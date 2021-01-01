Льёнго: Начало

Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 09:04

Anna Harley Просмотров: 135 Комментарии: 0 0 Сегодня, 09:04 by

Я живу в большом городе, на новой улице где всего 2 года назад построили штук 6 многоэтажек. Они очень яркие и красивые. На первых этажах располагаются небольшие магазинчики с канцелярией и продуктами, а выше живут люди. Я живу на 9 этаже. Моё хобби - пэппер крафт. Это большие фигурки из вырезанного и склеенного картона или бумаги. В тот момент я делала кота. Он должен был получиться очень реалистичным. А размером чуть меньше меня. Потянувшись за клеем, я обнаружила что пластиковая упаковка оказалась пустой. Было ещё не поздно, и я могла сходить в соседний дом за ним.Я одевалась, думая о том, как скоро доделаю своего котика и выложу его фото в соцсеть. Была середина июня, времени до школы оставалось очень много, и у меня была масса идей, что можно сделать за это лето. Спустившись на лифте, я пошла по улице к дому с канцелярией. Когда я зашла туда, меня начало что-то напрягать, и, проходив по магазину уже во второй раз, я кое-что заметила.Хоть это и был обычный канцелярский магазин, пахло там как в зоомагазине. Спустя несколько минут я нашла то, что мне было нужно и отправилась к кассе. За кассой я увидела несколько клеток с мышами и надписью «не для продажи». Теперь мне стало понятно, откуда этот запах. Продавца не было. Я прождала у кассы пару минут, он так и не появился. Я решила позвать его. Никто не откликнулся. Тогда я крикнула ещё несколько раз, и услышала шум в открытой подсобке, и не долго думая отправилась туда.Вдруг из открытой двери подсобки раздался резкий, громкий, лязгающий железный звук. Дальше последовали птичий крик и хруст костей. Я задержала дыхание, и попыталась тихонько заглянуть туда. Когда я подошла ближе меня ждала такая картина: продавец стоял без рубашки, на его спине были отчётливо видны совиные перья. Он стоял боком ко мне, наслаждаясь только что съеденной мышью, хвост которой свисал у него из-за рта. Но больше всего меня поразили глаза, они были совиные. Я перепугавшись решила тихо сбежать, пока он меня не заметил . Но когда я уже открывала дверь, зазвенели колокольчики, и прямо за мной продавец сказал:– Вы хотели что-то купить?Я переборола свой страх и оплатила клей. Вышедши из магазина, я пулей побежала домой. Оказавшись дома, я отдышалась и начала доставать клей из пакета. Но там оказался не только клей. В пакете была записка.“Льёнго знает, что ты всё видела”.Продолжение следует……

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