или старались избавиться от нее, а ночью пугали случайных прохожих и заглядывали в окна.Лилейно-белое лицо, подведенные глаза, традиционная японская прическа со шпильками.Я выскочил из комнаты и привалился к двери спиной, стуча по клаве ноутбука. Шкаф прихожей открылся, пахнув на меня ароматами цветущих садов, и из него показалась она, раскрыла свои ярко-алые губы и завизжала. Во рту ее торчали острые клыки.Я схватил первое, что попалось под руку, и ударил ее сбоку, когда она кинулась на меня. Умудрился, увернувшись, поднырнуть под нее и скрыться в ванной. Я запер дверь и быстро прислонился к висящему шкафчику, перекрывая выход из него. Вновь раздался пронзительный визг. Спиной я ощутил несколько ударов, толчков.«Остальные с наслаждением принимали свое состояние и возможности. Этот снарк оказался буджумом. Но она не получит моей крови. Стремящаяся выпить впечатления от чужих жизней и отношений за неимением достаточно выразительных собственных… Возможно, одета в кимоно».Толчки затихли. Через пару минут я приоткрыл шкафчик. Зубная щетка, паста, таблетки.Я пошел из ванной прочь. Не следовало сидеть в ней. Здесь я был зажат в угол.Интересно, что завтра, точнее сегодня, скажет об этом док?..В свою комнату я не попал. Легкая белая дымка взвилась вокруг меня, закружилась и улетучилась, стерев мой мир и заменив его на какой-то другой.Пустошь, потрескавшаяся земля до самого горизонта, торчащие тут и там тонкие мертвые деревья под куполом тускло-белого неба. Сухой недвижимый воздух. Отсутствие запахов. Поглощающая тебя тишина. Казалось, что весь мир ограничен этой равниной, и сколько бы ни идти по ней, ты не встретишь ничего нового и ни единой живой души. Ненужный никому. Обреченный погибнуть здесь и разнообразить ландшафт своей мумией.Я легонько дотронулся к одной из ветвей. Твердая шершавая поверхность.Вдали я разглядел белое пятнышко и пошел туда.Мне нечего было больше сказать об этом мире. Возможно, здесь существовали другие места, полные жизни и красок, но я не верил, что смогу дойти до них. Окажись я тут на сотни тысяч лет раньше или позже – и, наверное, увидел бы заросли джунглей или мангровые болота. А может, ту же равнину. Но сейчас… хоть бы перекати-поле. Я был единственным источником движения здесь.«Это оказался рогатый череп. Значит, здесь хоть раньше были живые существа».Декорации этого мира съежились.В следующий раз по полу пополз черный дым. Я бросился в поисках источника.«Он поднимался повсюду, словно из щелей в полу». Пока я печатал, сияющие буквы и причудливые, похожие на животных клубы хороводом вились вокруг меня.Когда он скрыл ноут, мне пришлось писать на ощупь. Когда достал мне по шею, я постарался как можно глубже вдохнуть. Когда окутал голову, в ушах зазвучал смех.Да когда ж ты уже рассеешься, зараза? Что еще я не заметил?!Не в силах сдерживаться, я вдохнул.«Пронзая легкие невыносимой болью…»Смех умолк и дым развеялся.Когнитивная терапия, несомненно дает свои плоды. Не зря док утверждает, что не надо полагаться на одни только медикаменты.С улицы послышались рев, крики, вопли. Я подошел к окну. Несмотря на глубокую ночь, было светло как в сумерки. А внизу за группкой людей гналось несколько огромных доисторических чудовищ: шерстистый носорог, бык, саблезубый тигр, пещерные медведь и лев. Кажется, у бегущих не было шансов. Подобно лавине, звери обрушились на них, сбивая, растаптывая, поднимая на рога, терзая. Нет, чтобы напасть друг на друга!Я не мог разглядеть, знакомы ли мне эти люди. Но это было неважно. Они все не настоящие. Лишь выхваченные из бездны небытия эфемерные призраки.Вернулась ночь. Время детских страхов, пугающих теней, скрипов и шорохов.Из-под кровати выплыл колышущийся бледно светящийся прозрачный шар. Прежде, чем я успел описать его, он догнал меня и коснулся моего ноутбука. Экран тут же погас.Я схватил блокнот и спешно застрочил. От соприкосновения с шаром по плечу и руке шли мурашки. Шар метнулся из комнаты прочь. Когда резко пропал свет, я понял, зачем.Он вырубил подачу энергии в электрощитке в прихожей. Хоть бы мобильник был на зарядке, а не черт-те где.Есть!Я включил фонарик и закончил описание объекта с помощью доски и маркера раньше, чем он успел бы вернуться.Теперь следовало как можно быстрее восстановить электроснабжение. Я ринулся к щитку и уже в коридоре услышал довольно громкий стрекот. Луч фонарика выхватил из тьмы чудовищное насекомое длиной в человеческий рост, все в шипах и с огромными жвалами. Я резко вернулся в комнату. «Зелено-оранжевая окраска… хитиновый панцирь, шесть лап и фасетчатые глаза…»Я схватил стул и, распахнув дверь, выставил его вперед. И еле удержал неистово рвущуюся ко мне тварь, изо всех сил нажимая на трещащий стул. Сложность была в том, что мне одной рукой приходилось держать мобильник со включенным фонариком, чтобы рассмотреть ее получше. Затем я кое-как вытолкал ее в коридор.«… на лапах словно щеточки для самоочистки. жесткие надкрылья, и, по-видимому, жало».Звуки умолкли. Я вытер со лба липкий пот.Врубил свет в электрощитке.Бессильно плюхнулся на диван. В комнате становилось жарко. До конца ночи оставалось не так уж и долго. И я смогу наконец-то возобновить у дока просроченный рецепт на лекарства.Но откуда такой зной? Вокруг меня уже колыхалось марево. Вдыхая, я ощущал теплоту воздуха, что до сих пор со мной случалось всего раз в жизни, в один из дней аномальной жары.Я вооружился блокнотом с карандашом и пошел по квартире, осматриваясь. Все как обычно.Но температура явно продолжала повышаться. Воздух уже обжигал кожу.На кухне я открыл холодильник, чтобы узнать, работает ли он как надо, и выпить холодной газировки, если да.Но вместо внутренних камер там обнаружился проход в холодный, зимний мир.Находиться в квартире уже не было никакой возможности. Я взял свитер, куртку и залез в неожиданно приглашающую «Нарнию».Впрочем, эта локация мало напоминала сказочную страну. Скорее, снежную пустыню. Повсюду были сугробы, а вдалеке виднелись торчащие ледяные глыбы. Подбираясь к ним ближе, я уже мог разобрать, что внутри них что-то заключено. Точнее…Кто-то! Люди.И людей этих я знал.Вся моя семья, близкие и дальние родственники, друзья. Знакомые.Все они были вморожены в лед в разных позах, кто-то казался спящим, а у кого-то были открытые глаза и выражение ужаса на лице.Я знал, что они не настоящие. Но смотреть на них было тяжело.Тем не менее, я проходил мимо них, описывая всех в своем блокноте, с трудом манипулируя окоченевшими пальцами. Стоящих, словно парадных охранников перед дворцовыми воротами, сидевших, с неестественно вывернутыми руками, ногами и шеями, с запрокинутыми к небу или опущенными книзу лицами. И когда я закончил, понял, что мороз стал уже нестерпим.Я кое-как пробрался сквозь сугробы и вернулся на кухню. За моей спиной хлопнула дверца. Я отворил ее и узрел самый обычный свой холодильник. Сел на стул и начал энергично растирать руки. По моему телу шли мурашки. Я включил кофеварку, гадая, успею ли я до нового "представления" выпить хоть чашечку. И не тяпнет ли она меня за губу, если уж на то пошло.Аромат разлился по дому. Я прихлебывал кофе, стараясь согреться и прийти в себя. Не думать о том, что видел! Изгнать эти призраки не только из окружающего меня мира, но и из собственной памяти, воображения.За окном занимался рассвет. Сегодня я уже в безопасности. Я пойду к доку и получу новый рецепт. Больше ничего не откладывать на последний момент, рискуя остаться без лекарств! Не позволю вновь обуять себя кошмарам из подсознания, готовым ворваться в реальность и внести в нее хаос!

Ключевые слова: Гротеск психоделика фантасмагория авторская история

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