Парк юрского периода. Окончание

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:59

Arhip Просмотров: 69 Комментарии: 0 +1 Вчера, 21:59 by

Снова ночь… На этот раз двух взломщиков окружали радующие глаз постройки Хелма.— Что мы тут делаем? — застонал Скорлиньский.— Не мудри, а помоги, — буркнул Якуб, возясь с заржавевшим канализационным люком.Чуть посомневавшись, Павел нажал на лом. Крышка со скрежетом поднялась. Из отверстия доносился странный смрад.— Вниз, — велел экзорцист.Они спустились по ржавым скобам. Якуб развернул план канализации и достал компас.— Вперед, — приказал он. — Сворачиваем в третий проход слева.— Я уже не хочу динозавров, — прошептал Скорлиньский. — Снимем фильм о чем-то другом.— Еще мне потом спасибо скажешь, — Вендрович толкнул его вперед.Они двинулись по бетонной трубе. Из-под ног выскочила крыса. Якуб не стал ее ловить. Наконец они пришли на место, обозначенное на плане крестиком.— Где мы? — заинтересовался бизнесмен.— Под музеем, — Якуб осветил колодец, ведущий вверх. — Выходит на их двор.— Это уже чересчур! Грабим трупы, крадем игрушки у детей, а теперь, наверное, вломимся в музей?— А как ты догадался? Ну, давай, вламывайся.Минутой позже они были во дворе.— Если память мне не изменяет, стережет это хозяйство всего один охранник. Надо будет его вырубить.Он достал из штанов бейсбольную биту.— Ты хочешь его убить?— Ну что ты. Зачем? Дам ему китайский наркоз и все.— Откуда у тебя такая бита?— Лежала во дворе, я подумал, что зря пропадает.— Просто так лежала?— Нет. Рядом курточка лежала.— Курточка?— Адидас. В курточке был человек.— А что он делал на твоем дворе?— Не знаю. Я забыл спросить, сразу выстрелил, — неопределенно ответил Якуб. — В любом случае, теперь пригодится.Охранника нашли в сторожке. Тот спал, обнимая две бутылки из-под жужки.— Сам вырубился, — Якуб забрал у него связку ключей. — Смышленый пациент. Ну, за дело.— Это абсолютно неправильно, — буркнул бизнесмен и двинулся за ним.Вскоре они взломали двери хранилища. На больших деревянных полках стояли десятки картонных коробок. Якуб равнодушно шел мимо. Остановился он только в конце помещения, где стоял стеллаж с картинами. Он снял с полки бронзовую пластину средних размеров. Середина пластины была покрыта серебром и отполирована.— Оно у нас, — на лице экзорциста вспыхнула радость.— Зеркало стилизованное, имитирует магическое зерцало магистра Твардовского, — прочел Павел на этикетке.— Понесешь, — Якуб сгрузил ему пластину, а сам принялся запирать замки. Вскоре они подбросили ключи сторожу и через канализацию покинули гостеприимный музей.— Но зачем это все? — простонал бизнесмен, согнувшись до земли под тяжестью зеркала.— Но ты же хочешь динозавров?Землянка, в которой Якуб установил самогонный аппарат, выглядела немного странно. Странность была в том, что на одной из стен висела тяжелая бронзовая пластина. Покрытую серебром середину Якуб отполировал советским алмазным порошком, чтобы сияла как зеркало. Экзорцист зажег двенадцать свечей.Скорлиньский, одетый в латы, выглядел немного странно. Под забрало сунул старую монету в двадцать злотых с изображением Новотки. Запах керосина и начищенной кожи волнами разносился вокруг. Тяжеленный меч он забросил на плечо. Якуб Вендрович, одетый в синтетический костюм, покроя пятидесятых годов, тоже смотрелся странновато.— Uhr hakau seczech — прошептал он. — Ommne idi soten…Размытые силуэты на металле… Отражения свечей все бледнели, пока не наступила темнота. Неожиданно бизнесмену стало немного легче. Якуб щелкнул зажигалкой.— Хорошо, — сказал он. — Получилось. Где-то тут должны быть двери.— Какие двери? — поразился Скорлиньский. — Ведь был люк в потолке?Якуб зажег очередную зажигалку и в слабом свете стали видны сложенные из камня стены.— Где мы, черт возьми? — поразился бизнесмен.— В параллельном мире. Так Семен говорит, а он образованный человек, учился в университете еще при царе. Где-то тут есть двери. О, вот они!Он открыл тяжелые деревянные ворота. Они вышли на небольшую террасу построенного из камня замка. Вокруг простирались фантастически изломанные горные вершины. Воздух был чистым и холодным.— Вот же б… — охнул закованный в броню. — Это…— Идем, — Якуб потянул его за руку.Они прошли по длинному коридору и оказались перед очередными огромными воротами. Якуб постучал бронзовой колотушкой.Им открыли два одетых в кольчуги стражника. Увидев чужого рыцаря, поклонились. Скорлиньский, получив незаметный тычок от товарища, тоже поклонился.— Ведите нас к королю, — потребовал экзорцист.— Вы приглашены на аудиенцию? — спросил один из стражников.— Зачем такие формальности? Скажите королю, что Якуб Вендрович со Старого Майдана привез водку.Один из стражей исчез за поворотом коридора, а вскоре вернулся и распахнул ворота пошире.— Король ожидает вас, благородные господа, — поклонился он в пояс.Якуб усмехнулся.— Старый пьяница. Сиди тихо, пока тебя не спросят, — приказал бизнесмену. — Чтоб не брякнул чего.— Это альтернативный мир, где метеорит не упал? — спросил Павел.— Какой еще метеорит? — Якуб быстро начинал злиться, когда чего-то не понимал.— Ну, тот, от которого погибли динозавры. Значит, тут еще не погибли?— Потом поговорим!Стражник провел их в тронный зал. Король сидел на троне выложенном золотом и слоновой костью. На голове у него была золотая корона, в одной руке стальной скипетр, в другой золотая держава. Он был одет в разноцветные шелковые ризы, на ногах были резиновые сапоги.Видно, Якуб бывает тут время от времени — мелькнуло в голове у Скорлиньского.Прислуга тут же принесла два кресла для почетных гостей.— Здорово, кореш, — сказал король, откладывая скипетр. — С чем пришел?Якуб вынул из мешка литровую бутылку украинской перцовки.— Ну, к королю с пустыми руками не ходят.Король кивнул челяди и вскоре возле трона стоял столик со стаканами и миска соленых огурцов.— Здоровье Вашего Величества, — произнес Якуб, подымая первый тост.— Здоровье великого чернокнижника Якуба, — король поднял второй тост.— Пусть живет физика граней четырехмерного искривленного неэвклидового пространства, — выпил Скорлиньский.— О чем ты говоришь, почтенный рыцарь? — удивился властитель.— Он пьет за чары, которые нас сюда доставили, — пояснил Якуб. — Тут такая проблема. В нашем мире драконы истреблены почти полностью, а обычай велит, чтобы каждый кандидат в рыцари в первую очередь победил такое чудовище. Этот мой почтенный товарищ, сэр Павел, уже десять лет обыскивает горы и болота нашего мира в поисках чудища. И все без толку,— Драконов у нас полно, — усмехнулся король, подливая в стаканы. — С радостью уступим одного, чтобы дорогие гости могли исполнить вашу традицию…— Спасибо, — расчувствовался Скорлиньский, которому после четвертой стало казаться, что он действительно рыцарь.— Все гораздо труднее, — вмешался Якуб. — Мой приятель не единственный, кого беспокоит эта проблема.— Значит вам надо больше драконов, — высказался король.— Это может угрожать их популяции в нашей экосистеме…— Мы хотели поймать несколько детенышей и принести их к нам, — уточнил задачу Якуб. — Там они могли бы размножиться и через несколько лет, когда мы восстановим наши стада, традиция снова расцветет.— Ваши намерения очень благородны, — сообщил король. — Но сами понимаете, что драконы — звери необычные, и каждый сражающийся с ними должен внести в королевскую сокровищницу соответствующую плату…Якуб улыбнулся, давая понять, что он ценит заботу властителя о финансах.— Местной валюты у нас нет, — сообщил он. — Но думаю, что мы договоримся. Из мешка он достал чуть поношенный спортивный костюм и пару кроссовок. Король задумчиво изучал материал изделия. То, что ткань может растягиваться и сжиматься, его заинтересовало.— Дырявый немного, — обратил он внимание.— Принадлежал очень мужественному воину, — объяснил экзорцист. — Бой с ним был долгим и изнурительным.Король задумчиво сунул палец в одну из многочисленных дыр от пуль на спине куртки.— Ты ударил его в спину? — поразился он.— Нет, когда я его смертельно ранил, на спине у него начали расти шипы, — молниеносно солгал экзорцист. — К этому мы добавим магический огонь, — он щелкнул зажигалкой.Король усмехнулся и долил водки в стаканы.— Я думаю, мы поймем друг друга, — сказал он. — Сколько драконят вам надо?— Двенадцать. Их же обычно дюжина в помете?Король солидно кивнул, подтверждая сведения Якуба.— Ну, так договор заключен, — экзорцист протянул руку.Они пожали друг другу руки.Утром следующего дня на дороге ведущей к горам появились два всадника. Первый был одет в блестящие латы, на спине у него висел длинный и неприятно острый меч, изготовленный из рессоры от грузовика. Рядом ехал старичок в одних трусах. (Синтетический костюм он вечером проиграл в карты королю). К счастью, было тепло. Возле седла болтался мешок «со снаряжением». За всадниками тянулась в кристально чистом воздухе вонь керосина и перегара.— Я до сих пор не уверен, что это хорошая идея, — задумчиво сказал Скорлиньский, рассматривая мрачные вершины.— Получишь двенадцать динозавров практически даром, — сказал Якуб. — Если хочешь выбросить на помойку миллионы баксов, то, пожалуйста, можем вернуться.— Я не об этом, но ты не думал иногда, что у маленьких динозавриков может быть мамочка?— А, это не стадные животные. И вообще, будем беспокоиться, когда приедем. Если доедем… — пробурчал он, увидев трех разбойников с дубинами перекрывавших дорогу.— И что дальше? — застонал бизнесмен.— Как это что? Отруби им головы мечом.— Я пацифист!— Значит нас сейчас пацифизируют, — вздохнул Якуб. — Эй вы там, прочь с дороги, мы могучие чародеи, — крикнул он. Разбойники зловеще рассмеялись.— Дай пистолет, — сказал Якуб Скорлиньскому.— Я его в куртке оставил, — постучал тот по панцирю.Звук вышел очень мрачным, и даже чуть-чуть погребальным. Экзорцист вздохнул и вынул из мешка ракетницу.— Прочь с дороги, или я брошу в вас огненный шар, — пригрозил он.— Колдовство это суеверие. Волшебники — мошенники, которые нас пугают могуществом левой стороны силы, чтобы мы их боялись и платили налоги, — уверенно заявил самый рослый бандит, наверно атаман.— Атеисты, — хмыкнул Якуб.— Что такое левая сторона силы? — поразился Павел.— Это местное суеверие.Якуб выстрелил ракетой, а потом они вместе со Скорлиньским наблюдали, как три разбойника взбираются по голой скале без всякой страховки. Похоже было, что они очень торопятся.— Местные чародеи должны нам хотя бы спасибо сказать, — сообщил экзорцист. — Ведь трое агностиков снова уверовали в колдовство.— Агностики это не…— В дорогу, — Якуб пришпорил свою лошадь.Вечером они доехали до небольшой корчмы на перекрестье дорог. Якуб за авторучку купил себе кожаный кафтан и самодельные штаны. За следующую авторучку они получили роскошный ужин.— Мир не так плох, — сказал Скорлиньский, снимая доспехи.Небольшая комнатка была обставлена со вкусом. Два тапчана, сбитых из досок, хромой столик, окно без стекол, но со ставнями, свеча в фонаре… Якуб присосался ко жбану с медом.— Тут еще не открыли дистилляции, — объяснил он. — А король любит, очень любит выпить.— Научи их, — предложил Скорлиньский. — Хорошие деньги заработаешь.— А, зачем руки пачкать. Еще сопьются, как люди в Войславицах.— Слушай, я чего-то не понимаю, — сказал Павел, — когда мы несли эти латы по коридору, они были очень тяжелыми, а теперь стали значительно легче. И я чувствую себя более легким. Почему так?— Семен говорил, что эта планета меньше и гравитация тут слабее. А воздух наоборот плотнее…— Ты был тут с Семеном?— Ну да. Пару раз бродили по этой стране. Отпуск себе сделали. Тут дешево берут. Надо только набрать авторучек, брелков с голограммами, блестящих бумажек и они готовы за это золотом платить. А от журналов с голыми девками… у них глаза на лоб вылазят. Только потом это жулье из музея сперло у меня зеркало и тю-тю. Ладно, пора спать…— Слушай, еще один вопрос. Почему тут все говорят по польски?— Так ведь, если бы они говорили по другому, мы бы с ними не договорились! — пристыдил его Якуб.Над горами разносился тоскливый вой. Двери комнаты с треском распахнулись. Якуб и Скорлиньский сразу вскочили. Рядом с ними пробежал трактирщик и захлопнул окно.— Что случилось? — забеспокоился бизнесмен.— Идут, — сообщил трактирщик и побежал закрывать оставшиеся окна.— Кто идет? — спросил он беспомощно у Якуба.— Элаты, — пояснил Вендрович.Скорлиньский почесал затылок, а потом на всякий случай надел доспехи.— Что это за элаты?— Трудно точно объяснить, — буркнул экзорцист. — Что-то вроде промежуточного звена между гулями и зомби.— Зомби!Якуб вышел в главный зал, а Скорлиньский не размышляя пошел за ним. Перепуганные гости сбились в кучку. Снаружи был слышен жуткий, напоминающий смех гиен, хохот.— Много их? — спросил Якуб.— Штук двадцать, — сказал угрюмо трактирщик. — А может больше.От вида закованного в латы Скорлиньского, его лицо озарилось улыбкой.— Пан — рыцарь. Слава богине Нефет!— Ну и что, что я рыцарь? — поразился бизнесмен.Люди посмотрели на него с надеждой и ожиданием.— Иди и вырежь этот сброд, — объяснил ему Вендрович. — Иди смело, латы не прогрызут.Скорлиньский посмотрел на людей и прочел в их глазах приговор.— Пойду посмотрю, что можно сделать, — сказал он.Кто-то услужливо отодвинул засов на двери. Павел осторожно вышел из корчмы. В темноте было видно немного. А потом между деревьями зажглась одна пара красных глаз, потом еще одна, и еще… Пока он сосчитал до двадцати, их было уже гораздо больше. Он двинулся вдоль стены и по запаху обнаружил уборную. Посмотрел тревожно на убогие двери. Может он доживет до утра, если забаррикадируется внутри…Жуткий хохот снова разорвал темноту. Неожиданно рядом появился Якуб Вендрович.— Как дела? — спросил он. — Зарезал уже кого-нибудь?— Еще нет, — выстучал зубами рыцарь. — Может сами уйдут?— Эх, коровья задница из тебя, а не бизнесмен, — проворчал Якуб. — Заткни уши!Он вынул из мешка гранату Ф1 и, выдернув чеку, бросил в сторону самого крупного скопления красных глаз. Граната взорвалась, во все стороны засвистели осколки.— Тут воздух плотнее, поэтому взрыв получается мощнее, — объяснил он. — Пошли, добьем раненых.Экзорцист освещал фонариком бьющихся в конвульсиях существ, а рыцарь храбро добивал их мечом. Из корчмы выскочили вооруженные факелами и тесаками гости.— Победа, — крикнул трактирщик. — Трижды ура в честь героев!Скорлиньский с интересом присмотрелся к одному из зарезанных им существ. И потерял сознание.Узкая тропинка взбиралась наверх. Скорлиньский тихонько охал. После пирушки по случаю победы у него очень болела голова. Якуб ехал следом и похмелялся медом из бутыли. Над горами кружились какие-то тени. Наверно, птицы, а может птеродактили. Неожиданно они преодолели перевал, и их глазам предстал каменный мост, простертый над потоком.— Проклятье, — выругался Якуб, опуская жбан.На мосту стоял какой-то рыцарь в черных доспехах.— Что это? — застонал бизнесмен.— Психопат с мечом, — пояснил экзорцист. — Тут иногда такие встречаются. Допускаю, что чтобы проехать, его придется убить, — вздохнул он.— Я должен с ним сражаться?— Конечно. Ведь это ты носишь доспехи.— Можем поменяться!— Динозавров тебе захотелось. Выпрыгивай из этих жестянок, только быстро.Ожидая, пока Скорлиньский разденется, он начал что-то делать с мечом. Обмотал рукоять пластырем и задумчиво посмотрел на результат. А потом, усмехнувшись, надел доспехи и уселся на коня. Взял в руки меч. Таинственный рыцарь на мосту достал свой. Якуб издал грозный боевой клич, составленный из разных войславицких присказок, и галопом поскакал навстречу врагу. Павел с беспокойством смотрел на эту атаку. К его удивлению, едва мечи рыцарей соприкоснулись, враг свалился с коня как подкошенный и застыл в неподвижности.Он осторожно подъехал к месту стычки. Якуб как раз обыскивал карманы побежденного.— Как ты это сделал? — поразился бизнесмен.— Вот так, — экзорцист показал электрошокер, прицепленный к клинку своего меча. — Когда я всадил в него три тысячи вольт, он сразу успокоился.— Ну, ты голова, — сказал бизнесмен с изумлением. — Он за нами не погонится?— Нет, — успокоил его Якуб.Из мешка он достал флакон эпоксидной смолы, и, смешав, залил ее во все шарниры на доспехах рыцаря.— Пока он из этого выберется, пройдет немного времени, — усмехнулся он злобно.— А если не выберется?— У стервятников будут консервы.Они отправились дальше.Ночевали они в русле пересохшего ручья.— Разве мы уже близко? — поинтересовался бизнесмен.— Почему ты так решил?— Ты осматриваешься вокруг, как будто что-то ищешь.Якуб кивнул.— Нужна будет приманка, — сказал он. — Лучше всего девушка, но я думаю, что это немного неправильно, в конце концов, женщины тоже хотят жить… Я надеюсь, что скоро мы встретим пастухов. Купим у них овцу.— Пастухи, наверное, неграмотные. Отдадут овцу за авторучку?— У меня есть местная валюта, — экзорцист показал пузатый кошелек. — Забрал у того черного психа.— Если мы будем туда возвращаться, он захочет отомстить.— Он и так захочет, так что это не имеет никакого значения.Скорлиньский засыпая видел, как Якуб пересчитывает странные треугольные монеты, покрытые иероглифами.— Динозавров мне захотелось — прошептал он.От запаха керосина у него болела голова.***Пастухи встретились на следующее утро.— Нам нужна овца, — объяснил Якуб. — Мы хорошо заплатим.Главный пастух улыбнулся по-славянски.— Цены выросли. У нас большие потери в этом году, — сказал он. — Это будет дорого стоить…Якуб сунул ему кошелек. Пастух открыл его и пересчитал содержимое.— Каких овец надо? — спросил он по существу. — Девять откормленых или дюжину помелче?— Одну, — пояснил экзорцист. — А за остальные деньги — информацию.— Какую информацию?— Потери в этом году вызваны налетами крупных, зеленых, летающих гадин?— Да.— Где они чаще всего нападают?— Мы видели одну самку. У нее, похоже, детеныши, потому, что она нападала почти ежедневно. Якуб солидно кивнул головой и достал из мешка пергаментную карту. Пастух без колебаний показал соответствующее место.Овца отчаянно блеяла, когда Вендрович что-то запихивал ей в глотку. Наконец он оставил ее посреди лужайки, а сам вернулся к спрятавшемуся под деревьями Скорлиньскому.— Мы должны выяснить одну вещь, — мрачно отозвался бизнесмен. — До сих пор ты говорил о динозаврах. Теперь оказывается, что это драконы. Так что мы, в конце концов, ловим?— Они совсем как динозавры, — сказал Якуб. — Только летают… Обрезаем им крылья. и будут как у Спилберга.— Да чтоб тебя. Лучше бы были те чернобыльские мутанты. Хотя бы не пришлось столько морочиться.— Так надо было с Клещаком договариваться, — разозлился Якуб. — Он бы тебе их даже через границу перевез. А так меня подставляешь…— Ладно, ладно, — пробурчал он примирительно. — А не надо было эту овцу вымазать смолой?— Эх ты. Слишком много сказок прочел.— Тогда может гранату засунуть? Зачем тебе эта овца?Прежде чем Якуб успел ответить, с неба рухнул огромный, хищный, зеленый дракон, и, схватив несчастное животное, потащил его вдаль.— Вау, — выдохнул Скорлиньский. — Тут можно снимать не только «Парк Юрского периода-3», но даже битву Добрыни со Змеем Горынычем.— Это твои проблемы, что ты будешь снимать. Вперед.Он вынул из кармана небольшой прибор.— Куда? — поразился бизнесмен. — Откуда ты знаешь, куда он полетел?— Полетела. Это самка. И, похоже, с детенышами. А куда полетела, — он усмехнулся, показывая прибор. — Я засунул в овцу жучок, такой как менты цепляют на подозрительные машины. Он приведет нас прямо к гнезду.Еще три дня они пробирались через ущелья и пропасти, вслед за слабеющими сигналами. Наконец они остановились на краю глубокого обрыва. Якуб заглянул вниз.— Гнездо, — сообщил он удовлетворенно. — Ну теперь наживемся.Скорлиньский посмотрел в дыру.— Есть, — пробурчал, — Десять детенышей. Видно был слабый помет.— Не боись. Оскар уже у тебя в кармане. Нужно только немного подкормить их стероидами и пообрезать к черту эти ненужные крылья, - Он размотал моток веревки и спустил ее вниз.— Странно, — вздохнул бизнесмен. — Мне кажется, что я о чем-то забыл.— Не выбирал никогда молодых драконят из гнезда, вот и волнуешься — пояснил экзорцист. — Оставь тут эти латы, они тебе только мешать будут.Они спустились вниз. Молодые драконы были размером с таксу. Они не сопротивлялись, когда их ловили и совали в мешок.— Вот и хорошо, — сказал Якуб. — Сматываемся.Неожиданно что-то заслонило солнце.— Я знаю, о чем я забыл, — сказал бизнесмен. — У драконов есть мамочка.Из ножен на спине он достал меч и встал в боевую стойку. Якуб посмотрел на него с уважением, а потом взял мешок и начал подниматься вверх. Драконша спикировала вниз. Бизнесмен отскочил в сторону и ударил ее мечом в подбородок. Чудовище, тяжело махая крыльями, развернулось и снова направилось в его сторону. Неожиданно морду чудища охватило пламя.— Подымайся, — крикнул Якуб с вершины обрыва.Павел бросился за ним. Драконша падала на дно ущелья. Она горела как факел.— Проклятье, — как я это сделал? — поразился он.— Разрубил ей случайно резервуар с глеем, — пояснил экзорцист охотно.— С чем?— Глей. Это такой натуральный напалм. Достаточно густой, содержит много коллоидов, загорается при контакте с воздухом. У нее был полный зоб и при виде тебя глей начал выделяться. А когда ты попал в нее, он вытек наружу и загорелся.— Супер, — вздохнул бизнесмен. — Ну что, домой?Экзорцист энергично кивнул головой и поднял мешок.Грохот выламываемой двери вырвал Якуба Вендровича из объятий сна. Он лениво открыл один глаз и сразу же закрыл. Какой-то с**** сын в мундире как раз зажег свет.— Это подписанный прокурором ордер на обыск, — орал Бирский. — Сейчас мы разоблачим все твои делишки.— Проклятье, нельзя ночью, — простонал экзорцист. — В чем меня обвиняют?— Шеф, я нашел что-то странное, — выкрикнул кто-то из сада. Бирский потащил Якуба туда. В глубокой яме лежало десять маленьких дохлых драконов. Сила тяжести в нашем мире оказалась для них чересчур сильной.— Бра-ко-ньер-ство! — крикнул Бирский. — Ты, гнилой рецидивист! Пять лет как с куста.— Что это? — спросил Якуб, показывая на падаль.— Драконы… — участковый немного потерял уверенность в себе.— Чудесно. Прошу это отметить в протоколе. Проводивший обыск находился в состоянии опьянения какими-то наркотиками.— Я их тоже вижу, — заметил полицейский.Якуб посмотрел на него холодно.— Таких животных не бывает. А если животных не бывает, значит, нельзя на них охотиться. Лучше подумайте, как это будет выглядеть в рапорте. Отыскали дохлых драконов, — фыркнул он. — Кто в это поверит?Руки Бирского опустились. В этот момент из дома вышел аспирант Ровицкий.— Шеф, мы нашли зеркало, украденное из музея и доспехи графа Тита.На лице Бирского появилась широкая, честная, славянская улыбка. Еще шире и еще более славянская чем у Якуба.— Ровицкий, получишь повышение.— Служу отечеству. А за что?— Ты доказал, притом бесспорно, что этот самый Вендрович — это обычная кладбищенская гиена! Якуб застонал.— Ну, что скажешь? — поинтересовался Бирский. — Откуда у тебя эти доспехи?— Враги подбросили, — буркнул Якуб.В теплушке бизнесмен Павел Скорлиньский пил клубничную жужку с украинским бизнесменом Йосифом Клещаком.— Чернобыльские мутанты будут просто первый сорт. Таможенники уже подкуплены. Мы нашли точно таких, как надо.Бизнесмен посмотрел на фотографию молодого стегозавра, чесавшегося об обломки УАЗа.— Отлично, — сказал он. Клубничная жужка начала ему нравиться.Автор - Анджей Пилипюк.

Ключевые слова: Дракон другой мир мутанты охотник

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