Домовой Кузя

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:34

Причина: Стилистика автора сохранена.

daperkusha Просмотров: 104 Комментарии: 3 +1 Вчера, 21:34 by

Домовой Кузя.Я проснулся от странного стука, стучали в дверь. Я подорвался и подошёл к двери, посмотрел в глазок, никого не было. Пошёл сходил в туалет, посмотрел на часы, было три часа ночи, и только лёг на кровать, как опять послышался стук в дверь, а затем начал звонить звонок, начала дёргаться ручка. Я потянулся к ручке, чтобы открыть, но мне кто-то или что-то отдёрнуло руку. Всё стихло. Посмотрел снова в глазок, никого…«Странно, что это было?» – подумал я. Сходил на кухню, попил воды, а затем лёг в постель. Спал я не очень хорошо, крутился, вертелся, но под утро всё-таки заснул. Меня разбудил будильник. Я его выключил. Вылез из-под одеяла, опустил ноги на пол, одел тапки и пошёл умываться. Почистил зубы, залез в душ. В душе я думал про ночное происшествие. Когда я закончил принимать водные процедуры, вытерся полотенцем и оделся. Прошёл коридор и оказался на кухне. Заварил себе кофе, пожарил пару яиц с беконом. Тут я услышал звонок телефона. Это был мой сосед, мы с ним работали вместе, я его подвозил на машине.– Алло, привет Артур, – так звали моего соседа.– Привет, как спалось?– Да знаешь, кто-то ночью стучался в квартиру.– Ничего себе? А ты смотрел в глазок?– Да, но никого я не увидел.– Да уж, чудеса, да и только!– Я уже выхожу, выходи и ты.– Хорошо, уже иду.Я оделся, поставил тарелку в умывальник, надел обувь и вышел на площадку. Вызвал лифт, а пока он ехал, на площадку вышла соседка, Зинаида Яковлевна.– Здравствуйте, - поздоровался я с ней.– Здравствуй, Валерий. Как сегодня спалось? Не слышал ли чего странного?– Да вот кто-то в дверь ломился, не знаете, что это могло быть?– Да конечно знаю, просто не хочу ничего говорить, мне здесь никто не верит.– Скажите, пожалуйста, – но тут приехал лифт, я зашёл в него, и она вслед мне сказала:– Жду тебя вечером после работы, договорились?– Да хорошо, я вечером обязательно зайду.И я нажал на кнопку первого этажа. Вышел с подъезда, там меня ждал Артур. Я молча открыл машину и сел в неё. Артур сел рядом. Мы ехали молча, так как я включил радио. Очень хотелось спать, но кофе немного бодрил. Доехали до конторы, припарковался, и мы вышли из машины. Я закрыл её. Дошли до офиса, на крыльце стояла Марина и курила:– Привет, Маринка, – поздоровался я.– Привет, тебя начальство искало.– Зачем?– Не знаю, это всё конфиденциально, ты знаешь они не говорят, для чего ты им нужен.Артур ушёл, предварительно здороваясь с Мариной. Марина докурила, и мы поднялись на второй этаж. Она пошла к себе, а я пошёл к главному. Постучался в дверь:– Войдите!– Здравствуйте, Андрей Петрович.– Привет, проходи, садись. Нужна твоя помощь.– Что случилось?– Помнишь мою соседку Аллу? Ей нужна помощь, она разводится, и они не могут поделить имущество и ребёнка.– И???, а вы почему не можете помочь?– Ты лучший, а у меня дел по горло, вот, запиши её телефон и завтра позвонишь ей.– Хорошо, – я записал телефон в записную книгу телефона и вышел из кабинета. Побыл на работе до вечера, ничего не происходило. Затем встретились с Артуром возле машины и поехали домой. Доехали до дома, Артур вышел из машины попрощался, а я сходил в магазин, купил тортик для встречи с соседкой.Магазин был не далеко от дома, минут десять ходьбы. Подошёл к подъезду, открыл дверь, подошёл к лифту, нажал кнопку. Лифт сразу открылся, доехал до шестого этажа и позвонил в дверь бабули, но никто не открыл. Я начал стучать в дверь, взялся за ручку, а дверь была не заперта. Я зашёл в квартиру, а бабулька будто исчезла, когда я зашёл на кухню, на столе была записка с номером телефона и подписана - Алла. Я забрал бумажку и вышел из квартиры, пошёл к себе. Помылся, поел, улегся на кровать и позвонил Алле. «О боже!!! Это был номер той самой Аллы, который дал мне начальник!». Я стал набирать номер, пошли гудки.– Алла? добрый вечер, мне дала ваш номер Зинаида Яковлевна.– Добрый вечер, а кто это?– Я от Зинаиды Яковлевны.– Как! Не может этого быть! А вы ничего не путаете?– Нет, я её встретил сегодня утром, а вечером она сказала, что к ней нужно зайти.– Просто… давайте позвоните мне завтра, я сейчас очень занята, – в трубке я услышал детский голос.– Хорошо, извините, я понял, у вас сейчас нестандартная ситуация, развод и все дела.– Как? И это вы знаете?– Да, Андрей Петрович дал ваш номер телефона и всё объяснил, извините, за поздний звонок, я завтра наберу.– До завтра, – и она положила трубку.Проснулся я в три часа ночи, от стука в дверь. Я подошёл к ней, посмотрел в глазок, никого.«Блин, что за чертовщина?» – подумал я. А за дверью прошептал грубый мужской голос, чуть ли не шёпотом.– Открывай, открывай, открой!!!И начали стучать с неимоверной силой.– Откро-о-ой!!! – стали уже кричать и дергать за ручку.Я посмотрел в глазок и увидел только огромный красный глаз. Затем открылась соседняя дверь и вышла Зинаида Яковлевна. Она начала ругаться, а на кухне у меня послышался звон посуды, как будто что-то упало. Я побежал на кухню, включил свет и увидел, как темное волосатое пятно убегает в стенку. Я обомлел, но потом я сослался, что не выспался, и мне это показалось. Подошёл к двери посмотрел в глазок, а там уже никого не было. Я побоялся выходить за дверь, подумал: «Завтра узнаю, что это было у Зинаиды Яковлевны». И забурился спать.Проснулся я от звонка Артура. «Вот чёрт, проспал будильник», – подумал я. На работу совсем не хотелось. Я набрал начальнику и отпросился с работы, мотивируя тем, что буду встречаться с Аллой. Меня отпустили. Позвонил Артуру и сказал, чтобы тот добирался на работу сам. Позавтракал и набрал Алле, договорился о встрече. Попозже я собрался идти к Зинаиде Яковлевной. Постучался к ней, но никого не было. «Ладно», – подумал я, в следующий раз, может пошла старушка в магазин, и ушёл собираться к Алле, в три часа мы с ней договорились встретиться в парке.В парке я увидел девушку с ребёнком, у неё были темные волосы, миловидное лицо. Я почему-то подумал сразу, что это она. Когда я подошёл поближе увидел, что у нее карие глаза и очень красивая улыбка.– Здравствуйте.– Добрый день, – она протянула мне руку, – Я Алла, а вы?– Да, я Валерий, мне очень интересно, а кем вы приходитесь Зинаиде Яковлевне?– Я её внучка. Так, а когда вы её видели в последний раз?– На днях, а что?– Но это невозможно!– Почему!– А к вам никто не стучится в дверь?– Да! Но откуда? – и не дав мне договорить, она мне рассказала:– Я внучка Зинаиды Яковлевной. Когда я была маленькой, я приезжала к ней изредка, мама не хотела, чтобы я часто бывала у бабули, потому что у неё жил сосед Васька, он был пьяницей, у которого была частая «белая горячка», и он часто ломился с топором к бабульке, думая, что там живут демоны. И, в один прекрасный момент, он повесился на лестничной площадке. И ещё, бабуля мне говорила, что у Васьки жил домовой, когда его хоронили, она зашла, что-то чёрненькое волосатое сидело у него на гробу и жалело его. Он всегда был защитником соседа, его собутыльники часто рассказывали, «что разбивалась бутылка сама собой, и переставлялись стаканы, когда они хотели выпить, а один видел волосатого маленького, но он всё списал на выпивку».«Так вот что, чего разбилась тарелка, когда я хотел открыть дверь, это был домовой. Он меня защищал, оказывается», – подумал я.– Бабуля говорила, чтобы уживаться с домовым, нужно налить молока, сварить гречневую кашу, налить вина и поставить на кухню, в то место, где не видно, и пригласить покушать, уважительно, а на следующий день вылить это под дерево. Тогда будешь с ним дружить, и он как хозяин будет тебе помогать.– Теперь давайте поговорим про ваш развод, - у Аллы сразу пропала улыбка и она отвернулась от меня.– Я вам помогу, не переживайте.– Мне вот тридцать лет, встречался с девушкой, но мы с ней расстались, так и не успели расписаться. Квартиру я снимаю. Это была однокомнатная квартира, для меня одного вполне было достаточно. Сам я жил в деревне, родители тоже не ладили друг с другом, затем умерли, когда мне было лет шесть, воспитывала бабушка, когда мне исполнилось восемнадцать, я уехал в Москву и поступил в университет, на юридический, теперь работаю адвокатом в перспективной компании. Коплю деньги на квартиру.– Мне пора идти, сделайте что я вам сказала, а лучше - позовите батюшку, чтобы очистить квартиру.– Я вас провожу.– Да, пожалуйста, если вас не затруднит, боюсь одна ходить, всегда преследует и не даёт покоя.– А в милицию обращались?– Нет, он мне сказал, если обращусь, он выкрадет Серёжу и уедет навсегда.– Да глупости, его посадят на пятнадцать суток, а вы за это время переедете. Или, хотите, переночуете у меня.– Нет мне как-то не ловко, вас стеснять.– Не переживайте, места всем хватит, я лягу на кухне, а вы в зале на диван.– Ну раз так, пошлите.– Только договоримся, что мы с вами на «ты».– Хорошо, договорились.Пришли мы около девяти часов. Я поменял постельное и расстелил им в зале, а сам налил молока, сварил гречки, вина только не было, налил молока, поставил наверх, на ящики, где стояла посуда, позвал домового поесть и улёгся спать на диван на кухне.Мне не спалось, посмотрел на часы, двенадцать, и тут началось: стучали в дверь, так громко, что на кухню вбежала Алла и испуганно спросила:– Это оно?– Да.И тут произошло нечто невероятное. Что-то сверху выбежало, оно было лохматое, не то кошка, не то ёжик, спрыгнуло на пол и как зашипит, подбежало к двери и нечеловеческим голосом сказало:– УБИРАЙСЯ, УБИРАЙСЯ!!! ЭТО УЖЕ НЕ ТВОЙ ДОМ!!!Потом всё стихло.После этого я выиграл суд. Её мужу запретили приближаться к ним на 1 метр. Он этого не выдержал и уехал, мы с Аллой поженились. У нас родился ещё мальчик. А когда мы переезжали в новую квартиру, Алла позвала Кузю с собой, так мы его назвали.

Ключевые слова: Домовой стук соседка авторская история

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