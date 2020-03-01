Под люком

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 01:27

Причина: Изменен раздел

Public Republic Просмотров: 32 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 01:27 by

Ночь давно вступила в свои права в маленьком провинциальном городке. Чудесные летние запахи, вперемешку с ароматом недавно прошедшего дождя, делали эту ночь поистине волшебной, и лишь шумная загулявшая компания нарушала магию этого прекрасного времени.То была группа старых одноклассников, собравшихся в честь юбилея выхода во взрослую жизнь. Встреча поистине удалась, каждый из собравшихся был действительно счастлив и, конечно же, не хотел расставаться со старыми знакомыми. Официальная часть вечера уже давно осталась позади, и теперь вся компания, громко смеясь и улюлюкая, разбредалась по домам, решив напоследок устроить ночной променад. И действительно, лето, тепло, почему бы не погулять, пугая уличных кошек и местных забулдыг? С такими мыслями компания, от которой постепенно отходили люди, продолжала свой путь.После выпуска в городе оставались немногие, и теперь, практически не изменившиеся родные улицы, вызывали сумасшедшие приступы ностальгии, ведь на каждом шагу встречалось памятное место. То магазин, где ребята покупали шоколадки и газировку после уроков, то гаражи, за которыми случались многочисленные дворовые разборки, то ещё какое-то место, оставшееся в воспоминаниях этих людей. Недалеко от одного из таких мест компания сделала очередную остановку. Это было старое заброшенное здание в глубине двора. Тогда, десять лет назад, в нем проходили собрания местных пацанов, а в подвалах обитали самые настоящие бомжи. Удивительно, но по прошествии стольких лет эта постройка не разрушилась, как это обычно бывает. Хотя, конечно, несколько ярких следов от пожаров то тут, то там, виднелись на стенах здания.Никто уже и не помнил, что было в этом доме и почему его в свое время оставили. Зато каждый мог назвать хотя бы пару легенд, ходивших об этом месте. Тут и история о бешеной дворняге, таскающей маленьких детей в развалины. Тут и история о бомжах-каннибалах, закусывающих случайно забредшими посетителями, а иногда и друг другом. И, конечно же, легенды о вездесущих сектантах, жертвами которых, по слухам, частенько становились те самые бомжи или просто случайные прохожие.Сейчас же все это осталось где-то в прошлом и компанию интересовало это место не как памятник их прошлого, а скорее в роли общественного туалета. Антон, пожалуй, самый перебравший из всей компании как раз и решил воспользоваться случаем и отправился по своим делам в глубину двора к старой обветшавшей постройке. В это время веселая компания, громко что-то обсуждая и галдя, так и осталась стоять на главной улице в свете старенького фонаря.Не доходя несколько метров до здания, спрятавшись за стволом огромного дуба, молодой человек, покачиваясь, словно от ветра, приступил к процессу. И тут, внезапно, откуда-то сбоку раздался негромкий глухой удар, будто кто-то решил стукнуть кулаком по чему-то железному. Миллион мыслей яркими углями вспыхнули в голове Антона и, посчитав это забавным, он усмехнулся, застегнул джинсы и направился в сторону шума.– Это чё там? Бомж, что ли? – проговорил парень, ухмыляясь. – Э! Ты чё там творишь?Между тем звук раздался снова, в этот раз громче и отчетливее. Неловкой походкой парень подходил все ближе и ближе к заброшенному зданию и, наконец, решив, что и отсюда может посмотреть на то, что же там стучит, остановился. Затем Антон похлопал себя по бокам в поисках чего-то. Однако то, что было в карманах парня, так там и осталось, ведь уже в следующее мгновение в люк, который находился в полуметре от ноги молодого человека, что-то ударило с такой силой, что железная крышка подпрыгнула на полметра и рухнула рядом, на асфальт.Адреналин ударил в голову; кажется, Антон даже протрезвел и, повинуясь единственной мысли, носившейся в его голове, побежал. Однако далеко уйти ему не удалось, ведь то, что пряталось под канализационным люком, одним рывком выбралось на поверхность и уже следующим движением сбило парня с ног, после чего, повалив на землю, рвануло жертву куда-то в темноту канализации. И лишь громкий отрывистый крик нарушил зловещую тишину ночи.Друзья Антона спохватились лишь через пять минут после того, как существо забрало парня и, очевидно, было уже поздно. Двое самых смелых парней из компании отправились к заброшенной постройке и бегло осмотрели окрестности. Впрочем, никаких следов потерянного товарища они не нашли и, посчитав, что Антон решил их разыграть, вернулись к компании и продолжили прогулку. Через несколько дней фотография улыбающегося парня с подписью «Помогите найти человека» висела на всех остановках города, а полиция начала своё расследование, которое, однако, так ни к чему не пришло. Исчезновение Антона так и осталось загадкой, поскольку никаких следов парня или его остатков найти так и не удалось, ведь то, что живет под люком, съедает всё целиком…

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