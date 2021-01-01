Укус бомжа. Часть 2

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 14:24

Причина: Стилистика автора сохранена.

Атропин Просмотров: 2 Комментарии: 0 0 Сегодня, 14:24 by

Меня зовут Виктор, и недавно я стал свидетелем ужасных и непонятных событий. Сам я обычный продавец-консультант в магазине электроники, живу, как все, ничем таким не выделяюсь. А о чем хочу рассказать… был у меня коллега, Игорь. Работал этот Игорь так же, как и я. Мы не то, чтобы прям хорошо общались, но иногда, бывало, пивка под футбол могли вместе пропустить.Игорь приезжий, снимал хату где-то на окраине нашего небольшого городка. Только после универа парнишка, все по профессии мечтал устроиться. Правда, не помню, кто он там, по этой самой профессии.Но речь не о том. В общем, Игорь этот пропал. И как бы мало ли, чего случилось. Он мне не друг так-то, чтобы за него конкретно переживать прямо. Но все же некоторое беспокойство я испытал, еще когда он на работу с распухшей рожей пришел. Я еще поржал сперва, что его, мол, осы покусали. У него челюсть аж в два раза увеличилась, как будто в нее накачали чего. Короче, то еще зрелище! Но, опять же, с кем не бывает?Однако, когда он просто со дня не пришел и через пару дней на звонки не ответил, я и другие ребята на работе заволновались. Инна Михайловна, директор наша, конечно, рвала и метала, крича, что такой безответственный работник немедленно уволен, и нечего о нем вообще говорить! Тут поставка новых микроволновок, а работать некому! Ну, и прочее в том же духе.Короче, отпахав смену, я решил съездить к Игорю и узнать, что же с ним стряслось.Как я уже упоминал, жил мой коллега на окраине города, где я бывал-то один раз. Собственно, у него и был. Немного поплутав, я нашел нужную мне хрущевку и позвонил в домофон. Ответа не последовало. Где же он есть? Не то, чтобы я хорошо его знал, но он производил впечатление человека не особо общительного, при том, весьма обязательного. Как-то странно это все… думал я, намотав круг по двору. Остановился у окон, прикинув, какие могут быть его. Четвертый этаж, синие шторы – помню их с того моего визита. И, стоило мне найти их взглядом, как показалось – там шевельнулось что-то. Кота или собаки у Игоря нет, значит, это может быть только он сам! А дверь мне не открыл…Развернуться и уйти? Ну нет, не для этого я сюда тащился! Я увязался за теткой с сетками, помогая их донести на ее второй, и устремился вверх. Позвонил в дверь Игоря, но ответа опять же не последовало. Да что за фигня такая? Я ж точно видел: тут есть кто-то! Я побарабанил в хлипкую деревянную дверь кулаком.- Эй, Игорян! Я знаю, ты дома!Я хотел уже продолжить, как услышал… из-за двери звуки такие приглушенные, как будто стонет и хрипит кто, вот как от боли как будто.- Игорь! У тебя все нормально?Звук стал громче, и мне совсем неспокойно стало. Дверь – ожидаемо, закрыта оказалась. А он стонет там… может, все это время провалялся, и на помощь позвать не мог?! Так думал я, вызывая скорую и ментов до кучи. Иначе-то как мне в чужую квартиру попасть?Полиция и врачи приехали, и на лицах что одних, что других читался пофигизма полный. Несмотря на то, что я сказал, что там, походу, человеку помощь нужна! Дверь в итоге взломали, и мы прошли в крошечную прихожую.И вот тогда лица ментов и санитаров вытянулись. А я последним что-то разглядел за ними. И… твою мать, как мне это теперь развидеть?!С кухни по коридору к нам полз человек. Не Игорь вовсе, а дядька какой-то, лет пятидесяти. Он хрипло, из последних сил издавал эти полные боли и страдания стоны. Смотрел на мусоров, на скорую, руку тянул, а на ней всего два пальцы – остальные обрубки кровавые! Но самое жуткое: его ноги. Точнее, то, что от них осталось: обглоданные кости, которые он волочил по полу, оставляя красный след за собой.Все в шоке полнейшем: менты и молоденькая санитарка явно с тошнотой от этого зрелища справиться пытались. Да и я тоже. А мужик этот хрипит:- Он затащило меня… он не человек…Поднялась суета, и я, как в жутком фильме, наблюдал, что обглодыша этого несчастного грузят на носилки, менты записывают что-то, куда-то звонят…Я стоял в ступоре полнейшем, не понимая: кто и за что мог сотворить такой ужас с живым человеком? И главное, чтоб его! Почему этот человек – в квартире моего пропавшего коллеги?!Пока шла вся эта суета, я шагнул в единственную комнату. Паршиво помню самого себя: как вообще к такому относиться?! Как – просто развернуться и уйти по своим делам после увиденного?!Так вот, стою в комнате Игоря, пока по лестничному коридору удаляются стоны и хрипы, и взгляд мой падает на компьютерный стол. Нет, там ничего особенного: старенький ноут, немытая чашка кофе… но рядом лежат вырезки из газет, записи еще какие-то кривые. Да кто в наше время газеты читает, еще и вырезает что-то? Поэтому взгляд остановился. А там какой-то… профессор Михаил Зверев. Изобрел что-то, пропал… с фига ли это Игоряна-то интересует? Так еще, что на листочке его имя и, видимо, адрес какой-то криво выписан…Подумать об этом и присмотреться я не успел! Потому как мое зрение само устремилось к балкону. Тому, который из комнаты выходит. А там… тень какая-то огромная и сгорбленная… она задержалась всего на секунду, а затем дернулась и… и как будто прыгнула вниз. Но как?! Это же четвертый этаж!- Молодой человек, на выход. Мы проведем обыск, - сообщил один и ментов, выводя меня из ступора.- А парень, который тут жил?.. Игорь?- Мы все проверим. Идите.Я еще раз обернулся на балкон – там никого – и все-таки вышел.Мне как-то стремно было идти домой... ну, а как еще может быть после того, как увидел подобное? Это, конечно, объяснимо. Но дело по ощущению внутри было не только в несчастном мужике с обглоданными ногами, и в том, что мне приглючился силуэт на балконе. А… не знаю, как обозначить: сковывающее такое, как будто пялился кто всю дорогу, что я шел дворами к остановке!Я уже сел в маршрутку, и дернул же меня черт голову повернуть! В темноте между домом Игоря и соседним мне показалось… на меня рожа смотрит – перекошенная вся, кривая, заросшая… бомж какой? Но с каких это пор у бомжей светятся глаза?!Тем не менее, до хаты я добрался без происшествий. По привычному подъезду, правда, шел ускоренным шагом и старался не оборачиваться. Живу я один, и обычно не страдаю от этого. Но сегодня мне бы хотелось, чтобы кто-то был рядом.Я неосознанно включил везде свет, врубил телевизор погромче. Порадовался, что в холодосе завалялась банка пива, вскрыл орехи. Хорошо бы выкинуть этот кошмар в квартире Игоря из головы! Но, твою же, какого черта там был этот несчастный?!Нет-нет-нет, не думать! Я взял телефон, стал листать соцсеть. Ну там, мемасы всякие, приколы… чисто голову расслабить. А тут по ящику доносится:- … в психиатрическом диспансере произошел ужасающий случай! Весь персонал и некоторые пациенты убиты с особой жестокостью. Впечатление такое, будто на них напал дикий зверь. Следствие проверяет, могли ли дикие звери оказаться в городе? Или же это зверство – человеческих рук дело. Так или иначе: будьте бдительны!Обычно я не реагирую на всякие там новости в стиле: в городе завелся маньяк! Но сейчас, на фоне всего случившегося стало как-то не по себе. Снова вспомнился обглоданный мужик, и от какой-никакой расслабленности не осталось и следа.Я поплотнее запер окна и двери, и, намотав пару нервных кругов по квартире, залпом допил пиво и лег спать.Как ни странно, уснуть получилось. Видимо, сказывался общий стресс, да работа в магазине по фиговой туче часов.Но в какой-то момент я проснулся. И не просто проснулся, а подскочил, быстро озираясь в темной комнате. В мою дверь кто-то позвонил! Но я точно не жду никого в два часа ночи! Я замер, не собираясь никуда вылезать из теплой постели. Может, алкаш какой дверью ошибся? Да и фиг бы с ним! Я даже попытался посмеяться над собой – мол, фигни испугался. Но тут… в дверь начали скрести. Как будто там псина какая огромная! И она очень настойчиво хочет войти!Я аж дышать забыл, как! Ну, вот представьте: ночь глубокая, я один в квартире, после того, как днем стал свидетелем, что человека заживо обглодали?! Меня аж трясло, и я совершенно не представлял, что же мне делать! Звонить в полицию? Ага! Скажут реально: бомж, собака, еще дрянь какая… еще потом за ложный вызов предъявят!Единственное, что отчетливо билось в моей голове: я не должен включать свет и вообще никак показывать, что я – дома. Может, эта тварь там поймет, что здесь никого – и свалит?!Я стоял и вслушивался напряженно, как еще никогда в жизни. И тут на площадке послышался скрип несмазанных дверных петель. Я знаю этот скрип – квартира напротив. Там живет тетя Лида со своей дочкой Светкой. Светка эта загулять с очередным хахалем любит… видимо, она и возвращается домой…Я не успел подумать ни о чем вообще: площадку за моей дверью пронзил перепуганный женский вопль.Скрежет когтей прервался, а затем – еще один душераздирающий крик, звук падения… а дальше я не слышал, но и скрежет и крики прекратились.Кажется, я уснул в прихожей на пуфике, тупо вырубился от адового стрессняка. А пришел в себя от звонка в дверь. Нет-нет, я не пойду туда! Память подкинула мне эпизоды прошедшей ночи…Но раздавшийся голос заставил меня все-таки встать и открыть дверь. Это была тетя Лида.- Светка не у тебя? С вечера ушла зараза, так ее и нет! На звонки не отвечает, ты представляешь? – затараторила соседка. А я стою бледный, за косяк придерживаюсь. Что-то мне подсказывало, что Светки больше нет. И дай бог, она не мучается где-то, как вчерашний мужик. – А чего у тебя это… с дверью? Исцарапанная вон вся…Я взглянул туда, куда указывала тетя Лида, и обомлел – вся нижняя часть моей деревянной двери была в глубоких царапинах, и их – огромное множество. Меня затошнило моментально, и стало с каждой секундой накрывать паникой.- Простите, теть Лид, опаздываю…Я захлопнул перед изумленной соседкой дверь, и, бросившись в комнату, стал кидать самые необходимые шмотки в рюкзак.Уеду отсюда! Здесь жуть какая-то происходит! Поеду к деду, в деревню – за 500 километров отсюда!Я нервно застегнул рюкзак, уже накинул на плечо, как… на моем балконе раздался звук – похожий на то, что кто-то прыгнул туда! А я на первом этаже, если что! Мелькнула тень – меня заколошматило от ужаса! Такая же тень была там, в квартире Игоря, мать его!Я не хотел смотреть туда! Честное слово, не хотел! Но глаза сами устремились туда, где что-то ненормальное, потустороннее, нечеловеческое – впечаталось рожей в стекло балконной двери! Я выронил рюкзак, и заорал!Это был Игорь! Узнать его было практически невозможно: вся его харя перекосилась, и изо рта торчал двойной ряд острых, как у зверюги, зубов! Руки вытянулись, на них когти – как у животного! А лицо покрывала редкая темная волосня!Он долбился в мою дверь, толкал ее, рычал – я слышал! Я понимал, что еще немного, и он вломится сюда! Пока я стою тут, как гребаный памятник! Дверь скрипела и дрожала, с трудом выдерживая натиск твари!Я драпанул со всех ног в прихожую, и в этот момент… балконная дверь… вылетела…

Ключевые слова: Укус инфекция заражение оборотни авторская история

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