Бегство

Estellan Просмотров: 113 Комментарии: 4 +2 Вчера, 20:56 by

Дневной свет все еще струился сквозь крошечное зарешеченное окошко, но слабел достаточно быстро, чтобы однозначно стало понятно – день близится к своему логическому завершению. Времени осталось совсем мало. Фигура у стены, укутанная в одеяло, пошевелилась, но не проснулась. Еще рано, хоть и мало, но время еще осталось. Слишком мало для того, чтобы попытаться сбежать еще раз, но достаточно для того, чтобы вспомнить, как они в эту передрягу попали.Коротко стриженая девушка, одетая в черную одежду, прижалась затылком к холодной стене и прикрыла глаза. Лучше вспомнить сейчас. Говорят, что перед смертью проносится вся жизнь перед глазами, но зачем тратить на это свое последнее мгновение? Наиболее неприятное можно повспоминать и сейчас.Так с чего все началось? Ах да… Софи узнала, что Сеон пропал. Три дня назад. На задании. Они нередко работали раздельно. В конце концов, не всегда нанимателю требовались умения обоих близнецов. Время от времени они прибивались к разным группам наемников. Сеон обладал выносливостью, силой, яростью и ростом. Софи, в свою очередь, специализировалась по тем заданиям, где требовались тонкий расчет, ловкость, скрытность, внезапность и умение планировать. Не просто так она считала себя мозгами их крохотной группки.В свое время их по очереди пробовали заарканить различные гильдии и организации, но они с братом лишь отмахивались. Одно дело – работать по желанию, а другое – когда твои таланты тратят на рутину. Это скучно.Короче, пока Софи взялась за работу запугать сынка одного из местных разбогатевших торговцев до седьмого колена, чтобы и правнуки до совершеннолетия боялись подходить к кабакам, Сеон прибился к небольшому отряду бойцов – на зачистку.Слишком поздно Софи смекнула, чтобы вся эта «зачистка» самая банальная ловушка, настолько банальная, насколько это вообще может быть. Ну не могли же все наемники быть настолько идиотами? Именно этой мыслью она утешала себя все время бешеной гонки, сначала загнав лошадь, а потом едва не загнав и себя.Все оказалось гораздо хуже. Это была не просто ловушка, наемников отправили на заклание. Город откупился от своих неудобных соседей, пожертвовав горстку наемников, которых вообще вряд ли кто-то будет искать. Все в выигрыше, и волки сыты, и город обошелся без потерь, и искать пропавших никто не будет. Никто, кроме Софи.Но даже поняв, что именно произошло, она не отступила. Да, она за своего брата легко сунула бы голову в пасть дракону, изъяви чешуйчатый такое желание. Слишком многое их связывало. Не только кровь, но и душа. Половина души, пожертвованная Сеоном, когда она умирала, отравленная ядовитым клинком. Иного выхода не было. Именно эта половина и чувствовала, что Сеон еще жив.А даже если бы и нет, что с того? Брат – единственная ее семья, она все равно отправилась бы мстить, даже если бы это и убило ее.Девушка усмехнулась уголком рта, да уж, тут точно все пойдет так, как планировалось.В деталях вспоминать спасение Сеона не хотелось, даже не смотря на то, что ее радовало, что она умудрилась нанести похитителям некоторый ущерб. Троих или четверых пришлось убить. Очень пригодились те склянки, на которые она спустила все те деньги, что у них были. Оружие тоже было, но в его эффективности сомневался даже продавец. В конце концов, до сих пор никто настолько открыто не выступал против тех, на кого шла девушка. Никто из целого города. Идиотство. Сообща они давно могли бы избавиться от рассадника заразы. Но никто, как водится, не почесался. Градоправителю то ли не выгодно избавляться от фактора запугивания своих дорогих горожан, то ли налоги на защиту приносили неплохой доход.В любом случае, заниматься этим пришлось наемнице. Когда она добралась до подвала, они были еще живы. По крайней мере – некоторые из них. Но спасти всех Софи не могла. Будь у нее магический талант, это, наверное, было бы возможно. Но, вместе с силой физической, магический талант тоже достался брату. Ей осталось только пользоваться артефактами и зельями. Она могла вытащить только брата. Остальных пришлось оставить. Ну ничего, когда они отсюда выберутся, она поднимет на уши все свои связи. У них достаточно влиятельных знакомых, чтобы собрать небольшую армию и сравнять это место с землей.Не смотря на то, что Сеон был каким-то вареным, и девушке приходилось практически тащить его на себе, топали они весь остаток дня, решившись на отдых лишь тогда, когда начало темнеть. Оставалось надеяться, что отошли они достаточно далеко, чтобы избавиться от погони. Если таковая случится. Хоть зелья, которыми она залилась по самые брови и обмазалась с ног до головы, и выветрились, за половину дня они успели преодолеть несколько речушек, поплутать по ельнику и едва не увязнуть в болоте. Даже если преследователи и пойдут по запаху Сеона, вряд ли они будут настолько настойчивы, чтобы гоняться за одним беглецом, когда подвал набит под завязку.Бросив лошадь, вместе с ней Софи бросила и большую часть запасов, прихватив только сумку со снадобьями, упакованное туда же легкое походное одеяло и оружие. Под одеялом Сеон и спал, беспокойно ворочаясь во сне, у костра. Девушка тревожно прислушивалась, но не слышала ничего и стала успокаиваться.А к полуночи Сеон заговорил во сне. Сначала не обратив на это внимания, Софи встрепенулась, выныривая из полусна лишь тогда, когда поняла, что он в деталях описывает весь их путь.Холод крупными мурашками прошелся по спине. Чем больше она прислушивалась к удивительно четким словам спящего, тем страшней становилось. Это магия? Она слышала, что магически одаренные более восприимчивы к ней сами. На Сеона воздействуют? Скорей всего. Растормошить брата и узнать, что там произошло, у нее так и не получилось. Он всю дорогу выглядел каким-то пришибленным, еле-еле переставлял ноги и так и норовил прилечь. О разговорах речи не было. Зато вот теперь – разговорился.Попытка разбудить брата не увенчалась успехом, что лишь подтвердило подозрения о чьем-то магическом вмешательстве. Что делать? Зажать ему рот? Хотя это вряд ли это помешает тому, кто считывает его телепатически, считывать дальше.Одно ясно – оставаться на месте нельзя. Но и идти дальше нет возможности. Она тупо не сможет его нести.Правда, через пару часов Сеон проснулся сам. Долго пил из фляги, а когда Софи затушила костер и приказала двигаться, повиновался, правда, с грацией неумелой марионетки. Для себя девушка сделала один вывод: надо добраться до города. Вряд ли преследователи пойдут за ними. Там можно будет взять лошадей. Придется продать оружие и, возможно, что-то из оставшихся зелий. Даже если градоправитель и в сговоре с… этими… днем он не посмеет выдать близнецов на глазах всех честных людей, а к ночи они будут уже далеко. Главное – добраться до города, не давая Сеону заснуть.Оставшуюся часть ночи и половину дня они двигались достаточно бодро для улиток-рекордсменов, но после обеда силы стали сдавать. И без того не слишком бодрое бегство – замедлилось еще сильней. Сеон все сильнее опирался на Софи, а та и так была на пределе своих возможностей.То, что дальше они сегодня не пройдут, девушка поняла вполне однозначно, ближе к вечеру. Они упали. И, если Софи поднялась уже через десяток минут, Сеон остался недвижим. Попытки расшевелить или поднять его остались безуспешны. Дальше бежать они не могли, осталось только прятаться. Но где?Пробежка по периметру принесла результат в виде небольшой избушки, то ли заброшенная стоянка лесников, то ли охотников. Ну, что заброшенная, это как раз и не удивительно. Такому лесу явно не нужен лесник. А охотники стараются держаться подальше от тех мест, где бывают хищники опасней.Кое-как перекатив брата на плед, наемница с передышками дотащила его до избушки, но внутрь затащить, через высокий порог, не смогла. Похоже, бегство окончено.Сеон снова заговорил, едва стемнело. Софи оставалось только слушать его, вздрагивая от каждого шороха. Он настолько дотошно описал избушку, у которой они остановились, что девушке стало жутко. Насколько она помнила, он отключился до того, как она нашла этот домик. Так откуда братец мог о нем знать?- Ему достаточно того, что о нем знаю я, - донеслось из темноты, заставив девушку подскочить, сунуть заранее приготовленный факел в небольшой костерок, разведенный у порога. Да, какой-то частью души она знала, что их найдут, но не думала, что так быстро. В любом случае, костер уже особой роли не играл.- Кто? – бросила она обратно в темноту.В ответ на ее вопрос в темноте сначала вспыхнуло несколько светящихся пар точек, а потом они стали стягиваться к костру, окружая его, Софи и спящего за ее спиной, у самого порога, Сеона.Пожалуй, есть некоторые вопросы, ответы на которые лучше не знать. Если бы Софи изначально знала кто идет по их следу, то гораздо больше времени потратила бы на бесполезную панику. А так… так она сумела заставить их побегать. А еще, даже замочить нескольких из их клана. Как там говорится, у соседа корова сдохла, мелочь, а приятно. Вот и сейчас, не смотря на леденящий ужас, маленькое приятное чувство теплилось где-то внутри. Пожалуй, она первая, кому удалось несколько потрепать элитный отряд упырей.Именно они сейчас окружали их небольшую группку. Загонщик и Черные Гончие. Нужно быть полным идиотом, чтобы решиться сражаться с упырем ночью. Софи идиоткой не была. Она прекрасно понимала, что не справилась бы и с тремя одновременно, даже днем, а их тут семеро. Надо же, такой большой отряд за одним беглецом.- Где остальные? – вперед вышел Загонщик.Софи инстинктивно одну руку запустила в сумку, а второй, выпустив факел в костер, вцепилась в рукоять предположительно противоупыриного оружия.- Какие остальные? – спросила и восхитилась сама собой. Голос не дрогнул. Удивительно, учитывая то, что она сейчас напугана до чертиков, сердце бешено колотится, и Гончие не могут этого не слышать. Лишь бы руки не дрогнули в самый неподходящий момент.Знакомый, почти идеально круглый флакон удобно лег в ладонь.Загонщик оскалился и сделал еще шаг в сторону близнецов, остановившись у самого огня, разделяющего сейчас беглецов и преследователей.- Не шути со мной, девка. Где остальные? С кем ты вломилась в убежище? Кто убил наших братьев?- Вам трудно смириться с тем, что зад вам надрала одна единственная девка? – рассмотрев свой ужас поближе, Софи поняла, что уже напугана до такой степени, что дальше уже некуда, а значит, страшней не будет. Живой ее точно не отпустят. Может, она и смогла бы уйти, бросив Сеона. Но бросить его не могла. Видимо, им в самом деле на роду написано умереть вместе.Гончие подтянулись к своему предводителю, и Софи смога рассмотреть своих убийц более пристально. Черные Гончие, в принципе, соответствовали названию. Все шестеро были высокими, темноволосыми, широкоплечими, затянутыми в черную кожу. Безрукавки, обилие ремней и ножен, из которых выглядывали рукояти оружия. В отличие от кожаной «униформы» самой девушки, их одежда была из более плотного материала, ближе к доспеху, чем к обычной куртке. Загонщик был одет во все темно-серое, даже волосы были серыми, такими же, как у близнецов. Не русыми, не седыми, именно серыми. Похоже, жар он предпочитает загребать чужими руками.- Думаю, у нас найдется способ тебя разговорить. Взять ее! – Загонщик не обманул ожиданий и подал жест Гончим.- Да щас! – Софи качнулась вперед, метнув в главного охотника оружие, молясь всем богам, чтобы сработало. Ногой подкинула факел, надеясь, что и им кому-нибудь перепадет. А вот флакон кинула уже целенаправленно. Нельзя, чтобы такое оружие пропало зря. Попала, врезавшись в ближайшую темную фигуру, флакон разбился, и пламя почти мгновенно охватило свою жертву. Алхимический огонь не потушить, не сбить, он уничтожает даже камни. Целое мгновение успела порадоваться и тут же схватилась за второй нож, воткнув его во вторую приблизившуюся фигуру, не целясь, лишь бы попасть. Снова попала, безмерно порадовалась своей удаче, но, похоже, тут удача решила, что с нее хватит.Третий, каким-то образом подошедший сзади, перехватил руку с ножом, сжал так, что, казалось, захрустели кости. В четвертую Софи пнула головешки из костра, за что была вознаграждена послышавшимся рычанием, и новой вспышкой боли, когда руку вывернули до невыносимой боли в суставе. Свободную руку потянула к сумке, но той больше не было на месте. Девушка ругнулась, но уже через мгновение обе руки оказались накрепко зафиксированы за спиной.Битва окончена. Остатки костра светили достаточно, чтобы девушка могла осмотреть поле боя. Нет, она и не надеялась победить, но результат боя хоть немного утешал ее перед смертью.Один из Гончих вполне однозначно и бесповоротно был мертв, сожженный алхимическим огнем. Второй, сдавленно матерясь, вытаскивал их печени один из ее клинков, второй клинок, отбитый Загонщиком, лежал на земле у бывшего костра. Будь у нее больше огня, здесь было бы намного веселей. Но, что-то ей подсказывало, и сейчас будет совсем нескучно.- Теперь поговорим, - Загонщик обошел гаснущий костер, приближаясь.- О чем? О погоде? Погода расстраивает. Я надеялась, что день сожжет вас до угольков, - наемница подергала руками, добившись лишь того, что удерживающий ее представитель Гончих, удобней перехватил запястья одной рукой, второй вцепившись в волосы, заставляя замереть в неудобной позе, вытянувшись по струнке.- Кто еще с тобой был? – Загонщик оказался достаточно близко, чтобы попытаться его пнуть. Софи не была из тех, кто упускает такой шанс, сам идущий в руки. Пнула, по крайней мере попыталась, в живот, точнее, целилась в живот, получилось немного ниже.Кажется, такой прыти от пойманной добычи тот не ожидал. Коротко рыкнул, а следом наемница схлопотала такую оплеуху, что в голове зазвенело. Зарычав в ответ, плюнула в него красным, снова попала, но уже следующий удар под дых на какое-то время вывел ее из строя.Замерев, стараясь не слишком сильно дышать, она могла лишь наблюдать за упырями ненавидящим взглядом.- Ну, раз ты не желаешь говорить, возможно, твой брат захочет, - подойдя к Сеону, Загонщик присел, положил руку на его голову.- Не смей! – хрипло выдохнула наемница.В ответ тот лишь прищурился.- Просыпайся.Сеон почти сразу же открыл глаза, сел, осмотрелся. Попытался подняться на ноги, но не сумел.- Кто был с вами? – почти доброжелательно обратился к Сеону Загонщик, все так же касаясь его головы.- Никого, господин. Мы были вдвоем.- Она одна пришла за тобой?- Да, господин.- И не говорила, был ли с ней кто-то? Ты никого не видел?- Нет, господин.- Хорошо, - Загонщик приподнял рукав, полоснул по своему запястью когтями, на землю закапало алым. – Ты заслужил награду.- Нет, - неверяще выдохнула Софи, но ее мнение тут особой роли не играло. Сеон подался вперед, припадая к ране. Девушку замутило, то ли от боли, то ли от удара, то ли от картины. Наверное, все же от последнего. Она почти физически чувствовала холодный комок где-то внутри.- Иди к остальным, - через какое-то время скомандовал Загонщик. Сеон повиновался, глянув на сестру парой светящихся точек глаз.Все сразу стало гораздо понятней. Она все это время тащила на себе здоровенный такой маяк, сразу же выдавший их местоположение. Более того, этот маяк хотел, чтобы его нашли. Она не успела, опоздала. С самого начала опоздала.- А ты чего стоишь? – бросил серый другому из Гончих. – Обыщи ее. Нам не нужны больше сюрпризы в убежище.- Чего? – девушка выпрямилась, готовясь отбиваться с новыми силами, но они не пригодились. Ноги почти мгновенно оказались стянуты одним из ее же ремней. Второй, оторванный от сумки, перехватил руки.- Скотина, тварь, животное, упырь, нежить, гадина, выродок, урод…Шипела Софи, извиваясь крупной змеей, проходя крайне неприятную процедуру обыска. Оружие раскладывалось тут же, на земле, увеличиваясь в количестве. Загонщик на кучку смотрел с одобрением, Софи с сожалением.- Да, наемники становятся все более изворотливыми, - заметил Загонщик, подбирая с земли один из ее клинков.- Скотина… - парировала наемница, все еще чувствуя холодное прикосновение под рубашкой. Вряд ли Гончий реально думал, что она что-то прячет там, скорее ему просто нравился сам процесс. – Я до тебя все равно доберусь. До тебя и твоих псов тоже.Рука в волосах сжалась сильнее, казалось, еще немного и он просто снимет с нее скальп. Или все же сумеет оторвать девушку от земли за волосы. Больше всего хотелось орать, но гордость не позволяла.- Нет необходимости в угрозах. Они тебе не пригодятся, - Загонщик мертвой хваткой вцепился в подбородок наемницы, большим пальцем размазал кровь из разбитой губы по щеке. – Видишь ли, новички весьма несдержанны в своем голоде. Думаю, будет забавно, что тебя убьет твой же брат. А пока…Софи только прицелилась, чтобы плюнуть еще раз. На этот – прицельно, но не успела, тот отошел. Почти сразу же она ощутила прикосновение к уху.- Не волнуйся. Многим это даже нравится.Девушка в очередной раз дернулась, пытаясь освободиться, только шансов было не так много. Потом была вспышка боли, а потом… потом она проснулась уже здесь.Да уж, насыщенные последние дни жизни. Софи открыла глаза. За окном почти совсем стемнело. Шевеление в углу обретало осмысленные формы. Кажется, Сеон просыпается. У двери раздался шорох, привлекший внимание наемницы. Устало повернув голову, она обнаружила там одного из Гончих. Тот самый? Другой? Да какая разница, в конце концов?- Чего приперся? – вежливо осведомилась она у гостя. – У меня тут не прибрано, мы не ждали гостей.- Думаешь, твой брат захотел бы тебя убивать?- Думаю, твоего хозяина ждет парочка сюрпризов. Вряд ли приятных, - девушка скосила взгляд. Да, деревянный кувшин, обнаружившийся здесь сразу по пробуждении, никуда не успел деться. – Насколько я помню ваших, вам для жизни нужна та частичка души, что остается в теле после смерти, чтобы магией привязать ее, для оживления каждую ночь. Душа Сеона расколота. Так что хрен вам, а не пополнение в виде моего братца.- Молодежь неумела и жадна. Я могу сделать все быстро и безболезненно.- Да пошел ты! – кувшин промахнулся лишь немного, зато, расколовшись, обдал упыря изрядной порцией воды.Сеон выпутался из одеяла, шумно принюхался и остановил свой взгляд на сидящей у стены фигурке. Софи снова ощутила пронизывающий холод страха. Вот так выглядит смерть. Самая настоящая, и вряд ли у нее получится сбежать от нее еще раз. В первый раз тоже было страшно, но она знала, что брат сделает все, чтобы ее спасти. Наверное, это даже правильно, что он ее и убьет в этот раз. Больше никто и не имеет на это права.- Знаешь… - между Софи и Сеоном выросла темная фигура Гончего, рывком за плечи поставив девушку на ноги. – Загонщик, быть может, этого и не одобрит, но я думаю, что такая языкатая стерва весьма пригодится, чтобы закрыть брешь в наших рядах, которую сама и создала.- Да пошел ты, - привычно отозвалась наемница и почти сразу же ощутила на губах солоноватый металлический вкус.

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