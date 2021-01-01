Душевное дело

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 20:21

Крокозябла Просмотров: 11 Комментарии: 0 0 Сегодня, 20:21 by

Старый серый кот с шерстью, торчащей клочками, сидел рядом и уговаривал:- Ну, что ты так расстраиваешься? Ну, чего?Рядом с ним сидело маленькое существо, напоминающее небольшого суслика. Толстого и кругленького. С маленькими лапками и малюсенькими пальчиками. Существо плакало. Оно тихонько всхлипывало и вытирало лапками мордочку.- Болит всё. Всё тело. Будто ногами били.- Ногами? - возмутился серый кот, - Ты мне будешь рассказывать про «ногами»? Меня вот полгода назад управдом из этого дома ногами побил. Я у него из мусорного пакета вот такой кусок пиццы стащил.И кот развёл лапы в стороны, демонстрируя Душе, какая была пицца.Душа посмотрела на кота широко раскрытыми глазами, полными ужаса.- Ногами за кусочек старой пиццы? - тихонько переспросила она.- Ага, - кивнул серый кот. - Долго я тогда болел, чуть не помер. Хорошо хоть рядом с мусоркой валялся. Тут и лужи – попить, и завсегда можно найти в отходах, что поесть.Душа упала на землю. Её глаза закатились, показав белки, а маленькие лапки судорожно подёргивались.- Эй! Эй! - закричал старый, лохматый кот. - Ты чего? Ты что мне тут, помирать решилась? Ты это брось. Не смей!И он, подбежав к Душе, стал толкать её лапами в грудь. Та задышала ровно и постепенно глаза вернулись на место.- А меня просто выбросили. Не нужна я оказалась своему человеку. Ему без Души, видимо, проще и лучше.- Это да. Это они запросто, - важно заметил кот. - Выбросить – это для человека первое дело. Вчера вроде тебя гладили и баловали, а потом вдруг ты не нужен, и выбрасывают из машины прямо на проезжую часть.Душа опять попыталась упасть в обморок. Но серый кот со слежавшейся грязной шерстью не дал. Он подпёр её двумя передними лапами и осторожно лизнул.- Ну, что ж у тебя организмы такие нежные? - сокрушался он. - Не годишься ты для уличной жизни. Надо тебе срочно человека найти. А то помрёшь.- Не помру, - вздохнула Душа. - Я не могу помереть. Я вечная.- Ужас какой! - охнул кот. - Это кто же тебя на такие муки обрёк? Кто этот изверг? Я вот отмучаюсь скоро. И всё. И холод, голод, злые собаки и ноги управдома уйдут тихонько. Я усну, и больше не буду никогда мучиться.Кот мечтательно вздохнул:- Эх. Быстрее бы помереть!Душа внимательно посмотрела на него и что-то пробормотала про себя.- Пойдём-ка к мусорке, - предложил серый старый кот. - Может, кто выбросил что-нибудь съедобное? Перекусим.Он побежал к зелёным бакам, над которыми летали мухи, и оглушительно пахло гнильём.Душа полетела за ним. Прямо над землёй. Она не очень понимала, зачем ей есть, но всё же. Новый друг ведь. А это так важно - новый друг.Кот привстал на задние лапы и стал принюхиваться, пытаясь понять, с какой стороны лучше запрыгнуть. Душу мутило от запаха и услышанного рассказа.- Опять? Опять ты?! - раздался совсем рядом злобный, резкий и грубый окрик. Как удар хлыста.- Ой, - сжался старый серый кот. - Это он! Управдом. Ну, всё. Сейчас начнется...Кот сжался в маленький серый комочек и закрыл глаза. Он дрожал мелкой дрожью, икая от ужаса. С закрытыми глазами ему было менее страшно.Душа посмотрела на большого плотного мужчину, с лицом красным, как варёный рак. На лице играла злобная улыбка. В руке был пакет с мусором.Мужчина занёс правую ногу для удара, но тут…Тут Душа вдруг подпрыгнула высоко, точно на уровень груди краснолицего мужчины, и как пуля бросилась вперёд! Она исчезла внутри его тела. Растворилась. Как будто и не было её.Кот тихонько икал и повизгивал, ожидая удара ногой в большом ботинке. Последнего удара… Но его всё не было.Кот раскрыл глаза и ойкнул от удивления.Красное лицо управдома побелело. Вместо ужаса на нём было выражение удивления и страха. Нога управдома медленно вернулась на место, и он опустился на колени возле серого, старого, взъерошенного кота.- Господи! - сказал управдом. - Господи, - повторил он. - Какой же ты грязный и худой. Чего ты дрожишь? Кто посмел тебя обидеть? В моём дворе никто не смеет обижать животных. Вот мы сейчас выясним.Управдом внезапно подхватил двумя руками серого пушистика. От чего тот стал заикаться от страха ещё сильнее. Он решил, что это новый способ издевательства.Но управдом прижал к себе худое, грязное, дрожащее тельце и пошел к соседям, катавшим коляски с детьми, и пенсионерам, игравшим в домино.По щекам управдома текли слёзы.- Кто смеет обижать кошек? Кто?! - переспросил он, подойдя вплотную к игрокам. - Вы что, не люди?!!! Как вы можете так поступать?!!! Посмотрите, он же худой, как скелет, и боится.Потом он подошел к каждому находившемуся во дворе и строго-настрого приказал кормить и поить животных. При этом, он обещал отключить горячую воду к такой-то матери, если кто осмелиться обидеть.А мамочкам с детьми было предписано «не появляться во дворе с детями» без пакетика корма. Автомобилисты получили особый налог и предупреждение о том, что их машина запросто может оказаться на штрафстоянке, если они не будут оставлять возле своих таратаек тарелочки с едой и водой.Управдом пошел домой, прижимая к себе старого серого кота и говоря ему хорошие слова. Он пытался успокоить совсем сбитого с толку пушистика.Управдом не замечал текущих по щекам слёз. Он просто не знал, что это такое.Соседи стояли совершенно оглушенные. Они были так поражены изменившимся в мгновение управдомом, что молча разошлись по домам. И только старушки, сидевшие на скамейке возле третьего подъезда, стали спорить, что это такое.Пьянство или душевное заболевание? Сошлись на том, что на управдома, видимо, завели уголовное дело. О как!Поздно ночью, когда управдом, поразив всех домочадцев внезапно возникшим ласковым лицом, спокойным тоном и заботой о старом сером коте, улёгся спать рядом с женой, кот…Кот, которого искупали, вытерли, поносили на руках, погладили, накормили куриной грудкой, вышел в центральную залу.Душа сидела на столе.- Это ты? - спросил кот. - Это ты с ним такое сотворила?Душа помолчала и ответила:- Я. У него внутри была пустота. Наверное, он тоже когда-то отказался от своей души. Выбросил её, как и меня выбросили сегодня. Вот я и заняла пустое место.Кот помолчал и продолжил- Ты уйдёшь, а он меня прибьёт. И даже глазом не моргнёт.Душа спорхнула на пол и села рядом с котом.- Я никуда не уйду, - сказала она. - Я навсегда там поселилась. Мы с тобой сделаем из него человека.- Мне здесь нравится, - сказал старый кот. - Жена у него добрая и хорошая. И дочка такая ласковая. Только, они его очень боятся.- Не волнуйся, - ответила Душа. - Больше бояться не надо. Я тебе обещаю. Всё будет хорошо. Мы нашли свой дом. Я - человека, ты - семью, которая будет тебя любить.Кот тихонько мурлыкнул. Он подошел к Душе и потёрся об неё.- Спасибо, - сказал серый. - Спасибо тебе большое. Что же теперь получается? Теперь и помирать не надо?- Конечно не надо, - ответила Душа и погладила чистую шерсть своими маленькими и очень цепкими лапками. - Теперь жизнь только начинается. И мы будем с тобой много говорить. И ты будешь мне рассказывать свои истории. А я буду слушать. Душевное дело.- Точно, - согласился кот. - Душевное.Он пошел в комнату, где спала дочь управдома и, свернувшись клубочком, тихонько задремал.Управдом плакал во сне. Ему казалось, что он был раньше грубым, скверным человеком и делал много жутких вещей и даже…Господи упаси! Ударил одного кота ногой! Он заплакал особенно сильно. Внутри что-то болело.- Ничего, ничего, - наклонилась над ним Душа. - Поплачь, поплачь. Это к хорошему.А старый серый кот тихонько вздрагивал. И просыпался время от времени. Ему казалось, что это всё приснилось. Поэтому он хватал лапами девочку.Та проснулась и, подтащив кота поближе к себе, задремала. И кот заснул. Спокойно. Первый раз в жизни.Душевное дело, я вам скажу, дамы и господа! Потому как, куда же без души-то?Так что, если вам вдруг, однажды по дороге попадётся странное существо, похожее на маленького толстенького суслика, с ручкам-лапками и пальчиками цепкими, как крючки, то…Присядьте рядышком и раскройте ему свою душу. Если она у вас есть. А если, нет. То…Пустите её к себе. И мир вокруг вас вдруг изменится.Душевное дело. Ей-Богу!Автор - Олег Бондаренко.

Ключевые слова: Душа кот помойка страх

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