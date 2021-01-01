Парк юрского периода. Окончание

Парк юрского периода. ОкончаниеСнова ночь… На этот раз двух взломщиков окружали радующие глаз постройки Хелма.
— Что мы тут делаем? — застонал Скорлиньский.
— Не мудри, а помоги, — буркнул Якуб, возясь с заржавевшим канализационным люком.
Чуть посомневавшись, Павел нажал на лом. Крышка со скрежетом поднялась. Из отверстия доносился странный смрад.
— Вниз, — велел экзорцист.
Они спустились по ржавым скобам. Якуб развернул план канализации и достал компас.
— Вперед, — приказал он. — Сворачиваем в третий проход слева.
— Я уже не хочу динозавров, — прошептал Скорлиньский. — Снимем фильм о чем-то другом.
— Еще мне потом спасибо скажешь, — Вендрович толкнул его вперед.
Они двинулись по бетонной трубе. Из-под ног выскочила крыса. Якуб не стал ее ловить. Наконец они пришли на место, обозначенное на плане крестиком.
— Где мы? — заинтересовался бизнесмен.
— Под музеем, — Якуб осветил колодец, ведущий вверх. — Выходит на их двор.
— Это уже чересчур! Грабим трупы, крадем игрушки у детей, а теперь, наверное, вломимся в музей?
— А как ты догадался? Ну, давай, вламывайся.
Минутой позже они были во дворе.
— Если память мне не изменяет, стережет это хозяйство всего один охранник. Надо будет его вырубить.
Он достал из штанов бейсбольную биту.
— Ты хочешь его убить?
— Ну что ты. Зачем? Дам ему китайский наркоз и все.
— Откуда у тебя такая бита?
— Лежала во дворе, я подумал, что зря пропадает.
— Просто так лежала?
— Нет. Рядом курточка лежала.
— Курточка?
— Адидас. В курточке был человек.
— А что он делал на твоем дворе?
— Не знаю. Я забыл спросить, сразу выстрелил, — неопределенно ответил Якуб. — В любом случае, теперь пригодится.
Охранника нашли в сторожке. Тот спал, обнимая две бутылки из-под жужки.
— Сам вырубился, — Якуб забрал у него связку ключей. — Смышленый пациент. Ну, за дело.
— Это абсолютно неправильно, — буркнул бизнесмен и двинулся за ним.
Вскоре они взломали двери хранилища. На больших деревянных полках стояли десятки картонных коробок. Якуб равнодушно шел мимо. Остановился он только в конце помещения, где стоял стеллаж с картинами. Он снял с полки бронзовую пластину средних размеров. Середина пластины была покрыта серебром и отполирована.
— Оно у нас, — на лице экзорциста вспыхнула радость.
— Зеркало стилизованное, имитирует магическое зерцало магистра Твардовского, — прочел Павел на этикетке.
— Понесешь, — Якуб сгрузил ему пластину, а сам принялся запирать замки. Вскоре они подбросили ключи сторожу и через канализацию покинули гостеприимный музей.
— Но зачем это все? — простонал бизнесмен, согнувшись до земли под тяжестью зеркала.
— Но ты же хочешь динозавров?
Землянка, в которой Якуб установил самогонный аппарат, выглядела немного странно. Странность была в том, что на одной из стен висела тяжелая бронзовая пластина. Покрытую серебром середину Якуб отполировал советским алмазным порошком, чтобы сияла как зеркало. Экзорцист зажег двенадцать свечей.
Скорлиньский, одетый в латы, выглядел немного странно. Под забрало сунул старую монету в двадцать злотых с изображением Новотки. Запах керосина и начищенной кожи волнами разносился вокруг. Тяжеленный меч он забросил на плечо. Якуб Вендрович, одетый в синтетический костюм, покроя пятидесятых годов, тоже смотрелся странновато.
— Uhr hakau seczech — прошептал он. — Ommne idi soten…
Размытые силуэты на металле… Отражения свечей все бледнели, пока не наступила темнота. Неожиданно бизнесмену стало немного легче. Якуб щелкнул зажигалкой.
— Хорошо, — сказал он. — Получилось. Где-то тут должны быть двери.
— Какие двери? — поразился Скорлиньский. — Ведь был люк в потолке?
Якуб зажег очередную зажигалку и в слабом свете стали видны сложенные из камня стены.
— Где мы, черт возьми? — поразился бизнесмен.
— В параллельном мире. Так Семен говорит, а он образованный человек, учился в университете еще при царе. Где-то тут есть двери. О, вот они!
Он открыл тяжелые деревянные ворота. Они вышли на небольшую террасу построенного из камня замка. Вокруг простирались фантастически изломанные горные вершины. Воздух был чистым и холодным.
— Вот же б… — охнул закованный в броню. — Это…
— Идем, — Якуб потянул его за руку.
Они прошли по длинному коридору и оказались перед очередными огромными воротами. Якуб постучал бронзовой колотушкой.
Им открыли два одетых в кольчуги стражника. Увидев чужого рыцаря, поклонились. Скорлиньский, получив незаметный тычок от товарища, тоже поклонился.
— Ведите нас к королю, — потребовал экзорцист.
— Вы приглашены на аудиенцию? — спросил один из стражников.
— Зачем такие формальности? Скажите королю, что Якуб Вендрович со Старого Майдана привез водку.
Один из стражей исчез за поворотом коридора, а вскоре вернулся и распахнул ворота пошире.
— Король ожидает вас, благородные господа, — поклонился он в пояс.
Якуб усмехнулся.
— Старый пьяница. Сиди тихо, пока тебя не спросят, — приказал бизнесмену. — Чтоб не брякнул чего.
— Это альтернативный мир, где метеорит не упал? — спросил Павел.
— Какой еще метеорит? — Якуб быстро начинал злиться, когда чего-то не понимал.
— Ну, тот, от которого погибли динозавры. Значит, тут еще не погибли?
— Потом поговорим!
Стражник провел их в тронный зал. Король сидел на троне выложенном золотом и слоновой костью. На голове у него была золотая корона, в одной руке стальной скипетр, в другой золотая держава. Он был одет в разноцветные шелковые ризы, на ногах были резиновые сапоги.
Видно, Якуб бывает тут время от времени — мелькнуло в голове у Скорлиньского.
Прислуга тут же принесла два кресла для почетных гостей.
— Здорово, кореш, — сказал король, откладывая скипетр. — С чем пришел?
Якуб вынул из мешка литровую бутылку украинской перцовки.
— Ну, к королю с пустыми руками не ходят.
Король кивнул челяди и вскоре возле трона стоял столик со стаканами и миска соленых огурцов.
— Здоровье Вашего Величества, — произнес Якуб, подымая первый тост.
— Здоровье великого чернокнижника Якуба, — король поднял второй тост.
— Пусть живет физика граней четырехмерного искривленного неэвклидового пространства, — выпил Скорлиньский.
— О чем ты говоришь, почтенный рыцарь? — удивился властитель.
— Он пьет за чары, которые нас сюда доставили, — пояснил Якуб. — Тут такая проблема. В нашем мире драконы истреблены почти полностью, а обычай велит, чтобы каждый кандидат в рыцари в первую очередь победил такое чудовище. Этот мой почтенный товарищ, сэр Павел, уже десять лет обыскивает горы и болота нашего мира в поисках чудища. И все без толку,
— Драконов у нас полно, — усмехнулся король, подливая в стаканы. — С радостью уступим одного, чтобы дорогие гости могли исполнить вашу традицию…
— Спасибо, — расчувствовался Скорлиньский, которому после четвертой стало казаться, что он действительно рыцарь.
— Все гораздо труднее, — вмешался Якуб. — Мой приятель не единственный, кого беспокоит эта проблема.
— Значит вам надо больше драконов, — высказался король.
— Это может угрожать их популяции в нашей экосистеме…
— Мы хотели поймать несколько детенышей и принести их к нам, — уточнил задачу Якуб. — Там они могли бы размножиться и через несколько лет, когда мы восстановим наши стада, традиция снова расцветет.
— Ваши намерения очень благородны, — сообщил король. — Но сами понимаете, что драконы — звери необычные, и каждый сражающийся с ними должен внести в королевскую сокровищницу соответствующую плату…
Якуб улыбнулся, давая понять, что он ценит заботу властителя о финансах.
— Местной валюты у нас нет, — сообщил он. — Но думаю, что мы договоримся. Из мешка он достал чуть поношенный спортивный костюм и пару кроссовок. Король задумчиво изучал материал изделия. То, что ткань может растягиваться и сжиматься, его заинтересовало.
— Дырявый немного, — обратил он внимание.
— Принадлежал очень мужественному воину, — объяснил экзорцист. — Бой с ним был долгим и изнурительным.
Король задумчиво сунул палец в одну из многочисленных дыр от пуль на спине куртки.
— Ты ударил его в спину? — поразился он.
— Нет, когда я его смертельно ранил, на спине у него начали расти шипы, — молниеносно солгал экзорцист. — К этому мы добавим магический огонь, — он щелкнул зажигалкой.
Король усмехнулся и долил водки в стаканы.
— Я думаю, мы поймем друг друга, — сказал он. — Сколько драконят вам надо?
— Двенадцать. Их же обычно дюжина в помете?
Король солидно кивнул, подтверждая сведения Якуба.
— Ну, так договор заключен, — экзорцист протянул руку.
Они пожали друг другу руки.
Утром следующего дня на дороге ведущей к горам появились два всадника. Первый был одет в блестящие латы, на спине у него висел длинный и неприятно острый меч, изготовленный из рессоры от грузовика. Рядом ехал старичок в одних трусах. (Синтетический костюм он вечером проиграл в карты королю). К счастью, было тепло. Возле седла болтался мешок «со снаряжением». За всадниками тянулась в кристально чистом воздухе вонь керосина и перегара.
— Я до сих пор не уверен, что это хорошая идея, — задумчиво сказал Скорлиньский, рассматривая мрачные вершины.
— Получишь двенадцать динозавров практически даром, — сказал Якуб. — Если хочешь выбросить на помойку миллионы баксов, то, пожалуйста, можем вернуться.
— Я не об этом, но ты не думал иногда, что у маленьких динозавриков может быть мамочка?
— А, это не стадные животные. И вообще, будем беспокоиться, когда приедем. Если доедем… — пробурчал он, увидев трех разбойников с дубинами перекрывавших дорогу.
— И что дальше? — застонал бизнесмен.
— Как это что? Отруби им головы мечом.
— Я пацифист!
— Значит нас сейчас пацифизируют, — вздохнул Якуб. — Эй вы там, прочь с дороги, мы могучие чародеи, — крикнул он. Разбойники зловеще рассмеялись.
— Дай пистолет, — сказал Якуб Скорлиньскому.
— Я его в куртке оставил, — постучал тот по панцирю.
Звук вышел очень мрачным, и даже чуть-чуть погребальным. Экзорцист вздохнул и вынул из мешка ракетницу.
— Прочь с дороги, или я брошу в вас огненный шар, — пригрозил он.
— Колдовство это суеверие. Волшебники — мошенники, которые нас пугают могуществом левой стороны силы, чтобы мы их боялись и платили налоги, — уверенно заявил самый рослый бандит, наверно атаман.
— Атеисты, — хмыкнул Якуб.
— Что такое левая сторона силы? — поразился Павел.
— Это местное суеверие.
Якуб выстрелил ракетой, а потом они вместе со Скорлиньским наблюдали, как три разбойника взбираются по голой скале без всякой страховки. Похоже было, что они очень торопятся.
— Местные чародеи должны нам хотя бы спасибо сказать, — сообщил экзорцист. — Ведь трое агностиков снова уверовали в колдовство.
— Агностики это не…
— В дорогу, — Якуб пришпорил свою лошадь.
Вечером они доехали до небольшой корчмы на перекрестье дорог. Якуб за авторучку купил себе кожаный кафтан и самодельные штаны. За следующую авторучку они получили роскошный ужин.
— Мир не так плох, — сказал Скорлиньский, снимая доспехи.
Небольшая комнатка была обставлена со вкусом. Два тапчана, сбитых из досок, хромой столик, окно без стекол, но со ставнями, свеча в фонаре… Якуб присосался ко жбану с медом.
— Тут еще не открыли дистилляции, — объяснил он. — А король любит, очень любит выпить.
— Научи их, — предложил Скорлиньский. — Хорошие деньги заработаешь.
— А, зачем руки пачкать. Еще сопьются, как люди в Войславицах.
— Слушай, я чего-то не понимаю, — сказал Павел, — когда мы несли эти латы по коридору, они были очень тяжелыми, а теперь стали значительно легче. И я чувствую себя более легким. Почему так?
— Семен говорил, что эта планета меньше и гравитация тут слабее. А воздух наоборот плотнее…
— Ты был тут с Семеном?
— Ну да. Пару раз бродили по этой стране. Отпуск себе сделали. Тут дешево берут. Надо только набрать авторучек, брелков с голограммами, блестящих бумажек и они готовы за это золотом платить. А от журналов с голыми девками… у них глаза на лоб вылазят. Только потом это жулье из музея сперло у меня зеркало и тю-тю. Ладно, пора спать…
— Слушай, еще один вопрос. Почему тут все говорят по польски?
— Так ведь, если бы они говорили по другому, мы бы с ними не договорились! — пристыдил его Якуб.
Над горами разносился тоскливый вой. Двери комнаты с треском распахнулись. Якуб и Скорлиньский сразу вскочили. Рядом с ними пробежал трактирщик и захлопнул окно.
— Что случилось? — забеспокоился бизнесмен.
— Идут, — сообщил трактирщик и побежал закрывать оставшиеся окна.
— Кто идет? — спросил он беспомощно у Якуба.
— Элаты, — пояснил Вендрович.
Скорлиньский почесал затылок, а потом на всякий случай надел доспехи.
— Что это за элаты?
— Трудно точно объяснить, — буркнул экзорцист. — Что-то вроде промежуточного звена между гулями и зомби.
— Зомби!
Якуб вышел в главный зал, а Скорлиньский не размышляя пошел за ним. Перепуганные гости сбились в кучку. Снаружи был слышен жуткий, напоминающий смех гиен, хохот.
— Много их? — спросил Якуб.
— Штук двадцать, — сказал угрюмо трактирщик. — А может больше.
От вида закованного в латы Скорлиньского, его лицо озарилось улыбкой.
— Пан — рыцарь. Слава богине Нефет!
— Ну и что, что я рыцарь? — поразился бизнесмен.
Люди посмотрели на него с надеждой и ожиданием.
— Иди и вырежь этот сброд, — объяснил ему Вендрович. — Иди смело, латы не прогрызут.
Скорлиньский посмотрел на людей и прочел в их глазах приговор.
— Пойду посмотрю, что можно сделать, — сказал он.
Кто-то услужливо отодвинул засов на двери. Павел осторожно вышел из корчмы. В темноте было видно немного. А потом между деревьями зажглась одна пара красных глаз, потом еще одна, и еще… Пока он сосчитал до двадцати, их было уже гораздо больше. Он двинулся вдоль стены и по запаху обнаружил уборную. Посмотрел тревожно на убогие двери. Может он доживет до утра, если забаррикадируется внутри…
Жуткий хохот снова разорвал темноту. Неожиданно рядом появился Якуб Вендрович.
— Как дела? — спросил он. — Зарезал уже кого-нибудь?
— Еще нет, — выстучал зубами рыцарь. — Может сами уйдут?
— Эх, коровья задница из тебя, а не бизнесмен, — проворчал Якуб. — Заткни уши!
Он вынул из мешка гранату Ф1 и, выдернув чеку, бросил в сторону самого крупного скопления красных глаз. Граната взорвалась, во все стороны засвистели осколки.
— Тут воздух плотнее, поэтому взрыв получается мощнее, — объяснил он. — Пошли, добьем раненых.
Экзорцист освещал фонариком бьющихся в конвульсиях существ, а рыцарь храбро добивал их мечом. Из корчмы выскочили вооруженные факелами и тесаками гости.
— Победа, — крикнул трактирщик. — Трижды ура в честь героев!
Скорлиньский с интересом присмотрелся к одному из зарезанных им существ. И потерял сознание.
Узкая тропинка взбиралась наверх. Скорлиньский тихонько охал. После пирушки по случаю победы у него очень болела голова. Якуб ехал следом и похмелялся медом из бутыли. Над горами кружились какие-то тени. Наверно, птицы, а может птеродактили. Неожиданно они преодолели перевал, и их глазам предстал каменный мост, простертый над потоком.
— Проклятье, — выругался Якуб, опуская жбан.
На мосту стоял какой-то рыцарь в черных доспехах.
— Что это? — застонал бизнесмен.
— Психопат с мечом, — пояснил экзорцист. — Тут иногда такие встречаются. Допускаю, что чтобы проехать, его придется убить, — вздохнул он.
— Я должен с ним сражаться?
— Конечно. Ведь это ты носишь доспехи.
— Можем поменяться!
— Динозавров тебе захотелось. Выпрыгивай из этих жестянок, только быстро.
Ожидая, пока Скорлиньский разденется, он начал что-то делать с мечом. Обмотал рукоять пластырем и задумчиво посмотрел на результат. А потом, усмехнувшись, надел доспехи и уселся на коня. Взял в руки меч. Таинственный рыцарь на мосту достал свой. Якуб издал грозный боевой клич, составленный из разных войславицких присказок, и галопом поскакал навстречу врагу. Павел с беспокойством смотрел на эту атаку. К его удивлению, едва мечи рыцарей соприкоснулись, враг свалился с коня как подкошенный и застыл в неподвижности.
Он осторожно подъехал к месту стычки. Якуб как раз обыскивал карманы побежденного.
— Как ты это сделал? — поразился бизнесмен.
— Вот так, — экзорцист показал электрошокер, прицепленный к клинку своего меча. — Когда я всадил в него три тысячи вольт, он сразу успокоился.
— Ну, ты голова, — сказал бизнесмен с изумлением. — Он за нами не погонится?
— Нет, — успокоил его Якуб.
Из мешка он достал флакон эпоксидной смолы, и, смешав, залил ее во все шарниры на доспехах рыцаря.
— Пока он из этого выберется, пройдет немного времени, — усмехнулся он злобно.
— А если не выберется?
— У стервятников будут консервы.
Они отправились дальше.
Ночевали они в русле пересохшего ручья.
— Разве мы уже близко? — поинтересовался бизнесмен.
— Почему ты так решил?
— Ты осматриваешься вокруг, как будто что-то ищешь.
Якуб кивнул.
— Нужна будет приманка, — сказал он. — Лучше всего девушка, но я думаю, что это немного неправильно, в конце концов, женщины тоже хотят жить… Я надеюсь, что скоро мы встретим пастухов. Купим у них овцу.
— Пастухи, наверное, неграмотные. Отдадут овцу за авторучку?
— У меня есть местная валюта, — экзорцист показал пузатый кошелек. — Забрал у того черного психа.
— Если мы будем туда возвращаться, он захочет отомстить.
— Он и так захочет, так что это не имеет никакого значения.
Скорлиньский засыпая видел, как Якуб пересчитывает странные треугольные монеты, покрытые иероглифами.
— Динозавров мне захотелось — прошептал он.
От запаха керосина у него болела голова.
***
Пастухи встретились на следующее утро.
— Нам нужна овца, — объяснил Якуб. — Мы хорошо заплатим.
Главный пастух улыбнулся по-славянски.
— Цены выросли. У нас большие потери в этом году, — сказал он. — Это будет дорого стоить…
Якуб сунул ему кошелек. Пастух открыл его и пересчитал содержимое.
— Каких овец надо? — спросил он по существу. — Девять откормленых или дюжину помелче?
— Одну, — пояснил экзорцист. — А за остальные деньги — информацию.
— Какую информацию?
— Потери в этом году вызваны налетами крупных, зеленых, летающих гадин?
— Да.
— Где они чаще всего нападают?
— Мы видели одну самку. У нее, похоже, детеныши, потому, что она нападала почти ежедневно. Якуб солидно кивнул головой и достал из мешка пергаментную карту. Пастух без колебаний показал соответствующее место.
Овца отчаянно блеяла, когда Вендрович что-то запихивал ей в глотку. Наконец он оставил ее посреди лужайки, а сам вернулся к спрятавшемуся под деревьями Скорлиньскому.
— Мы должны выяснить одну вещь, — мрачно отозвался бизнесмен. — До сих пор ты говорил о динозаврах. Теперь оказывается, что это драконы. Так что мы, в конце концов, ловим?
— Они совсем как динозавры, — сказал Якуб. — Только летают… Обрезаем им крылья. и будут как у Спилберга.
— Да чтоб тебя. Лучше бы были те чернобыльские мутанты. Хотя бы не пришлось столько морочиться.
— Так надо было с Клещаком договариваться, — разозлился Якуб. — Он бы тебе их даже через границу перевез. А так меня подставляешь…
— Ладно, ладно, — пробурчал он примирительно. — А не надо было эту овцу вымазать смолой?
— Эх ты. Слишком много сказок прочел.
— Тогда может гранату засунуть? Зачем тебе эта овца?
Прежде чем Якуб успел ответить, с неба рухнул огромный, хищный, зеленый дракон, и, схватив несчастное животное, потащил его вдаль.
— Вау, — выдохнул Скорлиньский. — Тут можно снимать не только «Парк Юрского периода-3», но даже битву Добрыни со Змеем Горынычем.
— Это твои проблемы, что ты будешь снимать. Вперед.
Он вынул из кармана небольшой прибор.
— Куда? — поразился бизнесмен. — Откуда ты знаешь, куда он полетел?
— Полетела. Это самка. И, похоже, с детенышами. А куда полетела, — он усмехнулся, показывая прибор. — Я засунул в овцу жучок, такой как менты цепляют на подозрительные машины. Он приведет нас прямо к гнезду.
Еще три дня они пробирались через ущелья и пропасти, вслед за слабеющими сигналами. Наконец они остановились на краю глубокого обрыва. Якуб заглянул вниз.
— Гнездо, — сообщил он удовлетворенно. — Ну теперь наживемся.
Скорлиньский посмотрел в дыру.
— Есть, — пробурчал, — Десять детенышей. Видно был слабый помет.
— Не боись. Оскар уже у тебя в кармане. Нужно только немного подкормить их стероидами и пообрезать к черту эти ненужные крылья, - Он размотал моток веревки и спустил ее вниз.
— Странно, — вздохнул бизнесмен. — Мне кажется, что я о чем-то забыл.
— Не выбирал никогда молодых драконят из гнезда, вот и волнуешься — пояснил экзорцист. — Оставь тут эти латы, они тебе только мешать будут.
Они спустились вниз. Молодые драконы были размером с таксу. Они не сопротивлялись, когда их ловили и совали в мешок.
— Вот и хорошо, — сказал Якуб. — Сматываемся.
Неожиданно что-то заслонило солнце.
— Я знаю, о чем я забыл, — сказал бизнесмен. — У драконов есть мамочка.
Из ножен на спине он достал меч и встал в боевую стойку. Якуб посмотрел на него с уважением, а потом взял мешок и начал подниматься вверх. Драконша спикировала вниз. Бизнесмен отскочил в сторону и ударил ее мечом в подбородок. Чудовище, тяжело махая крыльями, развернулось и снова направилось в его сторону. Неожиданно морду чудища охватило пламя.
— Подымайся, — крикнул Якуб с вершины обрыва.
Павел бросился за ним. Драконша падала на дно ущелья. Она горела как факел.
— Проклятье, — как я это сделал? — поразился он.
— Разрубил ей случайно резервуар с глеем, — пояснил экзорцист охотно.
— С чем?
— Глей. Это такой натуральный напалм. Достаточно густой, содержит много коллоидов, загорается при контакте с воздухом. У нее был полный зоб и при виде тебя глей начал выделяться. А когда ты попал в нее, он вытек наружу и загорелся.
— Супер, — вздохнул бизнесмен. — Ну что, домой?
Экзорцист энергично кивнул головой и поднял мешок.
ЭПИЛОГ
Грохот выламываемой двери вырвал Якуба Вендровича из объятий сна. Он лениво открыл один глаз и сразу же закрыл. Какой-то с**** сын в мундире как раз зажег свет.
— Это подписанный прокурором ордер на обыск, — орал Бирский. — Сейчас мы разоблачим все твои делишки.
— Проклятье, нельзя ночью, — простонал экзорцист. — В чем меня обвиняют?
— Шеф, я нашел что-то странное, — выкрикнул кто-то из сада. Бирский потащил Якуба туда. В глубокой яме лежало десять маленьких дохлых драконов. Сила тяжести в нашем мире оказалась для них чересчур сильной.
— Бра-ко-ньер-ство! — крикнул Бирский. — Ты, гнилой рецидивист! Пять лет как с куста.
— Что это? — спросил Якуб, показывая на падаль.
— Драконы… — участковый немного потерял уверенность в себе.
— Чудесно. Прошу это отметить в протоколе. Проводивший обыск находился в состоянии опьянения какими-то наркотиками.
— Я их тоже вижу, — заметил полицейский.
Якуб посмотрел на него холодно.
— Таких животных не бывает. А если животных не бывает, значит, нельзя на них охотиться. Лучше подумайте, как это будет выглядеть в рапорте. Отыскали дохлых драконов, — фыркнул он. — Кто в это поверит?
Руки Бирского опустились. В этот момент из дома вышел аспирант Ровицкий.
— Шеф, мы нашли зеркало, украденное из музея и доспехи графа Тита.
На лице Бирского появилась широкая, честная, славянская улыбка. Еще шире и еще более славянская чем у Якуба.
— Ровицкий, получишь повышение.
— Служу отечеству. А за что?
— Ты доказал, притом бесспорно, что этот самый Вендрович — это обычная кладбищенская гиена! Якуб застонал.
— Ну, что скажешь? — поинтересовался Бирский. — Откуда у тебя эти доспехи?
— Враги подбросили, — буркнул Якуб.
В теплушке бизнесмен Павел Скорлиньский пил клубничную жужку с украинским бизнесменом Йосифом Клещаком.
— Чернобыльские мутанты будут просто первый сорт. Таможенники уже подкуплены. Мы нашли точно таких, как надо.
Бизнесмен посмотрел на фотографию молодого стегозавра, чесавшегося об обломки УАЗа.
— Отлично, — сказал он. Клубничная жужка начала ему нравиться.
Автор - Анджей Пилипюк.
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Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:59
Вчера, 21:59 by ArhipПросмотров: 69Комментарии: 0
Ключевые слова: Дракон другой мир мутанты охотник