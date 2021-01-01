Парк юрского периода. Часть 1

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:41

Arhip Просмотров: 52 Комментарии: 0 +1 Вчера, 21:41 by

Известный режиссер беспомощно развел руками.— Пан Скорлиньский. Встаньте на мое место. Я понимаю, что пан хочет фильм с динозаврами. Я согласен со сценарием, но и вы поймите, что есть только два способа использовать в фильме динозавров. Или нанять американских специалистов по спецэфектам, которые нарисуют динозавров на компьютере, или построить полноразмерные макеты, которые будут двигаться с помощью электричества и гидравлики. Все это стоит больших денег.Они стояли на пригорке. Внизу гусары настигали разбегающиеся шайки монголов, а может казаков. Якуб Вендрович сидел на складном стульчике с надписью «режиссер» и поглощал зрелище. Съемки фильма ему нравились. Несколько раз ему случалось бывать в кино, но на съемках — еще никогда.— Мои средства, хоть и приличны, но не бесконечны, — сказал бизнесмен. — Наверняка строительство бутафорских динозавров будет стоить около миллиона долларов…— Скорее около пяти. Прошли времена, когда Годзиллу играл парень, одетый в резиновый комбинезон, и переворачивающий картонные небоскребы. Современное кино стало зрелищем… Дорогим зрелищем.Якуб затянулся ароматной самокруткой из собственного табака. Серая упаковочная бумага потихоньку обугливалась. обогащая аромат. Снизу доносились какие-то крики. Гусары вернулись на место. Эпизод будут повторять. В шестой раз за этот день. Экзорцист зевнул и непроизвольно прислушался к разговору.— Холера, — сказал Скорлиньский. — Я бы дорого заплатил за небольшой заповедник, из которого можно было брать динозавров для кино.Брови Якуба слегка приподнялись, а на лице появилась странная, хищная браконьерская усмешка. Заповедник…Он знал это слово.— Спилберг, наверное, тоже много бы заплатил, — усмехнулся режиссер. — Однако извините, но мне надо немного поработать.Бизнесмен подал знак Якубу. Старичок встал со стула и двинулся за ним.— Проблемы? — поинтересовался он, усаживаясь на заднее сиденье опеля.— Эх. Хочу снять фильм с динозаврами, а эти мастера по спецэфектам пытаются с меня содрать слишком много.— А что это за штука, — динозавры? — заинтересовался Якуб.— Большие ящеры из отдаленного прошлого, — терпеливо пояснил Скорлиньский. — Они давно вымерли.— Насколько большие? — заинтересовался экзорцист.— Самые мелкие размером с кота. Но самые крупные были больше слона.Пассажир задумчиво покивал головой.— Похоже, я их видел, — пробормотал он.— Где? — усмехнулся бизнесмен.— А у сына на видео. «Парк юрского периода». Прилетел такой и сожрал парня в туалете… И сколько хотят эти со своей компьютерной графикой? — заинтересовался он.— Несколько миллионов долларов.Экзорцист вытащил из кармана обшарпанный калькулятор с треснутым стеклом и принялся что-то подсчитывать.— Я сделаю это, — сказал он. — За десять тысяч.— Где ты найдешь таких дешевых компьютерных графиков? — поразился бизнесмен. Якуб слегка усмехнулся.— Зачем нам рисованные динозавры? Или кукольные?— Есть другие предложения?— Живые получше будут.— Живые вымерли сто пятьдесят миллионов лет назад. Или я ошибаюсь?— Ты говоришь о гадине размером с грузовик с длинными зубами? — забеспокоился Якуб.— Да.— Получишь их на блюдечке. По десять тысяч долларов за штуку.— Я тебе не верю, — сообщил бизнесмен. — Сначала покажи товар.— Ты мне не веришь?— Утром деньги — вечером стулья.— Ну тогда сотка сверху. Через неделю встретимся в пивной около павильона.Бизнесмен улыбнулся и сунул Якубу зеленую банкноту с двумя нулями.— Ловлю на слове.В незапамятные времена в Войславицах что-то строили. От строителей остался полурассыпавшийся строительный вагончик. Он долго стоял на рыночной площади около превращенной в склад ратуши. Потом его перетащил к себе местный ловкач. Он старательно обил теплушку изнутри гипсокартоном, поставил прилавок из неструганных досок и украденную из парка лавку. Лампочку на потолке закрыл бумажным китайским фонариком и начал обслуживать любителей недорогих, но высокоградусных напитков.Павел Скорлиньский, бизнесмен, поднялся по трем прогнившим ступенькам, и, наклонившись в низких дверях, вошел в забегаловку. Сразу за порогом он споткнулся о какого-то типа, живописно развалившегося на полу. Тип открыл глаз и посмотрел на него враждебно, но не очень осмысленно.— Еще раз то же самое, — пробормотал он и заснул.Якуб сидел за столом и боролся на руках с барменом. На столе по обе стороны лежали донышки бутылок превращенные в «розочки». Рука бармена медленно, но неотвратимо приближалась к острым стеклянным осколкам.— Пощады, — застонал он.— Четыре кружки «Жемчужины», — Якуб безжалостно обозначил цену.Бармен кивнул в знак согласия. Экзорцист отпустил его и указал бизнесмену на свободное место на лавке. Тот сел рядом и вскоре они уже чокались выигранным пивом.— Ну и где твой динозавр? — спросил Павел.— Ну, не в кармане же. Скоро подъедет охотник, — объяснил Якуб.— Охотник на динозавров?!Выпили еще по кружке. Наступали сумерки, когда к забегаловке наконец подъехал раздрызганный мерседес тридцатилетней давности с украинскими номерами. Дверцы с треском распахнулись и наружу выбрался невысокий тип в темных очках, одетый в кожаные штаны и куртку на голое тело. Как и положено украинскому бизнесмену, тип был увешан золотом. Даже зубы были из золота. Он вперся внутрь. Якуб, увидя его, встал.— Йосиф Клещак, — вошедший представился Скорлиньскому, и обратился к Якубу. — Так чего звал, кореш?— Ты знаешь, что такое динозавры? — спросил экзорцист.Гость кивнул. Бизнесмен заметил, что у него отсутствует одно ухо.— Такие большие ящерицы, — сообщил он. — Ну, с автобус. А что? Интересуешься?— Этот мой приятель хотел бы купить несколько таких.Украинец не удивился.— Сколько штук?— Десятка два, — быстро ответил Якуб. — Надо нам для фильма… Только чтобы были как в энциклопедии. Один в один.Клещак печально покачал головой.,— Дело трудное, — сказал он.Потом достал из кармана пачку цветных фотографий.— Подойдет? — он вручил ее Скорлиньскому.На первой фотографии омерзительное, покрытое какой-то слизью чудовище чесалось о ствол березы, Чудовище было значительно крупнее автобуса. Шкура его была усеяна цветными пятнами.— Что это? — поразился бизнесмен.— Динозавр. Ну, почти динозавр, — охотно объяснил гость. — Не видно? Есть еще два такой породы. Или такие, — он достал следующее фото.На снимке была изображена огромная черепаха на пяти ногах. Ее панцирь был покрыт чем-то вроде перьев.— Что это, черт возьми? — поразился бизнесмен.— Чернобыльские мутанты, — пояснил Якуб. — А что, не подходят?— Выглядят по-уродски, — вздохнул Скорлиньский.— По-уродски? — разозлился гость, доставая из кармана гранату.— Спокойно, Клещак! — приказал Якуб. — Порода не та. Нестандартные.— Значит, я с братом полгода мотались по зоне, чтобы их сфотографировать, а вы не хотите?— На, — Вендрович сунул ему зеленую банкноту. — На пленку для фотоаппарата. Не пойми нас превратно, но нам нужны такие же гадины, как те, что когда-то жили. Ну и, конечно, чтобы когда они нагадят, не надо было отходы в свинцовые контейнеры паковать и закапывать на глубине километра.— Так на пленке не видно, что они радиоактивные, — буркнул Клещак. — Но что поделаешь. Если не хотите, я ухожу.Якуб вручил ему бутылку клубничной жужки «на дорожку» и контрабандист смылся.— Ладно, — хмыкнул экзорцист. — Сделаем по другому.Скорлиньский вздохнул с облегчением. Украинский «коллега по профессии» пришелся ему сильно не по вкусу.— Как думаешь за это взяться? — спросил он. — Привод гидравлический или механический?— Доверься мне, — лицо Вендровича озарила широкая честная славянская улыбка.Улыбка Вендровича не вызвала у бизнесмена особого доверия.— Где мы? — спросил Скорлиньский.Он даже не знал до сих пор, что под его складом скрываются такие казематы.— Спокойно, еще чуть-чуть, — буркнул Якуб.В свете фонариков было видно, что некоторые кирпичи в сводах низкого и сырого подземелья еле держатся.— Это переход из ратуши в костел, — сказал он наконец неохотно. — Давно я тут не был, — он осветил ответвляющийся коридор, в котором лежало несколько скелетов.— Что это такое? — простучал зубами Скорлиньский.— Ты не бойся, он не живые.— Именно поэтому я и боюсь, — пробурчал он. — Не встанут?— Они колом прибиты, — экзорцист осветил скелеты.Костлявая ладонь одного из них сжималась на солидном осиновом коле, вбитом между ребер.— Этот видно пробовал вырваться, — ахнул бизнесмен.— Не боись. Взрослый мужик, а боится, как какая-то баба, — пристыдил его Якуб.Они пошли вперед, и вскоре дорогу им преградила кирпичная кладка.— Инструмент, — велел экзорцист.Бизнесмен подал ему лом. Якуб ловко отбил часть раствора и минуту спустя уже подавал ему кирпичи.Павел складывал их на землю. Из отверстия пахнуло сухим теплым воздухом. Вскоре они вошли внутрь. В свете фонарей показался мрачный сводчатый склеп. Его наполняли массивные каменные саркофаги. Якуб стер пыль с первого скраю. Блеснул вырезанный в камне и позолоченный герб Тшивдар.— Ян, Миколай, Франчишек, Алоизий, Леопольд, Тит, — отсчитывал саркофаги. — Значит этот.— Мне кажется, что все наши действия противоречат закону, — заметил Скорлиньский.— Как будто покупка чернобыльских мутантов у украинского контрабандиста была законной, — рассердился экзорцист.— Так я ж не купил.— Ну конечно.Он расстегнул ватник и снял с головы ушанку.— Почему тут тепло?— Котельная работает за стеной. Надо же топить в костеле.Шапкой он смахнул пыль с саркофага. На крышке появился вырезанный силуэт рыцаря.— Это из каких времен? — поразился Павел.— Ему случилось умереть, на радость околицы, в начале прошлого века, но это не важно. Он всегда имел бзик на почве древности своего рода. Ну-ка посмотрим…Он сунул под крышку саркофага автомобильный домкрат и медленно, с почтением стал крутить ручку. Со страшным скрипом крышка начала подниматься. Спустя мгновенье экзорцист с усилием сдвинул ее в сторону. В саркофаге лежал гроб из черного дуба. Медные оковки слегка позеленели, а дерево покрылось серым налетом. Якуб из голенища сапога достал штык от калашникова и острием начал выкручивать заржавевшие шурупы.— Честно говоря, не вижу связи между моим фильмом с динозаврами и нашей тут деятельностью, — заметил Скорлиньский.— Готово, — Вендрович выкрутил последний шуруп. — Помоги.Вдвоем они подняли крышку гроба и вынули ее из саркофага. Экзорцист с интересом посветил внутрь. Граф Тит лежал на поблекшем атласе, одетый в прекрасные рыцарские доспехи и когда-то красный плащ. Из-под заржавевшего забрала блестели золотые зубы.— Что дальше? — спросил Скорлиньский.— Держи, — Якуб расстегнул слегка прогнившие кожаные ремешки и подал бизнесмену переднюю часть доспехов. Спустя минуту он вытащил из-под покойника вторую часть.— По-моему это чуть-чуть неэтично, — заметил Павел, глядя, как Якуб вытряхивает из шлема череп графа. — Надругательство над могилами…— Позже вернем, — буркнул его товарищ, выковыривая из перчаток кости пальцев. Он критически посмотрел на железные башмаки со шпорами и махнул рукой.— Складывай все в мешок и сматываемся.Бизнесмен послушно начал складывать доспехи в холщовый мешок, а экзорцист накрыл гроб крышкой и задвинул плиту.— Зачем нам все это? — Павел аж согнулся под весом мешка.— Нужно, — отрезал Якуб.Они вышли в коридор.Возле Старого города в Люблине стоял, белея на солнце, небольшой аккуратный особнячок. Ну ладно. Не белел на солнце, ведь в четыре утра было еще совершенно темно. Две тени бесшумно скользнули в кустах.— Где мы? — спросил Скорлиньский.— Это особняк воеводы Адама Тарлы, — объяснил экзорцист шепотом.— Холера, значит в провинции воеводы так хорошо зарабатывают? — поразился Скорлиньский. — Этот домик должен был стоить…— Ну ты даешь! Тарлу убил брат Станислава Августа Понятовского двести лет тому назад. Теперь здесь дом культуры.Из подошвы башмака Якуб вытащил воровскую пилку.— Подсади меня.— Зачем вламываться в дом культуры? — забеспокоился бизнесмен. — Это абсолютно…— Ты хотел иметь динозавров, так не мудри, а подсади меня.— Они в середине?Вскоре Якуб принялся пилить решетку. За четверть часа он выпилил дыру, достаточную, чтобы пролезть. Окно к счастью было приоткрыто. Оба взломщика спрыгнули внутрь на солидные каменные плиты.— Тут нет сигнализации? — спросил Павел.— А зачем? Тут нет ничего ценного. Ну, может где-то там есть библиотека и видеомагнитофон. Подожди, и, кажется, кинопроектор. Там точно есть сигнализация. А тут ничего ценного.— Так зачем мы сюда лезли? — Скорлиньский явно не понимал.— Сейчас увидишь.Якуб вышиб дверь и они вошли в небольшой зал, украшенный изображениями рыцарей на стенах.— Тут тренируется Братство Меча и Арбалета, — сообщил с гордостью Якуб.Гордился он тем, что его информация подтвердилась.— Ага. Рыцарями притворяются. Но я так и не понимаю, зачем мы сюда вломились?Экзорцист открыл отмычкой большой сундук. Вынул из него что-то длинное, завернутое в промасленную ткань. Осторожно развернул. В свете фонаря блеснул клинок, сделанный из рессоры от грузовика. Меч был минимум полтора метра в длину. Якуб ловко выполнил несколько ударов в воздухе.— Ха, — сказал он. — Неплохой. Надо только наточить.— Зачем тебе эта железка?— Не мне, тебе. Пригодится для этого… фильма.— Для фильма можем заказать в мастерской. Сделают на заказ. Нам не надо красть реквизиты…— Так чего раньше не сказал? — Ну, ладно. Все равно нет времени ждать, пока сделают.— Может дадим им денег? — бизнесмен достал кошелек.— Не надо. Отдадим через несколько дней.В доме Якуба воняло. Бизнесмен полировал латы пропитанной керосином ветошью. Семен сидел у окна и вырезал из старого кожаного портфеля новые ремешки для соединения частей доспехов.— Думаешь, у него получится? — спросил он.— Получится, получится, — Якуб включил точило и принялся точить здоровенный меч. — Ха, как бритва будет.— Но зачем это все? — рассердился Скорлиньский.— Для хорошего дела, на какое-то время отмочишь рыцаря, — сказал Якуб.— Я никого не буду мочить!— Отмочишь в смысле изобразишь, — пояснил Семен, продевая ремешок в дырку доспеха. — Пора научиться говорить по нашему.— Я должен надеть на себя латы, снятые с покойника?! Никогда в жизни.— Ты смотри, какой привередливый стал! — рассердился экзорцист. — Какая тебе разница, откуда они? Ты думаешь, зачем я потратил пять литров самогона? Чтобы их обеззаразить! Скажи спасибо, что это твой размер.— Но зачем это все? — застонал бизнесмен.— Чтобы у тебя были свои динозавры для фильма! — рявкнул Якуб, разозлившись по-настоящему.Автор - Анджей Пилипюк.

Ключевые слова: Динозавры мутанты охотник доспехи

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