Парк юрского периода. Часть 1

Парк юрского периода. Часть 1Известный режиссер беспомощно развел руками.
— Пан Скорлиньский. Встаньте на мое место. Я понимаю, что пан хочет фильм с динозаврами. Я согласен со сценарием, но и вы поймите, что есть только два способа использовать в фильме динозавров. Или нанять американских специалистов по спецэфектам, которые нарисуют динозавров на компьютере, или построить полноразмерные макеты, которые будут двигаться с помощью электричества и гидравлики. Все это стоит больших денег.
Они стояли на пригорке. Внизу гусары настигали разбегающиеся шайки монголов, а может казаков. Якуб Вендрович сидел на складном стульчике с надписью «режиссер» и поглощал зрелище. Съемки фильма ему нравились. Несколько раз ему случалось бывать в кино, но на съемках — еще никогда.
— Мои средства, хоть и приличны, но не бесконечны, — сказал бизнесмен. — Наверняка строительство бутафорских динозавров будет стоить около миллиона долларов…
— Скорее около пяти. Прошли времена, когда Годзиллу играл парень, одетый в резиновый комбинезон, и переворачивающий картонные небоскребы. Современное кино стало зрелищем… Дорогим зрелищем.
Якуб затянулся ароматной самокруткой из собственного табака. Серая упаковочная бумага потихоньку обугливалась. обогащая аромат. Снизу доносились какие-то крики. Гусары вернулись на место. Эпизод будут повторять. В шестой раз за этот день. Экзорцист зевнул и непроизвольно прислушался к разговору.
— Холера, — сказал Скорлиньский. — Я бы дорого заплатил за небольшой заповедник, из которого можно было брать динозавров для кино.
Брови Якуба слегка приподнялись, а на лице появилась странная, хищная браконьерская усмешка. Заповедник…
Он знал это слово.
— Спилберг, наверное, тоже много бы заплатил, — усмехнулся режиссер. — Однако извините, но мне надо немного поработать.
Бизнесмен подал знак Якубу. Старичок встал со стула и двинулся за ним.
— Проблемы? — поинтересовался он, усаживаясь на заднее сиденье опеля.
— Эх. Хочу снять фильм с динозаврами, а эти мастера по спецэфектам пытаются с меня содрать слишком много.
— А что это за штука, — динозавры? — заинтересовался Якуб.
— Большие ящеры из отдаленного прошлого, — терпеливо пояснил Скорлиньский. — Они давно вымерли.
— Насколько большие? — заинтересовался экзорцист.
— Самые мелкие размером с кота. Но самые крупные были больше слона.
Пассажир задумчиво покивал головой.
— Похоже, я их видел, — пробормотал он.
— Где? — усмехнулся бизнесмен.
— А у сына на видео. «Парк юрского периода». Прилетел такой и сожрал парня в туалете… И сколько хотят эти со своей компьютерной графикой? — заинтересовался он.
— Несколько миллионов долларов.
Экзорцист вытащил из кармана обшарпанный калькулятор с треснутым стеклом и принялся что-то подсчитывать.
— Я сделаю это, — сказал он. — За десять тысяч.
— Где ты найдешь таких дешевых компьютерных графиков? — поразился бизнесмен. Якуб слегка усмехнулся.
— Зачем нам рисованные динозавры? Или кукольные?
— Есть другие предложения?
— Живые получше будут.
— Живые вымерли сто пятьдесят миллионов лет назад. Или я ошибаюсь?
— Ты говоришь о гадине размером с грузовик с длинными зубами? — забеспокоился Якуб.
— Да.
— Получишь их на блюдечке. По десять тысяч долларов за штуку.
— Я тебе не верю, — сообщил бизнесмен. — Сначала покажи товар.
— Ты мне не веришь?
— Утром деньги — вечером стулья.
— Ну тогда сотка сверху. Через неделю встретимся в пивной около павильона.
Бизнесмен улыбнулся и сунул Якубу зеленую банкноту с двумя нулями.
— Ловлю на слове.
В незапамятные времена в Войславицах что-то строили. От строителей остался полурассыпавшийся строительный вагончик. Он долго стоял на рыночной площади около превращенной в склад ратуши. Потом его перетащил к себе местный ловкач. Он старательно обил теплушку изнутри гипсокартоном, поставил прилавок из неструганных досок и украденную из парка лавку. Лампочку на потолке закрыл бумажным китайским фонариком и начал обслуживать любителей недорогих, но высокоградусных напитков.
Павел Скорлиньский, бизнесмен, поднялся по трем прогнившим ступенькам, и, наклонившись в низких дверях, вошел в забегаловку. Сразу за порогом он споткнулся о какого-то типа, живописно развалившегося на полу. Тип открыл глаз и посмотрел на него враждебно, но не очень осмысленно.
— Еще раз то же самое, — пробормотал он и заснул.
Якуб сидел за столом и боролся на руках с барменом. На столе по обе стороны лежали донышки бутылок превращенные в «розочки». Рука бармена медленно, но неотвратимо приближалась к острым стеклянным осколкам.
— Пощады, — застонал он.
— Четыре кружки «Жемчужины», — Якуб безжалостно обозначил цену.
Бармен кивнул в знак согласия. Экзорцист отпустил его и указал бизнесмену на свободное место на лавке. Тот сел рядом и вскоре они уже чокались выигранным пивом.
— Ну и где твой динозавр? — спросил Павел.
— Ну, не в кармане же. Скоро подъедет охотник, — объяснил Якуб.
— Охотник на динозавров?!
Выпили еще по кружке. Наступали сумерки, когда к забегаловке наконец подъехал раздрызганный мерседес тридцатилетней давности с украинскими номерами. Дверцы с треском распахнулись и наружу выбрался невысокий тип в темных очках, одетый в кожаные штаны и куртку на голое тело. Как и положено украинскому бизнесмену, тип был увешан золотом. Даже зубы были из золота. Он вперся внутрь. Якуб, увидя его, встал.
— Йосиф Клещак, — вошедший представился Скорлиньскому, и обратился к Якубу. — Так чего звал, кореш?
— Ты знаешь, что такое динозавры? — спросил экзорцист.
Гость кивнул. Бизнесмен заметил, что у него отсутствует одно ухо.
— Такие большие ящерицы, — сообщил он. — Ну, с автобус. А что? Интересуешься?
— Этот мой приятель хотел бы купить несколько таких.
Украинец не удивился.
— Сколько штук?
— Десятка два, — быстро ответил Якуб. — Надо нам для фильма… Только чтобы были как в энциклопедии. Один в один.
Клещак печально покачал головой.,
— Дело трудное, — сказал он.
Потом достал из кармана пачку цветных фотографий.
— Подойдет? — он вручил ее Скорлиньскому.
На первой фотографии омерзительное, покрытое какой-то слизью чудовище чесалось о ствол березы, Чудовище было значительно крупнее автобуса. Шкура его была усеяна цветными пятнами.
— Что это? — поразился бизнесмен.
— Динозавр. Ну, почти динозавр, — охотно объяснил гость. — Не видно? Есть еще два такой породы. Или такие, — он достал следующее фото.
На снимке была изображена огромная черепаха на пяти ногах. Ее панцирь был покрыт чем-то вроде перьев.
— Что это, черт возьми? — поразился бизнесмен.
— Чернобыльские мутанты, — пояснил Якуб. — А что, не подходят?
— Выглядят по-уродски, — вздохнул Скорлиньский.
— По-уродски? — разозлился гость, доставая из кармана гранату.
— Спокойно, Клещак! — приказал Якуб. — Порода не та. Нестандартные.
— Значит, я с братом полгода мотались по зоне, чтобы их сфотографировать, а вы не хотите?
— На, — Вендрович сунул ему зеленую банкноту. — На пленку для фотоаппарата. Не пойми нас превратно, но нам нужны такие же гадины, как те, что когда-то жили. Ну и, конечно, чтобы когда они нагадят, не надо было отходы в свинцовые контейнеры паковать и закапывать на глубине километра.
— Так на пленке не видно, что они радиоактивные, — буркнул Клещак. — Но что поделаешь. Если не хотите, я ухожу.
Якуб вручил ему бутылку клубничной жужки «на дорожку» и контрабандист смылся.
— Ладно, — хмыкнул экзорцист. — Сделаем по другому.
Скорлиньский вздохнул с облегчением. Украинский «коллега по профессии» пришелся ему сильно не по вкусу.
— Как думаешь за это взяться? — спросил он. — Привод гидравлический или механический?
— Доверься мне, — лицо Вендровича озарила широкая честная славянская улыбка.
Улыбка Вендровича не вызвала у бизнесмена особого доверия.
— Где мы? — спросил Скорлиньский.
Он даже не знал до сих пор, что под его складом скрываются такие казематы.
— Спокойно, еще чуть-чуть, — буркнул Якуб.
В свете фонариков было видно, что некоторые кирпичи в сводах низкого и сырого подземелья еле держатся.
— Это переход из ратуши в костел, — сказал он наконец неохотно. — Давно я тут не был, — он осветил ответвляющийся коридор, в котором лежало несколько скелетов.
— Что это такое? — простучал зубами Скорлиньский.
— Ты не бойся, он не живые.
— Именно поэтому я и боюсь, — пробурчал он. — Не встанут?
— Они колом прибиты, — экзорцист осветил скелеты.
Костлявая ладонь одного из них сжималась на солидном осиновом коле, вбитом между ребер.
— Этот видно пробовал вырваться, — ахнул бизнесмен.
— Не боись. Взрослый мужик, а боится, как какая-то баба, — пристыдил его Якуб.
Они пошли вперед, и вскоре дорогу им преградила кирпичная кладка.
— Инструмент, — велел экзорцист.
Бизнесмен подал ему лом. Якуб ловко отбил часть раствора и минуту спустя уже подавал ему кирпичи.
Павел складывал их на землю. Из отверстия пахнуло сухим теплым воздухом. Вскоре они вошли внутрь. В свете фонарей показался мрачный сводчатый склеп. Его наполняли массивные каменные саркофаги. Якуб стер пыль с первого скраю. Блеснул вырезанный в камне и позолоченный герб Тшивдар.
— Ян, Миколай, Франчишек, Алоизий, Леопольд, Тит, — отсчитывал саркофаги. — Значит этот.
— Мне кажется, что все наши действия противоречат закону, — заметил Скорлиньский.
— Как будто покупка чернобыльских мутантов у украинского контрабандиста была законной, — рассердился экзорцист.
— Так я ж не купил.
— Ну конечно.
Он расстегнул ватник и снял с головы ушанку.
— Почему тут тепло?
— Котельная работает за стеной. Надо же топить в костеле.
Шапкой он смахнул пыль с саркофага. На крышке появился вырезанный силуэт рыцаря.
— Это из каких времен? — поразился Павел.
— Ему случилось умереть, на радость околицы, в начале прошлого века, но это не важно. Он всегда имел бзик на почве древности своего рода. Ну-ка посмотрим…
Он сунул под крышку саркофага автомобильный домкрат и медленно, с почтением стал крутить ручку. Со страшным скрипом крышка начала подниматься. Спустя мгновенье экзорцист с усилием сдвинул ее в сторону. В саркофаге лежал гроб из черного дуба. Медные оковки слегка позеленели, а дерево покрылось серым налетом. Якуб из голенища сапога достал штык от калашникова и острием начал выкручивать заржавевшие шурупы.
— Честно говоря, не вижу связи между моим фильмом с динозаврами и нашей тут деятельностью, — заметил Скорлиньский.
— Готово, — Вендрович выкрутил последний шуруп. — Помоги.
Вдвоем они подняли крышку гроба и вынули ее из саркофага. Экзорцист с интересом посветил внутрь. Граф Тит лежал на поблекшем атласе, одетый в прекрасные рыцарские доспехи и когда-то красный плащ. Из-под заржавевшего забрала блестели золотые зубы.
— Что дальше? — спросил Скорлиньский.
— Держи, — Якуб расстегнул слегка прогнившие кожаные ремешки и подал бизнесмену переднюю часть доспехов. Спустя минуту он вытащил из-под покойника вторую часть.
— По-моему это чуть-чуть неэтично, — заметил Павел, глядя, как Якуб вытряхивает из шлема череп графа. — Надругательство над могилами…
— Позже вернем, — буркнул его товарищ, выковыривая из перчаток кости пальцев. Он критически посмотрел на железные башмаки со шпорами и махнул рукой.
— Складывай все в мешок и сматываемся.
Бизнесмен послушно начал складывать доспехи в холщовый мешок, а экзорцист накрыл гроб крышкой и задвинул плиту.
— Зачем нам все это? — Павел аж согнулся под весом мешка.
— Нужно, — отрезал Якуб.
Они вышли в коридор.
Возле Старого города в Люблине стоял, белея на солнце, небольшой аккуратный особнячок. Ну ладно. Не белел на солнце, ведь в четыре утра было еще совершенно темно. Две тени бесшумно скользнули в кустах.
— Где мы? — спросил Скорлиньский.
— Это особняк воеводы Адама Тарлы, — объяснил экзорцист шепотом.
— Холера, значит в провинции воеводы так хорошо зарабатывают? — поразился Скорлиньский. — Этот домик должен был стоить…
— Ну ты даешь! Тарлу убил брат Станислава Августа Понятовского двести лет тому назад. Теперь здесь дом культуры.
Из подошвы башмака Якуб вытащил воровскую пилку.
— Подсади меня.
— Зачем вламываться в дом культуры? — забеспокоился бизнесмен. — Это абсолютно…
— Ты хотел иметь динозавров, так не мудри, а подсади меня.
— Они в середине?
Вскоре Якуб принялся пилить решетку. За четверть часа он выпилил дыру, достаточную, чтобы пролезть. Окно к счастью было приоткрыто. Оба взломщика спрыгнули внутрь на солидные каменные плиты.
— Тут нет сигнализации? — спросил Павел.
— А зачем? Тут нет ничего ценного. Ну, может где-то там есть библиотека и видеомагнитофон. Подожди, и, кажется, кинопроектор. Там точно есть сигнализация. А тут ничего ценного.
— Так зачем мы сюда лезли? — Скорлиньский явно не понимал.
— Сейчас увидишь.
Якуб вышиб дверь и они вошли в небольшой зал, украшенный изображениями рыцарей на стенах.
— Тут тренируется Братство Меча и Арбалета, — сообщил с гордостью Якуб.
Гордился он тем, что его информация подтвердилась.
— Ага. Рыцарями притворяются. Но я так и не понимаю, зачем мы сюда вломились?
Экзорцист открыл отмычкой большой сундук. Вынул из него что-то длинное, завернутое в промасленную ткань. Осторожно развернул. В свете фонаря блеснул клинок, сделанный из рессоры от грузовика. Меч был минимум полтора метра в длину. Якуб ловко выполнил несколько ударов в воздухе.
— Ха, — сказал он. — Неплохой. Надо только наточить.
— Зачем тебе эта железка?
— Не мне, тебе. Пригодится для этого… фильма.
— Для фильма можем заказать в мастерской. Сделают на заказ. Нам не надо красть реквизиты…
— Так чего раньше не сказал? — Ну, ладно. Все равно нет времени ждать, пока сделают.
— Может дадим им денег? — бизнесмен достал кошелек.
— Не надо. Отдадим через несколько дней.
В доме Якуба воняло. Бизнесмен полировал латы пропитанной керосином ветошью. Семен сидел у окна и вырезал из старого кожаного портфеля новые ремешки для соединения частей доспехов.
— Думаешь, у него получится? — спросил он.
— Получится, получится, — Якуб включил точило и принялся точить здоровенный меч. — Ха, как бритва будет.
— Но зачем это все? — рассердился Скорлиньский.
— Для хорошего дела, на какое-то время отмочишь рыцаря, — сказал Якуб.
— Я никого не буду мочить!
— Отмочишь в смысле изобразишь, — пояснил Семен, продевая ремешок в дырку доспеха. — Пора научиться говорить по нашему.
— Я должен надеть на себя латы, снятые с покойника?! Никогда в жизни.
— Ты смотри, какой привередливый стал! — рассердился экзорцист. — Какая тебе разница, откуда они? Ты думаешь, зачем я потратил пять литров самогона? Чтобы их обеззаразить! Скажи спасибо, что это твой размер.
— Но зачем это все? — застонал бизнесмен.
— Чтобы у тебя были свои динозавры для фильма! — рявкнул Якуб, разозлившись по-настоящему.
Автор - Анджей Пилипюк.
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Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:41
Вчера, 21:41 by ArhipПросмотров: 52Комментарии: 0
Ключевые слова: Динозавры мутанты охотник доспехи